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Техника
Евгений Делюкин
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Российский энтузиаст за три часа собрал на Kickstarter $300 тысяч на «тамагочи для хакеров» — в пять раз больше плана Материал редакции

С помощью Flipper Zero можно управлять домофонами, телевизорами, гаражными воротами, кондиционерами и другими электронными устройствами, а также клонировать бесконтактные карты. Внутри есть тамагочи: «кибер-дельфин», который кормится за счет взломанных устройств.

13 комментариев
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Основатель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace Павел Жовнер разработал с друзьями проект карманного мультитула Flipper Zero и запустил кампанию на Kickstarter.

С помощью Flipper Zero можно анализировать безопасность беспроводных устройств: подключаться и управлять системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами «интернета вещей» — например, телевизорами и кондиционерами, домофонными ключами, сигнализациями, дверными звонками.

Идея Flipper Zero — объединить все аппаратные средства для «взлома на ходу».

Например, в нём есть:

  • Радиомодуль CC1101 на 433/868 МГц для подключения к системам контроля доступа и устройствам «интернета вещей»: «умным» розеткам и лампочкам, датчикам, шлагбаумов.
  • ИК-передатчик для управления и программирования пультов управления, — например, от телевизора, кондиционера или аудиосистемы.
  • Анализатор радиосигналов, с помощью которого можно сохранять неизвестные протоколы устройств.
  • GPIO — низкоуровневый интерфейс для подключения к другому оборудованию, как к Arduino или Raspberry Pi.
  • USB-C, с помощью которого Flipper One может эмулировать USB-устройства, например, клавиатуру или Ethernet-адаптер.
  • RFID-система для чтения и программирования меток.

Код устройства открытый, Flipper Zero совместим с платформой Arduino IDE — для мультитула можно писать свои программы и плагины через открытый SDK или загружать чужие.

Подключение к ПК по USB, замаскированное под подключение клавиатуры и автоматический набор текста по запрограммированной последовательности клавиш

Устройство можно использовать в качестве универсального инструмента для взлома, перепрошивки, отладки и тестирования оборудования.

Использование Flipper Zero в качестве пропуска

Также оно может служить U2F-ключом для авторизации в сервисах, например, в Twitter, Dropbox, Google, Facebook, LastPass.

Устройство выполнено в форм-факторе тамагочи: внутри него «живёт кибер-дельфин», которого нужно кормить и улучшать — с помощью взломов новых устройств. Если его долго не кормить, дельфин будет обращаться к владельцу.

Жовнер вышел на Kickstarter 30 июля с минимальной суммой для начала производства в $60 тысяч. Стоимость Flipper Zero для первых покупателей составляла $99-$119. Для выполнения цели проекту понадобилось 8 минут.

Pavel Zhovner @zhovner
Em... Funded in 8 minutes. What? 0_0 #flipperzero https://t.co/embeznCiZB

За первые 40 минут Flipper Zero собрал уже $160 тысяч, а за два часа — $275 тысяч. При сборе $300 тысяч в устройстве появится Bluetooth-модуль, а за $700 тысяч — NFC-чип.

Кампания продлится до 29 августа, предварительные отгрузки Flipper Zero покупателям начнутся в феврале 2021 года.

#новость #мультитул #flipperzero

Евгений Делюкин
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13 комментариев
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Sergei Timofeyev

6

Я так понял, что всем миром на NFC собирают.

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Артём Прокопенко

3

Уважение, поддерживает имидж русских хакеров. 🇷🇺

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Игорь Крафт

1

Ну что ж ждём когда его запретят.

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Albert Toleshov

Игорь
1

С юридической точки зрения авторами всё продумано. Официальная прошивка пустая, хакать на ней нельзя, сугубо для личного пользования и управления своими ключами и устройствами.
Особо даже прописан момент с доставкой в РФ, под меры ФСБ устройство не попадает.

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Denis Kiselev

Игорь
1

Что там запрещать? Компоненты достаточно стандартные - ничего специально «хакерского» нет. Софт - с оговорками, но он и так был давно.

Собрать в одном месте - да, немного настораживает. Но не более - повода для запрета нет.

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Евгений Старцев

1

Вот красавец, вот молодец)

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Andre Macareno

1

о, они на тж вроде даже про это постили

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Sergei Timofeyev

Andre
0

Месяц или два назад.

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евгений аношин

0

Молодцы. Взломали мозг халявщиков за 2 часа написав текст и выложив пару видео и картинку)) зато 600 тысяч в кармане

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Даниил Орел

евгений
0

Илон Маск смотрит на них, как на сосунков.

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Artem Korsunov

евгений
0

Вообще автор много где писал о своем устройстве и отвечал на вопросы, ведя всех на свой сайт, где можно было оставить почту, на которую пришло уведомление о начале кампании — многие ждали, это и дало такой эффект.

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Timur Khizhnyakov

0

чертов гений

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