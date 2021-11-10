Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности. Это слишком рискованно. iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.