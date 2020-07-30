С помощью Flipper Zero можно управлять домофонами, телевизорами, гаражными воротами, кондиционерами и другими электронными устройствами, а также клонировать бесконтактные карты. Внутри есть тамагочи: «кибер-дельфин», который кормится за счет взломанных устройств.

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Основатель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace Павел Жовнер разработал с друзьями проект карманного мультитула Flipper Zero и запустил кампанию на Kickstarter.

С помощью Flipper Zero можно анализировать безопасность беспроводных устройств: подключаться и управлять системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами «интернета вещей» — например, телевизорами и кондиционерами, домофонными ключами, сигнализациями, дверными звонками.

Идея Flipper Zero — объединить все аппаратные средства для «взлома на ходу».

Например, в нём есть:

Радиомодуль CC1101 на 433/868 МГц для подключения к системам контроля доступа и устройствам «интернета вещей»: «умным» розеткам и лампочкам, датчикам, шлагбаумов.

ИК-передатчик для управления и программирования пультов управления, — например, от телевизора, кондиционера или аудиосистемы.

Анализатор радиосигналов, с помощью которого можно сохранять неизвестные протоколы устройств.

GPIO — низкоуровневый интерфейс для подключения к другому оборудованию, как к Arduino или Raspberry Pi.

USB-C, с помощью которого Flipper One может эмулировать USB-устройства, например, клавиатуру или Ethernet-адаптер.

RFID-система для чтения и программирования меток.

Код устройства открытый, Flipper Zero совместим с платформой Arduino IDE — для мультитула можно писать свои программы и плагины через открытый SDK или загружать чужие.

Подключение к ПК по USB, замаскированное под подключение клавиатуры и автоматический набор текста по запрограммированной последовательности клавиш

Устройство можно использовать в качестве универсального инструмента для взлома, перепрошивки, отладки и тестирования оборудования.

Использование Flipper Zero в качестве пропуска

Также оно может служить U2F-ключом для авторизации в сервисах, например, в Twitter, Dropbox, Google, Facebook, LastPass.

Устройство выполнено в форм-факторе тамагочи: внутри него «живёт кибер-дельфин», которого нужно кормить и улучшать — с помощью взломов новых устройств. Если его долго не кормить, дельфин будет обращаться к владельцу.

Жовнер вышел на Kickstarter 30 июля с минимальной суммой для начала производства в $60 тысяч. Стоимость Flipper Zero для первых покупателей составляла $99-$119. Для выполнения цели проекту понадобилось 8 минут.

За первые 40 минут Flipper Zero собрал уже $160 тысяч, а за два часа — $275 тысяч. При сборе $300 тысяч в устройстве появится Bluetooth-модуль, а за $700 тысяч — NFC-чип.