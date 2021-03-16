Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter, если соцсеть не удалит запрещённый контент в течение месяца Статьи редакции
Регулятор уже «замедляет» работу соцсети в России.
О таком требовании заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, слова которого приводит ТАСС.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Регулятор считает, что соцсеть игнорирует требования по по удалению противоправного контента — детской порнографии, «суицидального контента» и так далее.
По данным регулятора на 11 марта, соцсеть не удалила боле 3,1 тысячи материалов с запрещённой информацией. В Twitter в ответ на «замедление» заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
«Замедление» затрагивает загрузку видео- и аудиоконтента, а также изображений на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств в России, отчитывалось ведомство.
Если так же успешно как телегу то твиттеру бояться особо нечего. Ну кроме массового наплыва новых пользователей которые им не пользовались до этого.
Как раз этого я бы и боялся. Тогда ложились любые сайты и сервисы, кроме самой телеги
Телега достаточно активно сопротивлялась. Не факт, что твиттер пойдет в случае блокировки тем же путем.
Сомневаюсь, что твиттер будет так же сильно сопротивляться и внедрять способы обхода в приложение. Во всяком случае, я не слышал, чтобы они так делали в предыдущих странах, где их блокировали на государственном уровне
Хорошего платного впн хватит в любом случае, думаю
Да много вариантов есть для пользователя, тут скорее вопрос в популярности. Телега почти не потеряла пользователей именно из-за того, что способы обхода были нативными и не требовали от пользователей никаких телодвижений. Получится ли твиттеру сохранить большую часть российской аудитории, если нужно будет держать постоянно включённым VPN – большой вопрос
Linkedin же заблокирвали. Так что вполне могут. Ну ничего,берем openvpn и вперед
Дайджест будущих комментариев под этим постом: "С одной стороны правильно, с другой стороны это неправильно"
Следующие остановки:
- FB
- YT
- Митинги из-за блокировки?
- Чебурнет
- Подавление
- Кладбищенская идиллия
Если вы еще не на тракторе, то почему?
Они пришли за твиттером, я молчал
Они пришли за фейсбуком, я молчал
Они пришли за инстаграмом, я молчал
Они пришли за ютубом, я молчал
Когда они пришли за мной, уже никто не мог сказать за меня что-то
Рогозин не сможет больше тролить Маска
А кто пользуется активно Twitter встречал там этот контент мифический?
Последнее время там действительно много материалов с детской эротикой
скачала твитор посмотреть что в нем такого что чтолько шума. так же половина одноклассников сделали.
"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter"
Реакция Twitter замедлилась.
Как можно заблокировать Твитер ? Это технически не реально он не в нашей стране , максимум это отрубиться от Твитера путём фильтрации трафика тоесть пользователей отрубить
Ну также будут мониторить пакеты трафика по сигнатурам, как они сейчасю делают с замедлением, и только не замедлять, а вовсе блочить. Но это легко обходится, да
"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter"
Реакция Twitter замедлилась.
Посмотреть бы хоть небольшую выборку из 3,1т материалов с детским порно и наркотиками. Я бы на месте Твиттера выложил ссылки, вместе бы поржали.
Понятно, почему за твиттером пришли. Сейчас все протестные разговоры происходят именно там
Понятно, почему за твиттером пришли. Сейчас все протестные разговоры происходят именно там
Понятно, почему за твиттером пришли. Сейчас все протестные разговоры происходят именно там
Вот даже и не знаю, радоваться этой новости или нет. Я не очень люблю Твиттер, но с другой стороны я также не люблю, когда соц.сети банят из-за "запрещённого контента", который скорее всего определяется организациями вроде Роскомнадзора.
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