Соцсети
Denis Shiryaev

Сколько человек подписались на Telegram-каналы самых популярных российских Instagram-блогеров

Средняя конверсия — 2,9%.

1441 просмотров

Первый официальный день блокировки Instagram настал, но перед этим блогеры склоняли своих фолловеров подписаться на их Telegram-каналы, поэтому с утра я пробежался по топ-10 российских Instagram-аккаунтов (те, у кого есть официальный Telegram-канал) и посмотрел конверсию инстабеженцев в разрезе каждого блогера.

Ну и для ценителей:

Средняя конверсия по всем аккаунтам составила 2,9%, что очень мало.

Какие гипотезы от этого низкого уровня конверсии я могу выдвинуть:

  1. Для команды Telegram сейчас введение «стори» формата, очень лакомый кусочек — люди уходящие из Instagram привыкли потреблять картинки, а не текст (в основном). Причем, редактор для стори у Telegram уже есть – редактор картинок давно умеет и в стикеры, и гифки и тп.
  2. Из-за такой низкой конверсии, скорее всего инфлюенсеры будут продвигать VPN, а те кто поумнее будут делать это через реферальный код или не дай бог свой проект 🌚 Короче у нас теперь страна сис-админов, все полезли разбираться что такое этот ваш VPN. Что означает, что охваты упадут, но Instagram будут пользоваться.
  3. Meta, как мне кажется, не признают экстремистской организацией – инстаграмом пользуются пол-страны, признать его «экстремистским проектом», это дискредитировать вообще смысл этого термина – все же понимают что ничего «экстремистского» в фоточках еды или поп нету. И еще признание чего-то экстремистским супер медленный процесс, а Meta уже исправилась в своих формулировках.

В общем, чтобы пункт два как-то подтвердить, вам график роста популярности VPN в РФ за 12 месяцев из Google Trends.

#instagram #telegram

10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Тим Пазухин

конверсия показывает сколько людей реально следят за блогерами, а не подписались с гивов. спасибо за статистику! тоже было интересно

Ответить
17
Развернуть ветку
Максим Дашко

А сколько в этих миллионах подписчиков инсты ботов? Это же тоже надо учитывать.

Ответить
6
Развернуть ветку
Alex Tanchik

представляю, какая была конверсия с рекламы в этих каналах

Ответить
5
Развернуть ветку
Семен Фомов

Все верно, это бОльшая часть активной аудитории, а не низкая конверсия.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Беговатов

Спасибо за подсчёт 👋 Кстати как перенести свои «закрепленные» строисы в телегу я описал пару дней назад – https://vc.ru/social/378502

Костыль, но этот метод поможет сохранить и показывать контент на площадках, где сторисов нет.

Инстаграм – всё. Куда и как перенести свои…
Бесплатный сервис, который поможет вам перенести, а ещё важнее – показать привычные сторисы внутри…
vc.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Записки Музыканта

Круто, но это конверсия за один день. Сегодня-завтра будут люди, которые открывают инсту и такие "ээээ....а чо ниработает?" и пошли что-то искать. Нашли, открыли, залипли.
Мне кажется, более показательно будет через недельки две, потом уже крохи будут.
А вообще - большое спасибо за пост, инфа была интересна

Ответить
1
Развернуть ветку
Двадцать Один

Литвин - 10% конверсия

Ответить
0
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Интересно было бы сравнить по количеству взаимодействий - лайков и просмотров.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Крикунов

Во-первых, все эти блогеры начинали в инсте, когда там царствовали накрутки подписок, поэтому неизвестно, сколько миллионов там пустышек. Второе- телеграм работает совсем по другому, нужно открывать отдельно каждый канал отдельного блогера, а в инсте была общая лента, чем она и брала такую аудиторию.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

Телега не удобна для того, чтобы следить за большим количеством каналов, она для другого заточена. В инсте же ты мог нормально подписаться на 1000 профилей и тебе будет комфортно. Поэтому миграция из инсты в телегу будет у большинства блогеров неуспешной и из этих в среднем 2% в течении месяца будет еще и отток/переток на другую площадку.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Vi

Ну допустим большинство пользователей будет сидеть через ВПН и дальше в инсте. Но блогерам от этого какая выгода? Крупные рекламодатели то ушли, а за пачку гречки делать контент быстро всем надоест

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Borisenko

"Для команды Telegram сейчас введение «стори» формата, очень лакомый кусочек — люди уходящие из Instagram привыкли потреблять картинки, а не текст (в основном). Причем, редактор для стори у Telegram уже есть – редактор картинок давно умеет и в стикеры, и гифки и тп."

Я бы принципиально не вводил такой формат. Пусть и аудитория вспоминает, как включать мозг и "блохеры" разноображивают контент и работают над ним по-настоящему, а не просто снимают свои сладкие мордашки на видео.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Digital IP
Решать юридические задачи с помощью дизайн-мышления

Курс для юристов, руководителей, маркетологов и HR-специалистов.

3
Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 19: рост цен на товары P&G на 43% и новые санкции от Австралии Статьи редакции

Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото kremlin.ru
Статья дополняется
59
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Василий Черепанов
Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт. Законно ли это и что делать?

Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.

21
GenerationS
Demo day акселерационной программы МКБ и GenerationS "МКБ Реактор"
2
Офтоп
Олег Ш.
Почему весь Запад ополчился на Россию, санкции это надолго и они будут достигать своих целей
27
Финансы
Вадим Марков
Вот так зарождалась плановая экономика в России в 2022 году

Минпромторг провел конференцию с производителями и продавцами отрасли.

21
Мнения
Маша Цепелева
«Место McDonald's никто не займёт»: основатель «Теремка» объяснил, что закрытие ресторанов не поможет местному бизнесу Статьи редакции

Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».

301
Устойчивые города: Москва
Росбанк и "Аптекарский огород" реализуют проект для улучшения экологии Москвы

Четыре студенческие команды стали победителями проекта «Renature. Вернем природу в город», который будет реализован на территории «Аптекарского огорода». Для этого уже выделено необходимое финансирование.

2
Больше статей
null