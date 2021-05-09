Компании пришлось бороться с Beats, Sony, Apple и другими — не только в сфере качества звука, но и в дизайне.

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История основателя

Фриц Зеннхайзер родился 9 мая 1912 года в Берлине. С детства он интересовался электроникой и уже в 11 лет собрал простой радиоприемник из катушки, вольфрамового наконечника, кристалла и антенны.

В 1923-м в Германии началась радиоэпоха. Первая радиопередача вышла в эфир 22 декабря 1920 года — это был рождественский концерт сотрудников Рейхпочты Германии.

После окончания гимназии в Берлине в 1932-м Фриц Зеннхайзер планировал стать садовником. Однако его планы изменила Великая депрессия, которая затронула в том числе и Германию. Из-за отзыва американских кредитов экономика страны сильно пострадала, что привело к её краху, безработице и нищете.

Зеннхайзеру пришлось выбрать более востребованную специальность. Он начал изучать электротехнику и телекоммуникации в Берлинском техническом университете.

Фриц Зеннхайзер

Во время учебы он участвовал в разработке реверберационной установки — устройства, которое способно имитировать звучание музыкального инструмента в небольшом помещении. Ее использовали на церемонии открытия Олимпийских игр в 1936 году в Берлине. В результате рояль на открытии напоминал по звучанию церковный орган. В 1940 году Зеннхайзер получил степень кандидата наук.

Во время Второй мировой войны он руководил группой исследователей в Ганноверском университете: правительство Германии финансировало исследования в области криптографии, однако до конца эти разработки доведены не были и никогда на практике не использовались.

В 1943 году университет эвакуировали из Ганновера в Веннебостель, где группа исследователей некоторое время проработала в здании фермы, а затем её распустили.

Зеннхайзер не был членом НСДАП (национал‑социалистической немецкой рабочей партии), поэтому после завершения войны он не стал фигурантом судебных процессов над военными преступниками.

Создание Labor W и первые годы компании

Зеннхайзер чувствовал ответственность за свою группу из семерых сотрудников, которые остались без работы в 1945 году. Вместе они основали лабораторию под названием Labor W, сокращение от Laboratorium Wennebostel.

Работать они решили в том же здании в Веннебостеле, где ранее располагался институт. Этот дом до сих пор стоит на территории головного офиса Sennheiser.

На входе в это здание британские военные в 1945 году повесили знак, обещающий смертную казнь любому, кто войдет внутрь.

Зеннхайзер вспоминал: «Мы тогда думали, насколько серьезно нужно относиться к угрозе смертной казни. Однажды ночью я снял табличку. На следующий день все были удивлены, что знак исчез. Так как у меня остался запасной ключ, мы зашли внутрь. Так все и началось».

Здание фермы, где была первая лаборатория Labor W Sennheiser.com

Первыми продуктами компании стали ламповые вольтметры для Siemens. В 1945-м Siemens поручила лаборатории улучшить модель микрофона от одного из австрийских поставщиков. Это устройство вышло через год и получило название DM 1 (Dynamic Microphone).

DM 1

«DM» в Германии 1946 года быстро стало именем нарицательным для микрофонов, этому помогло и то, что «DM» было созвучно сокращению названия немецкой валюты «дойчмарка».

Вскоре компания начала выпускать собственные модели под названием DM 2. Люди шутили, что DM 2 можно было купить за две дойчмарки — как и было в действительности.

Сначала мы просто хотели заработать, чтобы прокормить семьи. Но позже нам пришлось расти, чтобы опережать конкурентов. Фриц Зеннхайзер

Среди конкурентов были такие компании, как Shure и Klipsch, которые работают до сих пор, и другие. Зеннхайзер неоднократно говорил, что главный приоритет для него — независимость, а не деньги, которые он называл «цифрами для подсчета».

«Нашим инженерам всегда давали большую свободу — они могли реализовать любую творческую идею, какой бы безумной она ни казалась. Часто именно из этих идей рождаются лучшие продукты», — говорил Зеннхайзер.

Уменьшение и привычное имя

В 1949 году Labor W выпустила усилитель мощности звука. Позже его признали соответствующим стандарту Hi-Fi, который подтверждает максимальную близость звука к оригиналу.

Тогда же компания представила маленький микрофон, который называли «невидимым», — DM 3/MD 3. А через 5 лет Labor W создала направленный микрофон MD 81.

Микрофон DM 3/MD 3 vintagemicworld.com

Свои первые наушники Labor W выпустила только в 1952-м — это были миниатюрные магнитные модели HM 11 и HM 21.

Наушники HM 11 sennheiser.ru

В 1958 году компанию Labor W переименовали в Sennheiser Electronic. Всё это время, несмотря на свои изобретения, фирма оставалась малоизвестной за пределами Германии.

Выход на глобальный рынок

В 1958 году инженеры компании изобрели систему беспроводных микрофонов Mikroport, которую артисты использовали для выступлений на сцене. Система работала на основе миниатюрного передатчика SK 1002, батареи хватало до 10 часов, а радиус действия достигал 100 метров.

В продвижении этих микрофонов помог популярный немецкий телеведущий Петер Франкенфельд, который разыграл в эфире сцену. Он прикрепил к беспроводному микрофону провод, сделал вид, что запутался в нём и в притворной ярости обрезал кабель — после чего микрофон продолжил работать.

В 1969 году компания выпустила микрофон MD421, который сейчас называет «классическим». В 80-х эта модель продавалась примерно за $300, а сейчас стоит около $400.

Благодаря MD421 Sennheiser стала глобальным брендом — модель обрела популярность во всем мире.

Микрофон MD421 1960-го года выпуска Martin Mitchell's Microphones

В 1962-м Sennheiser представила радионяню — аудиосистему для наблюдения за детьми, которую назвала «бэбиситтером». Через год начала продажи первой активной Hi-Fi-системы Philharmoniс.

В 1968-м компания выпустила первые в мире открытые наушники HD 414. Они отличались от остальных Hi-Fi моделей тех лет — закрытых, тяжелых и неудобных.

Наушники не полностью изолировали слушателя от внешних звуков и пропускали немного шума. Они стоили около $30, сегодня купить эту модель можно только на интернет-аукционах примерно за $100, она снята с производства.

С 1959 по 2012 год в мире продано 10 млн экземпляров HD 414. Желтые амбушюры надолго стали символом бренда.

Наушники HD 414 stereophile.com

Компания работала над многими современными технологиями раньше конкурентов: например, с беспроводными наушниками начала экспериментировать в 1975 году. Тогда инженерам впервые удалось передать звук по инфракрасному каналу — и в 1993-м компания выпустила первые в мире цифровые инфракрасные наушники IS 850.

Смена поколений

В 1982 году 9 мая Зеннхайзеру исполнилось 70 лет, в этот день он передал управление Sennheiser своему сыну Йоргу. Тот работал в компании уже 6 лет в качестве директора по технологиям и хорошо зарекомендовал себя на этой должности.

Покидая пост, ученый, инженер и предприниматель Фриц Зеннхайзер заявил, что решение об уходе на пенсию далось ему тяжело.

«Я подготовился к уходу на пенсию, но признаюсь, что был бы счастлив продолжить работу, потому что мне это нравится и мы всегда были успешными. В конце концов, мне понадобилось два с половиной года, чтобы привыкнуть к тому, что я больше не могу принимать решения», — говорил он.

Зеннхайзер умер 17 мая 2010 года, в немецком Ведемарке в возрасте 98 лет.

Смена поколений в компании. Слева — Йорг Зеннхайзер, справа — Фриц Зеннхайзер. 1982 год

В 1988 году компания открыла первую дочернюю компанию — Sennheiser France, с конца 80-х до середины 90-х появилось множество «дочек» по всему миру.

В девяностых руководство Sennheiser решило создать наушники, которые стали бы «лучшими в мире». В результате появилась модель Orpheus с двумя диафрагмами с платиновым покрытием, которые вибрировали между стеклянными электродами с золотым покрытием и 500-вольтовым усилителем.

Orpheus

Из-за сложной технологии и высокой итоговой стоимости в $16 тысяч Sennheiser создала всего 300 экземпляров. Тем не менее среди аудиофилов у Orpheus культовый статус.

В 2015 году компания представила новую версию наушников — Orpheus HE-1 стоимостью $59 тысяч.

В 1996-м компания получила премию «Эмми» за инновационные разработки в области беспроводных радиотехнологий.

Ещё через два года Sennheiser выпустила первые в мире радиочастотные наушники в формате стетоскопа, модель RS 2400. Тогда же в продажу поступили микрофоны серии Evolution, которые за 20 лет заслужили статус легендарных благодаря способности точно передавать особенности звучания каждого источника звука на сцене.

В 1999-м компания получила «Грэмми» — за достижения в области аудиотехники.

Sennheiser Evolution

У Йорга Зеннхайзера были собственные принципы управления, которые он публично озвучивал. Например, в 2005 году он говорил, что «компания должна выжить без подразделения наушников», чтобы стать гибче. На тот момент доля доходов от продаж наушников составляла 20%. Также он гордился минимальной текучкой кадров и говорил: «Вы с нами либо на месяц, либо на всю жизнь».

В 2006-м компания пришла в Россию, а также запустила производство спортивных наушников Street Line, Sport Line и Style Line.

В начале 2010-х на рынок вышли беспроводные ультравысокочастотные радиомикрофоны Digital 9000, единственные в мире, способные работать без потери звука при его передаче, а также начались продажи первой модели наушников серии Momentum Audioholics

По поводу того, будет ли участвовать в руководстве компании третье поколение семьи, Йорг Зеннхайзер говорил: «Мы все ещё должны тщательно обдумать, войдут ли они в операционный бизнес. Они должны быть, по крайней мере, так же хороши, как и внешние претенденты. Здесь каждый член семьи находится под пристальным вниманием».

В июне 2013 года акционеры компании выдвинули кандидатуры двух сыновей Йорга Зеннхайзера — Дэниэла и Андреаса на должности генеральных директоров компании с одинаковыми правами. К своим обязанностям они приступили 1 июля 2013 года.

Дэниэл и Андреас Зеннхайзеры

После этого Йорг Зеннхайзер оставался председателем наблюдательного совета, но 1 января 2015 года ушел и с этого поста.

«Моей целью всегда была передача процветающей компании следующему поколению. Независимость компании — наш самый ценный актив. Наша семья обязуется следовать своей стратегии без влияния третьих лиц. Суть стратегии — абсолютный приоритет на клиентах, технических инновациях и первоклассном качестве продуктов», — говорил он.

Даниэл и Андреас говорили: «Мы думаем не столько кварталами или годами, сколько поколениями. Раньше наша продукция предназначалась для аудиофилов и выглядела не так уж и красиво. Теперь мы научились делать так, чтобы они хорошо выглядели, хорошо пахли и привлекали все ваши органы чувств».

Sennheiser начала активно работать с музыкантами, создавая специальные решения для их выступлений. Например, для певицы Pink она создала специальный микрофон, который обеспечивал чистый звук во время сложных акробатических трюков. Также компания работала с такими артистами, как Avril Lavigne, Ed Sheeran, Drake, российскими группами Би-2 и Lumen и другими.

В 2017 году компания начала продавать потолочный микрофон TeamConnect Ceiling для конференц-залов, который автоматически ведет запись с динамиков в помещении с помощью технологии динамического формирования луча.

TeamConnect Ceiling

В 2019 году компания купила контрольный пакет акций Dear Reality, занимающейся разработкой алгоритмов объемного звучания и ПО для виртуальной и дополненной реальности.

Современность

Sennheiser продолжает оставаться семейным бизнесом. В 2019 финансовом году оборот компании составил €756,7 млн, прибыль до уплаты налогов (EBIT) — €18,5 млн. На потребительский сегмент в размере €393 млн пришлось 52% продаж в 2019 году. Сегмент профессиональной техники принёс €363 млн.

Оборот компании в 2019 году Sennheiser

В 2020 году из-за пандемии компании пришлось закрыть офис в Китае. В Sennheiser работает около 2800 сотрудников, половина из которых находится в Германии. К 2022 году годов компания планирует сократить около 650 человек по всему миру.

Среди ближайших планов — полностью сосредоточиться на профессиональной технике. Другие аудионаправления бизнеса компания планирует развивать вместе с партнёром, которого сейчас ищет.

«У нас есть четыре бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications, микрофоны Neumann и Consumer Electronics. Во всех этих областях мы видим большой потенциал для роста, но для них характерны разные группы клиентов со своими требованиями, жизненные циклы продуктов и динамика рынка», — отмечал Андреас Зеннхайзер в феврале 2021 года.

В том же году на церемонии присяги президента США Джо Байдена Леди Гага спела национальный гимн США с помощью золотого микрофона Sennheiser MD 435.

Леди Гага с микрофоном Sennheiser MD 435

По словам гендиректора Даниэля Зеннхайзера, компания — лидер в сфере качества звука, однако, несмотря на это, все же теряет долю рынка.

Немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на исследования компании Bitkom от 2020 года, пишет, что сегодня потребители при покупке наушников уделяют почти столько же внимания дизайну, сколько и качеству звука.

«Мы, безусловно, недооценили новых конкурентов — Beats, Sony, Apple и других — которые определяют себя с помощью дизайна и бренда, чем качеством звука», — говорит Даниэль Зеннхайзер. По данным исследовательской компании Midia Research, эти бренды опережают Sennheiser на мировом рынке наушников.

Сейчас компания инвестирует в производство технологий для аудиоконференций, а также 3D-звук. Например, на выставке CES-2020 вместе с немецким производителем шин Continental компания представила концепт автомобиля, аудиосистема которого копирует принцип работы концертного зала.

В начале мая 2021 года компания продала свой бизнес потребительских наушников и звуковых панелей производителю слуховых аппаратов Sonova за €200 млн.

По данным нового владельца, в нём работает около 600 человек, а годовой объём продаж составляет €250 млн. Компания продолжит продавать устройства под брендом Sennheiser.