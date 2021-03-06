Дешевая и прочная обувь для скейтеров помогла Vans вырасти от магазинчика с пустыми коробками до международной сети с миллиардными продажами.

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Будущий основатель Vans Пол Ван Дорен родился в 1930 году неподалёку от Бостона, его брат Джеймс — девятью годами позже. В 14 лет Пол бросил школу. Он не горел желанием работать и всё время проводил на ипподроме, что не нравилось его матери. Поэтому она устроила его уборщиком в обувную фирму Randy’s, где работала сама.

За 20 лет работы Ван Дорен продвинулся по служебной лестнице и в 34 года стал вице-президентом компании. Randy’s тоже росла: в начале 60-х она стала третьим по величине производителем обуви в США. Несмотря на успех, у компании было убыточное предприятие — фабрика Randy’s в Гарден-Гроув, которая теряла $1 млн каждый месяц.

Компания поручила восстановление фабрики Полу Ван Дорену, его брату Джеймсу и их другу и партнёру Гордону Ли. Им понадобилось восемь месяцев, чтобы фабрика в Гарден-Гроув стала успешнее основного завода Randy’s.

Тогда партнёры задумались о собственном деле — и в 1965 году запустили производство обуви.

Работая в Randy’s, Дорен заметил, что производители обуви получают гроши, а основной доход уходит тем, кто занимается торговлей. Поэтому Ван Дорен решил, что его компания могла бы сама и производить обувь, и продавать её клиентам напрямую.

В следующем году братья отправились в Южную Калифорнию, чтобы построить фабрику. Партнёрами Ван Доренов стал их друг Гордон Ли, а также Серж Д'Элия — инвестор и предприниматель, который поставлял обувь из Японии в США. Вот как издание Sneaker Freaker описывает эту компанию: «Пол был отличным бизнесменом, его брат — прекрасным инженером, а их друг Гордон разбирался в производстве обуви».

Первая фабрика Vans в Анахайме, Калифорния Sneaker Freaker

Компанию зарегистрировали под именем Van Doren Rubber Company. Сокращённое название Vans придумали позже, в 70-х годах.

Пол Ван Дорен и Д'Элия владели большей частью компании (каждому из них принадлежало по 40%). Джеймс Ван Дорен и Гордон Ли получили по 10%.

Прочная подошва как главная реклама компании

Vans специализировалась на производстве обуви с подошвой из вулканизированной резины. Её первым слоганом стала фраза: «Холщовая обувь для всей семьи».

Братья Ван Дорены хотели, чтобы их продукция была прочнее обуви конкурентов. Поэтому Серж Д’Элия наладил поставки тяжелой парусины из Японии, а Джеймс Ван Дорен сделал знаменитую вафельную подошву, которая была вдвое толще, чем у других производителей.

Первое производство Vans Esquire

Для прочности вместо хлопковых нитей Vans использовала нейлон. Вся философия компании строилась на создании износостойких кедов, а единственной рекламой служило сарафанное радио.

С 1900 года в США похожую обувь производили всего три компании: Randy’s, Keds и Converse. Четвертой стала Vans.

На создание первой фабрики ушёл год — по данным The Hustle, компаньоны построили завод с нуля и закупили использованное оборудование. А в марте 1966 года в городе Анахайм, штат Калифорния, Vans открыла первый розничный магазин площадью 6 м².

Пол и Джеймс Ван Дорены, Гордон Ли и его сын (на заднем плане) отмечают открытие первой фабрики Vans в 1966 году Sneaker Freaker

Как вспоминал сын Пола Ван Дорена Стив, на прилавке лежали образцы каждой модели обуви, у которых даже не было названий — вместо них использовали производственные номера, например, #44 для классической модели кед или #46 для кожаных топсайдеров. Покупатели, приходя в магазин, заказывали модель, выбирали цвет и размер. Готовую пару можно было забрать на следующий день.

Готовой обуви в тот день в магазине почти не было: так получилось, потому что основатели хотели побыстрее открыться, объясняет Стив Ван Дорен. Поэтому стенды были заполнены пустыми коробками. Несмотря на это, они отличались по цветам: синие предназначались для мужской обуви, красные для детской, а зеленые для женской.

Всего в день открытия магазин посетили 16 человек, а стоимость кед составляла от $2,3 до $4,5 за пару.

Пол Ван Дорен, 1974 Sneaker Freaker

Vans почти сразу начала шить обувь не только по своим лекалам, но и с учётом пожеланий клиентов. Позже это стало важной частью бизнеса: например, компания шила форменную обувь для школ и спортивных команд.

За первые 10 недель Vans открыла 10 магазинов, а за полтора года их число выросло до 50. Когда бухгалтер Vans сообщил Полу Ван Дорену, что 6 из 10 магазинов убыточны, Пол ответил: «Тогда мне нужно ещё 10 "неудачников"».

Если он создавал одну пару обуви и производство обходилось ему в $10 тысяч, он и продавал её за $10 тысяч. Если он выпускал 1000 пар, цена составляла $10 за пару. А при производстве 10 тысяч пар себестоимость одной пары падала до $1. Стив Ван Дорен об отце, Поле Ван Дорене

Долгие годы Ван Дорен отказывался тратить деньги на рекламу. Его стратегия заключалась в том, чтобы делать очень прочную обувь, которую покупатели рекомендовали бы своим друзьям. А весь маркетинговый план заканчивался на раздаче листовок, этим занималась семья Ван Доренов.

Скейтбордисты как маркетинговый ход

К середине 70-х годов скейтбординг стал популярной культурой. Скейтбордисты носили модель Vans #44: подошва с вафельным рисунком давала хорошее сцепление с доской, четыре шва в пяточной части делали кеды прочными, а цена была доступной.

Благодаря им Vans увидела возможности на новым рынке. Компания публиковала рекламу в журналах о скейтбординге. Cын Пола Ван Дорена развозил скейтеров на грузовике по соревнованиям, и Vans бесплатно давала им кеды. А восходящей звезде Стейси Перальта Vans заплатила $300, чтобы он носил её обувь.

Всё это положило начало многолетнему сотрудничеству компании со скейтерами: Vans даже привлекала их к созданию кастомизированных моделей.

В 1976 году по дизайну Тони Альвы и Стэйси Перальта появились кеды Vans Era, которые сначала назывались #95. Это кеды классической формы, произведенные из канваса, с толстой подошвой из вулканизированной резины. Их главное отличие — плотный мягкий верхний край.

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Тогда же впервые появился слоган «Off the wall». Считается, что скейтбордисты придумали его в 70-е годы, когда выполняли новые трюки в пустых бассейнах заброшенных домов, буквально катаясь «со стены». Этим слоганом компания поддерживала субкультуру скейтеров с её собственными модой, музыкой и стилем одежды. «Я предан им. Они сделали нашу компанию», — говорил Ван Дорен о райдерах, которые носили Vans с первых дней.

Пять классических моделей Vans Esquire

В 1977 году вышла новая модель кед Old Skool (#36) — впервые со вставками из натуральной кожи, что повышало износостойкость. Годом позже под номером #38 появилась и высокая версия, которая сегодня известна как Sk8-Hi. В этой модели появился «воротник», защищающий голеностоп от ударов скейтборда.

Философия отца заключалась в следующем: мы делали ту обувь, которая была нужна публике. Если бы у вас была одна ступня восьмого размера, а вторая — девятого, мы давали вам то, что нужно. Мы делали то, чего не собирались делать конкуренты. Стив Ван Дорен об отце, Поле Ван Дорене

Модель Old Skool стала одной из самым популярных. Её часто перевыпускают в коллаборациях: у Vans есть совместные коллекции с Supreme, Kenzo, Star Wars, Hermés, The Simpsons и другими.

Классическая версия слипонов в черно-белую клетку вышла в 1977 году. Стив Ван Дорен заметил, как подростки-скейтеры рисуют «шашки» на боковой части их подошвы. Он оттолкнулся от этой идеи и напечатал узор на холщовой верхней части слипонов. Так появилась самая популярная расцветка Vans «Checkerboard».

В фильме 1982 года «Весёлые времена в школе Риджмонт» герой Шона Пенна постоянно появлялся на экране в слипонах Vans в шахматную клетку. По словам издания The Hustle, компания Universal, занимавшаяся производством этой ленты, попросила несколько пар обуви для съёмок. Фильм сделал Пенна звездой и прославил Vans по всей стране — компания продала миллион пар.

Шон Пенн в Vans Checkerboard в фильме «Весёлые времена в школе Риджмонт» SneakerBrook18

К концу семидесятых кеды Vans были так популярны в кругу скейтеров, что компания обзавелась собственной командой в этом виде спорта. С тех пор Vans не уходила из скейтбординга.

Кризис 80-ых

В 1976 году права на компанию были поровну поделены между четырьмя партнёрами. Младший брат Пола, Джеймс, возглавил Vans. А Пол Ван Дорен постепенно стал играть меньшую роль в деятельности компании.

Джеймс увеличил производственные мощности Vans: в 1984 году компания переехала на новый завод площадью 16 200 м² , а число сотрудников достигло тысячи человек.

В начале 1980-х Джеймс настоял на том, чтобы Vans начала выпускать обувь для разных видов спорта — баскетбола, бега, бокса и даже брейк-данса. В то время большинство компаний начали перевозить своё производство в Азию, где затраты на рабочую силу были ниже, а экологические нормы были менее строгими. Но Vans по-прежнему производила товары в США, расширяя при этом ассортимент.

Это привело к кризису. Компания зарабатывала на своих бестселлерах — в том числе кедах в шашку — и тратила деньги на дорогие в производстве спортивные модели. Но они не продавались, потому что у компании не было репутации на этом рынке — там лидировали Adidas, Nike и Puma.

В 80-ые Vans столкнулась с высокими затратами на рабочую силу и возрастающим числом подделок, из-за чего приходилось снижать стоимость обуви себе в убыток. Проблемы компании усугубил рейд иммиграционной службы в 1984 году, в результате которого арестовали около 150 работников производства. Их обвиняли в незаконной работе в США.

За 21 месяц общий долг вырос до $12 млн. В 1984 году банк потребовал выплатить ему $6,7 млн, компании пришлось объявить о банкротстве. Условия её реорганизации в связи с банкротством предусматривали отставку Джеймса Ван Дорена, с тех пор он больше не участвовал в жизни компании.

Пол Ван Дорен вернулся к руководству Vans, чтобы вывести компанию из кризиса.

За три года, к декабрю 1987 года, компания выплатила все долги. Для этого Пол даже продал участок земли.

В остальном компания продолжала продавать свою обувь — причём без рекламы, на которую не было средств. Как вспоминал Стив Ван Дорен, компания не потратила на рекламу ни пенни с 1984 по 1987 год. Тем временем конкуренты, например, Vision Street Wear начали активно рекламировать свою продукцию.

Смена владельцев и новые вызовы

Несмотря на проблемы, спрос на обувь Vans продолжал оставаться высоким. В 1987 году компания выпустила 2 млн пар, а продажи достигли $50 млн. Международные продажи, особенно в Мексике и Европе, также росли, составляя 10% продаж компании.

Пол Ван Дорен устал управлять компанией. И с учётом того, что до кризиса он отошёл от активного участия в делах Vans, в 1988 году он продал Vans за $74,4 млн банковской компании McCown De Leeuw.

Как вспоминал Стив Ван Дорен, отец позвал его поиграть в теннис и спросил, что бы Стив сказал, если бы за компанию предложили $75 млн. На это Стив ответил: «Продавай. Ты хочешь выйти на пенсию, наслаждайся жизнью. Что бы ни случилось, со мной всё будет в порядке».

McCown De Leeuw занималась выкупом компаний и последующим размещением их акций на бирже. После сделки Пол Ван Дорен получил пост председателя совета директоров, а его партнёр Гордон Ли стал его заместителем.

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В 1991 году McCown De Leeuw вывела Vans на биржу NASDAQ при стоимости $14 за акцию. В том же году Пол Ван Дорен ушёл из совета директоров, оставшись акционером Vans.

При новых владельцах Vans ослабла на внутреннем рынке.

В 1992 году новое руководство построило завод в Висте, округ Сан-Диего, за $5 млн. Но к тому времени изменилась мода на спортивную обувь, появились новые модели и материалы. Конкуренты производили обувь в Азии — они экономили на рабочей силе и могли использовать растворители и другие материалы, запрещённые природоохранными законами США. Vans не могла производить то, что делали конкуренты.

В 1993 году продажи и прибыль Vans снизились до $86,5 млн и $2,7 млн соответственно. Затем до $80,5 млн и $1,4 млн в 1994 году. Продажи падали, а запасы товаров на складах росли.

В итоге в 1995 году Vans закрыла свою первую фабрику в Ориндже, уволив тысячу сотрудников. Убытки компании составили $37 млн при общей выручке $88 млн в этом году. Фабрика в Висте продолжала работу, но большая часть производства Vans теперь переместилась в Южную Корею.

Одновременно с этим компания меняла фокус: Vans производила то, что можно было бы продать, а не продавала то, что было произведено. В 1993 году Vans выпустила линейку ботинок для сноуборда. Это помогло компании снова стать ключевым игроком на рынке молодёжных спортивных товаров.

Продажи ботинок выросли с 6000 в 1995 году до более 110 000 в 1996 году. Успешным было и расширение линеек кедов для женщин и детей. По оценкам аналитиков, выручка компании выросла до $118 млн, прибыль — до $4 млн. Vans почти восстановилась после убытков от закрытия завода в Ориндже.

Vans Snowboarder Boots. Модели Vans для сноубординга носили призёры и победители Зимних Олимпийских игр SnowBoarder

К концу 1990-х годов Vans расширилась на зарубежных рынках. В 1998 году компания открыла розничные точки в Ливерпуле и Барселоне.

За период с 1997 по 2001 год международные продажи выросли более чем вдвое — с $46,4 млн до $98,2 млн. Этому способствовал выпуск новых моделей для скейтбординга в честь звёзд Джеффа Роули и Кори Настацио и новых женских моделей — например, меняющих цвет Compel Tones.

Vans Compel Tones. Модель, которая меняла цвет при воздействии ультрафиолета Twitter

В 1998 году было закрыто и производство в Висте. Vans заключала договоры на производство с заводами в Китае и Корее.

В 1997 году компания выпустила первую линию одежды для скейтеров. Продажи были незначительными до 1999 года, когда компания создала с Pacific Sunwear общий бренд VanPac. Сотрудничество было удачным: благодаря имени Vans и широкой розничной сети Pacific Sunwear новое предприятие конкурировало с известными брендами Rusty и Quiksilver.

Роль спорта в жизни Vans

В 1996 году Vans выступила спонсором соревнований Triple Crown по скейтбордингу, а через год стала владельцем Triple Crown of Surfing, соревнований по сёрфингу. К 2000 году сложился проект Vans Triple Crown Series — серия состязаний по по скейтбордингу, BMX, сёрфингу, вейкбордингу, сноуборду, мотокроссу и суперкроссу.

Vans Triple Crown Series транслировали американские крупные телеканалы NBC Sports и FOX Sports. А в 2003 году состязания посетили более 285 тысяч человек и посмотрели более 50 млн телезрителей.

Vans поддерживала и другие мероприятия. Например, в июле 2013 года бренд стал титульным спонсором чемпионата США по сёрфингу.

Один из первых House of Vans в 70-е. Тут проводят концерты, мастер-классы, показывают инсталляции. House of Vans есть в США, Великобритании, Канаде, Корее и других странах

В 1998 году компания открыла первый скейт-парк площадью 4273 м² в округе Ориндж. К концу 2001 года Vans принадлежало четыре скейт-парка в Калифорнии, а также парки в Нью-Джерси, Виргинии, Техасе и Колорадо.

21 век и новые владельцы

Стив Ван Дорен, 2005 Sneaker Freaker

В 2000 и 2001 году Forbes включал Vans в список 200 лучших небольших компаний США. Это означало, что в течение пяти последних лет продажи и прибыль Vans росли ежегодно на 5%.

В 2004 году холдинг по производству одежды и обуви VF Corporation приобрёл Vans и её акции за $396 млн. Таким образом Vans вышла с биржи. В портфель VF тогда входили бренды спортивной одежды Nautica Enterprises, North Face и производитель джинсов Wrangler.

Главное для VF — это бренды, а Vans — один из самых сильных брендов на рынке экшн-спорта. Он даст нам широкий доступ к современным потребителям.

Маккей Макдональд генеральный директор VF

По условиям сделки, Vans сохранила название и штаб-квартиру в Санта-Фе-Спрингс.

В 2008 году Vans открыла первый магазин на китайском рынке, в Шанхае. Бренд продолжил международную экспансию: вышел на рынок Индии, открыл международный партнёрский магазин Off the Hook в Монреале, запустил магазины в Мексике и Японии.

В 2011 году объём продаж Vans впервые превысил $1 млрд.

В 2014 году продажи достигли $2 млрд. В 2015-м VF ожидал роста продаж Vans до $2,3 млрд, компания почти достигла этого показателя — он составил $2,2 млрд. На тот момент у Vans было 359 розничных магазинов в США.

В феврале 2016 года американские подростки опубликовали видео «Damn Daniel», где засветились кеды от Vans. Ролик стал вирусным и набрал 45 млн просмотров. В том числе благодаря ролику, в первом квартале розничные продажи Vans выросли на 20%, а онлайн-продажи — на 30%.

Подростки, снявшие «Damn Daniel», на шоу Эллен Дедженерес

В 2018 году Vans подала в суд на американскую сеть магазинов Target. Компания обвинила ритейлера в копировании дизайна Old Skool. Target в ответ заявила, что в дизайне Vans «нет ничего особенного». По данным на начало 2021 года, компании так и не пришли к соглашению.

Сейчас Vans входит в «большую четвёрку» брендов VF наряду с The North Face, Timberland и Dickies.

В отчёте за третий квартал финансового года VF рассказала о проблемах Vans из-за пандемии Covid-19. Около 60% магазинов Vans были временно закрыты в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. При этом магазины в Северной Америке почти не пострадали, а выручка от онлайн-продаж выросла на 53%, рассказали в компании.

По итогам финансового 2020 года, который завершился в марте 2021-го, выручка Vans выросла на 10% — точную сумму в VF не раскрыли. В конце 2020 года холдинг VF пополнил свой портфель: купил бренд уличной одежды Supreme за $2,1 млрд.