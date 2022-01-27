Не NFT единым: как устроен рынок стикеров азиатского мессенджера Line, где авторы зарабатывают миллионы долларов в год Статьи редакции
Из-за кажущего лёгкого заработка в 2022 году четыре миллиона художников рисуют своих персонажей для мессенджера, но зарабатывать семизначные суммы получается не у всех.
Пересказ материала Rest of World.
Line — самый популярный мессенджер в Японии, Тайване и Таиланде. Важная составляющая переписки в приложении — платные стикеры, изображения мультяшных персонажей с забавными подписями.
В 2020 году они принесли Line более $200 млн выручки. Их цена варьируется от 99 центов до $4,99. После вычета комиссии App Store или Google Play в 30% оставшиеся 70% делят пополам мессенджер и автор изображений.
Десять самых популярных создателей стикеров для Line в 2020-м заработали в среднем около $10,2 млн каждый. В 2022 году количество рисующих стикеры художников выросло до четырех миллионов — им кажется, что на рынок просто войти и легко на нём заработать. Из-за этого рынок перенасыщен, и авторам стало сложнее продавать свои изображения, несмотря на поддержку компании.
Как устроена работа художников
В 2011 году южнокорейская компания Naver запустила в Японии мессенджер Line. В том же году сервис выпустил собственные стикеры. Со временем они стали настолько популярными, что появился фандом персонажей набора.
На Таймс-Сквер в Нью-Йорке есть посвящённый им магазин, а южнокорейская группа BTS заключила партнёрство с компанией и создала героев в стиле Line Friends. В 2020 году мерчендайзинговое подразделение компании принесло $70 млн выручки.
Однако бум стикеров пришёлся на 2014 год, когда мессенджер дал возможность пользователям создавать и продавать собственные наборы.
Японец Сасаки Сакидзи работал в ритейле и рисовал в свободное время. Когда Line запустила платформу для художников Creators Market, он решил создать собственный набор. На стикерах он изобразил свою жену и назвал серию Yumeni. Пользователям она понравилась — они стали покупать изображения. Другой его персонаж — розовая капля по имени Марутомо, которая ходит на пресс-конференции и танцует на дискотеке.
В 2022 году Сакидзи планирует выпустить мангу, сумки-шопперы и чехлы для телефонов со своими персонажами.
Сакидзи говорит, что стикеры приносили ему максимум $5000 в год. Хоть это небольшие деньги, вместе с суммой, которую он получил за участие со своими персонажами в других проектах, средств на жизнь хватает. Он полностью посвятил себя творчеству и благодаря Creator Market работает мангакой и иллюстратором.
Другой художник, Косуке Насида, продаёт на платформе более 500 стикеров. Его главный персонаж — мультяшная птица по имени Отори-кун. Насида несколько лет развивал свой профиль, однако, по его словам, продажи остановились примерно на $865 в год.
Художник всё ещё ждёт своего часа. «Мечтаю стать популярным, но чувствую, что это сложно», — говорит он. Из-за популярности цифрового искусства Насида создал стикеры в виде NFT-токенов.
Он опубликовал 30 работ с Отори-куном на торговой площадке OpenSea ещё в ноябре 2021-го и до сих пор ничего не продал. Однако автор не теряет надежду.
Как Line помогает художникам стать популярнее
Заработок на платформе Line очень разнится, пишет издание. Лишь немногим удаётся найти аудиторию, спонсорство и получать семизначные суммы. По данным Line, непосредственно на продаже стикеров уже 154 автора заработали больше $865 тысяч.
В декабре 2021 года телевизионное подразделение компании в Таиланде выпустило реалити-шоу “The Next Creators”. В нём шесть иллюстраторов соревнуются в создании лучшего персонажа и работают над спонсорскими проектами с Converse, KFC и другими брендами. В аннотации программы говорится, что Line надеется «вдохновить тайцев стать частью платформы и прийти к успеху».
По словам Line, поддержка новых авторов и облегчение для пользователей поиска новых талантов — одна из самых трудных задач компании. За последние годы она запустила несколько бонусных программ. Например, в Таиланде и Японии каждый месяц мессенджер выбирает самого высокооплачиваемого и самого популярного дизайнера, и оба дополнительно получают небольшое денежное вознаграждение.
Дзюнко Нодзи, известная под ником Mofusand, — многообещающий японский автор, пишет издание. Она изучила самые популярные стикеры в Line и в 2017 году стала создавать собственные. Заметив, что персонажи котов хорошо продаются, она разработала различные стикеры с этими животными. К концу 2021-го года на продаже стикеров Нодзи зарабатывает более $8796 в год и, по её словам, сумма только увеличивается.
В 2021 году Нодзи стала одним из призёров программы Line Creators Support. Компания отбирает начинающих авторов, отправляет им около $2600 в месяц в качестве финансовой поддержки и предлагает посетить занятия от сотрудников Line.
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