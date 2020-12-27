Это объяснили заботой об экологии.

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Смартфон Xiaomi Mi 11 будет продаваться без адаптера зарядки в комплекте. Об этом объявил глава компании Лэй Цзюнь в своем профиле в китайской соцсети Weibo перед презентаций 28 декабря.

Цзюнь объяснил решение заботой об окружающей среде: у людей и так много «бесполезных» зарядных устройств, а это — «беда и бремя» для экологии. Новую упаковку он назвал «лёгкой и тонкой». Глава компании сам признает, что некоторые могут назвать решение «спорным», а подробности обещает объяснить на презентации.

В октябре Apple убрала адаптер для зарядки и наушники из комплектов нового iPhone 12 и всех предыдущих моделей айфонов. Компания заявила, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.

Решение Apple с насмешкой восприняли конкуренты, в том числе Xiaomi: в аккаунте в Twitter компания опубликовала видео, в котором показывает содержимое коробки. «Не волнуйтесь, мы оставили всё в коробке Mi10TPro», ― говорилось в описании.

Тогда же Samsung опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что Galaxy «даст пользователю то, что он ищет» — на фотографии к записи был адаптер.