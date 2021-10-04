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Соцсети
Евгения Евсеева

Количество регистраций в Viber выросло на 500%, Дуров опубликовал опрос — как соцсети реагируют на сбой у Facebook Статьи редакции

Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal и даже Pornhub.

20 20 комментариев
3976 просмотров

После сбоя у Instagram, WhatsApp и Facebook соцсети начали сообщать, что ждут новых пользователей, которые из-за неполадок могут войти в свои профили, или шутить о ситуации.

Viber

Руководитель по связям с общественностью Viber Лилиана Пертенава сообщила, что количество регистраций в Viber выросло на 500%. Сколько именно пользователей пришло после сбоя, в компании не уточняют.

★Liliana Pertenava @LilianPertenava
Viber now sees +500% surge in activations! Our team is working to ensure the service is stable during the high loads. Stay connected! https://twitter.com/viber/status/1445089955991130121

Telegram

Сразу после сбоя мессенджер столкнулся с небольшими неполадками — сервера испытывали трудности из-за притока новых пользователей.

Telegram Messenger @telegram
@NovaLulaShy Happy to have all the new users switching over from WhatsApp - but this is a little much for the servers to handle all at once. 😅
«Рады всем новым пользователям, которые переходят из WhatsApp, однако серверам сложно справиться со всеми сразу»

В Telegram назвали сервера «немного теплыми» и отметили, что количество новых регистраций выросло. Аккаунт мессенджера в Twitter на сообщения пользователей отвечает шутками — например, одному из пользователей на вопрос «ты свободен» ответил «приходи, сервера работают, а родителей нет дома».

После этого основатель Telegram Павел Дуров опубликовал шуточный опрос — предложил выбрать, что лучше: сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook или полное прекращение работы работы Telegram в России. Это отсылка на недавний опрос о блокировке Telegram и бота «Умного голосования».

«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Во «ВКонтакте» сообщили о росте нагрузки на соцсеть из-за притока новых пользователей и пообещали обеспечить ее стабильную работу. «Одноклассники» также рассказали vc.ru о росте активности — на 25% по сравнению с понедельником на прошлой неделе.

Twitter

Twitter поприветствовал всех новых пользователей. Под постом собрались и другие компании — кроме WhatsApp и Instagram отметились OnlyFans, McDonald's, Burger King, Dell, Alexa от Amazon и другие.

Twitter @Twitter
hello literally everyone
«Привет буквально всем»

Reddit

Reddit @Reddit
If you have some, ahem, free time, might we suggest the front page of Reddit?
«Если у вас есть немного свободного времени, может заглянете на главную страницу Reddit?»

Netflix

Netflix опубликовал мем о сбое в Facebook и Instagram. Онлайн-кинотеатр использовал кадр из популярного корейского сериала «Игра в кальмара», который можно посмотреть на Netflix.

Netflix @netflix
When Instagram & Facebook are down.

Aviasales

aviasales @aviasales
оставьте свои почтовые адреса в реплаях, твиты будем отсылать бумажной почтой видимо https://twitter.com/the_ins_ru/status/1445084381773803532

Tumblr

Tumblr ретвитнул сообщение одного из пользователей с фразой «Маркетологи пытаются вспомнить свой пароль от Tumblr».

Josh Rangel @rangelie
marketers trying to figure out their passwords for tumblr

На сбой отреагировала LiveJournal.

LiveJournal Россия @livejournalru
@EvilOhm @kuteev ЖДЕМ.

Шутку о сбое соцсетей опубликовал и аккаунт Pornhub в России.

В работе Instagram, WhatsApp и Facebook…
Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.
vc.ru

#новость #facebook #instagram #viber #whatsapp #netflix #livejournal #reddit #pornhub #вконтакте #одноклассники

20 20 комментариев
2
18
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20 комментариев
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Karen Mnatsakanyan

Подкол Порнхаба прям зачетный ))

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11
Dmitriy

Хоть бы на недельку две отвалилось бы все, ну кроме телеги, ее достаточно, остальное хлам

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11
Андрей Косачек

По памяти сразу скачал viber - как было дерьмом так и осталось, удалил через 5 минут.
Телеграмм спас - спасибо. ред.

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10
Решительный Гоша

Ну упало то у них основательно. Ещё и новость опубликовали, что слили данные 1,5 млрд акков.
В принципе, если что, Фейсбук как-то будет и не жалко 😁

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6
Пётр Сдобин

 данные 1,5 млрд акков

Фейсбуку, как раз пригодится. Будет с чего поднимать их бэкап)

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5
Решительный Гоша

Мэйби и на новом домене 😁

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0
Александр Яничкин

слили или спарсили? на скриншоте, что гуляет по тг видны только публичные данные

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3
Пётр Сдобин

Падение и "слив", пытаются как то увязать, но на скриншоте дата от 22 сентября ред.

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2
Решительный Гоша

В новостях читал что там  имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

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0
Dmitriy Nikitin

Это прям прекрасно, люблю такое. "Количество регистраций в Viber выросло на 500%" - на 500% от какого числа? Вчера один человек случайно зарегился, а сегодня аж 6 (тут было 500, в коментах указали на мою беспомощность в математике) бедолаг рискнуло? ред.

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4
Джавахарлал Неру

+500% это 5 человек на одного зарегистрированого вчера

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4
Григорий Матасов

Не пятьсот, а всего 6. Это уже рост на 500%

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1
Dmitriy Nikitin

Да уж, не зря меня выгнали из института из-за математики 

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1
Sergei Timofeyev

Упало и упало. Тихий вечер зато. Народ привык писать или звонить через WA.. =)

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0
Бизнес советы

Ещё есть Скайп, аська, мейл ру агент)

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0
Rodeus

ТамТам

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0
Ирина Китаева

пашка расшутился чтото
все кинулись соревноваться в злорадстве

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0
Хороший

Тем временем в Великобритании и Австралии пустые полки в продовольственных магазинах и топливный кризис.

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0
Себастиан Перейра

Кто-нить зашортил $FB?

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0
Ингвар Йохансен

Порнохаб та  пошто изверги!!! Ок ломайте порнохаб оставьте!!!

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0
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Карьера
Евгения Евсеева
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