Сколько человек подписались на Telegram-каналы самых популярных российских Instagram-блогеров

Средняя конверсия — 2,9%.

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Первый официальный день блокировки Instagram настал, но перед этим блогеры склоняли своих фолловеров подписаться на их Telegram-каналы, поэтому с утра я пробежался по топ-10 российских Instagram-аккаунтов (те, у кого есть официальный Telegram-канал) и посмотрел конверсию инстабеженцев в разрезе каждого блогера.

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Ну и для ценителей:

Средняя конверсия по всем аккаунтам составила 2,9%, что очень мало.

Какие гипотезы от этого низкого уровня конверсии я могу выдвинуть:

Для команды Telegram сейчас введение «стори» формата, очень лакомый кусочек — люди уходящие из Instagram привыкли потреблять картинки, а не текст (в основном). Причем, редактор для стори у Telegram уже есть – редактор картинок давно умеет и в стикеры, и гифки и тп. Из-за такой низкой конверсии, скорее всего инфлюенсеры будут продвигать VPN, а те кто поумнее будут делать это через реферальный код или не дай бог свой проект 🌚 Короче у нас теперь страна сис-админов, все полезли разбираться что такое этот ваш VPN. Что означает, что охваты упадут, но Instagram будут пользоваться. Meta, как мне кажется, не признают экстремистской организацией – инстаграмом пользуются пол-страны, признать его «экстремистским проектом», это дискредитировать вообще смысл этого термина – все же понимают что ничего «экстремистского» в фоточках еды или поп нету. И еще признание чего-то экстремистским супер медленный процесс, а Meta уже исправилась в своих формулировках.