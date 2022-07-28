Цукерберг пообещал сделать ленты Facebook* и Instagram* «ещё хуже» — рекомендованных постов будет в два раза больше Статьи редакции
Изменения заработают к концу 2023 года.
В конце июля активные пользователи Instagram* запустили акцию против действующей политики соцсети: людям не нравится, что платформа всё дальше отходит от своего изначального концепта и продолжает копировать TikTok в погоне за такой же популярностью. Движение поддержали даже главные мировые инфлюенсеры.
- Однако глава Meta* Марк Цукерберг к требованием пользователей не прислушался. В отчёте для инвесторов он заявил, что, наоборот, рекомендаций в лентах станет больше.
По словам Цукерберга, около 15% контента в ленте Facebook* и «немного больше» в Instagram* — от людей, на которых пользователь не подписывался. Это количество возрастёт в два раза к концу 2023 года. По его мнению, эти изменения «благотворно» повлияют на вовлечённость и качество ленты пользователей.
Ранее глава Instagram* Адам Моссери заявил, что соцсеть не планирует возвращаться к прошлым форматам, а будет развивать новые идеи, прислушиваясь к обоснованной критике. По его словам, большинство людей и правда предпочитают видео, а рекомендации ещё предстоит развивать, чтобы показывать пользователям нужный контент.
*Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, признана экстремистской в России
Нужно пойти дальше, чтобы 100% контента было от незнакомых людей!
У меня итак в инсте весь контент от незнакомых мне людей, на которых я когда подписался 😂
И выпилить вообще систему подписок 😂
И пусть эти 100% рекомендаций состоят из рекламы. Найс решение будет 👌🏻
Это уже так в инсте давно) Надо 24/7 в ней сидеть, полагаю, чтобы тебе рандомайзер кинул апдейты друзей в ленту)
Поэтому я теперь гораздо меньше знаю, с какой скоростью растут чужие дети, кто где отдыхал)
Двойную порцию инфоцыган в ленте мое сердечко уже не выдержит
Переходите в Тенчат. Там процент инфоцыганского контента стремится к 100.
Недавно писали. Миллион
Процентов?
Вы приняты в ЦИК России.
А в этой помойки есть возможность убрать из рекомендаций аккаунт или надо смотреть то что дают?
Сколько ты не убирай - похожее в ленте вылезет
Цукерберг решил уже не скрывать что он рептилоид.
Что он дебил
Нужно в Инстаграм добавить посты незнакомых людей с фб.
Окончательно решил похоронить инсту. Да и хрен с ней. Свято место, пустым не бывает.
Нет настолько плохого, что нельзя сделать еще хуже
Примерно как на ценниках пишут "выгодно", но не пишут, кому именно
Раньше я просто смотрел в Инстаграме только фото и короткие видео о артистов или актеров которые мне было интересно 😅 а щас как супер маркет можно все но не интересно 😅 слишком много контента а теперь будет ещё больше и хуже
Ну нееет, куда катится инста... Зачем уподобляться тик току, если можно оставить свою самобытность, ведь у того же тт куча конкурентов а нормальной конкурентной площадки для фото контента на данный момент нет
Наши уже запустили замену инсте - Freegram, один из них. Народ по тихоньку прибывает
Движение поддержали даже главные мировые люминисценсеры
Инстаграм стал торговой площадкой (
Не переставал ею быть.
Ну так то он прав, эхо-камеры вредная штука, даже если они из твоих френдов. Вопрос по какой формуле процент будет считаться и раскроет ли Цукер общественности эту формулу))
Теперь будут эхо-камеры из незнакомых тебе инстаблогеров, как в тик-токе
Эх раньше Инстаграм такой скромный и уютный был, никаких историй, никаких рилсов, только галерея фотографий и страшненькие фильтры…
так а зачем тогда акк там вообще просто знай себе крути ленту левака и рекламы