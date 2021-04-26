Apple выпустила обновление iOS 14.5: с новыми правилами об отслеживании данных и разблокировкой iPhone по Apple Watch Статьи редакции
Компания теперь требует, чтобы разработчики приложений просили разрешение на сбор данных — против этого выступала Facebook.
Обновление iOS 14.5 обязывает разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание данных для рекламы.
Против этого выступала в том числе Facebook, которая заявила, что изменения ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов. Соцсеть также предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, в ответ Apple обвинила компанию в желании собрать как можно больше данных о пользователях.
Среди других обновлений:
- Пользователи смогут настроить Apple Watch на разблокировку iPhone с Face ID при ношении защитной маски. В «Настройках» нужно выбрать Face ID, а затем «Разблокировать с помощью Apple Watch».
- Голосовой помощник Siri больше не использует женский голос по умолчанию: пользователи могут выбрать из четырёх голосов. Также Siri теперь умеет объявлять о входящих вызовах через AirPods.
- Apple обновила приложение «Подкасты» — оно теперь поддерживает подписку и обновило дизайн страниц шоу. Подписка заработает в мае. В Apple News компания улучшила поиск.
- Компания также добавила поддержку контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X/S на iPhone и iPad и поддержку маячков для отслеживания вещей AirTag.
А когда уже apple watch будут сигнализировать, что коннекция с телефоном оборвалась? Чтобы не забывать телефон. Вроде элементарная функция, но ее до сих пор нет.
Есть приложение для уведомления о разрыве связи. Можно настроить уведомление, когда связь хуже становится с телефоном, то уведомление шлёт.
Долго искал нужный вариант, остановился на этом приложении.
П.с. Приложение денег стоит
А там нет чтоли??)) Бгг, в самсунгах сто лет, как есть. Очень полезная функция, сколько раз спасала
Не понимаю, почему до сих пор не сделают отключение через пароль или фейс ад? Телефон воруют, отключают и смысл поиска теряется.
Теперь в маске можно разблокировать телефон часами чтобы оплатить на кассе. Хотя постойте, ведь часами можно оплатить и без телефона... тогда зачем эта функция?
Лично у меня маска используется в 99% случаев для оплаты на кассе и 1% для чего-то другого. И в этих остальных случаях не проблема подождать пока не сработает фэйс айди и спокойно ввести пароль, а на кассах люди ждут
Но маску нужно носить во всех общественных местах, например в транспорте. И люди которые заботятся об окружающих, ее носят, им полезно будет.
Плюс помимо России есть страны, где за нахождение на улице без маски реально штрафуют
А ведь в айпадах после 2018 тоже фейс айди, а про них эппл почему-то и не вспоминает — хотя разблокировку по часам умеет даже мак со старта продаж часов
Компания также добавила поддержку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на iPhone и iPad
Что? Может быть, поддержку геймпадов?
Также Siri теперь умеет объявлять о входящих вызовах через AirPods.
а раньше кто это делал? у телеграма даже сообщения зачитывает
если у вас AW S3 с WatchOS 6 на борту, не обновляйтесь!!!
коннекта с часами не будет!
Паникёрство какое-то
не паникерство, а реальность
сейчас сижу с ничего не могущими часами
время-то хоть показывают?
Это вам их Госдеп отключил. Надо было отечественные покупать, "Ракету" или "Командирские" и не выпендриваться : )
Пользователи смогут настроить Apple Watch на разблокировку iPhone с Face ID при ношении защитной маски.
Вот это хорошо 👌
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