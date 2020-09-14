Nvidia покупает Arm за $40 млрд: почему сделку называют исторической для отрасли процессоров и что может измениться Материал редакции
С помощью Arm компания может превзойти Intel, AMD и других конкурентов, а также захватить захватить рынок облачных вычислений — самое перспективное направление в ИТ на ближайшие 15 лет.
13 сентября Nvidia объявила о планах купить разработчика процессоров Arm за $40 млрд у японского холдинга Softbank — это самая крупная сделка в истории Nvidia и одна из самых важных для всей индустрии производителей процессоров.
Nvidia рассчитывает закрыть сделку в течение 18 месяцев, но она может не состояться: понадобятся одобрения регуляторов США, Китая и Европа. Кроме того, поглощение Arm может вызвать недовольство большинства производителей процессоров в мире из-за потенциальных проблем.
Чем известна Arm
Британская Arm Holdings — одна из важнейших компаний на рынке полупроводников. Она не производит процессоры сама, а разрабатывает и лицензирует технологии, которыми пользуются другие компании.
Процессоры с архитектурой Arm используются в 90% смартфонов мира, а также в планшетах, устройствах интернета вещей, серверах, в сетевой инфраструктуре, ИИ-системах и других продуктах. На базе неё свои чипы выпускают Qualcomm, Apple, Samsung, Huawei, Microsoft, Amazon, MediaTek, Broadcom и многие другие.
В 2020 году Arm объявила, что её лицензиаты (которых более 1550) произвели более 160 млрд чипов с использованием её архитектуры. Apple планирует использовать ARM-процессоры для замены Intel в будущих Mac.
Особенность и привлекательность Arm для партнёров — в независимости и нейтралитете, так как компания не конкурирует с производителями чипов. Её бизнес-модель строится на получении прибыли с лицензионных отчислений, а не выпуске собственных процессоров.
Чем известна Nvidia кроме видеокарт
Американская Nvidia — один из крупнейших производителей графических чипов. Её основные конкуренты — AMD и Intel.
Компания занимается не только разработкой и производством графических чипов для потребительского рынка. Она также поставляет чипы для центров обработки данных (ЦОД) и систем вычислений на основе искусственного интеллекта.
Nvidia смогла доказать, что графические чипы могут обрабатывать многопоточную нагрузку лучше, чем обычные процессоры, и заработать на этом: за пять лет выручка ЦОД-подразделения компании выросла с $300 млн до около $3 млрд в год, пишет Bloomberg.
Компания стала единственным успешным конкурентом Intel на рынке ЦОД: хотя годовая выручка Intel на нём и превышает $20 млрд, Nvidia растёт гораздо быстрее, в том числе, благодаря поглощениям.
В 2019 году Nvidia за $6,9 млрд купила израильского производителя сетевого и телекоммуникационного оборудования Mellanox Technologies — она поставляет адаптеры, коммутаторы, ПО и чипы для рынков высокопроизводительных и облачных вычислений, ЦОД, хранилищ данных.
Покупка Mellanox укрепила положение Nvidia на рынке ЦОД, а за счет увеличения спроса на серверные мощности и видеокарты во время пандемии Nvidia в июле 2020 года опередила Intel по рыночной капитализации на отметке в $248 млрд.
На 14 сентября 2020 года капитализация Intel составляет $209 млрд, а Nvidia — $300 млрд.
Зачем Nvidia хочет купить Arm
Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что основная цель покупки ARM — интегрировать технологии Nvidia в ARM.
Компания собирается построить научный центр по исследованию технологий ИИ, разработки которого будут задействованы в беспилотниках, робототехнике, здравоохранении и других областях. Для научного центра Nvidia построит суперкомпьютер с ИИ на базе ARM-процессоров.
Однако сделка затронет не только ИИ-разработки. Покупка Arm «фактически гарантирует» доминирование Nvidia на следующем глобальном рынке — облачных центров обработки данных, на котором растёт спрос на высокопроизводительные чипы с многопоточными вычислениями, считает VentureBeat.
Издание замечает, что каждые 15 лет в ИТ-индустрии происходит переломный момент, который кардинально меняет лидерство в отрасли:
- в 70-х годах появились мэйнфреймы с доминированием IBM,
- в середине 80-х сформировался рынок ПК с лидерами Windows и Intel,
- к двухтысячным годам — смартфоны и облака, где лидируют Apple, ARM, TSMC и Intel.
Доминирующие игроки в переломную эпоху получают около 80% прибыли — как Microsoft и Intel в случае с ПК и Apple со смартфонами, пишет издание.
На рынке серверных процессоров Nvidia конкурирует с Intel и с помощью Arm может создать серьёзную угрозу для соперника:
- Смартфоны генерируют огромный объём данных, который требует параллельных вычислений, с которыми лучше справляются чипы Nvidia и Arm, а не Intel.
- Распространение сетей 5G только усилит потребность в высокопроизводительных чипах с многопоточной обработкой данных, так как параллельные вычисления используются в технологиях искусственного интеллекта и других связанных новых рынках: голосовых помощниках, беспилотниках, IoT, роботах, голографической связи.
- TSMC, которая выпускает чипы по технологиям Arm, смогла опередить Intel в технологических процессах, что даёт её конкурентам дополнительное преимущество.
Nvidia уже смогла создать программно-аппаратную экосистему для ЦОД, сопоставимую с Windows+Intel на ПК: в июне 2020 года ускорители Nvidia были установлены в 87% облачных виртуальных машин.
У Nvidia есть всё, что нужно для ЦОД, кроме собственных процессоров — компании приходится взаимодействовать с экосистемой Windows+Intel, потому что процессоры в ЦОД до сих пор в большинстве построены на архитектуре x86, а не Arm, и их поставляют AMD и Intel.
При этом рыночная доля серверных чипов Arm постепенно растёт, так как с помощью технологий TSMC ARM-чипы обгоняют Intel по «сырой» производительности, но для продвижения серверных чипов Arm не хватало сильного игрока, сопоставимого c Intel.
Чтобы получить максимальную производительность, производителю нужно объединить процессор и графическое ядро на одном кристалле, как это делает Apple.
Nvidia для этого нужно иметь собственный процессор, потому что конкуренты уже работают в этом направлении: Intel готовит конкурирующую линейку графики Xe, доля AMD, способной объединить GPU и CPU, на рынке серверов тоже растёт.
Покупка Arm решает все проблемы Nvidia в борьбе с Intel и захватом серверного рынка.
Компания устранит свою зависимость от Intel и AMD: поглощение, а не лицензирование Arm позволит Nvidia создать программно-аппаратную экосистему, объединив высокопроизводительные ARM-процессоры с собственными графическими процессорами.
Как сделка может повлиять на партнеров и покупателей
Компании лишь объявили о намерениях — покупку должны одобрить регуляторы США, Китая, Великобритании и Евросоюза. В случае одобрения, сделку планируют закрыть в течение 18 месяцев. По условиям сделки, Arm станет одним из подразделений Nvidia и продолжит работать по модели открытого лицензирования.
Nvidia предстоит столкнуться с множеством препятствий со стороны регуляторов. Покупка Arm поставит Nvidia в центр споров между Китаем и США: с политической точки зрения, американская компания покупает независимого «британца», который лицензирует технологии большинству китайских ИТ-корпораций, пишет Wccftech.
Издение предполагает, что китайские власти могут опасаться санкций со стороны США: после сделки страна может запретить Nvidia работать с китайскими компаниями и те лишатся технологий ARM как для смартфонов, так и суперкомпьютеров и облаков.
Производители тоже могут высказаться против сделки: Arm избегала эксклюзивных контрактов, а её партнеры полагались на Arm, как на независимого поставщика технологий, отмечает WSJ.
Теперь же им придётся покупать лицензию на необходимую им архитектуру ARM у своего конкурента, способного повысить цены или изменить условия соглашений в свою пользу.
Если Nvidia решит объединить свои продукты с технологиями ARM, например, заменить графический чип ARM Mali на собственный GeForce, лицензиаты будут вынуждены платить больше. Также Nvidia может увеличить лицензионные сборы, чтобы нарастить выручку Arm.
Если Nvidia не сможет доказать, что Arm продолжает работать независимо и предоставляет её конкурентам равный доступ к технологиям, партнёры Arm могут начать искать альтернативы — например, архитектуру RISC-V с открытым исходным кодом, отмечает аналитик Джефф Блабер из CSS Insight.
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