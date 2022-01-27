Из-за кажущего лёгкого заработка в 2022 году четыре миллиона художников рисуют своих персонажей для мессенджера, но зарабатывать семизначные суммы получается не у всех.

{"id":354659} 107 просмотров

Пересказ материала Rest of World.

Line — самый популярный мессенджер в Японии, Тайване и Таиланде. Важная составляющая переписки в приложении — платные стикеры, изображения мультяшных персонажей с забавными подписями.

В 2020 году они принесли Line более $200 млн выручки. Их цена варьируется от 99 центов до $4,99. После вычета комиссии App Store или Google Play в 30% оставшиеся 70% делят пополам мессенджер и автор изображений.

Десять самых популярных создателей стикеров для Line в 2020-м заработали в среднем около $10,2 млн каждый. В 2022 году количество рисующих стикеры художников выросло до четырех миллионов — им кажется, что на рынок просто войти и легко на нём заработать. Из-за этого рынок перенасыщен, и авторам стало сложнее продавать свои изображения, несмотря на поддержку компании.

Как устроена работа художников

В 2011 году южнокорейская компания Naver запустила в Японии мессенджер Line. В том же году сервис выпустил собственные стикеры. Со временем они стали настолько популярными, что появился фандом персонажей набора.

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке есть посвящённый им магазин, а южнокорейская группа BTS заключила партнёрство с компанией и создала героев в стиле Line Friends. В 2020 году мерчендайзинговое подразделение компании принесло $70 млн выручки.

Персонажи стикеров Line. Источник: Tycoon

Однако бум стикеров пришёлся на 2014 год, когда мессенджер дал возможность пользователям создавать и продавать собственные наборы.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Японец Сасаки Сакидзи работал в ритейле и рисовал в свободное время. Когда Line запустила платформу для художников Creators Market, он решил создать собственный набор. На стикерах он изобразил свою жену и назвал серию Yumeni. Пользователям она понравилась — они стали покупать изображения. Другой его персонаж — розовая капля по имени Марутомо, которая ходит на пресс-конференции и танцует на дискотеке.

В 2022 году Сакидзи планирует выпустить мангу, сумки-шопперы и чехлы для телефонов со своими персонажами.

Стикеры с Марутомо. Источник: Rest of World

Сакидзи говорит, что стикеры приносили ему максимум $5000 в год. Хоть это небольшие деньги, вместе с суммой, которую он получил за участие со своими персонажами в других проектах, средств на жизнь хватает. Он полностью посвятил себя творчеству и благодаря Creator Market работает мангакой и иллюстратором.

Рынок стикеров для мессенджеров популярен у авторов, потому что им кажется, что туда легко войти и легко заработать, говорит глава исследовательской группы The Platform Lab Марк Штайнберг. В японских книжных магазинах полно руководств по началу работы художником стикеров Line. И сами авторы подтверждают: «Это путь к предпринимательству. Не думайте, что ваша судьба — работа в корпорации на полную ставку. Ты можешь быть богатым и успешным».



Другой художник, Косуке Насида, продаёт на платформе более 500 стикеров. Его главный персонаж — мультяшная птица по имени Отори-кун. Насида несколько лет развивал свой профиль, однако, по его словам, продажи остановились примерно на $865 в год.

[{"title":"\u041e\u0442\u043e\u0440\u0438-\u043a\u0443\u043d","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d855c22d-7e7e-5975-b2ac-e5b8e41d3d05","width":700,"height":700,"size":14712,"type":"png","color":"fbf3f3","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"7adb22f5-14ff-59e8-a716-e2a4afb98a5e","width":700,"height":700,"size":16251,"type":"png","color":"fbf1f2","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"5130b699-da4b-51b3-ae89-c4e58131b0a2","width":700,"height":700,"size":7196,"type":"png","color":"fbf5f3","hash":"","external_service":[]}}}]

Художник всё ещё ждёт своего часа. «Мечтаю стать популярным, но чувствую, что это сложно», — говорит он. Из-за популярности цифрового искусства Насида создал стикеры в виде NFT-токенов.

Он опубликовал 30 работ с Отори-куном на торговой площадке OpenSea ещё в ноябре 2021-го и до сих пор ничего не продал. Однако автор не теряет надежду.

Как Line помогает художникам стать популярнее

Заработок на платформе Line очень разнится, пишет издание. Лишь немногим удаётся найти аудиторию, спонсорство и получать семизначные суммы. По данным Line, непосредственно на продаже стикеров уже 154 автора заработали больше $865 тысяч.

Эти люди — «идеальные» примеры, которых используют для привлечения художников. Не факт, что их истории успеха реальны. Марк Штайнберг глава исследовательской группы The Platform Lab

В декабре 2021 года телевизионное подразделение компании в Таиланде выпустило реалити-шоу “The Next Creators”. В нём шесть иллюстраторов соревнуются в создании лучшего персонажа и работают над спонсорскими проектами с Converse, KFC и другими брендами. В аннотации программы говорится, что Line надеется «вдохновить тайцев стать частью платформы и прийти к успеху».

По словам Line, поддержка новых авторов и облегчение для пользователей поиска новых талантов — одна из самых трудных задач компании. За последние годы она запустила несколько бонусных программ. Например, в Таиланде и Японии каждый месяц мессенджер выбирает самого высокооплачиваемого и самого популярного дизайнера, и оба дополнительно получают небольшое денежное вознаграждение.

Дзюнко Нодзи, известная под ником Mofusand, — многообещающий японский автор, пишет издание. Она изучила самые популярные стикеры в Line и в 2017 году стала создавать собственные. Заметив, что персонажи котов хорошо продаются, она разработала различные стикеры с этими животными. К концу 2021-го года на продаже стикеров Нодзи зарабатывает более $8796 в год и, по её словам, сумма только увеличивается.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2132f0a7-0d60-5c29-8c08-ca8cc0bf5f6c","width":700,"height":700,"size":38091,"type":"png","color":"faf2f1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c7cf13af-9615-5de0-8e36-1932bc5d89cc","width":700,"height":700,"size":36460,"type":"png","color":"faf1f0","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"035c91da-37b6-5c16-b024-596d03a1c56a","width":700,"height":700,"size":36584,"type":"png","color":"fbf2f2","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"447c19a9-7f6c-55a0-b05b-4d8b2907cd0a","width":700,"height":700,"size":40450,"type":"png","color":"faf2f1","hash":"","external_service":[]}}}]