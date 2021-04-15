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TSMC объявила, что дефицит микросхем сохранится до 2022 года — у Nvidia и Intel похожие прогнозы Статьи редакции
Нехватка чипов в мире возникла из-за пандемии Covid-19 — теперь из-за них страдают автопроизводители и другие компании.
TSMC, продукты которой используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, заявила, что полностью проблемы с чипами не исчезнут как минимум до 2022 года, пишет Bloomberg. Компания добавила, что часть проблем можно будет решить уже летом.
Дефицит микросхем спровоцировала пандемия Covid-19. По данным Bloomberg, больше всех пострадали автопроизводители — по их оценкам, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд.
Крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов. О возможном переносе выпуска Galaxy Note на год уже предупредила Samsung, источники Nikkei говорили, что Apple тоже отложила производство некоторых MacBook и iPad.
В Nvidia считают, что проблемы постепенно решатся после первого квартала 2022 года. «Общий спрос [на чипы] остается очень высоким и продолжает превышать предложение, наши запасы остаются довольно низкими», — сказала финансовый директор компании Колетт Кресс и предположила, что это продолжится до конца года.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предполагает, что нехватка чипов сохранится и после 2022 года. В интервью газете The Washington Post он заявил, что ситуация может улучшаться время от времени, но для полного исправления нужны новые заводы, на строительство которых уйдут годы.
Всё ещё хуже на самом деле, писал об этом в блоге, основная проблема не в мощностях компаний с в том, что поднасрали им правительства многих стран
И пандемия никак не связана с текущими проблемами, они накапливались постепенно на растущем рынке, просто до этого были ходы для их решения, которые теперь перекрыты ради мировых амбиций Китая/США
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Точно также было когда срок службы ламп накаливания снижали монополисты чтобы зарабатывать больше.
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