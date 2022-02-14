{"id":11900,"title":"\u0410 \u0432\u044b \u043c\u0438\u0434\u0434\u043b \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043d\u044c\u043e\u0440? ","url":"\/redirect?component=advertising&id=11900&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/361886-prosnutsya-senorom-kak-ponyat-chto-vy-pererosli-svoy-greyd&placeBit=1&hash=ba71ea8273f184a719e37c5874631a7a44d45164c5b977dc49030987592144e1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Евгения Евсеева

Разработчик запустил криптосоцсеть на базе блокчейна TON — с платными публикациями и сообщениями Статьи редакции

Практически все функции в соцсети доступны по подписке, которую нужно оплачивать криптовалютой.

80 80 комментариев
3479 просмотров

Ton.Place создана на основе блокчейна, который разрабатывает команда TON Foundation, рассказал vc.ru основатель соцсети, бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев.

В Ton.Place практически все функции платные. Можно просматривать часть контента, но чтобы опубликовать собственные записи, подписываться на других людей и создать сообщество, нужно оформить подписку. Она стоит 2 Toncoin в месяц. По данным Coinbase, на 16:20 мск 14 февраля курс криптовалюты — $2,69 или 204 рубля за штуку. Чтобы зарегистрироваться, нужно авторизоваться через Telegram.

Гоглев рассказал vc.ru, что занимался проектом самостоятельно, но в команде есть дизайнер, копирайтер и люди, которые отвечают за поддержку и модерацию. К TON Foundation Гоглев отношения не имеет, TON – открытый блокчейн, на базе которого может создать свой сервис любой разработчик.

Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку. Выплаты происходят ежедневно, их сумма зависит от количества просмотров и лайков. Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые можно посмотреть после оплаты.

Соцсеть берёт комиссию в 10%, часть которой идёт на поддержку реферальной системы — по ней можно пригласить в Ton.Place друга и получать 2,5% от его доходов. Ещё часть — на содержание платформы и маркетинг. Также комиссия есть за каждую транзакцию — 0,02 Toncoin (около $0,05 или 4 рубля).

В соцсети уже зарегистрирован аккаунт команды Моргенштерна и модели Екатерины Спивак. Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей, рассказал Гоглев.

По его словам, до этого он несколько лет работал в «ВКонтакте», занимался разработкой мини-приложения для анонимных вопросов «Спроси» и фотоприложения Snapster.

#новость #ton

80 80 комментариев
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
80 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Святослав Гусев

Вы также забыли упомянуть один важный фактор. Социальная сеть распределяет средства полученные за подписки между участниками социальной сети, прикрепляю скриншот.

Ответить
–9
1 комментарий
Развернуть ветку
Святослав Гусев

По дизайну, как ребёнок OnlyFans + VK, но с идеологией Telegram.

Ответить
–10
5 комментариев
Развернуть ветку
Вася Пражкин

В Ton.Place практически все функции платные.
 Спасибо, пройдите нах.й, пожалуйста.

Ответить
52
Развернуть ветку
Илья Попов

Пожалуйста - это, для вежливости?🤣

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrew Shmig

Для бесплатности )

Ответить
3
Развернуть ветку
Askar Tuleev

кажется, команда Моргенштерна должны платить пользователям за просмотр Моргенштерна.

Ответить
18
Развернуть ветку
Илья Попов

Лучше за просмотр Екатерины Спивак.🤣

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Коро

Так и будэ

Ответить
0
Развернуть ветку
SilanseR

Нет, новая реальность когда шлешь нахуй свою публику и факи им в ебла показываешь, а они и рады, в экстазе и платят за это!

Ответить
0
Развернуть ветку
Airat Kafman

Всего за три дня работы Ton.Place в ней зарегистрировалось 20 тысяч пользователей
Кто забыл дверь закрыть в Клабхаусе?

Ответить
16
Развернуть ветку
Ихний и Евоный

Блиновская vol.2 со своими платными сторис :)

Ответить
11
Развернуть ветку
Разноцветный чайник

OnlyFans же

Ответить
10
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Удачи в успешной бизнес модели 😂

Ответить
11
Развернуть ветку
Ильнар Сафин
Ответить
8
Развернуть ветку
Дяченко Александр

Самое прекрасное в этом - это Политика конфиденциальности и Правила. Полное отсутствие описания любых юрлиц и право администрации на удаление и блокировку любых аккаунтов))

Ответить
7
Развернуть ветку
Антон Гамаюнов

Дарова

Ответить
0
Развернуть ветку
Шизоидная обезьяна

Контент можно монетизировать, публикуя посты, доступные за подписку.
 Очередной порно-филиал открыли

Ответить
5
Развернуть ветку
Сергей Коро

Криптосеть для криптолюдей

Ответить
3
Развернуть ветку
Николай Николаев

Для криптонцев

Ответить
5
Развернуть ветку
tabularasa

Крипово!

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Arkhangelsky

Скажите, а это нормально, когда SVG-анимированный алмаз на странице сайта потребляет ~50% CPU? Убираешь элемент из консоли разработчика в Хроме и все ОК. Я даже не конкретно про этот сайт, я вообще, про современный WEB.

Ответить
2
Развернуть ветку
vanez

авось хитрый способ забрать ваши мощности, майнят исподтишка

Ответить
4
Развернуть ветку
Artem Maksimkov

Ха-ха-ха, дизайн абсолютно вкшный

Ответить
3
Развернуть ветку
Art Kha

криптомавродий

Ответить
3
Развернуть ветку
Илья Попов

А почему вам не нравится? Бриллиант символизирует Екатерину Спивак.😊

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Что за цыганка, первый раз о ней слышу

Ответить
7
Развернуть ветку
Илья Попов

Маскируетесь?😎👍

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

а можно жить и не знать ее и не знать Крузенштерна?

Ответить
0
Развернуть ветку
CRY CRYSTAL

Она там в каждом втором посте. Уже тошнит

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Говорят, что от тошноты до любви один шаг🤣

Ответить
0
Развернуть ветку
Шизоидная обезьяна

Инстагарм как-то проще, привычнее что-ли...

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Красота штука тонкая, как восток. Она очень красивая и всем нравится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Kiselev

Эпивак?

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Да, эпивак корону.🙂

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Кастыря

А где человек (личность) во всем этом тренде на Web 3.0, Мета вселенных, криптомире, соцсетей и прочих кривых зеркал!? А если есть, то что отведено ему?

Ответить
2
Развернуть ветку
jianku13

Теперь люди и их интеллектуальный капитал — это всего-лишь планктон для нейросетей

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Мишин

Глупый подход. Надо было делать соцсеть для богатых, подписка 1000 ton в месяц. Тогда хотя бы можно было форсить это что ты Илита и нетакая как все!

Ответить
2
Развернуть ветку
Григорий Клюшников

Не взлетит.

Всё, что делают на блокчейне, всегда ВНЕЗАПНО оказывается криптовалютой с примотанной сбоку синей изолентой дополнительной функциональностью. Вот и тут то же самое. Удивительно, да?

Нет, люди не хотят и не будут платить за каждое социальное взаимодействие. Они вообще не хотят вот так вовлекать деньги во взаимодействия, которые не подразумевают обмен какими-то ограниченными ресурсами. Не получится их переучить на такое. Это противоречит человеческой природе.

Мой проект децентрализованной соцсети по федеративной модели (а-ля электропочта) имеет несоизмеримо более высокий шанс взлететь.

Ответить
1
Развернуть ветку
Роман Гусев

все что касается виртуальности можно разделить на две категории - "дорогое" и "бесплатное"

Ответить
1
Развернуть ветку
Григорий Клюшников

Сервера стоят очень дёшево, если разделить стоимость на всех пользователей. Например, моя штука может легко держать 100 пользователей на VDS за 3 евро. Может и больше, не проверял, но 100 по-любому выдержит. 3 евро за весь сервер — это 3 цента с каждого пользователя. Очень дорого.

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

лооол. ценная информация это ОЧЕНЬ ограниченный ресурс, особенно сейчас. для плебса конечно, всё всегда хочется бесплатно, будут смотреть ютуб с аншлагом 2.0 под бой курантов

Ответить
0
Развернуть ветку
Ирина Китаева

ну и кал)

Ответить
1
Развернуть ветку
Ирина Китаева

если гдето в интернете есть какаято подобная инфоциганская хуерга она всегда снизу сверху сбоку присрата к телеграму)

Ответить
1
Развернуть ветку
ArtTrading

Это чтоб моргенштерн и иже с ним друг друга за бабосы хайпили, хейтили или какие там ещё слова есть)))

Ответить
1
Развернуть ветку
LeKe

Бесполезная и забагованная платформа с глупой бизнес моделью
Не понятно какая пользователю ценность
Не понятно почему так дорого
Не понятно зачем это вообще нужно и какую проблему решает

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladislav Bezenson

Шел 2022 год. Нам предлагают платную соц сеть

Ответить
1
Развернуть ветку
jianku13

Гоглев, убери криптостену

Ответить
1
Развернуть ветку
vanez

Пока ещё не выкатили внятную годноту, но думаю, платный контент и, пардоньте, членство – это будущее. Якобы бесплатность соцсетей опустила планку контента до уровня пошлых мемасиков и сияющей желтизны. Бесплатный ютуб будет как телек у наших родителей, оливье и ирония судьбы, вот это всё.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

ага, расскажите это твиттеру и реддиту о том, что планка контента опущена

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Миронов

А твиттеру и рассказывать не надо - она там стабильно на дне. Ниже планка разве что у тик-тока.

Ответить
1
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

в твиттере ты сам выбираешь какой контент тебе потреблять, в отличии от тик-тока, просто отпишись и все

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

сириусли? при этом никак нельзя отключить ретвиты тех, на кого ты подписан? это топ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

серьезно, нельзя?

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

ответы на твиты в фиде – тоже можно убрать? то ли с ретвитами, то ли с ответами моя проблема была.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

так в фиде ответы и не показываются, если только пользователь сам не ретвитнул свой коммент, но от скроется так как отключены ретвиты от пользователя

Ответить
1
Развернуть ветку
vanez

топчик, благодарю.

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

кек, видимо я криворук.

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

вообще не понял о чём речь. на реддите нормуль треды бывают тематические, но всё равно душновато после того как забанили /redpill. в твиторе хз чё делать, если ты не мемасишь как пулемёт, там вдумчивого нет ничего.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

я о том, что в твиттере и реддите есть очень крутой контент, если ты подписан на правильных людей/сообщества и они бесплатны, при этом люди готовы его создавать бесплатно просто ради фана

Ответить
1
Развернуть ветку
vanez

да понятно что везде можно годноту откопать. проблема веб2 – твои творческие порывы рано или поздно угаснут, когда придёт дядя с плёткой цензуры, и закроет твой профиль, на который ты тратил годы, «патамушто». у нас в не_европах это пока ощутимо лишь отголосками.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

какая плетка цензуры, оскорбления по цвету/полу/лгбт?

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

нууу, на ютубе, например, видосы со словами sex kill suicide mgtow redpill и всем самым вкусным – алгоритм помечает, и потом может флажок в бухту прилететь (предупреждение), а затем и демонетизация/закрытия насколько я знаю. всякие подобные слова по буквам приходится произносить

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

ну насколько я знаю про секс спокойно можно говорить, просто у тебя рейтинг видоса должен быть больше дефолтного, а остальное понятно почему выпиливается, покажи человеку в депрессии видос про суицид и ничего хорошего не выйдет

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

))) вот в этом-то и проблема веб2.0, какие-то заботливые дяди, а точнее алгоритмы, лучше знают, что смотреть детям вместо родителей, или самого юзера. не подходи к компу тогда, ёпта!)

p.s. смотрю австралийского стримера, все мною вышеперечисленные слова он произносит по буквам.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

кароч все сводится к тому, что давайте строить интернет коммунизм, только кроме гиков это общей массе пользователей нахер не сдалось)

Ответить
0
Развернуть ветку
Make Luv

Что за redpill?

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

и ещё эти алгоритмы бесячие, отвечаю как креееааатор, ёптить. чтобы пилить годноту и находить аудиторию, надо либо быть «в струе» алгоритмов, либо капец каким везучим. второе у меня не прокатывает уже годами :))

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

либо набрать свою аудиторию или постить хороший контент) я готов лично платить за хороший контент, но понятие хорошего у всех разное, мне например нравится черный юмор, но это не значит что он понравится модератору, который будет сидеть на зп и модерить контент) в итоге мы приходим к тому, что контент оценивают пользователи и выводится пользователю лучшее за день, но при этом этих пользлователей нет так как просмотр становится платным, в итоге контент - гавно, людей на площадке 0

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

набирание аудитории как раз и сводится к лизанию алгоритмам: пихать свой фэйс на каждый thumbnail и т.п.

ну да, в этом-то и проблема всего вектора развития, – то, что лично я смотрю не совпадает с мнением «пользователей» и алгоритмов. у нас своя туса, для этих целей как раз и будут развиваться полузакрытые сообщества с годнотой «по интересам».

Ответить
0
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

ну да, классный пример это топ ютюба, на котором обычно хорошо если один ролик можно посмотреть в хороший день) что как бы показывает, что нельзя всех сгрести под одну гребенку

да и проблема же не ток в алгоритмах, а в том, что ты не знаешь как найти контент, который тебе будет интересен, только случайно или по сарафану

Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

братишка, родненький, я тебе повторяю, я как «креатор» про thumbnails говорю. чтобы ноуэнейму выбиться в тренды, да даже более того – например держать отметку числа подписчиков – весь этот бред нужно соблюдать. короче let's agree to disagree :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Novikov

Спасибо, поблевал

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Odinets

как же смешно, смотреть на эти жалкие потуги))

Ответить
0
Развернуть ветку
Lexx Sky

Пацаны, есть идея криптоаськи. Четырехзнак за многабабоса, пяти за чутьменьшебабоса, смайлик за 5 рублей, 100 букв за рупь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 80 комментариев
Право
Таня Боброва
Бизнес предложил компенсировать расходы на открытие офисов и продвижение за границей для российских разработчиков ПО Статьи редакции

Открытие представительства за рубежом обходится компаниям минимум в $1 млн.

182 182 комментария
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Metro
Геймификация, стримеры и киберспорт – что еще можно сделать в маркетинге продуктовой сети

Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн покупки в торговых центрах, интернет-магазин, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры. Покупка происходит именно в том канале, где в данный момент клиенту максимально комфортно находиться. Поэтому последние несколько…

1 1 комментарий
2
DiDi
Хейт или конструктивная критика? Как работа с отзывами от водителей и пассажиров помогает улучшать сервис DiDi
2 2 комментария
2
Сервисы
Илья Склюев
Ботнет «нового поколения» FritzFrog возобновил работу — он прячется в оперативной памяти серверов и майнит криптовалюту Статьи редакции

Как узнать о заражении и обезопасить системы на Linux.

6 6 комментариев
18
Sigur
Перезагрузка комьюнити отрасли безопасности в лучших традициях IT
0 Обсудить
1
Газпромбанк
Первые по безопасности

Наши партнеры из QApp, подразделения Российского квантового центра, стали лауреатами премии RB Digital Awards с проектом постквантовой криптографии, который может претендовать на номинацию «Будущее уже здесь».

1 1 комментарий
0
Yota
Yota показала человека, который больше не будет переплачивать за связь
3 3 комментария
2
Приёмная
Виталий М
Когда бесплатное платно в Альфа банке, списание банком комиссии за обслуживание, когда Поддержка говорит, что её нет

Был зарплатный проект и кредит в Альфе. Кредит закрыт, но счёт и дебетовая зарплатная карта остались. Решил уточнить, сколько стоить обслуживание. Написал в Чат

56 56 комментариев
69
Трибуна
Юлия Каримова
Что будет, если скрестить путь клиента, воронку продаж и щепотку психологии?

Спойлер: владельцы бизнеса перестанут сходить с ума от внедрения контент-маркетинга и начнут ставить понятное ТЗ для авторов, копирайтеров и маркетологов

2 2 комментария
8
Истории
Александра Бариева
Продаёт угги, сандалии на липучках и другую «уродливую» обувь на $2,5 млрд в год — это компания Deckers Статьи редакции

В 2022 году продажи спортивных кроссовок Hoka, разноцветных сандалий Teva и угг от бренда Ugg могут достичь $3 млрд. О создании Deckers, специализации на «уродливой» обуви и причинах её популярности — в пересказе Bloomberg.

Коллаборация Ugg и Teva
33 33 комментария
24
Больше статей
null