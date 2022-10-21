Илон Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании — The Washington Post Статьи редакции
Но масштабные сокращения произойдут, даже если сделка не состоится, говорят источники.
- Маск планирует уволить 75% из 7500 сотрудников соцсети — это больше 5600 человек, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами, и корпоративные документы.
- Но даже если сделка сорвётся, Twitter всё равно планирует увольнения: руководство Twitter собиралось сократить фонд заработной платы примерно на $800 млн к концу 2023 года. Это означает увольнение почти четверти сотрудников.
Компания также намерена «серьезно сократить» свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных, пишет издание. В Twitter планы по увольнениям отрицают: об этом в рассылке сотрудникам рассказал главный юрисконсульт компании Шон Эджетт. «Планы о экономии средств» также приостановлены после подписания соглашения о покупке.
- В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле тот отказался от покупки — якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск.
- Разбирательство должно было начаться 17 октября 2022 года и пройти в ускоренном режиме за пять дней. В августе Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы избежать экстренной продажи бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». А в октябре предложил возобновить сделку. После этого суд отложил разбирательство между Twitter и Илоном Маском до 28 октября — до этого времени должна состояться покупка.
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Илон, купи Россию, пожалуйста. Нужно будет тоже самое сделать по сути со всеми госслужащими и силовиками
Илон, купи Олегу парочку умных книг, пожалуйста
по вашему государство может функционировать без госслужащих ?
Тот самый Илон, который шутит с Медведевым про взятие Бахмута?
Интересно получается, уволить 75% сотрудников - не проблема. Хорошо, тогда чем они сейчас занимаются?
Хотя действительно Твиттер достаточно простая по архитектуре система, зачем было необходимо нанимать такое количество сотрудников?
Если бы сотрудников не нанял Твиттер, их бы наняли солдаты НАТО!
Вполне возможно, что львиная доля сотрудников это боты)
Аналитики, дизайнеры продуктовые команды, много народу по оптимизации выдачи и рекламы и ещё больше модерации.
Для такого продукта очень тяжело расти, поэтому большая часть продукта это проверка гипотез. Типа "добавлять кнопку редактировать или нет?!" или "Расширить количество символов на 5 или 10?".
Звучит глупо, но работает так по опыту больших компаний уткнувшихся в стеклянный потолок.
Ну и самое главное мне кажется это модерация. Наверное Маск их в первую очередь и порежет как раз ради "свободы в интернете".
Ничем. Добро пожаловать в мир корпораций. Из Эппла, ФБ, Гугла также можно уволить каждого третьего и это НИКАК не скажется на результатах.
Твиттер: Что ж ты, Илон сдал назад не по масти я тебе?))
Между 25% увольнений от твиттер и 75% увольнений от Маска грандиозная разница.
Не планирует ли Илон отправить их на Марм или в сборочные цеха Теслы?
В сборочные цеха Теслы на Марсе 😁
Нет, он встроит этих сотрудников в качестве автопилота в Теслу))
нормальная такая смена карьеры)
А ведь тут меня на смех подняли, когда написал, зачем им столько работников
Что позволено Юпитеру, не позволено... ну вы поняли
Дармоедов набрали
Коротко и «по русски»😂
Twitter не Сбер, нехер содержать армию бездарей
Но ведь он содержит сейчас
- Уволен!
- Ты уволен!
Ну и правильно: зачем там столько людей, если весь твитор полон ботов?
Уверен что некоторых Маск ещё и в**бет.
вообще не жалко дармоедов. Дважды пришлось контактировать с ТП по коммерчески аккаунтам (спам репортов и блокировка), оба раза это был театр абсурда на месяц. Там вообще всю работу делает алгоритм.
Похоже, еще пару лет и твиттер окончательно уйдет в историю.
пускай увольняет лучше 75% ботов
Периодические кровопускания укрепляют организм
это из трактатов Гиппократа?
И удалить аккаунт Рогозина
Я представить не могу, что они там делают сейчас.
Вряд ли речь пойдет об увольнениях, это будут сокращения з/п
Ого, приличный процент сотрудников
Да вообще закрыть его и всё тут!