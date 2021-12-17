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Nazigul Jusupova

Выручка сообществ партнёрской программы «ВКонтакте» выросла на 33% за год, донаты — в 3,5 раза, до 160 млн рублей Статьи редакции

Чаще всего донаты отправляют на публикации по темам аниме, k-pop, SMM и маркетинга.

  • «ВКонтакте» подвела итоги работы единой платформы монетизации для авторов за 2021 год.
  • Самый большой доход сообщества по партнёрской программе за месяц превысил 1,5 млн рублей.
  • Количество сообществ с VK Donut выросло в 2,2 раза, а пользователей, которые финансово поддерживают авторов, стало в три раза больше. Самым крупным пожертвованием на платформе стал донат в 68 тысяч рублей. Чаще всего пользователи отправляют деньги на публикации по теме аниме, k-pop, SMM и маркетинга.
  • В 2021 году компания разрешила монетизировать видео и получать администраторам групп отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Суммарная выручка администраторов групп, которые участвуют в партнёрской программе, выросла до 50%. Количество видео, публикуемых в сообществах, выросло в два раза.
  • В декабре 2020 года «ВКонтакте» представила партнёрскую программу. Она объединила инструменты монетизации в единую платформу: в нее вошли VK Donut, «Маркет-платформа», гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.
Итоги первого года работы партнёрской программы «ВКонтакте»

#новости #вконтакте

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Airat Kafman

Чаще всего пользователи отправляют деньги на публикации по теме аниме, k-pop
Отбирают у детей непосильным трудом нажитые деньги

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Наим Алиев

Их родителей

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Иван Шеметов

Сейчас придут душнилы, которые скажут, что вк уже давно умер

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Airat Kafman

Они тебя опередили даже тут

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Stepan Popov

Оно живое?

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Marsel Fatkhullin

Зайди в вклипы, там видео по 4млн просмтров набирают

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Трейдер мамкин

То что ВК не умер может утверждать только заинтересованное лицо

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Blackrock

Интересно, а что может сделать вк что бы вернуться к жизни?

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Трейдер мамкин

ВК давно умер. (Точка)

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Иван Шеметов

Я не хотел отправлять два сообщения одинаковых

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