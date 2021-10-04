Количество регистраций в Viber выросло на 500%, Дуров опубликовал опрос — как соцсети реагируют на сбой у Facebook Статьи редакции
Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal и даже Pornhub.
После сбоя у Instagram, WhatsApp и Facebook соцсети начали сообщать, что ждут новых пользователей, которые из-за неполадок могут войти в свои профили, или шутить о ситуации.
Viber
Руководитель по связям с общественностью Viber Лилиана Пертенава сообщила, что количество регистраций в Viber выросло на 500%. Сколько именно пользователей пришло после сбоя, в компании не уточняют.
Telegram
Сразу после сбоя мессенджер столкнулся с небольшими неполадками — сервера испытывали трудности из-за притока новых пользователей.
В Telegram назвали сервера «немного теплыми» и отметили, что количество новых регистраций выросло. Аккаунт мессенджера в Twitter на сообщения пользователей отвечает шутками — например, одному из пользователей на вопрос «ты свободен» ответил «приходи, сервера работают, а родителей нет дома».
После этого основатель Telegram Павел Дуров опубликовал шуточный опрос — предложил выбрать, что лучше: сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook или полное прекращение работы работы Telegram в России. Это отсылка на недавний опрос о блокировке Telegram и бота «Умного голосования».
«ВКонтакте» и «Одноклассники»
Во «ВКонтакте» сообщили о росте нагрузки на соцсеть из-за притока новых пользователей и пообещали обеспечить ее стабильную работу. «Одноклассники» также рассказали vc.ru о росте активности — на 25% по сравнению с понедельником на прошлой неделе.
Twitter
Twitter поприветствовал всех новых пользователей. Под постом собрались и другие компании — кроме WhatsApp и Instagram отметились OnlyFans, McDonald's, Burger King, Dell, Alexa от Amazon и другие.
Reddit
Netflix
Netflix опубликовал мем о сбое в Facebook и Instagram. Онлайн-кинотеатр использовал кадр из популярного корейского сериала «Игра в кальмара», который можно посмотреть на Netflix.
Aviasales
Tumblr
Tumblr ретвитнул сообщение одного из пользователей с фразой «Маркетологи пытаются вспомнить свой пароль от Tumblr».
На сбой отреагировала LiveJournal.
Шутку о сбое соцсетей опубликовал и аккаунт Pornhub в России.
Так компания хочет привлечь новых специалистов и надеется, что такое предложение поможет выделиться среди других.
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