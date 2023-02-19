Meta* добавила услугу платной верификации аккаунтов в Facebook* и Instagram* за $11,99 в месяц Статьи редакции
Для тех, кто оплачивает её на iOS, — за $14,99 в месяц.
- Компания запустила подписку Meta Verified, пишет TechCrunch. Она позволит пользователю получить синюю галочку верификации в Facebook* и Instagram*, а также доступ к ряду других функции, которые пока не называются.
- Подписка уже появилась в Австралии и Новой Зеландии. Она стоит $11,99 для тех кто оплачивает её на сайте и $14,99 при покупке через iOS. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что подписка будет запущена в «в большем количестве стран в ближайшее время», не раскрыв деталей.
- Twitter добавил платную верификацию в свою подписку Blue в ноябре 2022 года. Но спустя несколько дней приостановил её оформление из-за наплыва фейковых и пародийных аккаунтов.
- В декабре Twitter перезапустил свою подписку Blue с галочкой верификации. Она стоит $11 в месяц для тех, кто оплачивает её на iOS, и $8 для всех остальных.
*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Ну все, тренд задан. Теперь в каждой приложухе в эппсторе ждите подписку, чтобы красоваться синей галочкой.
Нуу селебам надо, а остальным она зачем?
Бля, скоро будут галочки, палочки, треугольнички, кружочки и прочая разная хрень
наскальная живо_пись 21 века
Дичь 15 баксов за галку 🤦♂️ А когда придем к оплате за каждое загруженное фото или пост ?
Не, все куда хитрее можно сделать - влепить подписку на полный функционал!
Надоело листать ленту, хочешь загружать сам фото - пожалуйста, бумажки плати.
Жизнь по подписке - заебись (но не для гоев, собсна)
Кто первым сделает "единый верифицированный акк"?
Богатым владельцам яфонов всё лучшее и подороже.
Стесняюсь спросить, а кто будет лично верифицировать? Подруга спрашивает, хочет себе такую...
Тим Кук
У нее Yotaphone
У них тоже дыры в бюджете.
А вконтакте бесплатно верифицирует через Госуслуги
Еще не утро завтрашнего дня. Траффик очень подорожал, смски тоже, у нас убыток. Мы не хотим, но вынуждены. Всем пойдет только га пользу.
Дарю - Genuine Photo verified = 20 usd mon, DNA verified = 2000 usd one time pay & 50 USD mon.
Счет для % пришлю голубями, факс сломался, извините.
Elena ? Robin? Batwowen? )))
Все кто видит эту галочку, присылайте мне 500 руб
Маск - гений , Цукерберг 10 лет не мог до такого додуматься
Марк всё бегает за уходящими паровозами и запрыгивает во все последние вагоны, не обращая внимания на то, куда этот конкретный паровоз идет.
Щас и каждый аккаунт в соц.сетях будет платный такими темпами)))