Xiaomi убрала адаптер питания из комплектов Mi 11 — компания высмеивала Apple за такое решение Статьи редакции
Это объяснили заботой об экологии.
Смартфон Xiaomi Mi 11 будет продаваться без адаптера зарядки в комплекте. Об этом объявил глава компании Лэй Цзюнь в своем профиле в китайской соцсети Weibo перед презентаций 28 декабря.
Цзюнь объяснил решение заботой об окружающей среде: у людей и так много «бесполезных» зарядных устройств, а это — «беда и бремя» для экологии. Новую упаковку он назвал «лёгкой и тонкой». Глава компании сам признает, что некоторые могут назвать решение «спорным», а подробности обещает объяснить на презентации.
В октябре Apple убрала адаптер для зарядки и наушники из комплектов нового iPhone 12 и всех предыдущих моделей айфонов. Компания заявила, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.
Решение Apple с насмешкой восприняли конкуренты, в том числе Xiaomi: в аккаунте в Twitter компания опубликовала видео, в котором показывает содержимое коробки. «Не волнуйтесь, мы оставили всё в коробке Mi10TPro», ― говорилось в описании.
Тогда же Samsung опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что Galaxy «даст пользователю то, что он ищет» — на фотографии к записи был адаптер.
В декабре публикацию Samsung удалили. Компания вслед за Apple может перестать поставлять адаптеры с зарядными устройствами, говорили в июле источники корейского сайта ETNews.
- Китай
- Бремя для экологии
Блять, это настолько смешно, что пиздец.
Я понимаю, когда люди мусор выбрасывают куда положено, бычки не кидают и т.д. Это просто обычное воспитание и нежелание жить в говне.
Когда "белые люди" начинают как Гретта, топить за "экологию" обычно это происходит от скуки - делать-то нехуй, пахать в поле не надо.
Но когда Китай, который как бы подписал Киотский протокол, но никаких обязательств на себя вообще не брал, начинает топить за "экологию" это ж йопт ну такая ржака :)
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