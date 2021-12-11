По словам Адама Моссери, сейчас изучаются два варианта функции и обновление будет доступно «уже в скором времени».

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Глава Instagram Адам Моссери в серии «историй» рассказал подробнее о планах вернуть ленту с публикациями, упорядоченными по хронологии, пишет The Verge.

Мы не отходим от идеи алгоритмической ленты. Мы собираемся вернуть пользователям хронологическую ленту. Но мы также считаем, что ранжирование контента в Instagram помогает нам связать людей с контентом, который для них наиболее важен. Адам Моссери глава Instagram

Одна из версий хронологической ленты позволит «выбрать избранных пользователей, которые появятся в самом начале и по порядку». Другая версия позволит видеть посты в хронологическом порядке от всех, за кем следит пользователь.

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Instagram заменил хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году. В сентябре 2021 года соцсеть начала тестировать раздел «Избранное», куда можно добавить аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.

В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику.