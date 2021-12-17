Выручка сообществ партнёрской программы «ВКонтакте» выросла на 33% за год, донаты — в 3,5 раза, до 160 млн рублей Статьи редакции
Чаще всего донаты отправляют на публикации по темам аниме, k-pop, SMM и маркетинга.
- «ВКонтакте» подвела итоги работы единой платформы монетизации для авторов за 2021 год.
- Самый большой доход сообщества по партнёрской программе за месяц превысил 1,5 млн рублей.
- Количество сообществ с VK Donut выросло в 2,2 раза, а пользователей, которые финансово поддерживают авторов, стало в три раза больше. Самым крупным пожертвованием на платформе стал донат в 68 тысяч рублей. Чаще всего пользователи отправляют деньги на публикации по теме аниме, k-pop, SMM и маркетинга.
- В 2021 году компания разрешила монетизировать видео и получать администраторам групп отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Суммарная выручка администраторов групп, которые участвуют в партнёрской программе, выросла до 50%. Количество видео, публикуемых в сообществах, выросло в два раза.
- В декабре 2020 года «ВКонтакте» представила партнёрскую программу. Она объединила инструменты монетизации в единую платформу: в нее вошли VK Donut, «Маркет-платформа», гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.
Чаще всего пользователи отправляют деньги на публикации по теме аниме, k-pop
Отбирают у детей непосильным трудом нажитые деньги
Их родителей
Сейчас придут душнилы, которые скажут, что вк уже давно умер
Они тебя опередили даже тут
Оно живое?
Зайди в вклипы, там видео по 4млн просмтров набирают
То что ВК не умер может утверждать только заинтересованное лицо
Интересно, а что может сделать вк что бы вернуться к жизни?
ВК давно умер. (Точка)
Я не хотел отправлять два сообщения одинаковых
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