Тим Кук: пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует перейти на Android Статьи редакции
«iPhone обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность», заявил глава Apple.
Гендиректор Apple на онлайн-саммите DealBook заявил, что пользователям, которые хотят загружать приложения из неофициальных источников, стоит задуматься о покупке устройства на Android.
По мнению Кука, сейчас у клиентов есть выбор между полностью защищённой платформой и экосистемой, где установка сторонних магазинов и сервисов не запрещена.
Неделей ранее подобное заявление также сделал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. По его мнению, загрузка неопубликованных приложений — это «лучший подарок киберпреступникам».
В октябре компания опубликовала отчёт по поводу безопасности мобильных операционных систем. Исследования показали, что смартфоны на Android подвергаются атакам вредоносных программ в 15–47 раз чаще, чем iPhone.
В рамках разговора о конфиденциальности, Тима Кука спросили про опцию на запрет отслеживания в iOS, из-за которой рекламодатели уже потеряли около 10 миллиардов долларов в 2021 году. Кук отказался комментировать конкретные цифры, но повторил, что Apple считает право на конфиденциальность фундаментальным.
Полное интервью опубликовано на официальном YouTube-канале New York Times Events.
- 9 ноября суд отклонил апелляцию Apple на решение по делу против Epic Games — компания должна разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние платёжные системы до 9 декабря 2021 года.
" С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности."
ой ли? Кажется перепутано тёплое с мягким)
Запрещать приложения в обход App Store в случае с автомобилем - это скорее если автовладельцу будет не разрешено съезжать с асфальта и если машина это заметит, то глушит двигатель) Таким бредом в автоотрасли пока не страдают, к счастью.
С нашей точки зрения, разрешить приложения в обход App Store — это то, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности.
Как ловко он подменяет понятия. Надо не убеждать, а дать возможность, и от этой возможности зависит не жизнь человека, а разве что его фотки в трусах или переписка с мамой.
на счет скорости кстати это не так. Он намеренно заторможен и от того кажется "плавным". В настройках интерфейса андроида приходится замедлять анимации в полтора раза что бы получить такой же эффект.
При этом в вере можно ускорить в 2 раза (в 3 раза быстрее айоса) или отключить анимации вообще, а вот в айос таких возможностей вообще нет.
2021 год.
Тим Кук. Ради безопасности наших пользователей мы разрешаем ставить приложения только из AppStore.
Фанаты Apple: да все верно, безопасность самое главное, и не надо передергивать насчёт 30% - Эппл еле концы с концами сводит содержа AppStore.
2023 год.
По решению суда по делу Epic Games против Apple в 2021 г. Apple была вынужден разрешить сторонние средства оплаты в приложениях AppStore. Софтверные компании, не желая о давать 30% дохода Apple, массово перешли на сторонние средства оплаты, Apple потеряла подавляющую часть доходов от AppStore.
Тим Кук: Мы в Apple всегда придавали большое значение свободе и удобству наших пользователей поэтому мы разрешаем ставить приложения
Фанаты Apple: да все верно, свобода это главное, в конце концов, если кто-то хочет безопасности всегда может не включать опцию установщики из сторонних источников.
"Люди должны сами решать, делиться ли своими данными."
А можно людям самим решать, устанавливать ли приложения из неизвестных источников или нет?
Так то на андроиде из коробки тоже стоит запрет на установку приложений из неизвестных источников, отключая этот параметр пользователь должен сам осознавать риски.
Вообще дико бесит, когда корпорации сами решают, что для нас хорошо, а что плохо.
Тим что то там про безопасность сказал? А про пегасус забыли уже? Айфон ломается высылкой в него одного смс. А про людей которых поверили Тиму и которых из за этого, посадили в тюрьму, уволили, УБИЛИ? А как же компания целлебрайт которая "безопасность" тимову вертела ровно на том же на чем сам тим вертеться любит?
Айфон и безопасность, это ровно до того момента пока ты никому не нужен.
https://zona.media/article/2021/07/19/pegasus
А вообще не хочешь не покупай, иди к конкурентам, гениальный маркетинг. Джобс в гробу прокрутился.
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