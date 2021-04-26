Техника
Таня Боброва

Apple выпустила обновление iOS 14.5: с новыми правилами об отслеживании данных и разблокировкой iPhone по Apple Watch Статьи редакции

Компания теперь требует, чтобы разработчики приложений просили разрешение на сбор данных — против этого выступала Facebook.

Обновление iOS 14.5 обязывает разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание данных для рекламы.

Против этого выступала в том числе Facebook, которая заявила, что изменения ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов. Соцсеть также предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, в ответ Apple обвинила компанию в желании собрать как можно больше данных о пользователях.

Среди других обновлений:

  • Пользователи смогут настроить Apple Watch на разблокировку iPhone с Face ID при ношении защитной маски. В «Настройках» нужно выбрать Face ID, а затем «Разблокировать с помощью Apple Watch».
  • Голосовой помощник Siri больше не использует женский голос по умолчанию: пользователи могут выбрать из четырёх голосов. Также Siri теперь умеет объявлять о входящих вызовах через AirPods.
  • Apple обновила приложение «Подкасты» — оно теперь поддерживает подписку и обновило дизайн страниц шоу. Подписка заработает в мае. В Apple News компания улучшила поиск.
  • Компания также добавила поддержку контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X/S на iPhone и iPad и поддержку маячков для отслеживания вещей AirTag.

#новость #apple

3003 просмотров
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Илья Бухаров

13

А когда уже apple watch будут сигнализировать, что коннекция с телефоном оборвалась? Чтобы не забывать телефон. Вроде элементарная функция, но ее до сих пор нет.

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Роман Дегтярев

Илья
2

Подождите немного) Ну, немнооооого, понимаете?

Ответить

Александр Комаров

Илья
1

Есть приложение для уведомления о разрыве связи. Можно настроить уведомление, когда связь хуже становится с телефоном, то уведомление шлёт.
Долго искал нужный вариант, остановился на этом приложении.

П.с. Приложение денег стоит

Ответить

Андрей Чуринов

Илья
0

А там нет чтоли??)) Бгг, в самсунгах сто лет, как есть. Очень полезная функция, сколько раз спасала

Ответить

Max Khokhlov

11

Не понимаю, почему до сих пор не сделают отключение через пароль или фейс ад? Телефон воруют, отключают и смысл поиска теряется.

Ответить

X Ulysses

Max
0

Мм не понял, поясните плз

Ответить

Павел

X
1

Сейчас вор может просто выключить телефон, и вероятность его отслеживания и блокирования владельцем становится нулевой. Логично, что без пароля владельца или биометрии это нельзя было сделать.

Ответить

Иван Виолентов

1

Теперь в маске можно разблокировать телефон часами чтобы оплатить на кассе. Хотя постойте, ведь часами можно оплатить и без телефона... тогда зачем эта функция?

Ответить

Arthur N

Иван
9

Ты телефон разблокируешь только для оплаты?

Ответить

Иван Виолентов

Arthur
0

Лично у меня маска используется в 99% случаев для оплаты на кассе и 1% для чего-то другого. И в этих остальных случаях не проблема подождать пока не сработает фэйс айди и спокойно ввести пароль, а на кассах люди ждут

Ответить

Евгений Вовас

Иван
0

Но маску нужно носить во всех общественных местах, например в транспорте. И люди которые заботятся об окружающих, ее носят, им полезно будет.

Ответить

Илья Богиня

Евгений
1

Плюс помимо России есть страны, где за нахождение на улице без маски реально штрафуют

Ответить

Роман Дегтярев

Arthur
0

А для чего ещё то? Что им ещё нужно?

Ответить

Денис Морганов

3

Грамотный ход по отключи конкурентов от кормушки

Ответить

Андрей Арсенович

2

Принудительное изменение ориентации при ее блокировке, вот это полезно

Ответить

Andre Macareno

2

А ведь в айпадах после 2018 тоже фейс айди, а про них эппл почему-то и не вспоминает — хотя разблокировку по часам умеет даже мак со старта продаж часов

Ответить

Иван Плис

Andre
0

братец да ты вездесущий!
впервые тебя на вц вижу

Ответить

Arthur N

2

Компания также добавила поддержку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на iPhone и iPad

Что? Может быть, поддержку геймпадов?

Ответить

Maxim Bityukov

Arthur
0

Их самых. Копирайтеры вообще обленились 

Ответить

Алина Евсенкова

1

Айфона нет, поэтому затестить не смогу 

Ответить

Superposition

1

ну выпустила и выпустила

Ответить

Bender Rodriguez

0

 Также Siri теперь умеет объявлять о входящих вызовах через AirPods.

а раньше кто это делал? у телеграма даже сообщения зачитывает

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

0

если у вас AW S3 с WatchOS 6 на борту, не обновляйтесь!!!
коннекта с часами не будет!

Ответить

Dmitriy Dorian

Кто
0

Паникёрство какое-то

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

Dmitriy
0

не паникерство, а реальность
сейчас сижу с ничего не могущими часами

Ответить

Andrew Freez

Кто
0

время-то хоть показывают?

Ответить

Кто то из

Andrew
0

они работают, выходят через айфон в интернет, работает хендофф для сафари
но не работают уведомления, звонки, синхронизация фоток, отправка смс, управление воспроизведением

Ответить

Dmitriy Dorian

Кто
–1

Это вам их Госдеп отключил. Надо было отечественные покупать, "Ракету" или "Командирские" и не выпендриваться : )

Ответить

Балкон.Ру

0

Пользователи смогут настроить Apple Watch на разблокировку iPhone с Face ID при ношении защитной маски.

Вот это хорошо 👌

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Балкон.Ру

Балкон.Ру
–1

а вот это так себе

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