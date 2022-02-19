Семья мигрантов из Италии стала крупнейшим в мире производителем аксессуаров для музыкальных инструментов. Правила её бизнеса гласят, что все родные должны собираться раз в год на несколько дней — чтобы повеселиться и обсудить дела, новости компании и будущую стратегию.

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Бывший генеральный директор D'Addario Джим Д'Аддарио. Источник: Forbes

Итальянские корни и начало бизнеса в США

Семья Д'Аддарио занималась производством струн с конца 17 века в небольшой деревне Салье в Италии. Тогда она делала их из кишок коз — продукцию использовали для арф, лютен, скрипок и других музыкальных инструментов.

В 1905 году Кармине Д'Аддарио, продолживший семейное дело, переехал из Италии в Нью-Йорк и начал импортировать струны для виолончелей из своей страны — дюжина стоила $2,5.

В начале 20 века иммигранты из Италии подвергались дискриминации в США, поэтому Кармине пытался скрыть своё происхождение. Для этого он сменил имя, став Чарльзом, учил английский язык и старался избавится от акцента, не использовал свою фамилию в бизнесе.

В 1917 году к Чарльзу приехал брат Рокко. В гараже своего дома они начали производить струны, закупая для них овечьи кишки на местных скотобойнях. Чарльз Д'Аддарио не уделял бизнесу много времени и не стремился его развивать, так как хотел больше времени проводить с женой и сыном Джоном.

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В 30-х уже взрослый Джон присоединился к семейному делу. Он был музыкантом, и это помогло ему заметить растущую популярность гитар. Тогда семья Д'Аддарио решила попробовать делать струны и для них.

В 1934 году американская химическая компания DuPont разработала нейлон. Предприниматели посчитали, что он идеально подойдёт для арфы и классической гитары.

Бизнес на гитарных струнах

На протяжении 40-х и 50-х предприятие продолжало улучшать и продавать нейлоновые струны. Чарльз поставлял их гитаристу и бизнесмену Марио Маккаферри, который разработал пластиковую гавайскую гитару — укулеле. В течение десяти лет фирма последнего продала около 7 млн этих инструментов, а семья Д'Аддарио сделала для них 28 млн струн.

После Второй мировой войны Джон работал с синтетическими материалами и экспериментировал с металлами. Однако его отец не хотел продавать стальные струны, поэтому в 1954 году музыкант создал отдельную компанию Archaic Strings.

В 1959 году Чарльз ушёл на пенсию, передав бизнес сыну. Таким образом Джон стал владельцем сразу двух производств, которые затем объединил в фирму Darco Music String. Руководил он ей вместе с двумя другими итальянскими эмигрантами и своим старшим ребёнком.

Рост продаж гитар и пианино в США с 1958 по год 1965. Источник: Teach Rock

В начале 1960-х Darco Music String разработала сплав никелированной стали и использовала его для струн электрогитары с круглой обмоткой. По словам семьи Д'Аддарио, они внесли свой вклад в звучание рок-н-ролла в течение следующих четырех десятилетий.

Darco Music String продавала струны производителям инструментов D'Angelico Guitars, Danelecto Guitars и C.F. Martin. К концу 60-х, когда продажи предприятия составили $600 тысяч, оно переехало из жилого дома в небольшой офис. Штат сотрудников при этом расширился до 40 человек.

В 13 лет я получил свою первую гитару. А мой отец, Джон, постоянно приносил домой образцы новых струн. Мне нравилось тестировать их и экспериментировать вместе с ним, и я всегда подталкивал его к опробованию новых идей. Джим Д'Аддарио главный исполнительный директор c 1973 по 2020 год

В 1969 году несколько крупных музыкальных компаний скупили производителей инструментов, с которыми сотрудничал Джон, а он, в свою очередь, продал семейный бизнес фирме C.F Martin, оставшись руководителем.

По условиям сделки Darco Music String должна была стать публичной, но этого не произошло — продажи гитар резко упали в первой половине 1970-х. В 1974 году отношения Джона с руководством C.F. Martin испортились, и он покинул свой пост, основав с двумя сыновьями — Джоном-младшим и Джимом — новую фирму.

Новый бизнес под своим именем

Производство запустили на небольшой полиграфической фабрике Джима Д'Аддарио и его жены в нью-йоркском Квинсе, где работали около 20 сотрудников. За первый год продажи компании составили $500 тысяч.

Джон не хотел давать ей имя в честь семьи, так как переживал, что в южных штатах США никто не будет покупать товар со звучащим по-итальянски названием. Но занимающийся маркетингом Джим настоял на J. D'Addario & Company.

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До основания нового бизнеса он работал в C.F. Martin менеджером по рекламе. Посещая дилеров и магазины музыкальных инструментов, мужчина заметил, что аксессуары просто прятали в ящики — покупателю приходилось просить их у продавца.

Тогда Джим решил создавать для товаров D'Addario отдельные витрины в точках продаж и много их рекламировать. К концу 1975 года продажи компании составляли уже $1 млн, а лозунгом стала фраза «Изготовление тонких струн — наш единственный бизнес».

Многие думали, что мы сошли с ума! Но эффект был мгновенным — покупатели считали, что наше предприятие большое, и доверяли нам. В то же время мы выпускали продукцию высокого качества и к концу 1970-х зарекомендовали себя как сильный бренд. Джим Д'Аддарио главный исполнительный директор c 1973 по 2020 год



С 1970-х американский джазовый гитарист Пэт Метени начал использовать продукты итальянской семьи. Как пишет NY Times, всякий раз, когда в мире появлялась способная улучшить создание струн технология, она сразу модернизировала всё своё производство.

Музыканты, которые сотрудничали с D'Addario. Источник: Wikipedia

Сначала предприятие нанимало инженеров для модификации оборудования — это стоило около $18 тысяч за машину, но позже само занялось их проектированием и изготовлением. Это позволило сократить расходы на модернизацию более чем в четыре раза и перенаправить деньги на создание новых видов струн.

В 1979 году компания переехала в помещение побольше, а в 1981-м купила производителя скрипичных струн Kaplan Musical String Company. В 1980-х D'Addario усовершенствовала технологию создания и разработала намоточные машины с высокопроизводительными двигателями.

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В 1986 году D'Addario стала эксклюзивным импортёром французского производителя мундштуков, тростей и аксессуаров для кларнетов и саксофонов Vandoren в США. Новая линейка продуктов повышала вероятность сделки с ритейлерами.

Благодаря полиграфическому отделу фирма создала собственные упаковки струн с цветовой маркировкой и необходимой информацией. Для этого она открыла полиграфический цех через дорогу от основного предприятия.

Упаковки струн D'Addario

К концу 1980-х ручной труд в D'Addario полностью заменили машинным. Эта модернизация позволила увеличить объёмы производства в два раза практически с тем же штатом сотрудников.

В начале 1990-х предприятие занимало около 30% рынка музыкальных аксессуаров, а его годовой объём продаж превысил $20 млн. В 1994 году компания построила цех, склад и исследовательский центр общей стоимостью в $2 млн.

В 1995 году D'Addario приобрела создающую компоненты для барабанов Evans Drumheads и модернизировала её производственный процесс — благодаря этому через три года удалось создать новые модели барабанных мембран.

Тур по фабрике D'Addario

Правила ведения семейного бизнеса

В 1997 году семья Д'Аддарио установила формальный набор правил — «Конституцию семьи», предназначенный для поддержания связи и работы предприятий. Одно из них гласит, что все родные и акционеры должны собираться раз в год на несколько дней — чтобы повеселиться и обсудить бизнес, новости компании и будущую стратегию.

Существует официальный совет, избираемый семьёй, который связывает фирму и заинтересованные стороны. Кроме того, «Конституция» вводит ограничения для родственников: для продвижения по карьерной лестнице нужно получить высшее образование, желательно также пройти музыкальные или бизнес-курсы.

Правила диктуют, что в организации не будут создавать должность ни для кого из родни специально, и только самые квалифицированные получат работу.

Джон-младший (справа) и Джим (по середине) Д'Аддарио на фабрике

Модернизации и расширение

В 1998 году компания купила производителя гитарных ремней Planet Waves. Улучшив его производственные процессы, она представила устройство для фиксации с вращающейся пряжкой, которое сделало ремешки Planet Waves универсальным.

В конце 1990-х мой брат Джон Д'Аддарио-младший решил уйти на пенсию. Для меня это стало шоком. Мы немного пересекались в обязанностях, но ни разу не повысили голос друг на друга за 37 лет совместной работы. У нас были прекрасные отношения. Джим Д'Аддарио главный исполнительный директор c 1973 по 2020 года

В 2001 году в D'Addario работало уже 600 сотрудников, а продажи составили более $62 млн.

В начале 2000-х компания поддерживала свой рост за счёт увеличения экспорта и расширения продуктовой линейки. Все её производства находились в США. За счёт экспорта к 2003 году выручка превысила $70 млн.

В 2004 году фирма купила сначала производителя барабанных пэдов HQ Percussion, что увеличило её выручку в тот год примерно на $1 млн, а затем специализирующуюся на тростях и мундштуках Rico International.

Купленная Planet Waves позволила D'Addario запустить производство большого количества новых аксессуаров, однако выпускать их в США на конкурентной основе не получалось.

Поэтому к середине 2000-х 13% производства перенесли в Китай. После экономического кризиса 2008-2009 годов D'Addario делала только 5% товаров вне штатов, а её выручка к тому времени составляла $120 млн.

Почти все в нашем отделе разработки продуктов и маркетинга — музыканты. Без такого опыта было бы невозможно узнать, что ищут наши клиенты.

Джим Д'Аддарио главный исполнительный директор c 1973 по 2020 года

В 2013 году прибыль достигла $12 млн при выручке в $169 млн. В 2014 году сын Джона-младшего Джон Д'Аддарио III стал новым президентом компании. К этому моменту в семье уже было 18 наследников, а количество акционеров достигло 30.

Джон III (слева) и Джим Д'Аддарио. Newsday

В 2016 году Джим говорил, что струны составляют только 50% бизнеса, остальная часть — различные аксессуары, в том числе барабанные пластины Evans, палочки Promark, трости Rico и D’Addario, кабели, медиаторы, ремни, а также тренировочные коврики Real Feel.

У фирмы есть собственные дистрибьюторские компании в Великобритании, Канаде, Австралии и Китае.

Джим также сотрудничает с известными музыкантами — они посещают производство и дают советы насчёт звука. Как пишет NY Times, артисты добавляют престижа бренду и способствуют улучшению струн и других аксессуаров.

Джим Д’Аддарио и музыкант Пэт Метани. Источник: NY Times

В 2019 году в компании работало более 1200 сотрудников, а её выручка превысила отметку в $200 млн. Продукция продается более чем в 130 странах. Помимо штаб-квартиры в Нью-Йорке, у D'Addario есть дочерние фирмы в Канаде, Европе, Китае, Аргентине и Австралии.