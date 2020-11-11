Теперь самое большое отличие MacBook Pro от MacBook Air — вентилятор.

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10 ноября Apple представила первые MacBook на собственном ARM-процессоре M1:

MacBook Air стоимостью от 99 990 рублей.

MacBook Pro — от 129 990 рублей.



Mac mini — от 74 990 рублей.



С помощью собственных чипов Apple планирует в течение двух лет отказаться от процессоров Intel в Mac и MacBook.

После презентации пользователи и журналисты обнаружили несколько особенностей и ограничений, о которых стоит знать перед покупкой.

Вице-президент по ПО Apple Крейг Федериги

Неясно, чем отличается производительность M1 в разных устройствах

На презентации Apple сравнивала производительность устройств с чипом M1 с устройствами предыдущего поколения, но не показала, в чем разница между чипами M1 в новых Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air.

На сайте Apple характеристики устройств одинаковы: восьмиядерные процессор и GPU, 12-ядерная система Neural Engine для работы с нейросетями и до 16 ГБ оперативной памяти. Частоты процессора Apple не указала.

Основные характеристики новых устройств

Единственное отличие в основных характеристиках — в минимальной комплектации у MacBook Air семиядерный графический чип.

The Verge предполагает, что семиядерный M1 — это отбракованный восьмиядерный чип. Он нестабильно работал в полноценном режиме и одно из ядер пришлось отключить, чтобы снизить уровень брака. Это нормальная ситуация при производстве — для увеличения рентабельности.

Отличия MacBook Air от MacBook Pro минимальны

Один из самых расхожих вопросов после презентации: «А чем отличается Air от Pro, если чип один и тот же?» У них одинаковые объёмы памяти, порты и очень похожие экраны, в обоих устройствах за $1299 установлены предположительно одинаковые восьмиядерные чипы M1.

Формально основное отличие между моделями — вентилятор.

В новом MacBook Air используется пассивная система охлаждения, тогда как в Pro и Mac mini остались вентиляторы. Они смогут дольше работать в режиме максимальной производительности без снижения частот или работать на повышенных частотах в сравнении с M1 в MacBook Air.

Среди других отличий:

В MacBook Pro установлена более объёмная батарея — 58,2 Втч против 49,9 Втч в MacBook Air, что даёт дополнительные два часа автономной работы (20 часов вместо 18-ти).

Экран MacBook Pro немного ярче: в пике 500 нит против 400 нит в Air.

У MacBook Pro установлена сенсорная панель TouchBar вместо физических функциональных клавиш.

MacBook Pro тяжелее (1,4 кг против 1,29), но тоньше Air (1,56 см против максимальных 1,61 см).

MacBook Pro поддерживает «запись аудио студийного качества» и широкий динамический диапазон.

M1 не поддерживает внешние видеокарты и расширение ОЗУ

MacBook и Mac mini больше не работают с внешними видеокартами (eGPU) с подключением по Thunderbolt. Их используют в профессиональной работе или для игр, чтобы увеличить графическую мощность устройства.

Mac mini с внешней графикой обходился дешевле, чем покупка сопоставимого по мощности Mac Pro, отмечает TechCrunch.

Расширить объём оперативной памяти в устройствах на базе M1 нельзя. Apple предлагает два варианта распаянной памяти — на 8 или 16 ГБ. В Mac mini нет слота SODIMM.

MacBook Air на базе Intel недоступен, а у MacBook Pro и Mac mini на Intel только дорогие модели

Компания заменила базовые модели устройств с процессорами Intel на устройства с M1. Она убрала из Apple Store модели MacBook Air на базе процессоров Intel, покупатель может выбрать MacBook Pro с процессором Intel в конфигурациях от $1799.

Версия Mac mini на базе M1 начинается от $699, а на базе Intel — от $1099.

В новом Mac mini и MacBook Pro меньше портов

В Mac mini 2020 с чипом M1 лишь два порта USB-C/Thunderbolt вместо четырёх ранее, среди конфигураций нет варианта с десятигигабитным портом Ethernet.

У MacBook Pro также два порта USB-C/Thunderbolt вместо четырёх, как в некоторых актуальных моделях 2020 года на базе процессоров Intel.

Новые Mac и MacBook оснащены портами Thunderbolt 3, а не Thunderbolt 4

Apple продолжает использовать технологию Thunderbolt 3 от Intel и не обновила порты в новых устройствах, хотя и заявляет о поддержке USB 4, отмечает MacRumors.

Максимальная скорость в Thunderbolt 4 не изменилась — 40 Гбит/с, различия между версиями есть, отмечает Intel. В новой версии порта появились:

Поддержка док-станций с четырьмя портами Thunderbolt.

Поддержка 8К-дисплеев или вывода на два 4K-дисплея одновременно.

Возможность разбудить ноутбук, подключенный к станции Thunderbolt, прикосновением к клавиатуре или мыши.

Скорость передачи данных на PCIe-устройства (например, внешние SSD) выросла с 16 Гбит/с до 32 Гбит/с.

Порт поддерживает зарядку ноутбука.

Стандарт Thunderbolt обеспечивает стабильные 40 Гбит/с, а не «до 40 Гбит/с».

В MacBook всё ещё камера 720p

Разрешение веб-камеры MacBook не менялось с 2011 года — качество изображения улучшают алгоритмами.

Из новых компьютеров Apple последнего времени улучшенная камера FaceTime с разрешением 1080p появилась только в iMac Pro, стоимостью от $5 до $14 тысяч.

Оставлять устаревшую камеру в ноутбуках в эпоху пандемии и видеозвонков — это странно, считает 9to5mac.

Неясно, насколько стабильно будут работать x86-приложения для macOS с M1

Новая macOS Big Sur будет поддерживать как чипы Intel, так и M1. Разработчики смогут переносить iOS-приложения на macOS, приложения для macOS нужно будет адаптировать под новую архитектуру.

В качестве временного решения Apple предлагает инструмент Rosetta 2, который автоматически конвертирует приложения для Intel-устройств под ARM во время установки. Технология Universal 2, наоборот, позволит запускать приложения для процессоров Apple на Intel.

Таким образом новые компьютеры будут поддерживать старые сервисы, но в режиме эмуляции — из-за этого они могут лишиться некоторых возможностей и производительность — снизиться.

Первыми «нативными» приложениями под M1 станут продукты Microsoft и Adobe: Word, Excel и Lightroom. Версия Photoshop для macOS на базе ARM-процессоров выйдет в 2021 году.

Apple обещает плавный переход с Intel на ARM и заявляет, что большинству разработчиков для обновления понадобится всего несколько дней.

Но неизвестно, будут ли адаптировать приложения создатели узкоспециализированных инструментов или плагинов и будут ли они работать стабильно через Rosetta 2. Для этого нужно дождаться первых тестов от покупателей и обозревателей.