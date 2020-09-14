С помощью Arm компания может превзойти Intel, AMD и других конкурентов, а также захватить захватить рынок облачных вычислений — самое перспективное направление в ИТ на ближайшие 15 лет.

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13 сентября Nvidia объявила о планах купить разработчика процессоров Arm за $40 млрд у японского холдинга Softbank — это самая крупная сделка в истории Nvidia и одна из самых важных для всей индустрии производителей процессоров.

Nvidia рассчитывает закрыть сделку в течение 18 месяцев, но она может не состояться: понадобятся одобрения регуляторов США, Китая и Европа. Кроме того, поглощение Arm может вызвать недовольство большинства производителей процессоров в мире из-за потенциальных проблем.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг

Чем известна Arm

Британская Arm Holdings — одна из важнейших компаний на рынке полупроводников. Она не производит процессоры сама, а разрабатывает и лицензирует технологии, которыми пользуются другие компании.

Процессоры с архитектурой Arm используются в 90% смартфонов мира, а также в планшетах, устройствах интернета вещей, серверах, в сетевой инфраструктуре, ИИ-системах и других продуктах. На базе неё свои чипы выпускают Qualcomm, Apple, Samsung, Huawei, Microsoft, Amazon, MediaTek, Broadcom и многие другие.

В 2020 году Arm объявила, что её лицензиаты (которых более 1550) произвели более 160 млрд чипов с использованием её архитектуры. Apple планирует использовать ARM-процессоры для замены Intel в будущих Mac.

Особенность и привлекательность Arm для партнёров — в независимости и нейтралитете, так как компания не конкурирует с производителями чипов. Её бизнес-модель строится на получении прибыли с лицензионных отчислений, а не выпуске собственных процессоров.

Чем известна Nvidia кроме видеокарт

Американская Nvidia — один из крупнейших производителей графических чипов. Её основные конкуренты — AMD и Intel.

Компания занимается не только разработкой и производством графических чипов для потребительского рынка. Она также поставляет чипы для центров обработки данных (ЦОД) и систем вычислений на основе искусственного интеллекта.

Nvidia смогла доказать, что графические чипы могут обрабатывать многопоточную нагрузку лучше, чем обычные процессоры, и заработать на этом: за пять лет выручка ЦОД-подразделения компании выросла с $300 млн до около $3 млрд в год, пишет Bloomberg.

Компания стала единственным успешным конкурентом Intel на рынке ЦОД: хотя годовая выручка Intel на нём и превышает $20 млрд, Nvidia растёт гораздо быстрее, в том числе, благодаря поглощениям.

Структура выручки Nvidia: рынок датацентров резко растёт

В 2019 году Nvidia за $6,9 млрд купила израильского производителя сетевого и телекоммуникационного оборудования Mellanox Technologies — она поставляет адаптеры, коммутаторы, ПО и чипы для рынков высокопроизводительных и облачных вычислений, ЦОД, хранилищ данных.

Покупка Mellanox укрепила положение Nvidia на рынке ЦОД, а за счет увеличения спроса на серверные мощности и видеокарты во время пандемии Nvidia в июле 2020 года опередила Intel по рыночной капитализации на отметке в $248 млрд.

Сравнение капитализации Intel и Nvidia Bloomberg

На 14 сентября 2020 года капитализация Intel составляет $209 млрд, а Nvidia — $300 млрд.

Зачем Nvidia хочет купить Arm

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что основная цель покупки ARM — интегрировать технологии Nvidia в ARM.

Компания собирается построить научный центр по исследованию технологий ИИ, разработки которого будут задействованы в беспилотниках, робототехнике, здравоохранении и других областях. Для научного центра Nvidia построит суперкомпьютер с ИИ на базе ARM-процессоров.

Однако сделка затронет не только ИИ-разработки. Покупка Arm «фактически гарантирует» доминирование Nvidia на следующем глобальном рынке — облачных центров обработки данных, на котором растёт спрос на высокопроизводительные чипы с многопоточными вычислениями, считает VentureBeat.

Издание замечает, что каждые 15 лет в ИТ-индустрии происходит переломный момент, который кардинально меняет лидерство в отрасли:

в 70-х годах появились мэйнфреймы с доминированием IBM,

в середине 80-х сформировался рынок ПК с лидерами Windows и Intel,

к двухтысячным годам — смартфоны и облака, где лидируют Apple, ARM, TSMC и Intel.

Доминирующие игроки в переломную эпоху получают около 80% прибыли — как Microsoft и Intel в случае с ПК и Apple со смартфонами, пишет издание.

На рынке серверных процессоров Nvidia конкурирует с Intel и с помощью Arm может создать серьёзную угрозу для соперника:

Смартфоны генерируют огромный объём данных, который требует параллельных вычислений, с которыми лучше справляются чипы Nvidia и Arm, а не Intel.

Распространение сетей 5G только усилит потребность в высокопроизводительных чипах с многопоточной обработкой данных, так как параллельные вычисления используются в технологиях искусственного интеллекта и других связанных новых рынках: голосовых помощниках, беспилотниках, IoT, роботах, голографической связи.

Каждый запрос «Привет Siri» или «Ок, Google» скорее всего обрабатывается чипом Nvidia.

TSMC, которая выпускает чипы по технологиям Arm, смогла опередить Intel в технологических процессах, что даёт её конкурентам дополнительное преимущество.

Nvidia уже смогла создать программно-аппаратную экосистему для ЦОД, сопоставимую с Windows+Intel на ПК: в июне 2020 года ускорители Nvidia были установлены в 87% облачных виртуальных машин.

У Nvidia есть всё, что нужно для ЦОД, кроме собственных процессоров — компании приходится взаимодействовать с экосистемой Windows+Intel, потому что процессоры в ЦОД до сих пор в большинстве построены на архитектуре x86, а не Arm, и их поставляют AMD и Intel.

При этом рыночная доля серверных чипов Arm постепенно растёт, так как с помощью технологий TSMC ARM-чипы обгоняют Intel по «сырой» производительности, но для продвижения серверных чипов Arm не хватало сильного игрока, сопоставимого c Intel.

Чтобы получить максимальную производительность, производителю нужно объединить процессор и графическое ядро на одном кристалле, как это делает Apple.

Nvidia для этого нужно иметь собственный процессор, потому что конкуренты уже работают в этом направлении: Intel готовит конкурирующую линейку графики Xe, доля AMD, способной объединить GPU и CPU, на рынке серверов тоже растёт.

Покупка Arm решает все проблемы Nvidia в борьбе с Intel и захватом серверного рынка.

Компания устранит свою зависимость от Intel и AMD: поглощение, а не лицензирование Arm позволит Nvidia создать программно-аппаратную экосистему, объединив высокопроизводительные ARM-процессоры с собственными графическими процессорами.

Как сделка может повлиять на партнеров и покупателей

Компании лишь объявили о намерениях — покупку должны одобрить регуляторы США, Китая, Великобритании и Евросоюза. В случае одобрения, сделку планируют закрыть в течение 18 месяцев. По условиям сделки, Arm станет одним из подразделений Nvidia и продолжит работать по модели открытого лицензирования.

Nvidia предстоит столкнуться с множеством препятствий со стороны регуляторов. Покупка Arm поставит Nvidia в центр споров между Китаем и США: с политической точки зрения, американская компания покупает независимого «британца», который лицензирует технологии большинству китайских ИТ-корпораций, пишет Wccftech.

Схема лицензирования технологий ARM Nvidia

Издение предполагает, что китайские власти могут опасаться санкций со стороны США: после сделки страна может запретить Nvidia работать с китайскими компаниями и те лишатся технологий ARM как для смартфонов, так и суперкомпьютеров и облаков.

Производители тоже могут высказаться против сделки: Arm избегала эксклюзивных контрактов, а её партнеры полагались на Arm, как на независимого поставщика технологий, отмечает WSJ.

Теперь же им придётся покупать лицензию на необходимую им архитектуру ARM у своего конкурента, способного повысить цены или изменить условия соглашений в свою пользу.

Если Nvidia решит объединить свои продукты с технологиями ARM, например, заменить графический чип ARM Mali на собственный GeForce, лицензиаты будут вынуждены платить больше. Также Nvidia может увеличить лицензионные сборы, чтобы нарастить выручку Arm.