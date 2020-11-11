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Нет поддержки внешних видеокарт, ограничение на 16 ГБ ОЗУ: что Apple не сказала на презентации MacBook с ARM-процессором Материал редакции
Теперь самое большое отличие MacBook Pro от MacBook Air — вентилятор.
10 ноября Apple представила первые MacBook на собственном ARM-процессоре M1:
- MacBook Air стоимостью от 99 990 рублей.
- MacBook Pro — от 129 990 рублей.
- Mac mini — от 74 990 рублей.
С помощью собственных чипов Apple планирует в течение двух лет отказаться от процессоров Intel в Mac и MacBook.
После презентации пользователи и журналисты обнаружили несколько особенностей и ограничений, о которых стоит знать перед покупкой.
Неясно, чем отличается производительность M1 в разных устройствах
На презентации Apple сравнивала производительность устройств с чипом M1 с устройствами предыдущего поколения, но не показала, в чем разница между чипами M1 в новых Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air.
На сайте Apple характеристики устройств одинаковы: восьмиядерные процессор и GPU, 12-ядерная система Neural Engine для работы с нейросетями и до 16 ГБ оперативной памяти. Частоты процессора Apple не указала.
Единственное отличие в основных характеристиках — в минимальной комплектации у MacBook Air семиядерный графический чип.
The Verge предполагает, что семиядерный M1 — это отбракованный восьмиядерный чип. Он нестабильно работал в полноценном режиме и одно из ядер пришлось отключить, чтобы снизить уровень брака. Это нормальная ситуация при производстве — для увеличения рентабельности.
Отличия MacBook Air от MacBook Pro минимальны
Один из самых расхожих вопросов после презентации: «А чем отличается Air от Pro, если чип один и тот же?» У них одинаковые объёмы памяти, порты и очень похожие экраны, в обоих устройствах за $1299 установлены предположительно одинаковые восьмиядерные чипы M1.
Формально основное отличие между моделями — вентилятор.
В новом MacBook Air используется пассивная система охлаждения, тогда как в Pro и Mac mini остались вентиляторы. Они смогут дольше работать в режиме максимальной производительности без снижения частот или работать на повышенных частотах в сравнении с M1 в MacBook Air.
Среди других отличий:
- В MacBook Pro установлена более объёмная батарея — 58,2 Втч против 49,9 Втч в MacBook Air, что даёт дополнительные два часа автономной работы (20 часов вместо 18-ти).
- Экран MacBook Pro немного ярче: в пике 500 нит против 400 нит в Air.
- У MacBook Pro установлена сенсорная панель TouchBar вместо физических функциональных клавиш.
- MacBook Pro тяжелее (1,4 кг против 1,29), но тоньше Air (1,56 см против максимальных 1,61 см).
- MacBook Pro поддерживает «запись аудио студийного качества» и широкий динамический диапазон.
M1 не поддерживает внешние видеокарты и расширение ОЗУ
MacBook и Mac mini больше не работают с внешними видеокартами (eGPU) с подключением по Thunderbolt. Их используют в профессиональной работе или для игр, чтобы увеличить графическую мощность устройства.
Mac mini с внешней графикой обходился дешевле, чем покупка сопоставимого по мощности Mac Pro, отмечает TechCrunch.
Расширить объём оперативной памяти в устройствах на базе M1 нельзя. Apple предлагает два варианта распаянной памяти — на 8 или 16 ГБ. В Mac mini нет слота SODIMM.
MacBook Air на базе Intel недоступен, а у MacBook Pro и Mac mini на Intel только дорогие модели
Компания заменила базовые модели устройств с процессорами Intel на устройства с M1. Она убрала из Apple Store модели MacBook Air на базе процессоров Intel, покупатель может выбрать MacBook Pro с процессором Intel в конфигурациях от $1799.
Версия Mac mini на базе M1 начинается от $699, а на базе Intel — от $1099.
В новом Mac mini и MacBook Pro меньше портов
В Mac mini 2020 с чипом M1 лишь два порта USB-C/Thunderbolt вместо четырёх ранее, среди конфигураций нет варианта с десятигигабитным портом Ethernet.
У MacBook Pro также два порта USB-C/Thunderbolt вместо четырёх, как в некоторых актуальных моделях 2020 года на базе процессоров Intel.
Новые Mac и MacBook оснащены портами Thunderbolt 3, а не Thunderbolt 4
Apple продолжает использовать технологию Thunderbolt 3 от Intel и не обновила порты в новых устройствах, хотя и заявляет о поддержке USB 4, отмечает MacRumors.
Максимальная скорость в Thunderbolt 4 не изменилась — 40 Гбит/с, различия между версиями есть, отмечает Intel. В новой версии порта появились:
- Поддержка док-станций с четырьмя портами Thunderbolt.
- Поддержка 8К-дисплеев или вывода на два 4K-дисплея одновременно.
- Возможность разбудить ноутбук, подключенный к станции Thunderbolt, прикосновением к клавиатуре или мыши.
- Скорость передачи данных на PCIe-устройства (например, внешние SSD) выросла с 16 Гбит/с до 32 Гбит/с.
- Порт поддерживает зарядку ноутбука.
- Стандарт Thunderbolt обеспечивает стабильные 40 Гбит/с, а не «до 40 Гбит/с».
В MacBook всё ещё камера 720p
Разрешение веб-камеры MacBook не менялось с 2011 года — качество изображения улучшают алгоритмами.
Из новых компьютеров Apple последнего времени улучшенная камера FaceTime с разрешением 1080p появилась только в iMac Pro, стоимостью от $5 до $14 тысяч.
Оставлять устаревшую камеру в ноутбуках в эпоху пандемии и видеозвонков — это странно, считает 9to5mac.
Неясно, насколько стабильно будут работать x86-приложения для macOS с M1
Новая macOS Big Sur будет поддерживать как чипы Intel, так и M1. Разработчики смогут переносить iOS-приложения на macOS, приложения для macOS нужно будет адаптировать под новую архитектуру.
В качестве временного решения Apple предлагает инструмент Rosetta 2, который автоматически конвертирует приложения для Intel-устройств под ARM во время установки. Технология Universal 2, наоборот, позволит запускать приложения для процессоров Apple на Intel.
Таким образом новые компьютеры будут поддерживать старые сервисы, но в режиме эмуляции — из-за этого они могут лишиться некоторых возможностей и производительность — снизиться.
Первыми «нативными» приложениями под M1 станут продукты Microsoft и Adobe: Word, Excel и Lightroom. Версия Photoshop для macOS на базе ARM-процессоров выйдет в 2021 году.
Apple обещает плавный переход с Intel на ARM и заявляет, что большинству разработчиков для обновления понадобится всего несколько дней.
Но неизвестно, будут ли адаптировать приложения создатели узкоспециализированных инструментов или плагинов и будут ли они работать стабильно через Rosetta 2. Для этого нужно дождаться первых тестов от покупателей и обозревателей.
К примеру, Rosetta 2 не поддерживает приложения с использованием виртуализации. На устройствах M1 не будет работать Boot Camp, с помощью которого пользователи запускают Windows 10.
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