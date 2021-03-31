«Яндекс» попросил Samsung и других производителей не устанавливать неудаляемые приложения компании Статьи редакции
Компания напомнила, что законе о предустановке ПО нет требования о неудаляемости приложений.
Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян раскритиковал обновление Samsung, после которого у владельцев устройств появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Об этом написал в Facebook.
Худавердян рассказал, что компания обратилась к разработчикам устройств «с просьбой не делать так [не устанавливать приложения компании без возможности удаления]».
30 марта Samsung начала предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса», которые нельзя удалить.
Рыцари в сияющих доспехах - на страже интересов пользователей.
Яндекс проявил благородство? Типа, это все они, мы просто хотели напихать своего говнософта на полшешечки.
Мы просим вас не делать так. Но конечно вы нас не послушаете и сделаете все по своему. А мы просили вас настойчиво, ну раз нет то нет.
Пару месяцев до этого:
Тут закон вышел о предустановки Рос софта на смартфоны, не выполните требования будем щимить, штрафовать и т.д
Не виноватая я он сам пришел! Нам это не выгодно.... 😏 нас заставили!!!
Ну так все-таки гнусмасу а не яндексу решать как и что ставить на смартфоны, чтобы не получить штрафы от дебильного закона
Ну вот они и решили поставить неудаляемые приложения, чисто по доброте душевной.
На 11 ведро судя по отзывам вообще обновляться опрометчиво у самсунга, куча проблем. Сам решил подождать пока бета-тестеры на себе все отшлифуют.
Хахахаха, это тот же Яндекс, который устанавливал всем Я.Телепорт, который нельзя было удалить?
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