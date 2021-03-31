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Новости TJ

«Яндекс» попросил Samsung и других производителей не устанавливать неудаляемые приложения компании Статьи редакции

Компания напомнила, что законе о предустановке ПО нет требования о неудаляемости приложений.

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян раскритиковал обновление Samsung, после которого у владельцев устройств появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Об этом написал в Facebook.

Худавердян рассказал, что компания обратилась к разработчикам устройств «с просьбой не делать так [не устанавливать приложения компании без возможности удаления]».

Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается – да, так делать нельзя.

Тигран Худавердян
управляющий директор группы компаний «Яндекс»

30 марта Samsung начала предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса», которые нельзя удалить.

#новость #яндекс #законороссийскомпо #samsung

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19 комментариев
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Эдуардъ Хамзинъ

17

И на этом спасибо

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Банальный микрофон

4

Да вы чтоооо!!! Минутка фальши от Худавердяна.

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Яркий теркин30см

Банальный
5

"Клянус, честное слово"

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Артур Кожевников

Банальный
0

Рыцари в сияющих доспехах - на страже интересов пользователей.

Ответить

Канищев Максим

5

Яндекс проявил благородство? Типа, это все они, мы просто хотели напихать своего говнософта на полшешечки.

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Вячеслав Григорьев

4

Мы просим вас не делать так. Но конечно вы нас не послушаете и сделаете все по своему. А мы просили вас настойчиво, ну раз нет то нет.

Пару месяцев до этого:
Тут закон вышел о предустановки Рос софта на смартфоны, не выполните требования будем щимить, штрафовать и т.д

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Silanser

2

Не виноватая я он сам пришел! Нам это не выгодно.... 😏 нас заставили!!!

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Кирилл Мельников

Silanser
0

Ну так все-таки гнусмасу а не яндексу решать как и что ставить на смартфоны, чтобы не получить штрафы от дебильного закона

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Соня Карлова

Кирилл
0

Ну вот они и решили поставить неудаляемые приложения, чисто по доброте душевной.

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Владислав

2

Что ж ты фраер сдал назад

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Александр Сергеев

2

Глазик выколю, но сделайте так, чтобы не вытекал

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Антон Курочкин

0

И рыбку съесть и

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Michael Stephenson

0

На 11 ведро судя по отзывам вообще обновляться опрометчиво у самсунга, куча проблем. Сам решил подождать пока бета-тестеры на себе все отшлифуют. 

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Яркий теркин30см

0

То есть гнусмас сам втыкал неудаляйки от яндекса? Пиздёжж

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Yan Varskii

0

По человечески? 🤣

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Адик Романов

0

Недолго музыка играла
Недолго фраер танцевал

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Kirk Louson

0

самсунг, как фольксваген? не может запомнить когда в России 1ое апреля?

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A B

0

Хахахаха, это тот же Яндекс, который устанавливал всем Я.Телепорт, который нельзя было удалить?

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Веб Новичек

0

От только Самсунг не знает об этой просьбе(

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