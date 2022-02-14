Разработчик запустил криптосоцсеть на базе блокчейна TON — с платными публикациями и сообщениями Статьи редакции
Практически все функции в соцсети доступны по подписке, которую нужно оплачивать криптовалютой.
Ton.Place создана на основе блокчейна, который разрабатывает команда TON Foundation, рассказал vc.ru основатель соцсети, бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев.
В Ton.Place практически все функции платные. Можно просматривать часть контента, но чтобы опубликовать собственные записи, подписываться на других людей и создать сообщество, нужно оформить подписку. Она стоит 2 Toncoin в месяц. По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку. Чтобы зарегистрироваться, нужно авторизоваться через Telegram.
Гоглев рассказал vc.ru, что занимался проектом самостоятельно, но в команде есть дизайнер, копирайтер и люди, которые отвечают за поддержку и модерацию. К TON Foundation Гоглев отношения не имеет, TON – открытый блокчейн, на базе которого может создать свой сервис любой разработчик.
Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку. Выплаты происходят ежедневно, их сумма зависит от количества просмотров и лайков. Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.
Соцсеть берёт комиссию в 10%, часть которой идёт на поддержку реферальной системы — по ней можно пригласить в Ton.Place друга и получать 2,5% от его доходов. Ещё часть — на содержание платформы и маркетинг. Также комиссия есть за каждую транзакцию — 0,02 Toncoin (около $0,05 или 4 рубля).
В соцсети уже зарегистрирован аккаунт команды Моргенштерна и модели Екатерины Спивак. Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей, рассказал Гоглев.
По его словам, до этого он несколько лет работал в «ВКонтакте», занимался разработкой мини-приложения для анонимных вопросов «Спроси» и фотоприложения Snapster.
Вы также забыли упомянуть один важный фактор. Социальная сеть распределяет средства полученные за подписки между участниками социальной сети, прикрепляю скриншот.
По дизайну, как ребёнок OnlyFans + VK, но с идеологией Telegram.
В Ton.Place практически все функции платные.
Спасибо, пройдите нах.й, пожалуйста.
Пожалуйста - это, для вежливости?🤣
Для бесплатности )
кажется, команда Моргенштерна должны платить пользователям за просмотр Моргенштерна.
Лучше за просмотр Екатерины Спивак.🤣
Так и будэ
Нет, новая реальность когда шлешь нахуй свою публику и факи им в ебла показываешь, а они и рады, в экстазе и платят за это!
Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей
Кто забыл дверь закрыть в Клабхаусе?
Блиновская vol.2 со своими платными сторис :)
Удачи в успешной бизнес модели 😂
Самое прекрасное в этом - это Политика конфиденциальности и Правила. Полное отсутствие описания любых юрлиц и право администрации на удаление и блокировку любых аккаунтов))
Дарова
Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку.
Очередной порно-филиал открыли
Криптосеть для криптолюдей
Для криптонцев
Крипово!
Скажите, а это нормально, когда SVG-анимированный алмаз на странице сайта потребляет ~50% CPU? Убираешь элемент из консоли разработчика в Хроме и все ОК. Я даже не конкретно про этот сайт, я вообще, про современный WEB.
авось хитрый способ забрать ваши мощности, майнят исподтишка
Ха-ха-ха, дизайн абсолютно вкшный
криптомавродий
А почему вам не нравится? Бриллиант символизирует Екатерину Спивак.😊
Что за цыганка, первый раз о ней слышу
Маскируетесь?😎👍
а можно жить и не знать ее и не знать Крузенштерна?
Она там в каждом втором посте. Уже тошнит
Говорят, что от тошноты до любви один шаг🤣
Инстагарм как-то проще, привычнее что-ли...
Красота штука тонкая, как восток. Она очень красивая и всем нравится.
Эпивак?
Да, эпивак корону.🙂
А где человек (личность) во всем этом тренде на Web 3.0, Мета вселенных, криптомире, соцсетей и прочих кривых зеркал!? А если есть, то что отведено ему?
Теперь люди и их интеллектуальный капитал — это всего-лишь планктон для нейросетей
Глупый подход. Надо было делать соцсеть для богатых, подписка 1000 ton в месяц. Тогда хотя бы можно было форсить это что ты Илита и нетакая как все!
Не взлетит.
Всё, что делают на блокчейне, всегда ВНЕЗАПНО оказывается криптовалютой с примотанной сбоку синей изолентой дополнительной функциональностью. Вот и тут то же самое. Удивительно, да?
Нет, люди не хотят и не будут платить за каждое социальное взаимодействие. Они вообще не хотят вот так вовлекать деньги во взаимодействия, которые не подразумевают обмен какими-то ограниченными ресурсами. Не получится их переучить на такое. Это противоречит человеческой природе.
Мой проект децентрализованной соцсети по федеративной модели (а-ля электропочта) имеет несоизмеримо более высокий шанс взлететь.
все что касается виртуальности можно разделить на две категории - "дорогое" и "бесплатное"
Сервера стоят очень дёшево, если разделить стоимость на всех пользователей. Например, моя штука может легко держать 100 пользователей на VDS за 3 евро. Может и больше, не проверял, но 100 по-любому выдержит. 3 евро за весь сервер — это 3 цента с каждого пользователя. Очень дорого.
лооол. ценная информация это ОЧЕНЬ ограниченный ресурс, особенно сейчас. для плебса конечно, всё всегда хочется бесплатно, будут смотреть ютуб с аншлагом 2.0 под бой курантов
ну и кал)
если гдето в интернете есть какаято подобная инфоциганская хуерга она всегда снизу сверху сбоку присрата к телеграму)
Это чтоб моргенштерн и иже с ним друг друга за бабосы хайпили, хейтили или какие там ещё слова есть)))
Бесполезная и забагованная платформа с глупой бизнес моделью
Не понятно какая пользователю ценность
Не понятно почему так дорого
Не понятно зачем это вообще нужно и какую проблему решает
Шел 2022 год. Нам предлагают платную соц сеть
Гоглев, убери криптостену
Пока ещё не выкатили внятную годноту, но думаю, платный контент и, пардоньте, членство – это будущее. Якобы бесплатность соцсетей опустила планку контента до уровня пошлых мемасиков и сияющей желтизны. Бесплатный ютуб будет как телек у наших родителей, оливье и ирония судьбы, вот это всё.
ага, расскажите это твиттеру и реддиту о том, что планка контента опущена
А твиттеру и рассказывать не надо - она там стабильно на дне. Ниже планка разве что у тик-тока.
в твиттере ты сам выбираешь какой контент тебе потреблять, в отличии от тик-тока, просто отпишись и все
сириусли? при этом никак нельзя отключить ретвиты тех, на кого ты подписан? это топ.
серьезно, нельзя?
ответы на твиты в фиде – тоже можно убрать? то ли с ретвитами, то ли с ответами моя проблема была.
так в фиде ответы и не показываются, если только пользователь сам не ретвитнул свой коммент, но от скроется так как отключены ретвиты от пользователя
топчик, благодарю.
кек, видимо я криворук.
вообще не понял о чём речь. на реддите нормуль треды бывают тематические, но всё равно душновато после того как забанили /redpill. в твиторе хз чё делать, если ты не мемасишь как пулемёт, там вдумчивого нет ничего.
я о том, что в твиттере и реддите есть очень крутой контент, если ты подписан на правильных людей/сообщества и они бесплатны, при этом люди готовы его создавать бесплатно просто ради фана
да понятно что везде можно годноту откопать. проблема веб2 – твои творческие порывы рано или поздно угаснут, когда придёт дядя с плёткой цензуры, и закроет твой профиль, на который ты тратил годы, «патамушто». у нас в не_европах это пока ощутимо лишь отголосками.
какая плетка цензуры, оскорбления по цвету/полу/лгбт?
нууу, на ютубе, например, видосы со словами sex kill suicide mgtow redpill и всем самым вкусным – алгоритм помечает, и потом может флажок в бухту прилететь (предупреждение), а затем и демонетизация/закрытия насколько я знаю. всякие подобные слова по буквам приходится произносить
ну насколько я знаю про секс спокойно можно говорить, просто у тебя рейтинг видоса должен быть больше дефолтного, а остальное понятно почему выпиливается, покажи человеку в депрессии видос про суицид и ничего хорошего не выйдет
))) вот в этом-то и проблема веб2.0, какие-то заботливые дяди, а точнее алгоритмы, лучше знают, что смотреть детям вместо родителей, или самого юзера. не подходи к компу тогда, ёпта!)
p.s. смотрю австралийского стримера, все мною вышеперечисленные слова он произносит по буквам.
кароч все сводится к тому, что давайте строить интернет коммунизм, только кроме гиков это общей массе пользователей нахер не сдалось)
Что за redpill?
и ещё эти алгоритмы бесячие, отвечаю как креееааатор, ёптить. чтобы пилить годноту и находить аудиторию, надо либо быть «в струе» алгоритмов, либо капец каким везучим. второе у меня не прокатывает уже годами :))
либо набрать свою аудиторию или постить хороший контент) я готов лично платить за хороший контент, но понятие хорошего у всех разное, мне например нравится черный юмор, но это не значит что он понравится модератору, который будет сидеть на зп и модерить контент) в итоге мы приходим к тому, что контент оценивают пользователи и выводится пользователю лучшее за день, но при этом этих пользлователей нет так как просмотр становится платным, в итоге контент - гавно, людей на площадке 0
набирание аудитории как раз и сводится к лизанию алгоритмам: пихать свой фэйс на каждый thumbnail и т.п.
ну да, в этом-то и проблема всего вектора развития, – то, что лично я смотрю не совпадает с мнением «пользователей» и алгоритмов. у нас своя туса, для этих целей как раз и будут развиваться полузакрытые сообщества с годнотой «по интересам».
ну да, классный пример это топ ютюба, на котором обычно хорошо если один ролик можно посмотреть в хороший день) что как бы показывает, что нельзя всех сгрести под одну гребенку
да и проблема же не ток в алгоритмах, а в том, что ты не знаешь как найти контент, который тебе будет интересен, только случайно или по сарафану
братишка, родненький, я тебе повторяю, я как «креатор» про thumbnails говорю. чтобы ноуэнейму выбиться в тренды, да даже более того – например держать отметку числа подписчиков – весь этот бред нужно соблюдать. короче let's agree to disagree :)
Спасибо, поблевал
как же смешно, смотреть на эти жалкие потуги))
Пацаны, есть идея криптоаськи. Четырехзнак за многабабоса, пяти за чутьменьшебабоса, смайлик за 5 рублей, 100 букв за рупь.
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