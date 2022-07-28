Соцсети
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Цукерберг пообещал сделать ленты Facebook* и Instagram* «ещё хуже» — рекомендованных постов будет в два раза больше Статьи редакции

Изменения заработают к концу 2023 года.

  • В конце июля активные пользователи Instagram* запустили акцию против действующей политики соцсети: людям не нравится, что платформа всё дальше отходит от своего изначального концепта и продолжает копировать TikTok в погоне за такой же популярностью. Движение поддержали даже главные мировые инфлюенсеры.

  • Однако глава Meta* Марк Цукерберг к требованием пользователей не прислушался. В отчёте для инвесторов он заявил, что, наоборот, рекомендаций в лентах станет больше.

Одна из главных трансформаций в нашем бизнесе сейчас заключается в том, что ленты в соцсетях переходят из разряда тех, которые в основном определяются аккаунтами, на которые вы подписываетесь, в разряд тех, которые всё в большей степени определяются ИИ, рекомендующим контент, который может показаться вам интересным, даже если вы не следите за этими аккаунтами.

Марк Цукерберг

  • По словам Цукерберга, около 15% контента в ленте Facebook* и «немного больше» в Instagram* — от людей, на которых пользователь не подписывался. Это количество возрастёт в два раза к концу 2023 года. По его мнению, эти изменения «благотворно» повлияют на вовлечённость и качество ленты пользователей.

  • Ранее глава Instagram* Адам Моссери заявил, что соцсеть не планирует возвращаться к прошлым форматам, а будет развивать новые идеи, прислушиваясь к обоснованной критике. По его словам, большинство людей и правда предпочитают видео, а рекомендации ещё предстоит развивать, чтобы показывать пользователям нужный контент.

*Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, признана экстремистской в России

#новость #instagram #facebook #meta #маркцукерберг

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27 комментариев
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Земельный Никита

Нужно пойти дальше, чтобы 100% контента было от незнакомых людей!

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Никита Мардюков

У меня итак в инсте весь контент от незнакомых мне людей, на которых я когда подписался 😂

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Артур Ш

И выпилить вообще систему подписок 😂
И пусть эти 100% рекомендаций состоят из рекламы. Найс решение будет 👌🏻

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Олег Павлов

Это уже так в инсте давно) Надо 24/7 в ней сидеть, полагаю, чтобы тебе рандомайзер кинул апдейты друзей в ленту)

Поэтому я теперь гораздо меньше знаю, с какой скоростью растут чужие дети, кто где отдыхал)

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Никита Климанов

Двойную порцию инфоцыган в ленте мое сердечко уже не выдержит

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Alex Shokhin

Переходите в Тенчат. Там процент инфоцыганского контента стремится к 100.

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Евгений Широков

Недавно писали. Миллион

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Самарский якорь

Процентов?
Вы приняты в ЦИК России.

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Печенька

А в этой помойки есть возможность убрать из рекомендаций аккаунт или надо смотреть то что дают?

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Никита Климанов

Сколько ты не убирай - похожее в ленте вылезет

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z0mb1e

Цукерберг решил уже не скрывать что он рептилоид.

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Serghei Maveriz

Что он дебил

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IGTS

Нужно в Инстаграм добавить посты незнакомых людей с фб.

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Сергей

Окончательно решил похоронить инсту. Да и хрен с ней. Свято место, пустым не бывает.

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Zoringer

Нет настолько плохого, что нельзя сделать еще хуже

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Поджог Сараев
чтобы показывать пользователям нужный контент

Примерно как на ценниках пишут "выгодно", но не пишут, кому именно

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Shodmon Tukhtaev

Раньше я просто смотрел в Инстаграме только фото и короткие видео о артистов или актеров которые мне было интересно 😅 а щас как супер маркет можно все но не интересно 😅 слишком много контента а теперь будет ещё больше и хуже

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Евгения Зайцева

Ну нееет, куда катится инста... Зачем уподобляться тик току, если можно оставить свою самобытность, ведь у того же тт куча конкурентов а нормальной конкурентной площадки для фото контента на данный момент нет

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Сергей

Наши уже запустили замену инсте - Freegram, один из них. Народ по тихоньку прибывает

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Евгений Широков
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умный человек

Движение поддержали даже главные мировые люминисценсеры

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Ernest Vlas

Инстаграм стал торговой площадкой (

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Nik Fedorov

Не переставал ею быть.

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Павел Лебедев

Ну так то он прав, эхо-камеры вредная штука, даже если они из твоих френдов. Вопрос по какой формуле процент будет считаться и раскроет ли Цукер общественности эту формулу))

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Теперь будут эхо-камеры из незнакомых тебе инстаблогеров, как в тик-токе

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Никита Мардюков

Эх раньше Инстаграм такой скромный и уютный был, никаких историй, никаких рилсов, только галерея фотографий и страшненькие фильтры…

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неформат

так а зачем тогда акк там вообще просто знай себе крути ленту левака и рекламы

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