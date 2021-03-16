Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения.

Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора и требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.