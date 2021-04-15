Нехватка чипов в мире возникла из-за пандемии Covid-19 — теперь из-за них страдают автопроизводители и другие компании.

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TSMC, продукты которой используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, заявила, что полностью проблемы с чипами не исчезнут как минимум до 2022 года, пишет Bloomberg. Компания добавила, что часть проблем можно будет решить уже летом.

Дефицит микросхем спровоцировала пандемия Covid-19. По данным Bloomberg, больше всех пострадали автопроизводители — по их оценкам, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд.

Крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов. О возможном переносе выпуска Galaxy Note на год уже предупредила Samsung, источники Nikkei говорили, что Apple тоже отложила производство некоторых MacBook и iPad.

В Nvidia считают, что проблемы постепенно решатся после первого квартала 2022 года. «Общий спрос [на чипы] остается очень высоким и продолжает превышать предложение, наши запасы остаются довольно низкими», — сказала финансовый директор компании Колетт Кресс и предположила, что это продолжится до конца года.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предполагает, что нехватка чипов сохранится и после 2022 года. В интервью газете The Washington Post он заявил, что ситуация может улучшаться время от времени, но для полного исправления нужны новые заводы, на строительство которых уйдут годы.