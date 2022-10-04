Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter за $44 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Бумаги компании выросли более чем на 10%.
- Письмо с соответствующим предложением предприниматель отправил в Twitter, сообщают близкие к компании источники. В таком случае сделка составит $44 млрд — на эту сумму Маск рассчитывал изначально, когда объявил о желании выкупить соцсеть в апреле 2022 года.
- По разным оценкам, акции компании после новости выросли более чем на 15% — до $49,7 за бумагу. После этого Twitter приостановила торги.
- 25 апреля 2022 года Маск объявил, что купит Twitter по $54,2 за акцию, после чего компания перестала бы торговаться на бирже и стала бы частной. Предприниматель предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, а остальное под залог акций Tesla получил от группы банков во главе с Morgan Stanley.
- В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов в соцсети. После допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы, а уже в июле отказался от соглашения из-за нарушений нескольких его пунктов. В качестве одной из причин заморозки переговоров он также называл речь Путина 9 мая.
- После отказа Маска покупать Twitter компания подала на него в суд, а он, в свою очередь, оформил встречный иск на неё. Разбирательство начнётся 17 октября 2022 года и пройдёт в ускоренном режиме — за пять дней.
- В августе предприниматель продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы предотвратить экстренную продажу бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». В сентябре акционеры Twitter одобрили поглощение компании и её уход с биржи — с большим перевесом голосов.
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Я как чувствовал что Маск своими сообщениями про Крым проверял Твиттер на ботов )
Я тоже поверяю саоими коментариями VC на ботов. Пока tj-ботов больше чем реальных людей.
Хочешь прикол расскажу? Оказывается в ЦИПСО есть график работы, простыми манипуляциями можно понять когда их активность больше и когда самый треш новости подтянутся. Вот сейчас их меньше сильно в сети, так как все нужные новости пропампили.
То есть, раз согласился на покупку, значит в твиттере мало ботов?
Так он не согласился, он просто выдвинул предложение. Дальше они что-то ответят, а он может переобуться опять 100500 раз туда-сюда.
Не пойму, почему комиссия по ценным бумагам его ещё не повесила за текстикулы.
С чего вдруг? Вы тоже можете отправить Твиттеру свое предложение. И никто Вас за это не подвесит, поржут - это да.
За фурункулы
За что?
За кутикулы
За баребухи.
Я твой твиттер акция шатал
Маск - главный тролль планеты.
решил купить и удалить всех кто его обзывал?)
скорее с Трампом в пополаме. Сказал ему поди: дай половину - я тебе аккаунт разблокирую.
Мне вот интересно другое. Когда какой нибудь Х человек на западе, по телеку сообщает (как впоследствии оказывается) неверную информацию и из за этого акции какой то компании резко растут/падают, а потом идёт на попятную, ошибся мол, то на него подают в суд вплоть до уголовного дела. Подозрение в наживе и т.п. А во Маску хоть бы хны. То он Твиттер шатает туда сюда, то свою Теслу. За сутки минус 9%... Класс. Уронил на надцать млрд, скупил акций по минимуму, через месяц ты на коне ...Молодец, чё.
Ну все это проверяется - были ли покупки/продажи больших объемов перед заявлениями. Давно уличили, если было бы за что.
сперва добейся!
Если человек верит новости "Родственники сказали что вроде Маск будет брать " то он сам лох. Маск тут не причём.
Акции Теслы упали на фоне квартального отчета скорее, нежели из-за предложения Маска в данном случае
Что ж ты фраер…
Вчера только слышал от кого-то теорию, что от неприятной ситуации для себя он накурился и стал писать в твиттер. Видимо, близко к правде оказалось.
Оочень дорого, учитывая сдувающуюся капу большинства компаний, 20 ещё куда ни шло.
Странно оценивать компанию по стоимости акций. Ведь цена зависит больше от хайпа. Правильнее было бы оценить по прибыли и сроку окупаемости вложений.
Ну это слишком однобоко. Твиттер так же инструмент влияния и на этом можно делать деньги.
Фанаты Маска, которые утверждали, что Твиттер ничего не добьется, теперь будут рассказывать, как он сжалился?
Фанатов Маска переиграли акционеры Твиттера, часть из которых тоже фанаты Маска)
5 баллов! 😅😁
Чую доиграется
Что-то мне подсказывает, что это ещё не последний акт Марлезонского балета.
Я готов по 58 баксов базарить
Маск, хорош уже. Давай сперва суда дождёмся.
обожаю ахахха
Ромашка
Не возобновил, а комиссия заставляет выкупить.