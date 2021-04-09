Разработчик Fortnite показал письма с рассуждениями сотрудников Apple о том, что открытие технологий для других систем навредит компании.

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Epic Games подала новые документы для суда с Apple — в них компания показывает, что iMessage и другие приложения для iPhone используются для удержания пользователей внутри экосистемы iOS. Об этом пишет The Verge.

В качестве доказательств приводятся слова старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, старшего вице-президента по разработке Крейга Федериги и бывшего главного маркетолога Фила Шиллера.

«iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android», — приводит Epic слова Федериги. Apple решила не разрабатывать iMessage для Android ещё в 2013 году, говорится в документах. Службу обмена сообщениями компания запустила на iOS 5 в 2011 году.

«Основной барьер, который мешает пользователям уйти из экосистемы приложений Apple, — это iMessage [...] iMessage — это серьёзное препятствие», — заявил один неназванный бывший сотрудник компании в электронном письме в 2016 году. На это Шиллер ответил, что «разработка iMessage для Android больше навредит нам, чем поможет».

Эдди Кью признает, что Apple «могла бы сделать версию для Android, которая работала бы с iOS», чтобы «пользователи обеих платформ могли беспрепятственно обмениваться сообщениями друг с другом». Но приложение так и не выпустили.

Epic приводит в пример и другие сервисы Apple, которые мешают переходу на Android. К ним, например, относится FaceTime, презентованный в 2010 году. FaceTime выпустили только для iPhone, iPad и Mac.