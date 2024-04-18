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Техника
Полина Лааксо

Nothing выпустила наушники Ear и Ear (a) за $149 и $99 с поддержкой ChatGPT Статьи редакции

Но использовать чат-бота с помощью аудиоустройств смогут только владельцы смартфонов Nothing.

  • Ear с керамической диафрагмой представлены в белом и чёрном цвете. Кейс квадратный. Вес одного наушника — 4,62 г.
  • Время автономной работы — до 8,5 часа без шумоподавления. С кейсом — до 40,5 часа. Есть поддержка беспроводной зарядки.
  • В настройках эквалайзера можно указать предпочтения по конкретным жанрам и поделиться своими «звуковыми профилями» с другими. Там же можно пройти проверку слуха и включить «персонализацию звучания». Эту опцию разработали вместе с Mimi.
  • Ear (a) вышли также в жёлтом цвете. Кейс у них прямоугольный. Вес одного наушника — 4,8 г.
  • Время автономной работы — до 9,5 часа без шумоподавления. С кейсом — до 42,5 часа.
  • Обе модели оснащены системой активного шумоподавления. Режима четыре: низкое шумоподавление, среднее, высокое и адаптивное. В последнем случае система будет автоматически подстраиваться под окружающие шумы.
  • Можно включить «алгоритм усиления басов» и подключиться сразу к двум устройствам — например, компьютеру и телефону.
  • Наушники поддерживают аудио высокого разрешения (24 бит/96 кГц) и кодек LDAC. Ear также работает с кодеком LHDC 5.0.
  • Есть быстрая зарядка: 10 минут хватит, чтобы потом ещё 10 часов слушать музыку без шумоподавления. В комплекте: амбушюры трёх размеров и кабель USB Type-C.
  • Ear будут стоить $149, Ear (a) — $99. Предзаказ уже открыли, продажи на сайте запустят 22 апреля 2024 года.
Слева — Ear. Справа — Ear (a). Источник фото: The Verge 
  • Компания также обеспечила поддержку ChatGPT. Через наушники можно отправлять чат-боту голосовые запросы. Других деталей пока не дали.
  • Сначала протестировать взаимодействие с чат-ботом смогут владельцы Phone (2). В будущем вместе с обновлением ПО возможность появится на Phone (1) и Phone (2a).

#новости #nothing

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4 комментария
Я сказал свое имя машине

Прикольно.
Заскучал, пизданул себе под нос "чатгпт расскажи мне про путина" и слушай себе лекцию -)

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Полина Лааксо
Автор

и чатжпт такой: тогда позволю себе — просто 30 секунд или одну минуту — маленькую историческую справку дать. не против?

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Mischel Gross Banana

Не давно с Phone 1 перешёл на Samsung Galaxy s 23.
По своему опыту скажу, что телефон очень скучный, особенно черно белые виджеты (особый вид уродства). Глифы вообще в практике ни как не используешь, просто безделушка. Так поиграл немножко и все больше и не вспомнишь.

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умный человек

Наушник кого-то напоминает

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