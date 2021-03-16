Соцсети
Таня Боброва

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter, если соцсеть не удалит запрещённый контент в течение месяца Статьи редакции

Регулятор уже «замедляет» работу соцсети в России.

32 32 комментария
1402 просмотров

О таком требовании заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, слова которого приводит ТАСС.

Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения.

Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора и требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.

Вадим Субботин

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Регулятор считает, что соцсеть игнорирует требования по по удалению противоправного контента — детской порнографии, «суицидального контента» и так далее.

По данным регулятора на 11 марта, соцсеть не удалила боле 3,1 тысячи материалов с запрещённой информацией. В Twitter в ответ на «замедление» заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

«Замедление» затрагивает загрузку видео- и аудиоконтента, а также изображений на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств в России, отчитывалось ведомство.

Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это…
Объясняют эксперты.
vc.ru

#новость #twitter

32 32 комментария
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32 комментария
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ЯжПрограммист

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Если так же успешно как телегу то твиттеру бояться особо нечего. Ну кроме массового наплыва новых пользователей которые им не пользовались до этого.

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Wicked_ Fairy

ЯжПрограммист
5

Как раз этого я бы и боялся. Тогда ложились любые сайты и сервисы, кроме самой телеги

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ЯжПрограммист

Wicked_
0

Да, уточнил это в комменте :)

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Severi Kouvo

ЯжПрограммист
3

Телега достаточно активно сопротивлялась. Не факт, что твиттер пойдет в случае блокировки тем же путем.

Ответить

Григорий Копиев

ЯжПрограммист
2

Сомневаюсь, что твиттер будет так же сильно сопротивляться и внедрять способы обхода в приложение. Во всяком случае, я не слышал, чтобы они так делали в предыдущих странах, где их блокировали на государственном уровне

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Владимир Моденов

Григорий
1

Хорошего платного впн хватит в любом случае, думаю

Ответить

Григорий Копиев

Владимир
3

Да много вариантов есть для пользователя, тут скорее вопрос в популярности. Телега почти не потеряла пользователей именно из-за того, что способы обхода были нативными и не требовали от пользователей никаких телодвижений. Получится ли твиттеру сохранить большую часть российской аудитории, если нужно будет держать постоянно включённым VPN – большой вопрос

Ответить

Олег Крегонин

ЯжПрограммист
1

Да также скорее всего, они не особо уроки то усвоили. 

Ответить

101

ЯжПрограммист
0

Linkedin же заблокирвали. Так что вполне могут. Ну ничего,берем openvpn и вперед

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Артём Сергеевич

9

Дайджест будущих комментариев под этим постом: "С одной стороны правильно, с другой стороны это неправильно"

Ответить

Олег Крегонин

Артём
0

Да ладно вам, нельзя же быть таким пророком. 

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Месье Никита

3

Следующие остановки:
- FB
- YT
- Митинги из-за блокировки?
- Чебурнет
- Подавление
- Кладбищенская идиллия

Если вы еще не на тракторе, то почему? 

Ответить

Женя Гагарин

Месье
3

собираем

Ответить

Путачок

Месье
0

Трактор чиню

Ответить

Кирилл Загоскин

4

Они пришли за твиттером, я молчал
Они пришли за фейсбуком, я молчал
Они пришли за инстаграмом, я молчал
Они пришли за ютубом, я молчал
Когда они пришли за мной, уже никто не мог сказать за меня что-то

Ответить

ЯжПрограммист

Кирилл
1

В одноклассниках скажут)))

Ответить

Месье Никита

ЯжПрограммист
0
Ответить

Холден Колфилд

3

Рогозин не сможет больше тролить Маска

Ответить

Глеб Щавлев

Холден
0

Рогозин не сможет больше троллить себя

Ответить

Miroslava Saneeva

1

А кто пользуется активно Twitter встречал там этот контент мифический?

Ответить

Женя Гагарин

Miroslava
1

Последнее время там действительно много материалов с детской эротикой

Ответить

Miroslava Saneeva

Женя
0

Знакомые люди, помню этот 2006 ...😅👌

Ответить

An Ar

1

скачала твитор посмотреть что в нем такого что чтолько шума. так же половина одноклассников сделали.

Ответить

Dmitri Atname

1

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter"
Реакция Twitter замедлилась.

Ответить

Артем Александров

0

да и фиг с ним

Ответить

Денис Морганов

0

Как можно заблокировать Твитер ? Это технически не реально он не в нашей стране , максимум это отрубиться от Твитера путём фильтрации трафика тоесть пользователей отрубить

Ответить

Владимир Моденов

Денис
0

Ну также будут мониторить пакеты трафика по сигнатурам, как они сейчасю делают с замедлением, и только не замедлять, а вовсе блочить. Но это легко обходится, да

Ответить

Veniamin Bocherov

0

Где-то мы уже это видели

Ответить

Вячеслав Быков

0

Роскомнадзор существует вне twitter ?😳😳😳😳

Ответить

Точный Женя

0

This is Russia, Bitch!

Ответить

Aslan Zhenetl

0

Е
Б
А
Н
У
Т

(РОСКОМНАДЗОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ)

Ответить

Месье Никита

0

Он нам и нах й не нужОн ТвиттОр ваш !

Ответить

Dmitri Atname

0

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter"
Реакция Twitter замедлилась.

Ответить

Dima Kurilov

0

Посмотреть бы хоть небольшую выборку из 3,1т материалов с детским порно и наркотиками. Я бы на месте Твиттера выложил ссылки, вместе бы поржали.

Ответить

Dima Kurilov

0

дубль

Ответить

Nikita Misharin

0

Понятно, почему за твиттером пришли. Сейчас все протестные разговоры происходят именно там

Ответить

Nikita Misharin

0

Понятно, почему за твиттером пришли. Сейчас все протестные разговоры происходят именно там

Ответить

Nikita Misharin

0

Понятно, почему за твиттером пришли. Сейчас все протестные разговоры происходят именно там

Ответить

Руслан Ніколаєнко

0

Я смотрю 1984 Оруэлла все ближе и ближе в реальности...

Ответить

Руслан Ніколаєнко

0

Я смотрю 1984 Оруэлла все ближе и ближе в реальности...

Ответить

Алексей Ширин

0

Как говорится, начните с себя. Я вот завел себе твиттер.

Ответить

Алексей Ширин

0

Как говорится, начните с себя. Я вот завел себе твиттер.

Ответить

Олег Крегонин

–1

Вот даже и не знаю, радоваться этой новости или нет. Я не очень люблю Твиттер, но с другой стороны я также не люблю, когда соц.сети банят из-за "запрещённого контента", который скорее всего определяется организациями вроде Роскомнадзора. 

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