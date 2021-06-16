Facebook начал тестировать рекламу в VR-шлемах Oculus Статьи редакции
Реклама появится в шутере Blaston от Resolution Games.
Facebook считает, что реклама даст разработчикам игр новый способ получения дохода, сообщает CNBC. Как соцсеть будет делить доход с разработчиками, компания не уточняет.
После шутера Blaston реклама появится ещё в двух приложениях для Oculus. Приложение Blaston стоит $9,99.
Пользователь сможет скрыть определенную категорию объявлений или рекламу конкретной компании, как в Instagram и Facebook.
Объявления не будут основываться на данных пользователей, которые хранят устройства Oculus, сообщили в компании.
Автономный VR-шлем от Oculus стоит от $299 (около 22 тысяч рублей). Чтобы им воспользоваться нужен беспроводной доступ в интернет и аккаунт Facebook. Некоторые игры можно скачать бесплатно, например, Epic Roller Coasters или Jurassic World.
- По данным отчета Facebook за 2020 год, 97% доходов соцсеть получает от рекламы.
До сих пор не понимаю, почему не внедряют рекламу в Sci-fi игры как Eve Online, Cyberpunk. Elite D и т.д. Нормально бы выглядела бы там реклама чего-то из нашего мира. И уместно.
Шлем 299??? Где
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