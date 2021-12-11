Глава Instagram уточнил планы по возвращению хронологической ленты: она пока тестируется, алгоритмическую не уберут Статьи редакции
По словам Адама Моссери, сейчас изучаются два варианта функции и обновление будет доступно «уже в скором времени».
Глава Instagram Адам Моссери в серии «историй» рассказал подробнее о планах вернуть ленту с публикациями, упорядоченными по хронологии, пишет The Verge.
Одна из версий хронологической ленты позволит «выбрать избранных пользователей, которые появятся в самом начале и по порядку». Другая версия позволит видеть посты в хронологическом порядке от всех, за кем следит пользователь.
Instagram заменил хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году. В сентябре 2021 года соцсеть начала тестировать раздел «Избранное», куда можно добавить аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.
В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику.
9 декабря стало известно, что Instagram работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».
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Don't Start (Too Late)
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