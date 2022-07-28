Одна из главных трансформаций в нашем бизнесе сейчас заключается в том, что ленты в соцсетях переходят из разряда тех, которые в основном определяются аккаунтами, на которые вы подписываетесь, в разряд тех, которые всё в большей степени определяются ИИ, рекомендующим контент, который может показаться вам интересным, даже если вы не следите за этими аккаунтами.