Правительство выдавало разрешение на торговлю алкоголем и устанавливало суммы, которые должен приносить владелец кабаков. Если у него были маленькие продажи, его наказывали, а население, которое мало пьёт, штрафовали.

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«Утро у трактира», 1873 год Л.И. Соломаткин

Во второй половине 15-го века государство стало контролировать производство и продажу спиртного с помощью винных откупов. Право торговли отдавали частным лицам за установленную плату.

Питейные сборы стали важной статьёй дохода для казны. Например, в 1680 году они составляли примерно 350 тысяч рублей при общих доходах государства 1,2 млн рублей.

Откупа были выгодны не только государству. Благодаря им в России накапливался частный капитал — так состояния сделали купцы Яков­ле­вы, Ко­ко­ре­вы, Ма­мон­то­вы, дво­рян­е Одоевские, Трубецкие, Бе­нар­да­ки. Постепенно производство и продажа спиртного на откупе сосредоточились в руках полуторасотен людей.

Появление царских кабаков и откупа при Иване Грозном

На Руси существовали частные питейные заведения — корчмы, известные у западных и южных славян с 11 века. Владельцы корчмы продавали спиртное и платили государству налог.

Иван III запретил свободное потребление алкоголя и корчмы. Политику продолжили его сын Василий III и внук Иван IV Грозный, который запретил продавать водку в Москве.

Однако при Иване Грозном появились казённые питейные заведения — кабаки. Считается, что первый кабак царь открыл для своих опричников — личной гвардии — на острове Балчуга. Но эти сведения основаны на косвенных источниках, никакого документа о постройке первого кабака нет.

Иван IV Грозный (1530-1584) Википедия»

Появление царских казённых кабаков стало шагом к государственной монополии на производство и продажу крепких напитков. Целью было пополнение казны.

[...] почти во всех странах Европы к 16 веку питейные заведения уже играли значительную роль в общественной жизни. Российская специфика заключалась в том, что государство взяло под свой контроль [...] производство и торговлю спиртными напитками. П. Травер «История и образ кабака и трактира в русской культуре»

Царские кабаки в конце 16–17 веков были двух типов: «на вере» и «на откупе». В первом случае в кабак выбирали из населения целовальника-продавца: присягая, он целовал крест, обещал честно вести дело и служить государю. Кроме продажи, целовальники вели приходно-расходные книги.

Над целовальниками стояли кабацкие головы, тоже выборные. Действовал принцип: избирать «человека добра и прожиточна» — чтобы не злоупотреблял положением. Кабацкий голова контролировал поставщиков и продавцов алкоголя, и преследовал корчемство — незаконный сбыт и производство, а также держание подпольных кабаков.

Справка vc.ru — Вино — алкогольный напиток в целом. — Хлебное вино, или горячее — водка из хлебного сусла. — Вино простое — хлебный спирт. — Винокурение — производство водки. — Мёд — алкогольный напиток из смеси мёда и сока ягод, в который добавляли хмель до начала брожения.

Кабаки «на откупе» снимали свободные люди, несшие повинности, — они становились откупщиками. Крепостные и знатные люди не могли этим заниматься.

В документе — откупной грамоте — закреплялись установленная сумма откупа государству и срок «аренды» кабака (обычно год). То, что превышало сумму выплаты в казну, шло держателю кабака. В специальной записи близкие откупщика гарантировали его надёжность, заверяли, что он будет «на кабаке… никакова воровства не держати».

Но поначалу это было редкостью и большую долю составляли кабаки «на вере».

Водку производили на государственных винокурнях. Также её поставляли подрядчики, «аккредитованные» казной.

Кабаки царь иногда отдаёт на откуп, а иногда жалует на год или на два какому-нибудь князю или дворянину в награду за его заслуги. Антоний Дженкинсон агент английской Московской компании, побывавший в 1557—1558 годах в Москве

Подобные разрешения на содержание кабаков были привилегией, особым знаком царской милости для лиц из ближайшего окружения царя. Часто — за особые заслуги.

Исследователи отмечают, что к концу 16 века кабак стал повсеместным явлением. Английский дипломат Джайлс Флетчер в 1591 году писал: «В каждом большом городе устроен кабак, где продаётся водка (называемая здесь русским вином), мёд, пиво и прочее. С них царь получает оброк, простирающийся на значительную сумму».

Книга Флетчера «О государстве Русском», 1591. На Руси Флетчер вёл торговые переговоры в интересах английских купцов. В книге он сделал острые замечания о русской политике, и английские купцы испугались, что это испортит экономические отношения. Купцы донесли об этом королеве Елизавете, в итоге почти весь тираж был сожжён. Сохранились лишь 23 экземпляра Christie's

Устройство кабака

Кабаки открывали в людных местах: у пристаней, рядом с ярмарками, у бань, торговых рядов и таможен. В новых городах кабак появлялся одновременно с острогом и администрацией (приказной избой).

Часто кабак был целым хозяйственным комплексом: включал винные и пивные «поварни». Их могли держать частные лица, вся продукция поступала в кабаки и продавалась там «в распой» кружками и чарками.

В комплекс большого кабака могли входить:

Погреба и ледники для хранения напитков.

Овины, где сушились зерно, солод, хмель.

Амбары, где хранили инвентарь.

Мельницы.

Бани.

Дома для приезжих кабацких голов и целовальников.



Продавали напитки в «питущей», или «питейной» избе — основном помещении кабака. Еду не подавали, поэтому зачастую по соседству была харчевня. Кроме того, кабацкие целовальники за плату разрешали торговать у входа в кабак орехами, ягодами, пирогами и блинами.

Целовальник продавал напитки мерным ковшиком и вёл учет выручки.

Пример данных из учётной книги 1714 года Тамбовского кружечного двора и его «филиалов».

В феврале было продано 146 вёдер в розлив (1 ведро = 12,2 л). Себестоимость ведра составляла 11 алтын (33 копейки), а в разлив оно продавалось по 25 алтын 2 деньги. Итого прибыль составила 83 рубля 60 копеек.

Летом продажи падали из-за полевых работ. Если в мае было продано 194 ведра, то в июле — 75, в августе — 69.

Осенью, после сбора урожая, продажи снова взлетели: в октябре было продано 302 ведра, в ноябре — 390.

Самое прибыльное время — рождественские гулянья, было продано 580 вёдер на сумму 452 рубля.

За год работы тамбовский кабак получил 1520 рублей чистой прибыли. Большую часть дохода давало хлебное вино. Меньше покупали мёд и пиво.

Стоимость ведра водки начиналась от 80 копеек до рубля, а в разлив дороже. Для сравнения: в 17 веке лошадь стоила 1–3 рубля, корова — 50–70 копеек. Иногда имущество крестьянина или посадского человека оценивалось в 5–10 рублей.

Нередко кабацкие головы и целовальники жаловались на отсутствие покупателей из-за высоких цен. В конце года они должны были сдать в казну деньги. Если случался недобор, кабацкий голова и целовальник отвечали своим имуществом, нередко полностью разоряясь.

Иногда жители, выбравшие их на эти должности, выплачивали недобор вместе. За большой недобор было и физическое наказание — «правёж»: кабатчика ежедневно били палками по ногам на торговой площади, пока близкие не выплачивали необходимую сумму.

Штраф накладывали и на местное население — за то, что мало пьёт казённые вина.

Борьба с подпольным производством и злоупотреблениями в 17 веке

В начале 17 века на Руси произошли Смута, нашествие поляков, смена правящей династии — в 1613 году к власти пришли Романовы. Казна находилась в дефиците. В это время было всего два источника государственных доходов: таможенные пошлины и кабацкие деньги.

Государство стало сильнее контролировать производство и распространение водки и других крепких напитков. Особенно власти боролись с нелегальными кабаками и с домашним винокурением — изымали или выкупали в казну винокуренную тару.

В 1628 году воевода города Верхотурье получил царскую грамоту, которая предписывала выкупить в казну весь частный винный инвентарь. И запретить курить вино и варить пиво, чтобы «верхотурскому кабаку никакая порухи и казне недобору не было». По книге Д. Раева «Кружечные дворы городов Западной Сибири: вторая половина ХVII-начало ХVIII века»

Целовальники нередко разбавляли напитки водой и добавляли в него настои, которые, по их мнению, помогали сохранить опьяняющий эффект. В 1637 году появился закон, который предписывал смертную казнь за подобные нарушения.

Первый разворот «Соборного уложения» 1649 года. Это первый свод законов Российского государства, который действовал до 1832 года Российская государственная библиотека им. Ленина

В Соборном уложении 1649 года было условие: в случае жалоб не судить откупщика до окончания срока откупа. Так казна защищала свою прибыль с кабака.

Предусматривались наказания для держателей корчм и для «питухов» — тех, кто пьёт корчемное вино. Наказания были разные — от штрафов до тюремного заключения. Но этому противоречил другой пункт: человек, пойманный за незаконную владение питейным заведением, мог стать откупщиком, если платил откуп местным «объезжим головам и детям боярским», то есть давал взятку.

Выгодой от поставки водки на казённые кабаки пользовалась не только знать, но и царская фамилия. На пяти дворцовых заводах царя Алексея Михайловича выкуривались десятки тысяч вёдер вина в год, и часть из них шла на продажу. Сам царь предпочитал квас или пиво и пьяниц не любил [...]; но кабацкое хозяйство при нём неуклонно развивалось и доход от него увеличился в три раза. По книге И. Курукина «Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина»

Несмотря на рост кабацкого дела и доходов в казну, царь Алексей Михайлович в 1652–1653 годах закрыл кабаки по всей стране — под влиянием патриарха Никона. В каждом городе теперь было по одному питейному заведению с продажей напитков навынос. Однако реформа провалилась — во многом потому, что резко сократились доходы в казну, которые раньше гарантировала кабацкая монополия. Заведения пришлось вернуть.

В 1680 году питейная прибыль составляла примерно 350 тысяч рублей при общих доходах государства 1,2 млн рублей.

Обогащение казны и частных капиталов

Новый налог и более чёткие условия откупа

В 18 век откупа были одним из главных источников доходов казны на фоне отсталости российской экономики и многочисленных военных расходов.

При Петре I началось последовательное закрепление правовых отношений между откупщиками и государством. В 1712 году вышел указ, по которому откупщики заключали письменный договор с казной.

Также в 1716 году Пётр I ввёл свободу винокурения для всех сословий и обложил производителей пошлиной: с каждой ёмкости любого объёма следовало платить 25 копеек в год. Бороться с нелегальным винокурением и его продажей всё равно не получалось, а за счёт нового налога государство увеличивало поступления в казну.

К концу царствования Петра I в казну поступало 1,2 млн рублей от откупов — 20% от всех налогов в Российской империи.

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В 1742 году Сенат выпустил указ, по которому откупщики выплачивали казне залог в размере ⅓ от годовой суммы откупного договора. Если откупщик не выплачивал надлежащую сумму по истечении года, то залог оставался в казне.

История успеха мещанина Саввы Яковлева Савва Яковлев приехал в Петербург «с полтиною в кармане» и торговал вразнос с лотка. Со временем он основал с 12 купцами компанию, которая взяла на откуп всю питейную торговлю в городе. А позднее на торгах они предложили на 211 тысяч рублей больше за право получить откуп на все казённые сборы, включая питейные, на семь лет. Причем не только в Петербурге, но и в Москве. В итоге Яковлев стал миллионером-заводчиком и потомственным дворянином.

Дворяне получают монополию на винокурение

В середине 18 века назрел конфликт интересов: купцы-откупщики владели винокуренными заводами и продавали водку в своих кабаках. Этим были недовольны помещики, которые тоже производили водку.

Правительство помогало помещикам утвердиться на рынке и обязало местную администрацию принимать в кабаки в первую очередь вино «от господских домов». При этом дворяне не должны были заключать договор с казной, не несли ответственность за несвоевременную поставку и фактически не сталкивались с конкуренцией. В таком благоприятном климате дворянское винокурение быстро росло.

Не все истории откупщиков были успешные. В 18 веке Ларион Титов выиграл торги и получил на откуп кабак в подмосковном селе Пушкине. Он нанял четырёх приказчиков, в первый год выплатил в казну положенные 417 рублей. Когда его кабак сгорел, платёж отсрочили. Но потом с выручкой сбежали приказчики. Титов не мог выплатить долг в 1603 рубля, его взяли под стражу и конфисковали имущество Википедия

В 1730-е годы многие сановники владели винокуренными заводами. Среди них действительный тайный советник князь И.В. Одоевский, генерал-фельдмаршал князь И.Ю. Трубецкой и начальник тайной розыскной канцелярии А.И. Ушаков. Каждый из них поставлял несколько тысяч вёдер вина, а тем временем подрядчики-купцы зачастую не могли сбыть свою продукцию казне.

В 1740-е годы помещики стали направлять правительству письма с просьбой запретить купцам заниматься винокурением и поставками вина и разрешить дворянам брать на откуп питейные сборы.

В 1753 году вино в казну поставляли 264 помещичьих завода и 277 купеческих. Производственные мощности последних превосходили в 1,7 раза.

В 1754 году правительство уничтожило в европейской части России купеческие винокуренные заводы. На решение повлияли данные Камер-коллегии, которая заведовала налогами. Суммарно для продажи населению вина ежегодно требовалось до 2 млн вёдер. На купеческих заводах производили более 1,7 млн вёдер, на дворянских — 1,03 млн, на казенных — 0,5 млн. Перепроизводство составляло более 60%.

Чтобы решить проблему, правительство стало развивать льготы для дворян — многие члены Сената сами были дворянами-винными поставщиками.

Так как в первое время могло не хватать около 400 тысяч вёдер вина, купцам некоторых уездов разрешили заниматься винокурением. В остальном они должны были продать свои заводы. На деле купцы зачастую продавали свои предприятия фиктивно или переписывали их на имя компаньонов-дворян.

Так сложилась монополия дворянства на винокурение. Заводчиками становились как высшая знать, так и средние и мелкие дворяне. Себестоимость продукции была низкой: хлеб получали со своих полей, а крепостные бесплатно трудились. По закону дворяне могли гнать водку и для собственного потребления, они пользовались этим и продавали её своим и чужим крестьянам.

Екатерина II наводит порядок в откупном законодательстве

Екатерина II (1729-1796) И.А. Пустынин «Портрет императрицы Екатерины II» Фото: Алексей Даничев

При Екатерине II сложилась упорядоченная система винных откупов. Её регулировали несколько документов. Первый — Устав о винокурении (1765), по которому «вино курить дозволяется всем дворянам и их фамилиям, а прочим никому».

Помещики могли продавать вино только откупщикам и казне. Доход с виноторговли закрепили как государственную монополию: «от питейной продажи получаемый доход есть государственный и принадлежит только одной короне» .

Устав о винокурении (1765) Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

По уставу откупщики должны были соблюдать строгие ограничения, например:

Продавать напитки установленными мерами и по фиксированным ценам.

Лишнего не подмешивать.



Собранные деньги не использовать для своих нужд.



Не обмеривать покупателей и не принимать заклады, то есть не продавать тем, кто не может заплатить.



По новым актам 1767 года откупщиков переименовали, теперь они назывались «коронными поверенными» — доверенными лицами императрицы. На срок своих полномочий они освобождались от государственных повинностей.

Срок откупа составлял четыре года. Если на один откуп было несколько желающих, то устраивались торги и побеждал тот, кто обещал выплачивать в казну большую сумму.

Во время царствования Екатерины II — во второй половине 18 века — питейные доходы государства росли и составляли половину всей суммы косвенных налогов, установленных, как надбавка к цене. Если ранее, в 1750 году они равнялись 2,6 млн рублям, то в 1767-ом — 5 млн, в 1795–1799-ом — 16,9 млн.

Откупщик обязан был сдавать в казну разницу между закупочной и продажной ценой. Например, в 1771–1775 годах себестоимость ведра вина составляла 85 копеек при продажной цене 3 рубля. То есть откупщик выплачивал в казну 2,15 рубля с каждого ведра вина.

При этом он не получал жалованье, но мог заработать в ряде случаев, предусмотренных законом. Несколько примеров:

Если он досрочно продавал установленное количество вина, то в оставшееся до конца года время мог продавать вино по собственной цене (свыше 3 рублей), и эту разницу забирал себе.

Если ему удавалось купить вино дешевле государственной закупочной цены, то разницу он забирал себе.

Если откупщик производил «облагороженную» водку, настоянную на травах. Такой напиток стоил вдвое дороже — до 6 рублей за ведро, и откупщик забирал разницу.

Откупщик мог продавать пиво и крепкие медовые напитки собственного производства.

От откупа к акцизу в 19 веке

На рубеже 18–19 веков государственные финансы были ослаблены после царствования Екатерины II и в ходе войн с Наполеоном. Правительство старалось найти способ увеличить поступления в казну.

Откупщикам разрешили открывать новые питейные заведения, причём откупная сумма не возрастала. Также они могли переносить торговлю в более выгодные для них места.

Василий Кокорев, по прозвищу «откупщицкий король». Сделав доходными «неисправные» откупа в Орловской губернии, он получил от Министерства финансов ещё 23 откупа. Вкладывал деньги в развитие пароходства и торговли, строительство железных дорог. Построил близ Баку первый в мире нефтеперегонный завод, куда пригласил работать Д.И. Менделеева Википедия»

Постепенно капиталы откупщиков дали им большую власти — вплоть до того, что они могли менять городничих, губернаторов и епископов. Министр финансов граф Д.А. Гурьев критиковал деятельность откупщиков.

Содержатели откупов, умножая свои прибыли за счет народа и казны и мало-помалу соединяя в небольшом числе рук великие капиталы, из сборщиков дохода превратились в распорядителей оного в свою пользу. граф Д.А. Гурьев министр финансов

Это привело к отмене винных откупов в 1819 году, когда страна уже восстанавливалась после наполеоновских войн. Теперь заготовкой и оптовой продажей вина управляло государство. Розничной продажей занимались частные лица за установленный сбор.

Однако поступления в казну падали. Казённой промышленности не хватало мощностей, и продукция выходила низшего качества, чем с заводов дворян. Последние нелегально продолжали продавать алкоголь собственного изго.

В свою очередь продавцы в кабаках завышали цены, подменяли для покупателей сорта водки, обсчитывали их и разбавляли напитки. Местные власти закрывали на это глаза. Например, надзиратель питейного сбора мог брать по рублю с каждого проданного в губернии ведра. У правительства не получалось контролировать местных чиновников.

В 1826 году при Николае I винные откупа восстановили. Причин было несколько: более эффективное пополнение казны и отлаженная связка откупщики-винозаводичики в этой отрасли экономики.

К середине 19 века в Российской империи работало более 7000 некрупных винокуренных заводов мощностью от 50 до 2000 вёдер в сутки. По большей части они располагались в имениях и действовали в период, когда скот простаивал в стойлах: отход производства — барду — использовали как корм.

В итоге казённые доходы от откупа возросли более чем в два раза. Контролировали откупную деятельность вице-губернаторы, а заготовку вина — Министерство финансов.

В 1830 году питейные доходы в казну составляли 23,9 млн рублей. В 1840-е они вышли на первое место в общем объёме налоговых поступлений. В 1850-ом достигли 54 млн, а в 1860-ом — 103 млн.

Сбор откупного налога был простым и предсказуемым: откупщики вносили залог в начале откупного срока, потом помесячно выплачивали всю сумму откупного платежа. Государственный казначей Ф.А. Голубев говорил, что откупной налог «повсюду поступая по известным числам каждый месяц, облегчает тем самым выполнение правительственных расходов».

История успеха Дмитрия Бенардаки Откупная система производства и продажи спиртного сосредоточилась в руках полуторасотен дельцов. Они владели большими состояниями. И держали не отдельные кабаки, а питейные заведения целого уезда или даже губернии. Например, семеро держали откупа на сумму более 3 млн рублей каждый. Одним из них был отставной поручик Дмитрий Егорович Бенардаки. В молодости он служил гусаром. Затем использовал капитал отца, чтобы приобрести винный откуп в Петербурге. Спустя несколько лет он владел всем винным промыслом и торговлей спиртным в столице. Доходы от откупов Бенардаки вкладывал в другие сферы. Ему принадлежали два медеплавильных завода, а также чугуноплавильный и железоделательный. Он построил два парохода, которые спустил на Байкале. Основал судоходство на Амуре и стал совладельцем самой крупной в России золотодобывающей Верхнеамурской компании. Его состояние к началу 1860-х годов оценивалось в 20 млн рублей.

Правительство рассматривало вопрос о ликвидации откупов. Так рассуждал министр финансов Российской империи А.М. Княжевич: «Неудобство действующей системы заключается, главнейше, в чрезмерной монополии откупщиков, возбуждающих жалобы:

Винокуренных заводчиков — на притеснения откупщиков при сдаче в казну вина.

Потребителей — на недостаток обыкновенного полугарного вина.



Водочных, пиво и медоваренных заводчиков — на разные поборы и требования откупщиков, стесняющие сии промыслы, через что они в тех губерниях не могут развиваться».



Власти были недовольны ещё и тем, что часть доходов от питейных сборов ускользала. «Нельзя не признать, что откупщики скрывают значительную часть своих доходов», — писал А.М. Княжевич.

Например, бывший откупщиком Гарфункель, задолжав казне 1,1 млн рублей (серебром), бежал за границу, в Париж, с казёнными деньгами, сделался французским подданным и жил там спокойно с прежней роскошью. Другой откупщик, задолжав государству 1,2 млн рублей, отдал только 500 тысяч, а остальная часть долга с него была списана. Такого рода списания становились общим правилом. Кроме того, были нередки случаи, когда имущество откупщиков, принимавшееся в залог под обеспечение их долга по высокой цене, на поверку оказывалось незначительным по своей действительной стоимости. А иногда это имущество вообще не могли найти. М.Л. Гавлин из статьи «Роль винных откупов в формировании крупных капиталов в России XIX века»

К переменам государство подтолкнули поражение в Крымской войне и боязнь крестьянских восстаний. Александр II начал проводить реформы, которые должны были модернизировать отсталую экономику страны. В рамках преобразований в 1860 году была учреждена комиссия по рассмотрению системы питейных сборов.