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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook начал тестировать рекламу в VR-шлемах Oculus Статьи редакции

Реклама появится в шутере Blaston от Resolution Games.

11 11 комментариев
1018 просмотров

Facebook считает, что реклама даст разработчикам игр новый способ получения дохода, сообщает CNBC. Как соцсеть будет делить доход с разработчиками, компания не уточняет.

После шутера Blaston реклама появится ещё в двух приложениях для Oculus. Приложение Blaston стоит $9,99.

Пользователь сможет скрыть определенную категорию объявлений или рекламу конкретной компании, как в Instagram и Facebook.

Объявления не будут основываться на данных пользователей, которые хранят устройства Oculus, сообщили в компании.

Автономный VR-шлем от Oculus стоит от $299 (около 22 тысяч рублей). Чтобы им воспользоваться нужен беспроводной доступ в интернет и аккаунт Facebook. Некоторые игры можно скачать бесплатно, например, Epic Roller Coasters или Jurassic World.

  • По данным отчета Facebook за 2020 год, 97% доходов соцсеть получает от рекламы.

#новость #facebook

11 11 комментариев
5
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11 комментариев
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Андрей Крючков

15

Заплати за игру, чтобы смотреть рекламу. Дайте две))

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DMA

5

Ещё VR нормальный не сделали, а уже рекламу пихают

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Oleg Toplionkin

4

До сих пор не понимаю, почему не внедряют рекламу в Sci-fi игры как Eve Online, Cyberpunk. Elite D и т.д. Нормально бы выглядела бы там реклама чего-то из нашего мира. И уместно.

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Денис Пешехонов

2
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Raimond Vladimirov

1

Для фейсбука ещё удивительно долго ждали 

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Ivan Miasnikov

1

Скоро интерактивная реклама будет, когда надо будет спасти принцессу..

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Феттучини с Креветкой

1

Да пошли бы они в жопу. 

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Ян Марков

0

Шлем 299??? Где

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Павел

Ян
1

С подключением! https://www.amazon.com/Oculus-Quest-Advanced-All-One-2/dp/B08F7PTF53

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Комментарий удален

Знакомый якорь

0

Глупый Цукер, кроме рекламы никакой другой монетизации придумать не может 🤦‍♂️

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Pavel Vakhrushev

0

Крутые шлемы!

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