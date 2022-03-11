Соцсети
Маша Цепелева

Роскомнадзор заблокирует Instagram в России, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистами Статьи редакции

В Meta входят Instagram, Facebook и WhatsApp.

434 434 комментария
35 867 просмотров

О требовании Генпрокуратуры пишет «Интерфакс». Если Meta признают экстремистской, использование Facebook, Instagram и WhatsApp в России запретят.

Источники ТАСС и «РИА Новости» говорят, что WhatsApp не затронут меры против Meta, так как это средство общения, а не размещения информации.

Претензии Генпрокуратуры связаны с сообщением, что Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.

По данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна от 11.03.2022, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам России. В Следственный комитет направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Генпрокуратура

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении руководства Meta по статьям о «пропаганде терроризма» и «возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия».

11 марта Госдума попросила генпрокурора и следователей дать оценку решению Meta, а Роскомнадзор потребовал отправил запрос в компанию с требованием подтвердить или опровергнуть заявление.

Обновлено в 17:05. Роскомнадзор заявил, что по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram из-за «призывов к насилию в отношении россиян».
  • 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ».
Соцсети
Биологический бинокль
Если Instagram и Facebook признают экстремистами, что делать — собираем вопросы и ответы на них Статьи редакции

Этот текст ещё не закончен.

Статья дополняется

#новость

434 434 комментария
75
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
434 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Дмитрий Рудой

Будет больно, но мета перешла черту, можете меня минусить, либералы.

Ответить
320
Развернуть ветку
Илья Кофеман

Главное что рассеюшка никаких черт не переходила и все делает правильно!

Ответить
248
Развернуть ветку
Дмитрий Рудой

уже нет понятий правильно и не правильно, всё что было себя уже дискредитировало касаемо всех. Но ценз на публикацию к призыву убивать это уже верх

Ответить
168
Развернуть ветку
Masha Kovalyova

Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?

Ответить
130
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Переведите и в немецкие паблики киньте. Посмотрите реакцию

Ответить
29
Развернуть ветку
Masha Kovalyova

Если вы хотите какой-то реакции, то понадобится ещё и машина времени. Сейчас немцы с пониманием и чувством вины воспримут такой плакат. Когда-нибудь, то же самое мы увидим и у россиян.

Ответить
42
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Вот когда-нибудь и пробуйте такое писать

Ответить
–1
Развернуть ветку
Антон Т

Я учился в Германии. Это трезвые они с пониманием, а как напились, так пошли нацистские шуточки в адрес моего товарища ортодоксального еврея. Не нужно идеализировать европейского человека и демонизировать себя.

Ответить
5
Развернуть ветку
zx80

как сказал Игорь Губерман, будучи на Гастролях в Германии, когда его спросили " ну, как вам страна?":
- все прекрасно, но утром в окно выглянешь - а в городе немцы!

Ответить
3
Развернуть ветку
sdfa asf

Одна бабка на базаре другой говорила…

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Gu
Ответить
–1
Развернуть ветку
Тельман

Примёрзло

Ответить
1
Развернуть ветку
Idriccio

всем кому не мил ФБ бегом в Одноглазники

Ответить
–1
Развернуть ветку
Евгений Сушко

Что это с ним?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Paster Nak

Так мародеров приматывают

Ответить
11
Развернуть ветку
Макс Лакостов

Европейцы наказали

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Gu

собирательный образ свидомых

Ответить
–2
Развернуть ветку
user_90123129312

Опять понаехали боты.

Ответить
4
Развернуть ветку
Paster Nak

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ioanne

Не увидите.

Ответить
2
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Кто "мы"?

Ответить
0
Развернуть ветку
Maks Mikhal

Адекватные, но слишком оптимистичные по отношению к россиянам, люди

Ответить
2
Развернуть ветку
Vik Evstifeev

"Когда-нибудь, то же самое мы увидим и у россиян" — НИ-КО-ГДА!

Ответить
–4
Развернуть ветку
Ян Полянский

Я с немцами за одним столом работал 5 лет, могу рассказать какая будет реакция.
ОЧЕНЬ КОРРЕКТНАЯ И ВЕЖЛИВАЯ.
На полном серьёзе современные немцы 20-40 лет искренне извиняются за то, что сделали их прадеды, и признают свою вину в этой войне, хотя объективно не понимают какие конкретно претензии к ним сейчас.

Ответить
3
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Местный парень

Я на это не клюну, товарищ майор

Ответить
8
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Ioanne

Еще раз берете и читаете новость Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам».

Т.е. разрешено только В ОДНУ СТОРОНУ.

Потом спрашиваете себя, призывали ли нацисты к чему-то подобному?
Вспоминаете... Вспоминаете... Ага, тут вам приходит в голову мысль, что не только призывали, а совершали страшные преступления против половины Европы и газом травили миллионы евреев.

Хотя, если вы из Украины, можете оказаться сочувствующей и не вспомните никаких преступлений нацистов, либо посчитаете, что все их действия были нормой.

Ответить
13
Развернуть ветку
Nafters Rostenger

Особенно если дедушка бандеровец сам штыками прибивал к столу польского младенца.

Ответить
2
Развернуть ветку
Ioanne

А че им надо здоровья пожелать?
К тому же нарратив абсолютно другой был.

Ответить
15
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Для немцев?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Ioanne

Для всех.

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Это не работает на все стороны

Ответить
1
Развернуть ветку
Ioanne

Вы сейчас хотите сказать, что у немцев подобных плакатов не было?

Ответить
4
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Я хочу сказать, что немецкие плакаты в СССР тоже не приветствовались

Ответить
2
Развернуть ветку
sdfa asf

Да ты ушатал уже с своими плакатами.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey

А вот ещё экстремистское стихотворение: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убей_его!

Ненависть к агрессорам необходима во время отечественных войн. Meta — американская компания, они украинцам не союзники, но вроде как сочувствуют. С точки зрения российских властей это, конечно, экстремизм. Но тут прокуратура РФ передёргивает немного, так как разрешена ненависть в отношении военных, но не мирных граждан, а не в отношении "российских граждан, в том числе военных".

Ответить
12
Развернуть ветку
Алексей Маевский

Вы серьезно сравниваете военный плакат 80 летней давности с правилами корпорации, которая позиционирует себя как либеральная и инклюзивная? Ок. Давайте тогда немецкие плакаты посмотрим времён войны? Тогда, следуя этой логике, можно Мете разрешить со стороны РФ делать посты в духе «режь украинских всушников». Это дикость и варварство, как и война сама по себе.

Ответить
8
Развернуть ветку
Eugene Danilov

Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?
 На плакате изображен немецкий солдат.
Мета пошла дальше: призывать убивать можно и солдат, и обычных россиян:
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/

Reuters: "Meta Platforms (FB.O) will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion"

И не делай вид, что не улавливаешь разницы

Facebook allows war posts urging violence…
Meta Platforms will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence…
www.reuters.com
Ответить
4
Развернуть ветку
Maks Mikhal

"...to call for violence against Russians and Russian soldiers IN THE CONTEXT OF THE UKRAINE INVASION"
Намеренно не увидел в своем же комменте?

Ответить
7
Развернуть ветку
Стас Иванов

Это Reuters пишет так. У @Ilya Pestov в тг канале есть разбор ситуации, где СМИ искажают заявления авторов.

"As a result of the Russian invasion of Ukraine we have temporarily made allowances for forms of political expression that would normally violate our rules like violent speech such as 'death to the Russian invaders.' We still won't allow credible calls for violence against Russian civilians," a Meta spokesperson said in a statement.
Другое дело, что иметься ввиду под "Russian invaders" могут все русские без разбора.

Ответить
0
Развернуть ветку
Eugene Danilov

Хорошая попытка, но нет. Reuters в данном случае раздобыл "эксклюзив" - внутреннюю переписку Меты, в которой разрешается to call for violence against Russians and Russian soldiers. И выпустил об этом материал.

В ответ пресс-служба Меты разумеется начала блеять что ее не так поняли и вот это вот все We still won't allow credible calls for violence against Russian civilians," a Meta spokesperson said in a statement.

Не нужно путать последовательность событий, ок?

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван

А чо, РФ уже заявила, что её жизненное пространство на западе? Или под Харьковом появились лагеря куда сгоняют гражданских и те бесплатно трудятся?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nafters Rostenger

Пока что РФ нашла лагеря и пытальни Азовцев где они мучали мирных людей.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Vlad Zloy

Плохо следите за новостями.
Еще нашли:
боевые наркотики
лаборатории по разработке биологического оружия
планы по вторжению в Россию и Белоруссию

Ответить
20
Развернуть ветку
Maks Mikhal

Это еще только цветочки, ибо 5 дней назад нашли НАТОвский ноутбук у Правого Сектора. Теперь к визитке Яроша автоматически прилагается визитка НАТО)

Ответить
9
Развернуть ветку
Станислав Леднев

Простите, а что правый сектор через почтовых голубей общается? А сообщения на бересте пишет?)
Или Байден может сидеть во главе украинского правительства, а координатор из НАТО в Правом секторе не может?
Ни вы ни я не можем знать, что там было на самом деле!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Вебик Хороший

А также совесть, честность, свободу и другие слова, запрещёные на территории РФ

Ответить
0
Развернуть ветку
Nafters Rostenger

Эти плакаты стали массово появляться после того как они сжигали целые поселения вместе с населением, украинские в первую очередь.

Ответить
5
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

А что не скинете фотографий из освенцима или бухенвальда? Чтобы картинка была полной.

Ответить
2
Развернуть ветку
Idriccio

фото из ГУЛАГа нет, там было пострашней, чем в Бухенвальде

Ответить
–1
Развернуть ветку
Serj Koss

тебя там расстреляли или только выебли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

Да, теперь считаю. Я понял что у дискриминации (мягкое слово выбрал) нет полярности. Это с любой стороны плохо. Пора заканчивать, ребят. Скрепные срепы идите найух.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Чистяков

Скажите, а вы по каким параметрам проводите параллель с немецкими оккупантами?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Чистяков

Уже говорил, что параллели с второй мировой войной и нацистами рейха - спекуляции на истории.
Почему вы не проводите параллель с операцией США в Ираке, например? Или с Косово? Потому что это менее удобно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алекс Косс

Интересно, во второй мировой был ценз на призывы убивать окупантов? Привычного Вам мира уже не будет, забудьте.

Ответить
28
Развернуть ветку
Ioanne

Ну так разрешите в обе стороны это говорить, какие проблемы? Почему я не могу, условно, сказать смерть кому-то, а тот кто-то может сказать смерть мне?
Если обосрались уже, то хотя бы жопу вытирайте нормально.

Ответить
6
Развернуть ветку
Joldas Izbergenov

Во первых не против тебя, там хейт спич против окупантов, а не русских впринципе.
Во вторых может быть потому что твоя страна нападающая, а не обороняющаяся.

Ответить
1
Развернуть ветку
sdfa asf

Выйди на улицу и говори. Кто тебе что не даёт? Зачем тебе гейропсуие технологии и чужеродная сеть такая как мордакнига или линкидин? На березовой коре начертал месадж и отправил воронами. Импортозамещайте и привыкайте к своим технологиям.
Зря чтоли у вас «Скольково» открывали? Иди делай технологии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ioanne

Заблочить инстаграм - это вообще максимально богоугодное и прогуманное действо. Даже без учета событий, которые происходят сейчас.

Ответить
0
Развернуть ветку
sdfa asf

По теме есть что сказать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ioanne

Да иди нахуй, я из Израиля вообще.

Ответить
–1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Денис Демидов

Что для нас спецоперация, то для украинцев Отечественная война уже, в которой как раз и призывают все население убивать захватчиков.

Ответить
6
Развернуть ветку
Serj Koss

Это и для нас Отечественная война - просто недобили тогда. Хотя лично насчет тебя я бы поспорил, кто тут "наш".

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Казанский

Только не сильно они спешат 🧐

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr

Как это нет понятий? Стало быть идти войной на Украину правильно? И я сейчас не про ум ядерного электората, а про большую часть человечества. Впрочем, даже ядерный электорат в большинстве своем не знает про гибель мирных людей, про их страдания.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Тут вопрос в том, кто убивает мирных людей. Почему-то вы уверены, что это делают российские военные, хотя в этом нет никакого смысла и профита.

Ответить
4
Развернуть ветку
sdfa asf

Слазь с дивана. Приезжай в Харьков. Возьми семью свою на экскурсию. Как раз покажешь где там бандеровцы, химлаборатория наркотиков Пентагона и прочую шелуху, что тебе твоя пропаганда скармливает. Лапти не забудь одеть.

Ответить
–2
Развернуть ветку
user_90123129312

Смысла и профита не было начинать войну, но упырь её начал.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Казанский

Ещё как был и именно сейчас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Иванов

Уверены, видимо, так как обычному обывателю довольно сложно понять всю безграничность политтехнологий, в числе которой и провокации стрельбой по своим.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Вадим Д.

Скорее не верх, а самый что ни на есть низ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Cake Show

Все что после происходит - лишь ответная реакция на болезнь в виде вооружённых сил на территории ЧУЖОЙ страны.
И поэтому я отношусь снисходительно ко всем мероприятиям от компаний, которые вводят ограничения для ру сегмента. Причина их поведения в том что старый дед не принял таблетки и вообразил себя наполеоном

Ответить
27
Развернуть ветку
RapidCodeLab - AdTech

Простите, а вооруженные силы одной страны на территории ЧУЖОЙ страны, это какая-то исключительная ситуация в современной истории?

Ответить
37
Развернуть ветку
Извинись

Исключительность в том, что слабая Россия пытается походить на сильные США. Я в контексте разницы в экономической силе.

Ответить
21
Развернуть ветку
Jay Green

Видать не такая слабая Россия, и не такая сильная США.

Так жестко унижать США саудиты себе никогда не позволяли, а сейчас тупо сбрасывают вызов. Вот и вся "сила" США на данный момент.

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей С.

Ну не эти, так другие:
"The United Arab Emirates said it would push the Organization of the Petroleum Exporting Countries to pump more oil as crude prices rocket to near record highs during Russia’s спецоперация on Ukraine."

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrei

Проблема в том что США уже не такие сильные. Экономика в Европе/США уже не так сильно развиваются, идет технологическая стагнация. Заигрывание с позитивной дискриминацией что тоже ведет к стагнации развития.

США уже находится в состояние торговой войны с Китайем например. Если бы король бы не становился бы голым, ничего бы не было.

США в том виде что оно есть, так же как СССР место в книжках истории.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

США должно в перспективе развалиться официально на независимые государства по границам штатов. Рано или поздно это случится.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Dimitri

Обязательно. Рано или поздно даже солнце погаснет. Надо всего лишь пару миллиардов лет подождать.

Ответить
15
Развернуть ветку
user_90123129312

Скорее РФ развалится на 18-22 независимых государств. Был бы очень положительным концом дурацкой империи ботоксного упыря. Многим республикам будет потом проще восстанавливать связи с цивилизованным миром.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Связи с внешним миром? Вы это про внешнее управление так завуалированно начали? Не бывать такому.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей С.

Действительно, эти убогие за 30 лет дали миру только мобильные компьютеры, интернет, недорогой доступ в космос, мобильную связь, новую волну искуственного интеллекта и компактные квантовые компьютеры.
Просто лохи. Не то что мы.

Ответить
2
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Это дал Китай.

Ответить
–1
Развернуть ветку
sdfa asf

Проблема только в том, что вас диванных экспертов пруд пруди. В армии не служил, должного экономического образования не получал и с данными аналитики по геополитическим вопросам не работал. Но своё ИМХО из кухни в интернете вещает.
Какие в институте оценки были по политологии и экономике не напомнишь? Кол наверное .

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Сушко

Как быть насчет исключительности арабов пытающихся походить на США в Йемене?

Ответить
3
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Это другое!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр

я так понимаю, Вы от имени Рамзана Кадырова сейчас выступаете?
Он вообще в курсе данной ситуации?

Ответить
2
Развернуть ветку
sdfa asf

Аллочка ты сейчас ох_ееш!

Ответить
0
Развернуть ветку
Извинись

А почему вас это беспокоит?

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван

60 кг хипстеру не обязательно участвовать во всех турнирах ММА, чтобы лишить жизни условного Хабиба.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Serj Koss

"Слабая Россия" и "божественные непогрешимые сэшэа" - у вас Бзжезинский головного мозга, лечитесь.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Хворов

Это другое!

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий Рудой

ви не понимаити)

Ответить
4
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
a.zhurzh

Ничего исключительного. Военные действия- такой же способ политического воздействия, как и прочие. Мы все (Россия, Европа) немного размякли, забыв о том, что бывают ситуации, когда только силой можно решить определенные противоречия.
И я сам не в восторге от этого.

Касательно этой ситуации- солдат выполняет приказ. Невыполнение приказа- трибунал. Благодаря порядку и приказам существует такой институт, как армия. И как бы не хотелось жить в мире, на сегодняшний день без армии не может существовать никакое государство.

Ответить
1
Развернуть ветку
sdfa asf

Хорошо разглагольствовать сидя в тёплой квартире.

Ответить
2
Развернуть ветку
user_90123129312

Ну тогда наслаждайтесь откатом страны на 30 лет, если вы считаете, что ботоксный упырь всё делает правильно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Он делает, а вы ноете.

Ответить
0
Развернуть ветку
Извинись

Полно государств без армии. На то есть союзы, например НАТО.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ян Полянский

Добровольно или с агрессией?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Призыв убивать это как бы не «ограничения»

Ответить
2
Развернуть ветку
Здешний микрофон

Блядь, одно другому разве мешает? Как одни кивают на США и их бомбежки, так «че приплетаете?».
А как какие-то западные ублюдки офигевают, так «а вы на Россию» посмотрите.

Жалкие лицемеры.

Ответить
27
Развернуть ветку
Иван Помидоров

Да да, ебнуть ракетами - ничего, положить тысячи людей с обоих сторон - ничего, обрушить экономику и планы пары сотен миллионов людей на годы - ничего. Но стоило пронестись слуху, что какую-то херню придумали в правилах модерации, которая сама по себе ни на что не влияет, как взвился дружный возмущенный вой с этой стороны. Вот оно, блэт, корень всех проблем.

Ответить
11
Развернуть ветку
Раненый пришелец

Это политическое решение, которое бизнес не вправе себе позволять.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Denis Pio

Так ты ехай из Россиюшки то

Ответить
7
Развернуть ветку
Qworton

Какая рассеюшка. Пока ты обобщаешь, половина живущих в РФ, если не больше, вообще не разделяет этого негативного движения.
И это пиздец, когда ты живёшь нормально, а тебя гнобят только по причине места рождения. Это как гнобить всех чёрных

Ответить
1
Развернуть ветку
sdfa asf

Давай отзеркалю:
Какая украинушка. Пока. В обобщаешь, все живущие в Украине, вообще не разделяют этого негативного движения.
И это пи3дец, когда ты живешь нормально, а тебя убивают русские только по причине места рождения.

Как только тебе на голову прилетит
в 6-00 утра ракета, потом расхерачат твою квартиру то есть 100% вероятность, что риторика у тебя будет другая.

Ответить
4
Развернуть ветку
Martin Prestone

да, товарищи!

Ответить
5
Развернуть ветку
Busygin Andrey

Все в рамках Границы!

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Вальковский

Зато теперь Ютуб без рекламы! Слава Великому Собирателю земель Русских! ...
Блеать...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленин-гриб

За черту не заходить! (с) Гоголь

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Пчелкин

В таком случае нет никакой разница между условной Россией и условным цивилизованным миром. Аксиома Эскобара в действии, если обвиняющий опускается до уровня обвиняемого, обвиняющий должен стать обвиняемым.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Даже тжшники многие против таких нововведений ФБ, судя по комментам, так что тут будут плюсы.

Ответить
15
Развернуть ветку
no one cares of common sense

они в комментах против, но встать и выйти из ФБ в знак протеста - выше их сил.
даже написать в поддержку, что это неприемлемо.
только "ворчание на кухне" и сублимация в мемчики

Ответить
4
Развернуть ветку
Jay Green

сложно встать выйти из бункера во Львове... надо понять и простить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Igor Star

Согла. Фб грохнул год назад, Инста сегодня, Вотс легко переезжает в Тг. Мета прощай навсегда.

Ответить
12
Развернуть ветку
Александр

точное такое же решение

Ответить
3
Развернуть ветку
Alex Petrov

Хорошо что то перешла, а не перепрыгнула как некоторые.

Ответить
1
Развернуть ветку
Макс Лакостов

А чего минусить?
Иностранцы будут исполнять эти призывы не на территории России, а там, где останется включенным Фейсбук, там, куда свалили наши так называемые "сограждане".
По сути - мы ничего не потеряем с пропажей фейсбуков, а они - нашу аудиторию. Да, она не сильно большая, но - целевая. То есть уже не будешь чувствовать себя говном, открывая ленту.
Невелика потеря.

Ответить
3
Развернуть ветку
user_90123129312

наши так называемые "сограждане"
А с какого перепуга сограждане должны разделять удел ура-патриотов с дырками в носках и упырей у власти?

Ответить
1
Развернуть ветку
vlad egorov

да нет, ты прав, это уже полная хуета

Ответить
3
Развернуть ветку
Andrey Dmitriev

Ну всем уже пофиг, все отрубили монетизацию в РФ явно готовясь к блоку.
И только Телеграм как феникс живее всех живых

Ответить
3
Развернуть ветку
Саша Зубко

А что с сигналом, подскажите нормальный месенджер? А то всё заблочат, надо что то искать, что последним грохнут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Borisenko

Ну получай )

Ответить
1
Развернуть ветку
Авиационный спрей

При всех прочих обстоятельствах и, возможно, разных взглядах, я с Вами соглашусь.

Ответить
1
Развернуть ветку
Peachylol

Даже я плюсанула …хотя обычно других взглядов

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Ну тут, пожалуй, можно с ними согласиться. Цукерберг совсем ошалевший.

Ответить
160
Развернуть ветку
- -

Не более ошалевший, чем многие политики и телеведущие в РФ.

Ответить
64
Развернуть ветку
Сергей Я

Даже если так, то "цивилизованный Запад" получается не такой уж цивилизованный?

Ответить
55
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

Ну если так, то можно воевать. Какая-то подмена понятий бесконечная, запад напал на кого-то сейчас?

Ответить
12
Развернуть ветку
Здешний микрофон

Нападал сегодня и нападет завтра. В чем вопрос-то?) Или не было ничего?)

Ответить
12
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

Россию хотят захватить англосаксы и выкачать ресурсы. Это я уже слышал, в основном от старшего поколения. Но когда подобную дичь городят вроде бы современные люди - становится жутковато.

Ответить
4
Развернуть ветку
Здешний микрофон

В смысле? Я про Ирак, Афганистан, Ливию, Югославию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Гренду, Боснию, Сомали, Панаму и т.д. и т.п.

А мы то всего лишь в одну Украину. В чем проблема, не понимаю. Когда люди игнорируют подобные факты, становится жутковато. Тем более современные люди, у которых есть доступ к информации ;)

Ответить
14
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

А если все с крыши прыгнут, ты тоже прышнешь? ©
Вы в Россию то вернулись? Или по прежнему из тепла и уюта гневно вещаете?

Ответить
–3
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

10:1 получается. Для паритета ещё можно бахнуть по прибалтам

Ответить
–2
Развернуть ветку
Здешний микрофон

По прибалтам? Это как минимум!

Ответить
0
Развернуть ветку
восемнадцать из 30

Но в этом есть правда(Не прям в открытую, а просто поставить своих прозападных кандидатов, как это делала Россия в соседних странах). Просто это использует пропаганда ещё и в своих целях( убивают 2 зайцев)

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Smith

запад напал на кого-то сейчас?
 а в Сирии случайно не американские войска прямо сейчас воюют?

они туда вторглись или заблудились?

Ответить
8
Развернуть ветку
Dimitri

Видимо вместе с ВС РФ заблудились.

Ответить
1
Развернуть ветку
Michael Smith

ВС РФ в Сирию пригласили сирийские власти, и они там находятся законно

а американские войска именно вторглись в чужую страну

Ответить
10
Развернуть ветку
Dimitri

Сирийский диктатор пригласил что бы удержаться у власти насильный путем.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Michael Smith

Это демагогия, факт что российские войска туда не вторгались и находятся там по приглашению властей страны.

Армия США совершила в Сирию вторжение, ведет там войну и отжала нефтяные месторождения.

А если ищите диктаторов, то посмотрите на друзей США саудитов.

Ответить
8
Развернуть ветку
Petr Petrov

Ну раз демагогия, то и санкции Запада сейчас - это не санкции, а братская помощь России с импортозамещением. Не благодарите.

Ответить
0
Развернуть ветку
RomanAno

А можно Украина кого нибудь пригласит? А РФ вроде не приглашали, пусть сваливают

Ответить
0
Развернуть ветку
kir.st

Ну так а х#ле запад с евро не приходят на помощь Зелику? Он уже их за#бался молить о помощи.
Потому что знают, что отхватят пи#дюлей лютых.

Ответить
2
Развернуть ветку
Petr Petrov

Запад помогает Украине и финансово и вооружением. Нужно быть отбитым наглухо пропагандой, чтобы этого не увидеть. 🤷‍♂️

Ответить
3
Развернуть ветку
DENIS MARSH

ну да, да... нате вам денюшку, её жопу подотрите и оружие вот.... Но идите ка сами там в войнушку с Россией играйте. Мы со стороны поглядим! Помогальщики хyевы.

Ответить
1
Развернуть ветку
kir.st

Надо быть наглухо слепым, чтобы такой ответ дать.
Про поддержку я в курсе.
Почему войска не приходят на помощь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

Потому что не хотят развивать полномасштабный войны между РФ и НАТО. Очевидный же ответ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Маевский

США недавно беспилотником убили целую семью в Афганистане, спутав отца с лидером чего-то-там. Как там поживают правила, разрешающие желать смерти Байдену? Или теперь можно афганцам писать «смэрть америка!»? Дикость же, ну.

Ответить
3
Развернуть ветку
Дон Гарсия Де Ля Пас

Йомен бомбят, например.

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Рудой

а вы дальше собственного носа не видите кто нападает и в течении какого времени?)

Ответить
2
Развернуть ветку
Здешний микрофон

Это его оправдывает?

Ответить
20
Развернуть ветку
Викторович

Если всемирно известная компания призывает к ненависти, какое тут оправдание? Не поняли, что такое антипод, загуглите либо промолчите.

Ответить
11
Развернуть ветку
Vlad Zloy

Она никуда не призывает, а заявила, что не будет блокировать призывы уничтожать оккупационную рашистскую армию в Украине.

Ответить
–8
Развернуть ветку
Викторович

...

Ответить
0
Развернуть ветку
Vlad Zloy

Нет, с логикой у вас проблемы.
Отсутствие запрета не означает поддержку.
Но если даже Мета или отдельные члены ее правления поддерживают уничтожение оккупационной армии, то могу их за это только похвалить.
Каждая рашистская гадина, пришедшая на украинскую землю с оружием, должна сдохнуть.

Ответить
–30
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Ух Влад, из окопа пишешь надеюсь?

Ответить
17
Развернуть ветку
Steve Evets

из хорошо укреплённых позиций диванного батальона

Ответить
10
Развернуть ветку
No Name

А за что человеку столько минусов наставили?

Ответить
–1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Здешний микрофон

Это вы не поняли. Я стебусь над теми, кто в ответ над «США тоже много где бомбили» обычно говорят - не приплетайте, это другое, им можно.
А ща они оправдывают Мету «посмотрите что Россия делает, ко-ко-ко»

Ответить
1
Развернуть ветку
vlad egorov

когда ты приводишь в ответ на критику своих действий кого то другого и при этом этих действий не одобряешь то ты попадаешь в пиздец какую логическую ошибку

Ответить
13
Развернуть ветку
Викторович

Один не понял, другой поддержал. Не надо на мне клеймо ставить!

Ответить
–2
Развернуть ветку
Алексей Соколов

Вам все верно говорят. Перечитайте ветку, там всего три коммента в которых вы умудрились заблудиться.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Я

Жалко только многие бизнесы, которые на Инсте завязаны.

Ответить
6
Развернуть ветку
Artem.ID

Вернёшься на телевизор, Соловьёва будешь смотреть ,зачем тебе Инстаграмм ?

Ответить
–16
Развернуть ветку
Сергей Я

Ку-ку?

Ответить
5
Развернуть ветку
Александр Блохин

Так рекламу уже неделю как там нельзя размещать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem.ID

Напишу и тут , большинство желают смерти путена и всем кто поехал стрелять

Ответить
–31
Развернуть ветку
Николай Липнебич

ох ты мой миролюбивый!

Ответить
2
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку