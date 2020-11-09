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Bloomberg: SoftBank ведёт переговоры о продаже Boston Dynamics южнокорейской Hyundai Материал редакции
Hyundai может получить контроль в сделке на сумму до $1 млрд, говорит источник.
- Японский SoftBank ведёт переговоры о продаже производителя роботов Boston Dynamics автопроизводителю Hyundai Motor, рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
- Согласно обсуждаемым условиям, Hyundai получит контроль над Boston Dynamics в сделке на сумму до $1 млрд, утверждает один из собеседников издания. Условия ещё не согласованы и сделка может развалиться, указывает агентство.
- Представители Boston Dynamics, Hyundai и SoftBank отказались комментировать переговоры о сделке.
- Boston Dynamics основана в 1992 году и специализируется на создании роботов, которые двигаются подобно людям или животным. В 2013 году компанию купила Google, а в 2017 году выкупил SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.
- Несмотря на популярность роботов Boston Dynamics на YouTube, сам бизнес не приносит прибыли, отмечает Bloomberg. В сентябре гендиректор компании Роберт Плейтер говорил VentureBeat, что производитель рассчитывает стать прибыльным «примерно через два с половиной года».
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