Роскомнадзор заблокирует Instagram в России, а Генпрокуратура требует признать Meta экстремистами Статьи редакции
В Meta входят Instagram, Facebook и WhatsApp.
О требовании Генпрокуратуры пишет «Интерфакс». Если Meta признают экстремистской, использование Facebook, Instagram и WhatsApp в России запретят.
Источники ТАСС и «РИА Новости» говорят, что WhatsApp не затронут меры против Meta, так как это средство общения, а не размещения информации.
Претензии Генпрокуратуры связаны с сообщением, что Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении руководства Meta по статьям о «пропаганде терроризма» и «возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия».
11 марта Госдума попросила генпрокурора и следователей дать оценку решению Meta, а Роскомнадзор потребовал отправил запрос в компанию с требованием подтвердить или опровергнуть заявление.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ».
Будет больно, но мета перешла черту, можете меня минусить, либералы.
Главное что рассеюшка никаких черт не переходила и все делает правильно!
уже нет понятий правильно и не правильно, всё что было себя уже дискредитировало касаемо всех. Но ценз на публикацию к призыву убивать это уже верх
Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?
Переведите и в немецкие паблики киньте. Посмотрите реакцию
Если вы хотите какой-то реакции, то понадобится ещё и машина времени. Сейчас немцы с пониманием и чувством вины воспримут такой плакат. Когда-нибудь, то же самое мы увидим и у россиян.
Вот когда-нибудь и пробуйте такое писать
Я учился в Германии. Это трезвые они с пониманием, а как напились, так пошли нацистские шуточки в адрес моего товарища ортодоксального еврея. Не нужно идеализировать европейского человека и демонизировать себя.
как сказал Игорь Губерман, будучи на Гастролях в Германии, когда его спросили " ну, как вам страна?":
- все прекрасно, но утром в окно выглянешь - а в городе немцы!
Одна бабка на базаре другой говорила…
Примёрзло
всем кому не мил ФБ бегом в Одноглазники
Что это с ним?
Так мародеров приматывают
Европейцы наказали
собирательный образ свидомых
Опять понаехали боты.
.
Не увидите.
Кто "мы"?
Адекватные, но слишком оптимистичные по отношению к россиянам, люди
"Когда-нибудь, то же самое мы увидим и у россиян" — НИ-КО-ГДА!
Я с немцами за одним столом работал 5 лет, могу рассказать какая будет реакция.
ОЧЕНЬ КОРРЕКТНАЯ И ВЕЖЛИВАЯ.
На полном серьёзе современные немцы 20-40 лет искренне извиняются за то, что сделали их прадеды, и признают свою вину в этой войне, хотя объективно не понимают какие конкретно претензии к ним сейчас.
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Я на это не клюну, товарищ майор
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Еще раз берете и читаете новость Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам».
Т.е. разрешено только В ОДНУ СТОРОНУ.
Потом спрашиваете себя, призывали ли нацисты к чему-то подобному?
Вспоминаете... Вспоминаете... Ага, тут вам приходит в голову мысль, что не только призывали, а совершали страшные преступления против половины Европы и газом травили миллионы евреев.
Хотя, если вы из Украины, можете оказаться сочувствующей и не вспомните никаких преступлений нацистов, либо посчитаете, что все их действия были нормой.
Особенно если дедушка бандеровец сам штыками прибивал к столу польского младенца.
А че им надо здоровья пожелать?
К тому же нарратив абсолютно другой был.
Для немцев?
Для всех.
Это не работает на все стороны
Вы сейчас хотите сказать, что у немцев подобных плакатов не было?
Я хочу сказать, что немецкие плакаты в СССР тоже не приветствовались
Да ты ушатал уже с своими плакатами.
А вот ещё экстремистское стихотворение: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убей_его!
Ненависть к агрессорам необходима во время отечественных войн. Meta — американская компания, они украинцам не союзники, но вроде как сочувствуют. С точки зрения российских властей это, конечно, экстремизм. Но тут прокуратура РФ передёргивает немного, так как разрешена ненависть в отношении военных, но не мирных граждан, а не в отношении "российских граждан, в том числе военных".
Вы серьезно сравниваете военный плакат 80 летней давности с правилами корпорации, которая позиционирует себя как либеральная и инклюзивная? Ок. Давайте тогда немецкие плакаты посмотрим времён войны? Тогда, следуя этой логике, можно Мете разрешить со стороны РФ делать посты в духе «режь украинских всушников». Это дикость и варварство, как и война сама по себе.
Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?
На плакате изображен немецкий солдат.
Мета пошла дальше: призывать убивать можно и солдат, и обычных россиян:
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
Reuters: "Meta Platforms (FB.O) will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion"
И не делай вид, что не улавливаешь разницы
"...to call for violence against Russians and Russian soldiers IN THE CONTEXT OF THE UKRAINE INVASION"
Намеренно не увидел в своем же комменте?
Это Reuters пишет так. У @Ilya Pestov в тг канале есть разбор ситуации, где СМИ искажают заявления авторов.
"As a result of the Russian invasion of Ukraine we have temporarily made allowances for forms of political expression that would normally violate our rules like violent speech such as 'death to the Russian invaders.' We still won't allow credible calls for violence against Russian civilians," a Meta spokesperson said in a statement.
Другое дело, что иметься ввиду под "Russian invaders" могут все русские без разбора.
Хорошая попытка, но нет. Reuters в данном случае раздобыл "эксклюзив" - внутреннюю переписку Меты, в которой разрешается to call for violence against Russians and Russian soldiers. И выпустил об этом материал.
В ответ пресс-служба Меты разумеется начала блеять что ее не так поняли и вот это вот все We still won't allow credible calls for violence against Russian civilians," a Meta spokesperson said in a statement.
Не нужно путать последовательность событий, ок?
А чо, РФ уже заявила, что её жизненное пространство на западе? Или под Харьковом появились лагеря куда сгоняют гражданских и те бесплатно трудятся?
Пока что РФ нашла лагеря и пытальни Азовцев где они мучали мирных людей.
Плохо следите за новостями.
Еще нашли:
боевые наркотики
лаборатории по разработке биологического оружия
планы по вторжению в Россию и Белоруссию
Это еще только цветочки, ибо 5 дней назад нашли НАТОвский ноутбук у Правого Сектора. Теперь к визитке Яроша автоматически прилагается визитка НАТО)
Простите, а что правый сектор через почтовых голубей общается? А сообщения на бересте пишет?)
Или Байден может сидеть во главе украинского правительства, а координатор из НАТО в Правом секторе не может?
Ни вы ни я не можем знать, что там было на самом деле!
А также совесть, честность, свободу и другие слова, запрещёные на территории РФ
Эти плакаты стали массово появляться после того как они сжигали целые поселения вместе с населением, украинские в первую очередь.
А что не скинете фотографий из освенцима или бухенвальда? Чтобы картинка была полной.
фото из ГУЛАГа нет, там было пострашней, чем в Бухенвальде
тебя там расстреляли или только выебли?
Да, теперь считаю. Я понял что у дискриминации (мягкое слово выбрал) нет полярности. Это с любой стороны плохо. Пора заканчивать, ребят. Скрепные срепы идите найух.
Скажите, а вы по каким параметрам проводите параллель с немецкими оккупантами?
Уже говорил, что параллели с второй мировой войной и нацистами рейха - спекуляции на истории.
Почему вы не проводите параллель с операцией США в Ираке, например? Или с Косово? Потому что это менее удобно?
Интересно, во второй мировой был ценз на призывы убивать окупантов? Привычного Вам мира уже не будет, забудьте.
Ну так разрешите в обе стороны это говорить, какие проблемы? Почему я не могу, условно, сказать смерть кому-то, а тот кто-то может сказать смерть мне?
Если обосрались уже, то хотя бы жопу вытирайте нормально.
Во первых не против тебя, там хейт спич против окупантов, а не русских впринципе.
Во вторых может быть потому что твоя страна нападающая, а не обороняющаяся.
Выйди на улицу и говори. Кто тебе что не даёт? Зачем тебе гейропсуие технологии и чужеродная сеть такая как мордакнига или линкидин? На березовой коре начертал месадж и отправил воронами. Импортозамещайте и привыкайте к своим технологиям.
Зря чтоли у вас «Скольково» открывали? Иди делай технологии.
Заблочить инстаграм - это вообще максимально богоугодное и прогуманное действо. Даже без учета событий, которые происходят сейчас.
По теме есть что сказать?
Да иди нахуй, я из Израиля вообще.
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Что для нас спецоперация, то для украинцев Отечественная война уже, в которой как раз и призывают все население убивать захватчиков.
Это и для нас Отечественная война - просто недобили тогда. Хотя лично насчет тебя я бы поспорил, кто тут "наш".
Только не сильно они спешат 🧐
Как это нет понятий? Стало быть идти войной на Украину правильно? И я сейчас не про ум ядерного электората, а про большую часть человечества. Впрочем, даже ядерный электорат в большинстве своем не знает про гибель мирных людей, про их страдания.
Тут вопрос в том, кто убивает мирных людей. Почему-то вы уверены, что это делают российские военные, хотя в этом нет никакого смысла и профита.
Слазь с дивана. Приезжай в Харьков. Возьми семью свою на экскурсию. Как раз покажешь где там бандеровцы, химлаборатория наркотиков Пентагона и прочую шелуху, что тебе твоя пропаганда скармливает. Лапти не забудь одеть.
Смысла и профита не было начинать войну, но упырь её начал.
Ещё как был и именно сейчас.
Уверены, видимо, так как обычному обывателю довольно сложно понять всю безграничность политтехнологий, в числе которой и провокации стрельбой по своим.
Скорее не верх, а самый что ни на есть низ.
Все что после происходит - лишь ответная реакция на болезнь в виде вооружённых сил на территории ЧУЖОЙ страны.
И поэтому я отношусь снисходительно ко всем мероприятиям от компаний, которые вводят ограничения для ру сегмента. Причина их поведения в том что старый дед не принял таблетки и вообразил себя наполеоном
Простите, а вооруженные силы одной страны на территории ЧУЖОЙ страны, это какая-то исключительная ситуация в современной истории?
Исключительность в том, что слабая Россия пытается походить на сильные США. Я в контексте разницы в экономической силе.
Видать не такая слабая Россия, и не такая сильная США.
Так жестко унижать США саудиты себе никогда не позволяли, а сейчас тупо сбрасывают вызов. Вот и вся "сила" США на данный момент.
Ну не эти, так другие:
"The United Arab Emirates said it would push the Organization of the Petroleum Exporting Countries to pump more oil as crude prices rocket to near record highs during Russia’s спецоперация on Ukraine."
Проблема в том что США уже не такие сильные. Экономика в Европе/США уже не так сильно развиваются, идет технологическая стагнация. Заигрывание с позитивной дискриминацией что тоже ведет к стагнации развития.
США уже находится в состояние торговой войны с Китайем например. Если бы король бы не становился бы голым, ничего бы не было.
США в том виде что оно есть, так же как СССР место в книжках истории.
США должно в перспективе развалиться официально на независимые государства по границам штатов. Рано или поздно это случится.
Обязательно. Рано или поздно даже солнце погаснет. Надо всего лишь пару миллиардов лет подождать.
Скорее РФ развалится на 18-22 независимых государств. Был бы очень положительным концом дурацкой империи ботоксного упыря. Многим республикам будет потом проще восстанавливать связи с цивилизованным миром.
Связи с внешним миром? Вы это про внешнее управление так завуалированно начали? Не бывать такому.
Действительно, эти убогие за 30 лет дали миру только мобильные компьютеры, интернет, недорогой доступ в космос, мобильную связь, новую волну искуственного интеллекта и компактные квантовые компьютеры.
Просто лохи. Не то что мы.
Это дал Китай.
Проблема только в том, что вас диванных экспертов пруд пруди. В армии не служил, должного экономического образования не получал и с данными аналитики по геополитическим вопросам не работал. Но своё ИМХО из кухни в интернете вещает.
Какие в институте оценки были по политологии и экономике не напомнишь? Кол наверное .
Как быть насчет исключительности арабов пытающихся походить на США в Йемене?
Это другое!!!
я так понимаю, Вы от имени Рамзана Кадырова сейчас выступаете?
Он вообще в курсе данной ситуации?
Аллочка ты сейчас ох_ееш!
А почему вас это беспокоит?
60 кг хипстеру не обязательно участвовать во всех турнирах ММА, чтобы лишить жизни условного Хабиба.
"Слабая Россия" и "божественные непогрешимые сэшэа" - у вас Бзжезинский головного мозга, лечитесь.
Это другое!
ви не понимаити)
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Ничего исключительного. Военные действия- такой же способ политического воздействия, как и прочие. Мы все (Россия, Европа) немного размякли, забыв о том, что бывают ситуации, когда только силой можно решить определенные противоречия.
И я сам не в восторге от этого.
Касательно этой ситуации- солдат выполняет приказ. Невыполнение приказа- трибунал. Благодаря порядку и приказам существует такой институт, как армия. И как бы не хотелось жить в мире, на сегодняшний день без армии не может существовать никакое государство.
Хорошо разглагольствовать сидя в тёплой квартире.
Ну тогда наслаждайтесь откатом страны на 30 лет, если вы считаете, что ботоксный упырь всё делает правильно.
Он делает, а вы ноете.
Полно государств без армии. На то есть союзы, например НАТО.
Добровольно или с агрессией?
Призыв убивать это как бы не «ограничения»
Да да, ебнуть ракетами - ничего, положить тысячи людей с обоих сторон - ничего, обрушить экономику и планы пары сотен миллионов людей на годы - ничего. Но стоило пронестись слуху, что какую-то херню придумали в правилах модерации, которая сама по себе ни на что не влияет, как взвился дружный возмущенный вой с этой стороны. Вот оно, блэт, корень всех проблем.
Так ты ехай из Россиюшки то
Какая рассеюшка. Пока ты обобщаешь, половина живущих в РФ, если не больше, вообще не разделяет этого негативного движения.
И это пиздец, когда ты живёшь нормально, а тебя гнобят только по причине места рождения. Это как гнобить всех чёрных
Давай отзеркалю:
Какая украинушка. Пока. В обобщаешь, все живущие в Украине, вообще не разделяют этого негативного движения.
И это пи3дец, когда ты живешь нормально, а тебя убивают русские только по причине места рождения.
Как только тебе на голову прилетит
в 6-00 утра ракета, потом расхерачат твою квартиру то есть 100% вероятность, что риторика у тебя будет другая.
да, товарищи!
Все в рамках Границы!
Зато теперь Ютуб без рекламы! Слава Великому Собирателю земель Русских! ...
Блеать...
За черту не заходить! (с) Гоголь
В таком случае нет никакой разница между условной Россией и условным цивилизованным миром. Аксиома Эскобара в действии, если обвиняющий опускается до уровня обвиняемого, обвиняющий должен стать обвиняемым.
Даже тжшники многие против таких нововведений ФБ, судя по комментам, так что тут будут плюсы.
они в комментах против, но встать и выйти из ФБ в знак протеста - выше их сил.
даже написать в поддержку, что это неприемлемо.
только "ворчание на кухне" и сублимация в мемчики
сложно встать выйти из бункера во Львове... надо понять и простить.
Согла. Фб грохнул год назад, Инста сегодня, Вотс легко переезжает в Тг. Мета прощай навсегда.
точное такое же решение
Хорошо что то перешла, а не перепрыгнула как некоторые.
А чего минусить?
Иностранцы будут исполнять эти призывы не на территории России, а там, где останется включенным Фейсбук, там, куда свалили наши так называемые "сограждане".
По сути - мы ничего не потеряем с пропажей фейсбуков, а они - нашу аудиторию. Да, она не сильно большая, но - целевая. То есть уже не будешь чувствовать себя говном, открывая ленту.
Невелика потеря.
наши так называемые "сограждане"
А с какого перепуга сограждане должны разделять удел ура-патриотов с дырками в носках и упырей у власти?
да нет, ты прав, это уже полная хуета
Ну всем уже пофиг, все отрубили монетизацию в РФ явно готовясь к блоку.
И только Телеграм как феникс живее всех живых
А что с сигналом, подскажите нормальный месенджер? А то всё заблочат, надо что то искать, что последним грохнут.
Ну получай )
Даже я плюсанула …хотя обычно других взглядов
Ну тут, пожалуй, можно с ними согласиться. Цукерберг совсем ошалевший.
Не более ошалевший, чем многие политики и телеведущие в РФ.
Даже если так, то "цивилизованный Запад" получается не такой уж цивилизованный?
Ну если так, то можно воевать. Какая-то подмена понятий бесконечная, запад напал на кого-то сейчас?
Россию хотят захватить англосаксы и выкачать ресурсы. Это я уже слышал, в основном от старшего поколения. Но когда подобную дичь городят вроде бы современные люди - становится жутковато.
В смысле? Я про Ирак, Афганистан, Ливию, Югославию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Гренду, Боснию, Сомали, Панаму и т.д. и т.п.
А мы то всего лишь в одну Украину. В чем проблема, не понимаю. Когда люди игнорируют подобные факты, становится жутковато. Тем более современные люди, у которых есть доступ к информации ;)
А если все с крыши прыгнут, ты тоже прышнешь? ©
Вы в Россию то вернулись? Или по прежнему из тепла и уюта гневно вещаете?
10:1 получается. Для паритета ещё можно бахнуть по прибалтам
Но в этом есть правда(Не прям в открытую, а просто поставить своих прозападных кандидатов, как это делала Россия в соседних странах). Просто это использует пропаганда ещё и в своих целях( убивают 2 зайцев)
запад напал на кого-то сейчас?
а в Сирии случайно не американские войска прямо сейчас воюют?
они туда вторглись или заблудились?
Видимо вместе с ВС РФ заблудились.
ВС РФ в Сирию пригласили сирийские власти, и они там находятся законно
а американские войска именно вторглись в чужую страну
Сирийский диктатор пригласил что бы удержаться у власти насильный путем.
Это демагогия, факт что российские войска туда не вторгались и находятся там по приглашению властей страны.
Армия США совершила в Сирию вторжение, ведет там войну и отжала нефтяные месторождения.
А если ищите диктаторов, то посмотрите на друзей США саудитов.
Ну раз демагогия, то и санкции Запада сейчас - это не санкции, а братская помощь России с импортозамещением. Не благодарите.
А можно Украина кого нибудь пригласит? А РФ вроде не приглашали, пусть сваливают
Запад помогает Украине и финансово и вооружением. Нужно быть отбитым наглухо пропагандой, чтобы этого не увидеть. 🤷♂️
ну да, да... нате вам денюшку, её жопу подотрите и оружие вот.... Но идите ка сами там в войнушку с Россией играйте. Мы со стороны поглядим! Помогальщики хyевы.
Надо быть наглухо слепым, чтобы такой ответ дать.
Про поддержку я в курсе.
Почему войска не приходят на помощь?
Потому что не хотят развивать полномасштабный войны между РФ и НАТО. Очевидный же ответ.
США недавно беспилотником убили целую семью в Афганистане, спутав отца с лидером чего-то-там. Как там поживают правила, разрешающие желать смерти Байдену? Или теперь можно афганцам писать «смэрть америка!»? Дикость же, ну.
Йомен бомбят, например.
а вы дальше собственного носа не видите кто нападает и в течении какого времени?)
Если всемирно известная компания призывает к ненависти, какое тут оправдание? Не поняли, что такое антипод, загуглите либо промолчите.
Она никуда не призывает, а заявила, что не будет блокировать призывы уничтожать оккупационную рашистскую армию в Украине.
...
Нет, с логикой у вас проблемы.
Отсутствие запрета не означает поддержку.
Но если даже Мета или отдельные члены ее правления поддерживают уничтожение оккупационной армии, то могу их за это только похвалить.
Каждая рашистская гадина, пришедшая на украинскую землю с оружием, должна сдохнуть.
Ух Влад, из окопа пишешь надеюсь?
из хорошо укреплённых позиций диванного батальона
А за что человеку столько минусов наставили?
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когда ты приводишь в ответ на критику своих действий кого то другого и при этом этих действий не одобряешь то ты попадаешь в пиздец какую логическую ошибку
Один не понял, другой поддержал. Не надо на мне клеймо ставить!
Вам все верно говорят. Перечитайте ветку, там всего три коммента в которых вы умудрились заблудиться.
Жалко только многие бизнесы, которые на Инсте завязаны.
Вернёшься на телевизор, Соловьёва будешь смотреть ,зачем тебе Инстаграмм ?
Ку-ку?
Так рекламу уже неделю как там нельзя размещать.
Напишу и тут , большинство желают смерти путена и всем кто поехал стрелять
ох ты мой миролюбивый!
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