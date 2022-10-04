Соцсети
Полина Лааксо

Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter за $44 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Бумаги компании выросли более чем на 10%.

  • Письмо с соответствующим предложением предприниматель отправил в Twitter, сообщают близкие к компании источники. В таком случае сделка составит $44 млрд — на эту сумму Маск рассчитывал изначально, когда объявил о желании выкупить соцсеть в апреле 2022 года.
  • По разным оценкам, акции компании после новости выросли более чем на 15% — до $49,7 за бумагу. После этого Twitter приостановила торги.
  • 25 апреля 2022 года Маск объявил, что купит Twitter по $54,2 за акцию, после чего компания перестала бы торговаться на бирже и стала бы частной. Предприниматель предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, а остальное под залог акций Tesla получил от группы банков во главе с Morgan Stanley.
  • В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов в соцсети. После допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы, а уже в июле отказался от соглашения из-за нарушений нескольких его пунктов. В качестве одной из причин заморозки переговоров он также называл речь Путина 9 мая.
  • После отказа Маска покупать Twitter компания подала на него в суд, а он, в свою очередь, оформил встречный иск на неё. Разбирательство начнётся 17 октября 2022 года и пройдёт в ускоренном режиме — за пять дней.
  • В августе предприниматель продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы предотвратить экстренную продажу бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». В сентябре акционеры Twitter одобрили поглощение компании и её уход с биржи — с большим перевесом голосов.

#новость #tesla #twitter #илонмаск

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36 комментариев
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 Andrey Romanov

Я как чувствовал что Маск своими сообщениями про Крым проверял Твиттер на ботов )

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Alexander Golubev

Я тоже поверяю саоими коментариями VC на ботов. Пока tj-ботов больше чем реальных людей.

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Александр Антонов

Хочешь прикол расскажу? Оказывается в ЦИПСО есть график работы, простыми манипуляциями можно понять когда их активность больше и когда самый треш новости подтянутся. Вот сейчас их меньше сильно в сети, так как все нужные новости пропампили.

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FTOH

То есть, раз согласился на покупку, значит в твиттере мало ботов?

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Виталий Тимофеев

Так он не согласился, он просто выдвинул предложение. Дальше они что-то ответят, а он может переобуться опять 100500 раз туда-сюда.

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Alexander Klimanskiy

Не пойму, почему комиссия по ценным бумагам его ещё не повесила за текстикулы.

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Вася Пражкин

С чего вдруг? Вы тоже можете отправить Твиттеру свое предложение. И никто Вас за это не подвесит, поржут - это да.

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Самозанятый Енот Полоскун

За фурункулы

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Тесла-канадец

За что?

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Кирилл

За кутикулы

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Analtoy Wasserschlang

За баребухи.

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Иван Чепурнов

Я твой твиттер акция шатал

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Влад Светлый

Маск - главный тролль планеты.

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Yerdos Daut
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Bender Rodriguez

решил купить и удалить всех кто его обзывал?)

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Константин Пронин

скорее с Трампом в пополаме. Сказал ему поди: дай половину - я тебе аккаунт разблокирую.

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EHF

Мне вот интересно другое. Когда какой нибудь Х человек на западе, по телеку сообщает (как впоследствии оказывается) неверную информацию и из за этого акции какой то компании резко растут/падают, а потом идёт на попятную, ошибся мол, то на него подают в суд вплоть до уголовного дела. Подозрение в наживе и т.п. А во Маску хоть бы хны. То он Твиттер шатает туда сюда, то свою Теслу. За сутки минус 9%... Класс. Уронил на надцать млрд, скупил акций по минимуму, через месяц ты на коне ...Молодец, чё.

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Vitaly Ya

Ну все это проверяется - были ли покупки/продажи больших объемов перед заявлениями. Давно уличили, если было бы за что.

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Bender Rodriguez

сперва добейся!

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Тесла-канадец

Если человек верит новости "Родственники сказали что вроде Маск будет брать " то он сам лох. Маск тут не причём.

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Илья Меджидов

Акции Теслы упали на фоне квартального отчета скорее, нежели из-за предложения Маска в данном случае

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Иисус был социалистом

Что ж ты фраер…

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muiren

Вчера только слышал от кого-то теорию, что от неприятной ситуации для себя он накурился и стал писать в твиттер. Видимо, близко к правде оказалось.

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Vitaly Ya

Оочень дорого, учитывая сдувающуюся капу большинства компаний, 20 ещё куда ни шло.

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Alex R

Странно оценивать компанию по стоимости акций. Ведь цена зависит больше от хайпа. Правильнее было бы оценить по прибыли и сроку окупаемости вложений.

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Andrey K

Ну это слишком однобоко. Твиттер так же инструмент влияния и на этом можно делать деньги.

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Lauris

Фанаты Маска, которые утверждали, что Твиттер ничего не добьется, теперь будут рассказывать, как он сжалился?

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muiren

Фанатов Маска переиграли акционеры Твиттера, часть из которых тоже фанаты Маска)

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Natalya Maslennikova

5 баллов! 😅😁

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kav

Чую доиграется

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Denis Bystruev

Что-то мне подсказывает, что это ещё не последний акт Марлезонского балета.

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Lukas Dexter

Я готов по 58 баксов базарить

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Слегка Придурковатый

Маск, хорош уже. Давай сперва суда дождёмся.

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Федор Русаков

обожаю ахахха

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One Droid

Ромашка

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Валерий Кондрашин

Не возобновил, а комиссия заставляет выкупить.

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