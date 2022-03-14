Сколько человек подписались на Telegram-каналы самых популярных российских Instagram-блогеров

Средняя конверсия — 2,9%.
Первый официальный день блокировки Instagram настал, но перед этим блогеры склоняли своих фолловеров подписаться на их Telegram-каналы, поэтому с утра я пробежался по топ-10 российских Instagram-аккаунтов (те, у кого есть официальный Telegram-канал) и посмотрел конверсию инстабеженцев в разрезе каждого блогера.
Ольга Бузова, инста 23,3 млн. → ТГ канал 759 тысяч, конверсия 3,3%.
Настя Ивлева, инста 18,9 млн. → ТГ канал 669 тысяч, конверсия 3,5%.
- Ксения Бородина, инста 18,2 млн. → ТГ канал 1,2 млн, конверсия 6,6%.
- Оксана Самойлова, инста 15,2 млн. → ТГ канал 1 млн., конверсия 6,6%.
- Павел Воля, инста 15 млн. → ТГ канал 146 тысяч, конверсия 0,97%.
- Егор Крид, инста 14,7 млн. → ТГ канал 392,5 тысячи, конверсия 2,7%.
- ТНТ online, инста 13,8 млн. → ТГ канал 59,6 тысяч, конверсия 0,4%.
- Дава, инста 13,8 млн. → ТГ канал 250,5 тысяч, конверсия 1,8%.
- Араик Галстян, инста 13 млн. → ТГ канал 275 тысяч, конверсия 2,1%.
- Иван Ургант, инста 10 млн. → ТГ канал 210,6 тысяч, конверсия 2,1%.
Ну и для ценителей:
- Елена Блиновская, инста 5,9 млн. → ТГ канал 126,6 тысяч, конверсия 2,1%.
Средняя конверсия по всем аккаунтам составила 2,9%, что очень мало.
Какие гипотезы от этого низкого уровня конверсии я могу выдвинуть:
- Для команды Telegram сейчас введение «стори» формата, очень лакомый кусочек — люди уходящие из Instagram привыкли потреблять картинки, а не текст (в основном). Причем, редактор для стори у Telegram уже есть – редактор картинок давно умеет и в стикеры, и гифки и тп.
- Из-за такой низкой конверсии, скорее всего инфлюенсеры будут продвигать VPN, а те кто поумнее будут делать это через реферальный код или не дай бог свой проект 🌚 Короче у нас теперь страна сис-админов, все полезли разбираться что такое этот ваш VPN. Что означает, что охваты упадут, но Instagram будут пользоваться.
- Meta, как мне кажется, не признают экстремистской организацией – инстаграмом пользуются пол-страны, признать его «экстремистским проектом», это дискредитировать вообще смысл этого термина – все же понимают что ничего «экстремистского» в фоточках еды или поп нету. И еще признание чего-то экстремистским супер медленный процесс, а Meta уже исправилась в своих формулировках.
В общем, чтобы пункт два как-то подтвердить, вам график роста популярности VPN в РФ за 12 месяцев из Google Trends.
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Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
конверсия показывает сколько людей реально следят за блогерами, а не подписались с гивов. спасибо за статистику! тоже было интересно
А сколько в этих миллионах подписчиков инсты ботов? Это же тоже надо учитывать.
представляю, какая была конверсия с рекламы в этих каналах
Все верно, это бОльшая часть активной аудитории, а не низкая конверсия.
Спасибо за подсчёт 👋 Кстати как перенести свои «закрепленные» строисы в телегу я описал пару дней назад – https://vc.ru/social/378502
Костыль, но этот метод поможет сохранить и показывать контент на площадках, где сторисов нет.
Круто, но это конверсия за один день. Сегодня-завтра будут люди, которые открывают инсту и такие "ээээ....а чо ниработает?" и пошли что-то искать. Нашли, открыли, залипли.
Мне кажется, более показательно будет через недельки две, потом уже крохи будут.
А вообще - большое спасибо за пост, инфа была интересна
Литвин - 10% конверсия
Интересно было бы сравнить по количеству взаимодействий - лайков и просмотров.
Во-первых, все эти блогеры начинали в инсте, когда там царствовали накрутки подписок, поэтому неизвестно, сколько миллионов там пустышек. Второе- телеграм работает совсем по другому, нужно открывать отдельно каждый канал отдельного блогера, а в инсте была общая лента, чем она и брала такую аудиторию.
Телега не удобна для того, чтобы следить за большим количеством каналов, она для другого заточена. В инсте же ты мог нормально подписаться на 1000 профилей и тебе будет комфортно. Поэтому миграция из инсты в телегу будет у большинства блогеров неуспешной и из этих в среднем 2% в течении месяца будет еще и отток/переток на другую площадку.
Ну допустим большинство пользователей будет сидеть через ВПН и дальше в инсте. Но блогерам от этого какая выгода? Крупные рекламодатели то ушли, а за пачку гречки делать контент быстро всем надоест
"Для команды Telegram сейчас введение «стори» формата, очень лакомый кусочек — люди уходящие из Instagram привыкли потреблять картинки, а не текст (в основном). Причем, редактор для стори у Telegram уже есть – редактор картинок давно умеет и в стикеры, и гифки и тп."
Я бы принципиально не вводил такой формат. Пусть и аудитория вспоминает, как включать мозг и "блохеры" разноображивают контент и работают над ним по-настоящему, а не просто снимают свои сладкие мордашки на видео.