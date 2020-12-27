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Техника
Рая Хачатрян

Xiaomi убрала адаптер питания из комплектов Mi 11 — компания высмеивала Apple за такое решение Статьи редакции

Это объяснили заботой об экологии.

7 7 комментариев
Деньги в мандаринах
533 просмотров

Смартфон Xiaomi Mi 11 будет продаваться без адаптера зарядки в комплекте. Об этом объявил глава компании Лэй Цзюнь в своем профиле в китайской соцсети Weibo перед презентаций 28 декабря.

Цзюнь объяснил решение заботой об окружающей среде: у людей и так много «бесполезных» зарядных устройств, а это — «беда и бремя» для экологии. Новую упаковку он назвал «лёгкой и тонкой». Глава компании сам признает, что некоторые могут назвать решение «спорным», а подробности обещает объяснить на презентации.

В октябре Apple убрала адаптер для зарядки и наушники из комплектов нового iPhone 12 и всех предыдущих моделей айфонов. Компания заявила, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.

Решение Apple с насмешкой восприняли конкуренты, в том числе Xiaomi: в аккаунте в Twitter компания опубликовала видео, в котором показывает содержимое коробки. «Не волнуйтесь, мы оставили всё в коробке Mi10TPro», ― говорилось в описании.

Xiaomi @Xiaomi
Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. https://t.co/ToqIjfVEQX

Тогда же Samsung опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что Galaxy «даст пользователю то, что он ищет» — на фотографии к записи был адаптер.

В декабре публикацию Samsung удалили. Компания вслед за Apple может перестать поставлять адаптеры с зарядными устройствами, говорили в июле источники корейского сайта ETNews.

#новость #xiaomi

7 7 комментариев
2
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7 комментариев
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Alexander Perlamutrov

4

Быстро все переобулись. 

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Идеальный будильник

3

- Китай
- Бремя для экологии

Блять, это настолько смешно, что пиздец.
Я понимаю, когда люди мусор выбрасывают куда положено, бычки не кидают и т.д. Это просто обычное воспитание и нежелание жить в говне.

Когда "белые люди" начинают как Гретта, топить за "экологию" обычно это происходит от скуки - делать-то нехуй, пахать в поле не надо.

Но когда Китай, который как бы подписал Киотский протокол, но никаких обязательств на себя вообще не брал, начинает топить за "экологию" это ж йопт ну такая ржака :)

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Максим Иванов

0

Говорят, что в переводе с китайского, "ксяоми" означает - бомж-говноед 😆

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

0

Индусы пошли в атаку.

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Владимир Бугаев

0

Почему эти компании так недальновидны в своих промо? 

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Egor Komarov

0

вот же жуки хитрые 

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Basil

–1

Китайцы такие китайцы. Копировать - так копировать все тотально.

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