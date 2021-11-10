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DTF

Тим Кук: пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует перейти на Android Статьи редакции

«iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность», заявил глава Apple.

50 50 комментариев
1722 просмотров

Гендиректор Apple на онлайн-саммите DealBook заявил, что пользователям, которые хотят загружать приложения из неофициальных источников, стоит задуматься о покупке устройства на Android.

По мнению Кука, сейчас у клиентов есть выбор между полностью защищённой платформой и экосистемой, где установка сторонних магазинов и сервисов не запрещена.

Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности. Это слишком рискованно. iPhone не был бы «айфоном», если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность.

Тим Кук
гендиректор Apple

Неделей ранее подобное заявление также сделал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. По его мнению, загрузка неопубликованных приложений — это «лучший подарок киберпреступникам».

В октябре компания опубликовала отчёт по поводу безопасности мобильных операционных систем. Исследования показали, что смартфоны на Android подвергаются атакам вредоносных программ в 15–47 раз чаще, чем iPhone.

В рамках разговора о конфиденциальности, Тима Кука спросили про опцию на запрет отслеживания в iOS, из-за которой рекламодатели уже потеряли около 10 миллиардов долларов в 2021 году. Кук отказался комментировать конкретные цифры, но повторил, что Apple считает право на конфиденциальность фундаментальным.

Люди должны сами решать, делиться ли своими данными. Всё, что мы сделали — предоставили эту возможность пользователям. Многие из них отказались от отслеживания, раньше такого выбора не было. Я получаю положительные отзывы об этой функции.

Тим Кук

Полное интервью опубликовано на официальном YouTube-канале New York Times Events.

  • 9 ноября суд отклонил апелляцию Apple на решение по делу против Epic Games — компания должна разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние платёжные системы до 9 декабря 2021 года.

#новость #apple #appstore

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50 комментариев
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Сергей Милосердов

«iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность»

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10
Mike Glukhov

В чем сомнения?

Ответить
2
Сергей Милосердов

В полной конфиденциальности и безопасности.

Ответить
1
Old Car Raffle

В чем сомнения?

NSO Group

Ответить
1
Philip Poteryahin

Сомнения в том что мы привыкли что все слушают, слышат, читают и продают на рынках блошиных на CD дисках. Сложно принять нашему народу обратное)

Ответить
–1
Аккаунт

Кроме бесконечных попыток высмеять их заявления о безопасности будут какие-нибудь аргументы? А то из года в год вижу эти "хаха, лол, безопасность у эпл, ага" и ничего более. Сразу понятно что дурачки на ведроиде пишут.

Ответить
1
Timur e la squadra

" С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности."

ой ли? Кажется перепутано тёплое с мягким)
Запрещать приложения в обход App Store в случае с автомобилем - это скорее если автовладельцу будет не разрешено съезжать с асфальта и если машина это заметит, то глушит двигатель) Таким бредом в автоотрасли пока не страдают, к счастью.

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3
badResistor

если ты съедешь с нашего авторизованного асфальта ты непременно попадешь в аварию и вообще с тобой все страшное будет.

Ответить
1
Аккуратный Валера

Такие манипулятивные и притянутые сравнения просто в палату мер и весов надо отправлять (я про Кука) ред.

Ответить
0
Artemy

#дверьтам

Ответить
4
Andrey Kuragin

С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности.

Как ловко он подменяет понятия. Надо не убеждать, а дать возможность, и от этой возможности зависит не жизнь человека, а разве что его фотки в трусах или переписка с мамой.

Ответить
–6
Anton Vlasov

Да-да-да, именно поэтому в приложение сбера пришлось встраивать антивирус.

Ответить
7
nomed
Ответить
0
Denis Bystruev

А мне кажется, всё очень логично.

Успех Apple, кроме всего прочего, связан с тем, что большинство людей хочет уменьшить количество решений, которые им нужно принимать.

Не нравится такой подход — выбор есть, Apple не монополист.

Ответить
6
Ivan Susanin

…а также доступ к финансам и инвестициям, данные документов, госуслуги, удаленное управление автомобилем, умные замки, системы умного дома, видеонаблюдение. В принципе, да, ничего серьезного

Ответить
4
Степан Фадеев

Расскажите это Дзюбе.

Ответить
0
Ukuri Itsi

В статье про те же конфиденциальные айфоны, на которых все пользовательские файлы планируется сканировать, идёт речь?

Ответить
3
Jay Green

Да и похер. Жене взял 13про.
Единственный плюс эпла - камера. Тут конечно топ. По этому телефон и был взят.
Все остальное на порядок хуже ведроида.

Ответить
2
QQ YOPTA

Открой для себя 1+ и Pixel.

Ответить
0
Jay Green

пиксель 6 обосрался.
1+ хотел попробовать. Лично мне камера до фанаря, а вот компактность нужна. А тут выбора нет, либо миник, либо зенфон 8. Выбор пал на второй. Сейчас пощупав айосЪ понял что не зря.

Ответить
0
QQ YOPTA

>пиксель6 обосрался

Довольно преждевременный вывод
Имхо
Зенфоны хороши, да,сам бывший владелец 6го

Ответить
0
Gedevan

Зенфоны хороши, да,сам бывший владелец 6го

Тоже имею мнение, как бывший владелец зенфона, не помню можешь, по характеристикам был как айфон 6, так вот зенфон по сравнению айфоном говно феерическое.

Ответить
0
Dragon Johan

Ну интерфейсы, конечно, поприятнее еще. А с остальным согласен

Ответить
0
QQ YOPTA

Интерфейс в плане прорисовки анимаций и скорости интересен, да, но на иос он же и бесит, причем бесит больше чем нравится красота и плавность

Ответить
0
Jay Green

на счет скорости кстати это не так. Он намеренно заторможен и от того кажется "плавным". В настройках интерфейса андроида приходится замедлять анимации в полтора раза что бы получить такой же эффект.
При этом в вере можно ускорить в 2 раза (в 3 раза быстрее айоса) или отключить анимации вообще, а вот в айос таких возможностей вообще нет.

Ответить
0
Mike Glukhov

хуже ведроида

что именно?

Ответить
0
George Ymydykov

что конкретно на порядок хуже?

Ответить
0
Семен Переделкин

Да будет срач!

Ответить
1
Семен Переделкин

Андроид - говно.

Ответить
5
Roman Antonov

Объективно говно, touch gestures медленные, отклик медленный, delay на touch событиях.
Пользователи андроида получают такой же delay когда думают, при использовании Android

Ответить
1
Семен Переделкин

Эппл - говно.

Ответить
0
Василий Петров

Наш магазин самый безопасный поэтому мы берём со всех разработчиков приложений по 100 баксов в год и ещё 30% с продаж. Конечно вы должны пользоваться только нашим магазином

Ответить
0
Ли Си Цын

А вы думали, вам под ваши донатные "три-в-ряд" бесплатно должны предоставить доступ к аудитории с хорошими деньгами?

Нехотите платить комсу? Дверь там, примерно где распространение мобильного софта через .apk :)

Ответить
3
Mike Glukhov

А по вашему сколько стоит место в ТЦ в центре мск?

Ответить
0
Феттучини с Креветкой

Набрасываем, ребята!

Ответить
1
Labelig

2021 год.
Тим Кук. Ради безопасности наших пользователей мы разрешаем ставить приложения только из AppStore.

Фанаты Apple: да все верно, безопасность самое главное, и не надо передергивать насчёт 30% - Эппл еле концы с концами сводит содержа AppStore.

2023 год.
По решению суда по делу Epic Games против Apple в 2021 г. Apple была вынужден разрешить сторонние средства оплаты в приложениях AppStore. Софтверные компании, не желая о давать 30% дохода Apple, массово перешли на сторонние средства оплаты, Apple потеряла подавляющую часть доходов от AppStore.

Тим Кук: Мы в Apple всегда придавали большое значение свободе и удобству наших пользователей поэтому мы разрешаем ставить приложения

Фанаты Apple: да все верно, свобода это главное, в конце концов, если кто-то хочет безопасности всегда может не включать опцию установщики из сторонних источников.

Ответить
1
Аккуратный Валера

Люди должны сами решать, делиться ли своими данными. Всё, что мы сделали — предоставили эту возможность пользователям.

А на деле ребята за красивой ширмой «безопасности» просто агрессивно монополизируют отрасль, чтобы зарабатывать потом самим

Ответить
0
Вячеслав Науменко

"Люди должны сами решать, делиться ли своими данными."

А можно людям самим решать, устанавливать ли приложения из неизвестных источников или нет?

Так то на андроиде из коробки тоже стоит запрет на установку приложений из неизвестных источников, отключая этот параметр пользователь должен сам осознавать риски.

Вообще дико бесит, когда корпорации сами решают, что для нас хорошо, а что плохо.

Ответить
–1
Шизоидная обезьяна

Вообще дико бесит, когда корпорации сами решают, что для нас хорошо, а что плохо.

Ничего они за вас не решают, вы в полной свободе выбора

Ответить
0
Вячеслав Науменко

Запрет на установку приложений из других источников это для вас "не решают"?

Ответить
0
Иван Миронов

Это страховка от ситуации, когда после первого же скам-приложения человек побежит не себя обвинять в установке на телефон левого хлама, а эппл, потому что "а чо не защитили". ред.

Ответить
3
Вячеслав Науменко

И что? Все же будут понимать, что это он тупанул. Когда водитель попадает в аварию по своей вине, он же не винит машину.

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Нет) Справедливо заметить, что я несколько лет не пользуюсь айфоном, но из-за цены скорее. Но и тогда, у меня не было нужды ставить приложения в обход магазина. Вот вас какое приложение ограничивает? Чтобы вы хотели себе поставить?

Ответить
1
Николай Бараненко

переиспользовали тезис Джобса: если хотите смотреть порно, переходите на android

Ответить
0
Гаджи Хартумов

Пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход Mac Store, следует перейти на Windows.

А, это другое, тут так не работает.

Ответить
0
lakoros

А можно так Майкрософт? Хотите ставить приложения не из маркета, переходите на Линукс)

Ответить
0
Даниил Рыжков

Кажется, они с русским Яблоком решили опытом обменяться с их призывом не голосовать за партию

Ответить
0
Walter Kovacs

Иронично

Ответить
0
Артём К

С удовольствием.

Ответить
0
Евгений Казанцев

Тим что то там про безопасность сказал? А про пегасус забыли уже? Айфон ломается высылкой в него одного смс. А про людей которых поверили Тиму и которых из за этого, посадили в тюрьму, уволили, УБИЛИ? А как же компания целлебрайт которая "безопасность" тимову вертела ровно на том же на чем сам тим вертеться любит?
Айфон и безопасность, это ровно до того момента пока ты никому не нужен.
https://zona.media/article/2021/07/19/pegasus

А вообще не хочешь не покупай, иди к конкурентам, гениальный маркетинг. Джобс в гробу прокрутился.

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zona.media
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