Починить интернет: что за проект IPFS, который поддержали Microsoft, Brave и другие, и чем он полезен пользователям Статьи редакции
Децентрализованная сеть может сделать интернет быстрее, свободнее и стабильнее, считают создатели стандарта.
20 января браузер Brave, которым пользуются около 24 млн человек, объявил о поддержке децентрализованного протокола сети IPFS. Он призван улучшить работу интернета — сделать доступ к информации свободнее и быстрее за счет распределенной сети.
По мнению Brave, IPFS исправляет недостатки серверов, которые создают «централизованную точку отказа для доступа к контенту». А TechCrunch пишет, что IPFS — это «лучший шанс, чтобы изменить архитектуру интернета до того, как его противоречия сломают сеть изнутри».
Почему «современный» интернет считается медленным и уязвимым
«Классический» HTTP-интернет централизован и работает по принципу «клиент-сервер». Когда пользователь посещает сайт, он напрямую подключается к серверам, независимо от того, как далеко они находятся. Такой подход приводит к нескольким проблемам:
- Если сервер перестаёт работать, пользователь не может получить доступ к его содержимому: например, если обанкротится или сменится владелец сайта или выйдет из строя серверное оборудование. В среднем продолжительность жизни веб-страницы — 100 дней, без её бэкапов общество теряет «цифровую историю».
- Файлы скачиваются с одного сервера (компьютера), если возникает проблема с узлами подключения, то либо падает скорость загрузки, либо связь обрывается.
- Централизованная сеть подвержена цензуре со стороны правительств, интернет-провайдеров и сервисов, а также DDoS-атакам и выводу из строя части даже сторонних веб-сервисов при падении серверов ИТ-корпораций.
- По мере увеличения аудитории интернета (за счет смартфонов и устройств «интернета вещей», увеличивается нагрузка на сеть и расходы провайдеров на увеличение пропускной способности сети.
Что такое IPFS
Проблемы централизованного интернета пытается решить проект Хуана Бенета IPFS (InterPlanetary File System), разработанный в компании Protocol Labs. Альфа-версия была запущена в феврале 2015 года.
Это p2p-распределенный протокол связи, который объединяет все подключенные устройства в сеть с общей файловой системой. Её ключевое отличие от «классического» HTTP-протокола — IPFS децентрализованный. Данные в IPSS независимы от серверов-первоисточников и хранятся раздельно и долговременно.
Вместо поиска серверов IPFS «ищет» контент на компьютерах пользователей, по аналогии с блокчейном или BitTorrent. Любой объект сети, будь то файл или данные, хэшируется, а полученный хеш становится адресом файла в IPFS-системе. Скачав файл, пользователь кэширует его и становится его «источником» для других.
Чем IPFS может помочь интернету
Создатели проекта заявляют несколько преимуществ децентрализованной сети:
- Протокол IPFS позволяет сделать доступ к информации более быстрым и устойчивым к сбоям, так как за данными не нужно обращаться в центральный узел, и они могут храниться намного ближе к пользователю, чем был бы расположен сервер.
- Он лучше защищен, так как на децентрализованную сеть нельзя провести DDoS-атаку — одновременное большое число запросов будет распределено по устройствам сети.
- Он устойчив к цензурированию, так как нет сервера или другого центрального узла, который можно заблокировать.
- IPFS позволяет снизить затраты провайдеров на обслуживание сети, так так пользователи могут, например, включать видео из собственной сети провайдера, а не переходить по взаимосвязанным серверам. При просмотре видео требования к пропускной способности сети снижаются до 60%, заявляют создатели протокола.
- Пользователи могут получать доступ к IPFS-сайтам при нестабильном сигнале сети и другим сбоям интернета. В идеале возможен «выход в интернет в автономном режиме», полезный жителям развивающихся стран.
Кто уже поддержал IPFS
Brave
Первым полноценным десктопным браузером, поддерживающим IPFS, стал Brave с 24 млн пользователей. Его команда выступала одним из сторонников протокола и работала над внедрением с 2018 года.
Начиная с версии 1.19, пользователи Brave могут получать доступ к IPFS-сайтам, адреса которых начинаются с ipfs://. Также они могут установить полноценный узел IPFS и сделать свой браузер узлом сети.
Cloudflare
В 2018 году разработчик продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare выпустил шлюз на основе протокола IPFS. С его помощью пользователи могут получить доступ к сайтам и данным IPFS-сети, а также размещать свои сайты внутри сети.
Microsoft
В мае 2019 года компания выпустила проект децентрализованной сети ION для идентификации пользователей. Для работы он использует основную блокчейн-сеть биткоина и протокол IPFS.
Opera
В марте 2020 года Opera выпустила обновление браузера для Android, в котором появилась нативная поддержка IPFS — пользователи могут открывать ссылки ipfs://, как и обычные.
Несмотря на то, что пока IPFS не получил поддержку разработчиков самых популярных браузеров, популярность протокола может вырасти.
Децентрализованная сеть усложняет контроль за интернетом и его цензурой на фоне происходящих событий — с блокировкой Трампа в Twitter и Facebook, изъятии приложения Parler из магазинов приложений и дальнейшим отказом Amazon предоставить сервис Parler, считает The Verge.
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