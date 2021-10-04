Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal и даже Pornhub.

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После сбоя у Instagram, WhatsApp и Facebook соцсети начали сообщать, что ждут новых пользователей, которые из-за неполадок могут войти в свои профили, или шутить о ситуации.

Viber

Руководитель по связям с общественностью Viber Лилиана Пертенава сообщила, что количество регистраций в Viber выросло на 500%. Сколько именно пользователей пришло после сбоя, в компании не уточняют.

★Liliana Pertenava @LilianPertenava Viber now sees +500% surge in activations! Our team is working to ensure the service is stable during the high loads. Stay connected! https://twitter.com/viber/status/1445089955991130121

Telegram

Сразу после сбоя мессенджер столкнулся с небольшими неполадками — сервера испытывали трудности из-за притока новых пользователей.

Telegram Messenger @telegram @NovaLulaShy Happy to have all the new users switching over from WhatsApp - but this is a little much for the servers to handle all at once. 😅 «Рады всем новым пользователям, которые переходят из WhatsApp, однако серверам сложно справиться со всеми сразу»

В Telegram назвали сервера «немного теплыми» и отметили, что количество новых регистраций выросло. Аккаунт мессенджера в Twitter на сообщения пользователей отвечает шутками — например, одному из пользователей на вопрос «ты свободен» ответил «приходи, сервера работают, а родителей нет дома».

После этого основатель Telegram Павел Дуров опубликовал шуточный опрос — предложил выбрать, что лучше: сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook или полное прекращение работы работы Telegram в России. Это отсылка на недавний опрос о блокировке Telegram и бота «Умного голосования».

«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Во «ВКонтакте» сообщили о росте нагрузки на соцсеть из-за притока новых пользователей и пообещали обеспечить ее стабильную работу. «Одноклассники» также рассказали vc.ru о росте активности — на 25% по сравнению с понедельником на прошлой неделе.

Twitter

Twitter поприветствовал всех новых пользователей. Под постом собрались и другие компании — кроме WhatsApp и Instagram отметились OnlyFans, McDonald's, Burger King, Dell, Alexa от Amazon и другие.

Twitter @Twitter hello literally everyone «Привет буквально всем»

Reddit

Reddit @Reddit If you have some, ahem, free time, might we suggest the front page of Reddit? «Если у вас есть немного свободного времени, может заглянете на главную страницу Reddit?»

Netflix

Netflix опубликовал мем о сбое в Facebook и Instagram. Онлайн-кинотеатр использовал кадр из популярного корейского сериала «Игра в кальмара», который можно посмотреть на Netflix.

Netflix @netflix When Instagram & Facebook are down.

Aviasales

aviasales @aviasales оставьте свои почтовые адреса в реплаях, твиты будем отсылать бумажной почтой видимо https://twitter.com/the_ins_ru/status/1445084381773803532

Tumblr

Tumblr ретвитнул сообщение одного из пользователей с фразой «Маркетологи пытаются вспомнить свой пароль от Tumblr».

Josh Rangel @rangelie marketers trying to figure out their passwords for tumblr

На сбой отреагировала LiveJournal.