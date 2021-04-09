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Epic Games заявила в суде с Apple, что iMessage используется для «затягивания» пользователей в экосистему iPhone Статьи редакции
Разработчик Fortnite показал письма с рассуждениями сотрудников Apple о том, что открытие технологий для других систем навредит компании.
Epic Games подала новые документы для суда с Apple — в них компания показывает, что iMessage и другие приложения для iPhone используются для удержания пользователей внутри экосистемы iOS. Об этом пишет The Verge.
В качестве доказательств приводятся слова старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, старшего вице-президента по разработке Крейга Федериги и бывшего главного маркетолога Фила Шиллера.
«iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android», — приводит Epic слова Федериги. Apple решила не разрабатывать iMessage для Android ещё в 2013 году, говорится в документах. Службу обмена сообщениями компания запустила на iOS 5 в 2011 году.
«Основной барьер, который мешает пользователям уйти из экосистемы приложений Apple, — это iMessage [...] iMessage — это серьёзное препятствие», — заявил один неназванный бывший сотрудник компании в электронном письме в 2016 году. На это Шиллер ответил, что «разработка iMessage для Android больше навредит нам, чем поможет».
Эдди Кью признает, что Apple «могла бы сделать версию для Android, которая работала бы с iOS», чтобы «пользователи обеих платформ могли беспрепятственно обмениваться сообщениями друг с другом». Но приложение так и не выпустили.
Epic приводит в пример и другие сервисы Apple, которые мешают переходу на Android. К ним, например, относится FaceTime, презентованный в 2010 году. FaceTime выпустили только для iPhone, iPad и Mac.
- Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд. Разработчик также осуждает закрытость экосистемы iOS.
- В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
- В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах. В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд и потратить часть денег на суды.
- Предварительное слушание пройдёт 21 апреля, на нём будут присутствовать топ-менеджеры обеих компаний. Сам судебный процесс начнётся с 3 мая.
Ужасно конечно, компания создаёт экосистему под свои устройства. Беспредел.
Да именно, беспредел, прямое нарушение антимонопольного законодательства, ведь по сути тоже могли бы проделывать мобильные операторы.. Только уже не с ПО а с устройствами... Мы че просто так сеть мобильную строили, что бы на гей Аппле свои телефоны продавала? Фиг вам
Есть антимонапольное законодательство. Эпик права полностью. Надо судом обязать обязательную установку приложений из любых источников.
Нет никакого нарушения здесь. Да айфоны продаются. Но люди знают что берут. Кто не знал, те быстро продают и переходят на андроид. Монополия это когда на рынке всем и каждому продаётся iPhone (когда нет нормальной альтернативы), но есть андроид. ВЫБОР ЕСТЬ. МОНОПОЛИИ НЕТ.
Вы не поверите, но законом карается не только монополия, но и подавляющее положение на рынке, которое эпол безусловно занимает
Занимает, ну да, потому что она успешна и нравится всем, что она нарушает?
К примеру, захватывать рынки за счёт тех, где ты доминируешь запрещено законом
Смотри, я понял твою мысль. Чисто юридически может быть ты прав, но что на деле? Посмотри какую долю в программном обеспечении в России хотя бы просто занимает компания Microsoft. Каждая школа, каждый дом, каждый бизнес-сектор пользуется её программами, чисто юридически это тоже монополия, но люди ведь сами хотят пользоваться, никто никому это не навязывает, это просто вошло в широкую массу, здесь нельзя ничего предъявлять компании.
К примеру, эпол выходит на банковский рынок. Пока с помощью посредника, но всё же. И за счёт удобства с айфонами она станет лидером на этом рынке.
Рынок микроплатежей в приложениях. Эпол непонятно за что дерёт там комиссию. Куча разных вещей поглощается эплом, хотя она к этой части вообще никак не относится
Есть прямое нарушение на запрет скачивания сторонних приложений. Они дерут немыслимые 30%. А ведь цена могла бы быть ноль, если бы антимонопольщики работали нормально.
Проблема в том что рынок приложений появился благодаря Apple. App Store как вышел однажды и популяризовал рынок мобильных приложений, так и выставил условия о 30%. Это все давно. Они не меняли с тех пор никакие условия. Через год после них появился Google Play. И рынок мобильных приложений стал входить каждому потребителю мобильных телефонов. А сейчас первооткрывателя хотят засудить что она одним из первых открыла этот рынок и вообще занимает большую часть (что неудивительно, кто первый, тот и съел)
Да. И это нормально. Потому что мобильная платформа уже стала естественной монополией
iOS App Store 2018 revenue came to $46.6 billion, while Google Play revenue stood at $24.8 billion by this measure
Да, давайте откроем систему для установки приложений из любых источников, сделаем второй Андроид и обрушим заработок сторонним разработчикам с помощью пиратства. Отличный план.
Это называется свобода выбора. Как раз для этой свободы и существует антимонопольное законодательство.
Огрызки покупают очень богатые и в основном недалекие люди, поэтому они не шибко сильны в технике, и про пиратские приложения не все даже слышали.
Это называется свобода выбора
Это называется «с водой выплёскиваем ребёнка». Ради одной-двух крупных корпораций бездумно сломать экономику тысячам малых и средних разработчиков, которые принесли платформе популярность и полагаются на неё.
Огрызки покупают очень богатые и в основном недалекие люди, поэтому они не шибко сильны в техники и про пиратские приложения не все даже слышали
Давно на улицу выходили? Либо у нас очень богатые люди в стране, либо вы абсолютно оторваны от реальности.
Кто-нибудь, расскажите этим американцам про телеграмм
Преимущество iMessage в том, что ты не паришься как сообщение дойдёт до получателя. Если у человека не айфон, то отправится просто СМС.
Телега такое не позволяет сделать
Да, Телега не позволяет такое сделать, но никто и не парится по этому поводу.
Да, пока не окажется, что человека в телеге нет и он сидит в вацапе или вайбере
Интересно, как вы можете человеку отправить сообщение в телеге, если его в телеге не зарегистрировано? Как это можно отправить, чтобы оно не дошло и «оказалось» что у пользователя не было телеги?!
Именно. И в итоге для новых контактов нужно перебирать приложения. С iMessage жизнь чуть попроще
А как новому контакту ответить на ваше СМС ? Скорее всего он пришлёт в ответ сообщение "пишите в телеграм" (или вотсап). Так что никому вы ничего не упростили.
В США у 100% жителей айфоны?
47% https://www.statista.com/statistics/236550/percentage-of-us-population-that-own-a-iphone-smartphone/#:~:text=Currently%20there%20are%20more%20than,users%20in%20the%20United%20States.
И не удивлюсь, если андроид имеет высокую долю только из-за его дешевости. Нищие люди тоже смартфонами должны пользоваться
То есть по факту в США тоже так: если пишешь человеку с Андроидом, то придётся перейти в нормальный мессенджер вместо ущербного iMessage.
А так - все в iMessage сидят
Вы сейчас сами опровергли эту ложь. Айфоном пользуется меньшинство.
А вы богатый человек? Вы готовы пользоваться ущербным мессенджером ради принадлежности к "илите" ?
Значит вы пользуетесь ущербным имессаджем, потому что им пользуются ваши друзья из США. Ваши контакты пользуются имессаджем, не потому что им удобно, а потому что это дефолтный мессенджер в иос. Так расскажите им про телегу, и не нужно тут выдумывать какие-то преимущества iMessage.
А потом на балансе минус косарь из-за того, что ты отправляешь обычные смс.
Крутая штука, ничего не скажешь.
Если, конечно, у тебя в тарифе не подключены безлимитные смс. Но кому вообще сейчас нужны безлимитные смс?
p.s. у меня айфон, но все равно смысла в iMessage при живых мессенджерах не вижу.
Это лишь потому что, внезапно, мессенджер от эпла у нас не распространён. Был бы распространён - видел бы смысл
Однако всё равно iMessage очень далеко до Telegram с его прекрасными возможностями:
1. Кроссплатформенность
2. Гибкость
3. Скорость
4. Стикеры
5. Отправка любого типа файлов вплоть до 2 гигабайт (без сжатия)
6. Встроенный музыкальный плеер
7. Боты
8. Супергруппы и голосовые чаты с неограниченным числом пользователей
9. Секретные чаты
10. Быстрая синхронизация
И многое многое другое...
Это все прекрасно, однако объясните это пользователям WhatsApp и все эти удобства уйдут под плинтус. У всех по умолчанию либо WhatsApp, либо в случае с Apple-девайсами, iMessage из коробки. Все остальное никому не интересно
И меня это поражает! Если просто взять и сравнить например iMessage с Telegram, то сразу становится понятно, что iMessage — просто обычное СМС-приложение...
Понимаешь да, это выглядит архаично. Но в простоте вся сила. Для кого-то это смс-ник, для кого-то это лучший Месседжер, для кого-то универсальная вещь между тем и другим, вроде ничего такого, а угодил всем. Качать не надо, все предустановленно, да, нет большинства функций, но это компенсируется тем что он безумно прост в использовании и понятен всем и каждому
Вы про iMessage? Если да, то и Telegram можно использовать как обычное СМС-приложение, только на всех платформах и даже WEB... А если нужно что-то большее, чем просто отправка сообщений, то тут уже "мама не горюй!" Даже не смотря на то, что iMessage предустановлен у пользователей iOS/iPadOS/macOS, всё равно остаются пользователи других платформ... iMessage проиграет не только в поддержке платформ, но и во всём другом...
Только, к сожалению, это людям не надо. Ну или они не знают что это им надо) Иначе бы телега давно была топ 1
Ну так iMessage тоже далеко не топ 1. По числу пользователей Telegram обходит iMessage (данные взяты из публичных источников).
Видимо, большинство людей всё таки предпочитают нечто большее, чем просто строчить СМС-ки.
Спасибо, что просветили, о половине плюшек впервые узнала)
Всегда пожалуйста. На самом деле, Telegram — чудо программистов, которое (к моему удивлению) не так популярно в России, как хотелось бы. Я спокойно могу обойтись без iOS и пользоваться Android и наоборот... Но вот Telegram... От него отказаться у меня не получится. Перейти с Telegram на любой другой мессенджер - всё равно что перейти с мессенджера на обычные СМС.
Так никто не заставляет отправлять «как СМС», система автоматически отправлять не станет, нужно лишь пользователю нажать кнопку «отправить как СМС», вопросы ещё есть по удобству?
В США смс бесплатные. Поэтому либо iMessage для iPhone, либо смс для остальных.
Они даже про WhatsApp не знают. IPhone занимает настолько большую долю рынка (47%), что сторонние мессенджеры практически не существуют. И смс бесплатные (6 миллиардов смс в день в США, для сравнения в Германии это 9 миллиардов в год).
Гипотетически если Apple сделает приложение iMessage для андроида и публикует в Google Play - думаю довольно скоро app окажется в топе "самых скачиваемых".
Apple пыталась пыталась привязать клиентов к своей экосистеме устройств
Ну вообще то успешно привязала. Экосистема максимально удобна для неискушенного настройками пользователя, синхронизируется друг с дружкой и работает как часы.
В Andriod тоже последние пару лет прекрасная синхронизация и обрастает все своей экосистемой.
Что еще надо?
Это как говорить "у машины 4 колеса и она быстро едет, поэтому производители машин подсадили всех на свои авто, вместо того что бы дальше на лошадях скакать".
Полегче бы там в Epic с наркотиками.
Аналогия кривовата. Колёса совмеситимы между разными машинами) И желание иметь какие-либо колёса не привязывают тебя к марке авто
Да вы что, а теперь почитайте варианты разболтовки колес, они отличаются даже на разных линейках одного производителя, не говоря уже о разных марках. И если у тебя классные диски, и ты меняешь авто, придется либо диски продавать, либо брать авто из той же линейки.
Т.е. вы покупаете не авто, а колёса и диски?
В сфере телефонов я покупаю не железку, а сервисы, которые работают на железке. К примеру, если телефон не поддерживает телеграм, то я не буду его покупать.
Я всего лишь ответил на ваш комментарий, в котором вы говорите что желание иметь какие либо колеса (сервисы) не привязывает вас к конкретному авто (железке) - зачастую привязывает, и этим ситуация схожа. А о том что в комбинации авто-диски приоритеты отличаются от железка-сервисы речи не шло ни в вашем комментарии, ни в моем
Sony выпускает эксклюзивы для PlayStation, чтобы привлечь игроков на свою платформу. EpicGames, где же ты? Какой же стыд, пиздец.
Зачем нужен iMessage когда есть Телеграм? П.Дуров
Никогда не пользовался iMessage именно из-за того, что его нет на Андроиде и Винде.
Прикиньте если бы Microsoft запретили X86 системы или .bat файлы, или вообще языки программирования для эпл. Это же абсурд.
Учитывая что 90% компьютеров это винда, то вообще ничего бы не поменялось)
Яркий пример легализации МарьИванны штатах (шучу), но никак иначе такое спорное суждение в 2021 родится в головах юристов не могло. ИМХО.
спорное только для идиотов. Каждый адекватный человек понимает, что эпики правы. Другое дело, что это нормальная ситуация - никто не может принудить тебя делать продукт для другой платформы. А вот не закрывать свою платформу - да. Также поступают производители игровых приставок, например - только за счет эксклюзивов и живут, хотя это иногда выглядит крайне аморальным
А что если Apple не хочет внедрять, эпики признали что iMessage лучший мессенджер, но раз он лучший значит Apple все делают правильно, хотите лучший Месседжер покупаете iPhone, если это не лучший Месседжер, тогда вы и проблем не видите
Скорее всего две последние новости должны были в немного другой последовательности:
- 8 апреля выходит статья о планах Apple на ближайшей защите. В статье говорится, что Apple крайне протестует о закрытости своей системы и вменяемой ей монополии. Они предлагают и просят преравнять AppStore ко всему игровому рынку и рассматривать всех сразу, т.к. они также борятся за пользователей и так же подвержены конкуренции.
Кроме этого они утверждают, что у потребителей есть выбор в проведении транзакций вплоть до покупки токенов (тут имеется в виду виртуальной валюты)у самих разработчиков на других платформах, например PC с Windows, после чего она появится в игре и у них на IOS.
- на следующий день, 9 числа, уже выходит статья про iMessage и желание удержать пользователей у себя и ни о какой открытости, вроде как, речь не идёт.
перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android
выпустить детский вариант iPhone (что-то типа 5С — маленький, весёленький, пластмассовый, дешёвый) не пробовали?
Зачем, если можно и заработать и не тратиться на поддержку приложения под андроид?
Антимонопольное регулирование это способ предотвратить неизбежные математические последствия конкурентной бизнес среды.
При любой свободной конкуренции выручка в рыночном сегменте между компаниями участниками располагается по принципу Парето,после чего монопольное положения мажоритария,при отсутствии регулирования,это вопрос времени.
В случае приватизации символического пространства,монополизм интернет гигантов это свершившийся факт не только по выручке,но и по информационному доминированию,так что попытка антимонопольно регулировать или по выручке или по информационному доминированию будет напоминать вычерпывание моря.
Ситуация сильно сложнее и требует экстра усилий со стороны общества.Вот только никто к этому не готов ,поскольку просто посмотреть на эту проблему целиком страшно до безумия.
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