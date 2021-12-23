Facebook, Telegram, Twitter и даже Spotify скопировали функции Clubhouse: «хайп» уже прошёл, но соцсети всё ещё борются за аудиторию и предлагают записывать в аудиокомнатах подкасты.

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Рохан Сет и Пол Дэвисон запустили бета-версию аудиосоцсети Clubhouse в марте 2020 года. Главная особенность Clubhouse — общение только голосом. Для этого любой пользователь может создать «комнату» — они бывают открытыми, приватными или только для членов сообщества. Количество участников одной «комнаты» ограничено 5000 пользователями.

Говорить в таких «комнатах» могут только ведущие и те, кому они предоставят такую возможность. Для этого слушатель может нажать кнопку «поднять руку».

Другим важным отличием соцсети до июля 2021 года была регистрация только по приглашениям пользователей сервиса, при этом количество «инвайтов» у участников было ограниченным. Кроме того, до мая 2021 года приложение работало только на iOS.

Аудитория начала расти в ноябре-декабре 2020 года, а к февралю достигла пика. Всего с 1 по 16 февраля Clubhouse вырос более чем вдвое — с 3,5 млн загрузок до 8,1 млн .

График роста аудитории Clubhouse Medium

В России изначально сервисом пользовались известные предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиандустрии, а затем в Clubhouse пришли бренды, например, «Яндекс», Mail.ru Group, ВТБ и другие.

В конце февраля 2021 года темпы роста загрузок Clubhouse начали снижаться во всём мире. К 13 марта количество загрузок по миру достигло всего 12 млн.

В мае сервис запустил версию для Android. После этого случился второй пик загрузок — за июнь количество скачиваний Clubhouse только из Google Play составило 7,9 млн, рассказали vc.ru в App Annie.

К 8 декабря 2021 года общее количество загрузок по всему миру достигло 34,3 млн. Несмотря на падение количества загрузок, число создаваемых «комнат» выросло с 300 тысяч в начале лета до 700 тысяч к осени.

За свою короткую историю Clubhouse создал новый сегмент в соцсетях — аудиочаты. Многие компании оценили потенциал такого способа коммуникации и внедрили похожие функции или даже создали самостоятельные продукты.

Что Clubhouse дал другим соцсетям

Twitter

Первой запуск голосовых чатов анонсировала Twitter — ещё в ноябре 2020 года. Запуск для всех пользователей состоялся в мае.

Новую функцию назвали Spaces. Основные отличия от Clubhouse:

Создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков.



К голосовым чатам в Twitter могут присоединиться только те пользователи, которых пригласит владелец чата.

Владельцы чатов могут модерировать дискуссию, приглашать гостей, выбирать выступающих и исключать тех, кто нарушает правила, а пользователи — делиться твитами и реагировать на разговор эмодзи, они отобразятся около никнейма. Кроме того, внутри комнат есть и текстовые чаты: сообщения можно отправлять конкретным пользователям или всем присутствующим. Разговоры можно записывать и публиковать.

Также Twitter добавила Ticketed Spaces: комнаты с платой за вход. Соцсеть будет получать комиссию от продажи билетов.

Telegram

Telegram запустил голосовые чаты 23 декабря 2020 года. В отличие от звонков, участники могут присоединиться к чатам в любой момент. В них могут участвовать тысячи пользователей.

Вместо комнат — группы, в которых администраторы могут создавать голосовые чаты. При подключении к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в другие чаты. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.

В марте Telegram убрал ограничения по количеству участников: мессенджер разрешил создавать голосовые чаты в каналах, где нет лимита подписчиков. Кроме того, сервис позволил записывать чаты и сохранять их как подкасты.

Facebook

В феврале источники The New York Times сообщили, что Facebook начала разработку аналога Clubhouse. В июне компания официально начала тестировать функцию под названием Live Audio Rooms в США, а затем по всему миру.

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Комнаты можно создавать через основное приложение Facebook для iOS. Но слушатели могут присоединиться к аудиочату как с iOS, так и с Android.

Одновременно могут выступать до 50 человек. Количество слушателей, в отличие от Clubhouse, не ограничено. Facebook добавила и другие стандартные для аудиосервисов функции: кнопку «поднять руку» и реакции. Кроме того, соцсеть, как и Twitter, добавила субтитры.

В группах администраторы могут настраивать, кому разрешено создавать комнату: модераторам, пользователям или другим администраторам. Публичные групповые чаты доступны всем пользователям, а частные — только подписчикам группы.

Кроме того, компания решила одну из проблем Clubhouse, где модераторам приходилось организовывать сбор средств через внешние ссылки. Facebook подключила к комнатам два монетизации: «Facebook Звезды» и пожертвования. С пожертвований сервис не берёт комиссию.

Соцсети Nazigul Jusupova 19 ноя Information Статьи редакции Facebook предложила $10-50 тысяч блогерам и музыкантам за один эфир в аудиокомнатах — The Соцсеть запустила аудиокомнаты в июне 2021 года.

LinkedIn

В марте 2021 года о работе над голосовыми чатами объявила LinkedIn. Соцсеть разрабатывает «комнаты» с выступающими и слушателями.

Но в отличие от других конкурентов Clubhouse, голосовые чаты в LinkedIn будут связаны с «профессиональной идентичностью», заявили тогда в компании.

Пользователи просили добавить больше способов общения, заявили в LinkedIn. Компания не называла сроков запуска функции, но рассказала о начале бета-тестирования. По состоянию на 21 декабря LinkedIn не сообщала о запуске голосовых чатов.

Discord

У Discord уже были голосовые каналы, но в конце марта компания запустила «более организованные» аудиокомнаты под названием Stage Channels. С помощью новой функции будет легче понять, кто ведёт комнату, а кто ждёт своей очереди выступить, заявили в Discord.

Сервис стал первым, кто предложил аудиочаты практически на всех платформах — Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

В отличие от остальных конкурентов, Stage Channels доступны только крупным серверам с сообществом. Для этого модераторам необходимо в «настройках сервера» подключить функцию «сообщество». Аудиокомнаты доступны только членам этих сообществ.

В остальном функции Stage Channels стандартные: пользователи видят спикеров и всех слушателей, могут «поднять руку», модераторы могут отключить микрофон говорящего или удалить его из комнаты.

Reddit

19 апреля свою версию Clubhouse представил Reddit. Компания запустила тестирование продукта Reddit Talk внутри сабреддитов для некоторых модераторов, которые подали заявки.

Судя по описанию и изображениям, Reddit Talk очень похож на Clubhouse, Twitter Spaces и другие аудиосоцсети. Во время первых тестов начать голосовой чат смогут только модераторы сабреддитов, а ведущие Talk смогут приглашать, отключать и удалять выступающих.

Одним из недостатков Clubhouse была модерация, поэтому примечательно, что Reddit начал первыми предоставлять доступ модераторам. В будущем модераторы смогут назначать соведущими доверенных пользователей, сообщали в Reddit. Функция всё ещё находится на стадии тестирования.

Spotify

30 марта Spotify купила конкурента Clubhouse — разработчика приложения Locker Room компании Betty Labs. Изначально сервис заявил о планах внедрить функции Locker Room в своё приложение.

«Исполнители и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify, и мы очень рады, что скоро мы сделаем их доступными на нашей платформе для сотен миллионов слушателей и миллионов авторов», — заявил руководитель отдела исследований и развития компании Густав Сёдерстрем.

В итоге в июне Spotify запустила отдельное приложение Spotify Greenroom на основе Locker Room. Присоединиться к сервису можно с помощью профиля от Spotify. При регистрации нужно указать свои интересы, а в будущем компания планирует персонализировать рекомендации в Greenroom с помощью данных профиля от Spotify.

Отличия от Clubhouse и других похожих конкурентов:

В Greenroom, есть текстовые чаты — их может включить или выключить ведущий.

Модераторы после завершения голосового чата могут запросить в приложении его запись. Аудиофайл можно отредактировать и превратить в эпизод подкаста.

Аудиоэфиры записывает сам Spotify — для модерации, заявили в компании.

Spotify также анонсировала в Greenroom регулярные программы, связанные с музыкой, спортом, культурой и развлечениями.



Набор функций Spotify Greenroom соответствует другим предложениям с «живыми» аудио: спикеры отображаются в верхней части экрана в виде круглых аватарок, а слушатели — ниже в виде более мелких значков. Можно отключить звук, управлять модерацией, пригласить слушателей на сцену во время прямого эфира. В комнатах могут находиться до 1000 человек, и Spotify рассчитывает в дальнейшем увеличить это число.

Слушатели могут «аплодировать» выступающим. Количество аплодисментов в виде «драгоценных камней» отображается рядом со значком профиля. Сейчас «аплодисменты» бесплатные, но это один из вариантов монетизации приложения.

При запуске Spotify заявила о планах привлечь в Greenroom артистов через Spotify for Artists, чтобы сделать приложение более музыкальным.

По данным Sensor Tower, через месяц после ребрендинга количество скачиваний Greenroom достигло всего 240 тысяч, включая загрузки более ранней версии приложения Locker Room.

Как Clubhouse изменил интернет

«Большая двойка»

Clubhouse частично повторил судьбу Snapchat: рост сервиса в 2016 году замедлился после того, как Instagram и другие соцсети добавили функцию «Истории». Скачивания Clubhouse упали весной, когда были сняты коронавирусные ограничения, а крупные ИТ-компании запустили аналогичные аудиоплатформы.

Личность ведущих играла большую роль в привлечении пользователей на платформу. Пик загрузок и «хайпа» Clubhouse случился после выступлений известных людей, включая Илона Маска, Марка Цукерберга, сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина и других.

Некоторые спикеры Clubhouse с устоявшейся аудиторией перешли на конкурирующие сервисы, но существенного притока новой аудитории это не принесло. Сейчас уже редко можно встретить «звезду» в одной из «комнат» Clubhouse.

В итоге главным конкурентом Clubhouse стал Twitter: разработка Spaces была приоритетом компании, хотя при новом гендиректоре это изменилось, рассказывал источник NYT. Там легче найти слушателей, чем набирать новую аудиторию в Clubhouse — у спикеров обычно уже есть подписчики в Twitter.

Twitter сразу дала понять, что это не просто очередная тестовая функция — компания до сих пор расширяет возможности аудиокомнат. По данным NYT, к маю у Spaces было более миллиона пользователей, к декабрю — 2 млн.

Adweek тоже называет Clubhouse и Twitter Spaces «большой двойкой». Ключевым преимуществом Spaces издание считает платные билеты в комнаты. Однако «хайпа», который был вокруг Clubhouse в пиковые месяцы, сервис пока не добился.

Аудитория ещё не «осела»

Прошёл почти год с момента, как гиганты стали копировать функции Clubhouse. Но сервисы до сих пор официально не раскрывают количество пользователей своих аудиочатов и другие показатели. Судя по тому, что компании продолжают платить авторам за аудиоконтент, сервисам всё ещё приходится активно бороться за аудиторию:

Clubhouse начал платить авторам ещё в мае: по $5000 в течение трёх месяцев для 50 аудиошоу.



Spotify запустил фонд для авторов сразу вместе с приложением Greenroom.

Twitter в октябре 2021 года предложила пользователям $2500 в месяц за создание аудиокомнат.

Facebook предложила $10-50 тысяч блогерам и музыкантам за один эфир в аудиокомнатах.

Теперь можно записывать подкасты в прямом эфире

Аудиочаты уже сейчас существуют бок о бок с подкастами: практически все компании, включая Clubhouse, добавили возможность записи и публикации эфиров в «комнатах». Например, запись аудиочата публиковал Telegram-канал The Edinorog, в Twitter тоже практикуют запись подкастов в прямом эфире, но пока широкого распространения этот формат не получил.

В будущем аудиокомнаты и подкасты объединятся, считает Protokol. Всё больше подкастов будут записываться в Clubhouse и Greenroom.

«Эти сервисы могут стать домом для живых аудиовыступлений, нового поколения ток-шоу в прямом эфире и многого другого. Сочетание прямых эфиров и эфиров по запросу, публичного и частного, социального и развлекательного будет ключевым моментом для тех, кто хочет владеть этим сегментом», — пишет издание.

Что эффективнее: отдельный продукт или дополнительная функция в соцсетях

Лидером рынка социального аудио будет компания, которая полностью сосредоточена только на этом сегменте, считает гендиректор Clubhouse Пол Дэвидсон.

«Я нисколько не удивлен, что другие платформы запускают аудио так же, как они запускали фото, а затем видео и другие функции», — заявил он в разговоре с CNBC в начале ноября.