Реклама появится в шутере Blaston от Resolution Games.

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Facebook считает, что реклама даст разработчикам игр новый способ получения дохода, сообщает CNBC. Как соцсеть будет делить доход с разработчиками, компания не уточняет.

После шутера Blaston реклама появится ещё в двух приложениях для Oculus. Приложение Blaston стоит $9,99.

Пользователь сможет скрыть определенную категорию объявлений или рекламу конкретной компании, как в Instagram и Facebook.

Объявления не будут основываться на данных пользователей, которые хранят устройства Oculus, сообщили в компании.

Автономный VR-шлем от Oculus стоит от $299 (около 22 тысяч рублей). Чтобы им воспользоваться нужен беспроводной доступ в интернет и аккаунт Facebook. Некоторые игры можно скачать бесплатно, например, Epic Roller Coasters или Jurassic World.