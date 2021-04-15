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Техника
Рая Хачатрян

TSMC объявила, что дефицит микросхем сохранится до 2022 года — у Nvidia и Intel похожие прогнозы Статьи редакции

Нехватка чипов в мире возникла из-за пандемии Covid-19 — теперь из-за них страдают автопроизводители и другие компании.

5 5 комментариев
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TSMC, продукты которой используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, заявила, что полностью проблемы с чипами не исчезнут как минимум до 2022 года, пишет Bloomberg. Компания добавила, что часть проблем можно будет решить уже летом.

Дефицит микросхем спровоцировала пандемия Covid-19. По данным Bloomberg, больше всех пострадали автопроизводители — по их оценкам, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд.

Крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов. О возможном переносе выпуска Galaxy Note на год уже предупредила Samsung, источники Nikkei говорили, что Apple тоже отложила производство некоторых MacBook и iPad.

В Nvidia считают, что проблемы постепенно решатся после первого квартала 2022 года. «Общий спрос [на чипы] остается очень высоким и продолжает превышать предложение, наши запасы остаются довольно низкими», — сказала финансовый директор компании Колетт Кресс и предположила, что это продолжится до конца года.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предполагает, что нехватка чипов сохранится и после 2022 года. В интервью газете The Washington Post он заявил, что ситуация может улучшаться время от времени, но для полного исправления нужны новые заводы, на строительство которых уйдут годы.

  • В начале апреля TSMC объявила, что из-за дефицита чипов потратит $100 млрд за три года на расширение производства микросхем.
  • В марте Intel объявила, что инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний.

#новость #tsmc #nvidia #intel #чипы

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Илья Шишкунов

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Всё ещё хуже на самом деле, писал об этом в блоге, основная проблема не в мощностях компаний с в том, что поднасрали им правительства многих стран 

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Илья Шишкунов

Илья
2

И пандемия никак не связана с текущими проблемами, они накапливались постепенно на растущем рынке, просто до этого были ходы для их решения, которые теперь перекрыты ради мировых амбиций Китая/США 

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Antsiforov Stanislav

Илья
2

Можно ссылку на статью пожалуйста?

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Сергей Милосердов

0

Ну лады, полгода-год то подождем.

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Комментарий удален

Mark Shagal

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Точно также было когда срок службы ламп накаливания снижали монополисты чтобы зарабатывать больше.

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