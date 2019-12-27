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Лиана Липанова
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YouTube дал авторам инструмент для вырезания фрагментов видео по требованию правообладателей Материал редакции

Больше не придётся удалять ролики целиком.

2 комментария
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Видеосервис YouTube обновил панель инструментов YouTube Studio и упростил работу с претензиями правообладателей. Теперь создатели видео могут увидеть, какие из их роликов нарушают авторские права, а также вырезать спорный фрагмент.

На вкладке «Видео» теперь есть столбец Restrictions («Ограничения»), в котором авторы могут посмотреть, какие ролики и фрагменты нарушают авторское право или являются оскорбительными и кто из правообладателей предъявил претензии.

YouTube

Если претензия касается музыки, то пользователь сможет заменить её или выключить звук в видео. Если нарушение касается видео, новый инструмент Trim позволит удалить защищенный авторским правом фрагмент.

Благодаря изменениям авторы смогут продолжить зарабатывать на видео через систему монетизации YouTube, но это не решит основную проблему, отмечает Engadget. Автоматическая система Content ID может ошибочно удалить или отключить монетизацию видео, а споры по ошибочным претензиям не урегулированы и чаще всего последнее слово остаётся за правообладателем, объясняет издание.

При этом YouTube не вмешивается в споры авторов и правообладателей, а у самих пользователей мало способов защитить контент, кроме удаления видеофрагментов, пишет Engadget.

YouTube изменил правила защиты авторских прав в июле 2019 года. При подаче жалобы правообладатели должны указывать точные временные промежутки в ролике, нарушающие авторские права. Авторы могут удалить только спорный отрезок, а само видео оставить.

#новость #youtube

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2 комментария
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Валерий Гылка

1

Че серьезно? Мне кажется эта фича совсем не новая и работала уже как минимум год.

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Стартапер-пессимист

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Спустя столько лет. Наконец-то.

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