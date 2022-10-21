Соцсети
Буржуазный парфюмер

Илон Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании — The Washington Post Статьи редакции

Но масштабные сокращения произойдут, даже если сделка не состоится, говорят источники.

  • Маск планирует уволить 75% из 7500 сотрудников соцсети — это больше 5600 человек, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами, и корпоративные документы.
  • Но даже если сделка сорвётся, Twitter всё равно планирует увольнения: руководство Twitter собиралось сократить фонд заработной платы примерно на $800 млн к концу 2023 года. Это означает увольнение почти четверти сотрудников.

  • Компания также намерена «серьезно сократить» свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных, пишет издание. В Twitter планы по увольнениям отрицают: об этом в рассылке сотрудникам рассказал главный юрисконсульт компании Шон Эджетт. «Планы о экономии средств» также приостановлены после подписания соглашения о покупке.

  • В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле тот отказался от покупки — якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск.
  • Разбирательство должно было начаться 17 октября 2022 года и пройти в ускоренном режиме за пять дней. В августе Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы избежать экстренной продажи бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». А в октябре предложил возобновить сделку. После этого суд отложил разбирательство между Twitter и Илоном Маском до 28 октября — до этого времени должна состояться покупка.

#новость #илонмаск #twitter

3584 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Написать комментарий...
 Олег Трулев

Илон, купи Россию, пожалуйста. Нужно будет тоже самое сделать по сути со всеми госслужащими и силовиками

Ответить
Развернуть ветку
Коммунист

Илон, купи Олегу парочку умных книг, пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ян Тюрин

по вашему государство может функционировать без госслужащих ?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
V K

Тот самый Илон, который шутит с Медведевым про взятие Бахмута?

Ответить
Развернуть ветку
Иллидан Ярость Бури

Интересно получается, уволить 75% сотрудников - не проблема. Хорошо, тогда чем они сейчас занимаются?
Хотя действительно Твиттер достаточно простая по архитектуре система, зачем было необходимо нанимать такое количество сотрудников?

Ответить
Развернуть ветку
Типичный украинец

Если бы сотрудников не нанял Твиттер, их бы наняли солдаты НАТО!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Вполне возможно, что львиная доля сотрудников это боты)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Олег Комаров

Аналитики, дизайнеры продуктовые команды, много народу по оптимизации выдачи и рекламы и ещё больше модерации.
Для такого продукта очень тяжело расти, поэтому большая часть продукта это проверка гипотез. Типа "добавлять кнопку редактировать или нет?!" или "Расширить количество символов на 5 или 10?".
Звучит глупо, но работает так по опыту больших компаний уткнувшихся в стеклянный потолок.
Ну и самое главное мне кажется это модерация. Наверное Маск их в первую очередь и порежет как раз ради "свободы в интернете".

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Невкусно и грустно

Ничем. Добро пожаловать в мир корпораций. Из Эппла, ФБ, Гугла также можно уволить каждого третьего и это НИКАК не скажется на результатах.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Shevchenko

Твиттер: Что ж ты, Илон сдал назад не по масти я тебе?))

Ответить
Развернуть ветку
Артем Гришин
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Между 25% увольнений от твиттер и 75% увольнений от Маска грандиозная разница.
Не планирует ли Илон отправить их на Марм или в сборочные цеха Теслы?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

В сборочные цеха Теслы на Марсе 😁

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Drunkenmaasta

Нет, он встроит этих сотрудников в качестве автопилота в Теслу))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Борис Супонев

нормальная такая смена карьеры)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
John Carter

А ведь тут меня на смех подняли, когда написал, зачем им столько работников

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Что позволено Юпитеру, не позволено... ну вы поняли

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Герман Манвелов

Дармоедов набрали

Ответить
Развернуть ветку
Александр RazzOne

Коротко и «по русски»😂

Ответить
Развернуть ветку
Качан Водки

Twitter не Сбер, нехер содержать армию бездарей

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Но ведь он содержит сейчас

Ответить
Развернуть ветку
FigarrrrrrrRo Butchinini

- Уволен!
- Ты уволен!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну и правильно: зачем там столько людей, если весь твитор полон ботов?

Ответить
Развернуть ветку
Типичный украинец

Уверен что некоторых Маск ещё и в**бет.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

вообще не жалко дармоедов. Дважды пришлось контактировать с ТП по коммерчески аккаунтам (спам репортов и блокировка), оба раза это был театр абсурда на месяц. Там вообще всю работу делает алгоритм.

Ответить
Развернуть ветку
Vasek Romanov

Похоже, еще пару лет и твиттер окончательно уйдет в историю.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kostin

пускай увольняет лучше 75% ботов

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Периодические кровопускания укрепляют организм

Ответить
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

это из трактатов Гиппократа?

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Щелкунова

И удалить аккаунт Рогозина

Ответить
Развернуть ветку
Alexander
7500

Я представить не могу, что они там делают сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Billy Jean

Вряд ли речь пойдет об увольнениях, это будут сокращения з/п

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Рогов

Ого, приличный процент сотрудников

Ответить
Развернуть ветку
Винниамин Пяточков

Да вообще закрыть его и всё тут!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
null