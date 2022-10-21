Компания также намерена «серьезно сократить» свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных, пишет издание. В Twitter планы по увольнениям отрицают: об этом в рассылке сотрудникам рассказал главный юрисконсульт компании Шон Эджетт. «Планы о экономии средств» также приостановлены после подписания соглашения о покупке.