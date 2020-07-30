Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
С помощью Flipper Zero можно управлять домофонами, телевизорами, гаражными воротами, кондиционерами и другими электронными устройствами, а также клонировать бесконтактные карты. Внутри есть тамагочи: «кибер-дельфин», который кормится за счет взломанных устройств.
Основатель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace Павел Жовнер разработал с друзьями проект карманного мультитула Flipper Zero и запустил кампанию на Kickstarter.
С помощью Flipper Zero можно анализировать безопасность беспроводных устройств: подключаться и управлять системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами «интернета вещей» — например, телевизорами и кондиционерами, домофонными ключами, сигнализациями, дверными звонками.
Идея Flipper Zero — объединить все аппаратные средства для «взлома на ходу».
Например, в нём есть:
Код устройства открытый, Flipper Zero совместим с платформой Arduino IDE — для мультитула можно писать свои программы и плагины через открытый SDK или загружать чужие.
Устройство можно использовать в качестве универсального инструмента для взлома, перепрошивки, отладки и тестирования оборудования.
Также оно может служить U2F-ключом для авторизации в сервисах, например, в Twitter, Dropbox, Google, Facebook, LastPass.
Устройство выполнено в форм-факторе тамагочи: внутри него «живёт кибер-дельфин», которого нужно кормить и улучшать — с помощью взломов новых устройств. Если его долго не кормить, дельфин будет обращаться к владельцу.
Жовнер вышел на Kickstarter 30 июля с минимальной суммой для начала производства в $60 тысяч. Стоимость Flipper Zero для первых покупателей составляла $99-$119. Для выполнения цели проекту понадобилось 8 минут.
За первые 40 минут Flipper Zero собрал уже $160 тысяч, а за два часа — $275 тысяч. При сборе $300 тысяч в устройстве появится Bluetooth-модуль, а за $700 тысяч — NFC-чип.
Кампания продлится до 29 августа, предварительные отгрузки Flipper Zero покупателям начнутся в феврале 2021 года.
Ну что ж ждём когда его запретят.
С юридической точки зрения авторами всё продумано. Официальная прошивка пустая, хакать на ней нельзя, сугубо для личного пользования и управления своими ключами и устройствами.
Особо даже прописан момент с доставкой в РФ, под меры ФСБ устройство не попадает.
Что там запрещать? Компоненты достаточно стандартные - ничего специально «хакерского» нет. Софт - с оговорками, но он и так был давно.
Собрать в одном месте - да, немного настораживает. Но не более - повода для запрета нет.
о, они на тж вроде даже про это постили
Молодцы. Взломали мозг халявщиков за 2 часа написав текст и выложив пару видео и картинку)) зато 600 тысяч в кармане
Вообще автор много где писал о своем устройстве и отвечал на вопросы, ведя всех на свой сайт, где можно было оставить почту, на которую пришло уведомление о начале кампании — многие ждали, это и дало такой эффект.
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