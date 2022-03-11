По данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна от 11.03.2022, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам России. В Следственный комитет направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.