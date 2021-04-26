Против этого выступала в том числе Facebook, которая заявила, что изменения ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов. Соцсеть также предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, в ответ Apple обвинила компанию в желании собрать как можно больше данных о пользователях.