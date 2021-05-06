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Техника
Евгения Евсеева

Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают Статьи редакции

Изменения вступят в силу в 2022 году.

6 6 комментариев
729 просмотров

Google объявила, что в Google Play появится «раздел безопасности», который должны заполнить все разработчики приложений для Android — чтобы «помочь людям понять, какие данные собирают приложения», пишет The Verge.

В разделе будут перечислены данные, к которым есть доступ у приложения — например, местоположение, контакты или личная информация. Google также позволит разработчикам объяснить, как используются данные и зачем они нужны для работы приложений.

Например, разработчики смогут рассказать, шифруются ли данные, соответствуют ли приложения семейной политике Google и другое. Также в разделе будет указано, есть ли у пользователя возможность отказаться от сбора информации.

Новая политика будет распространяться на все приложения, а проверять достоверность данных будет независимая сторона. Если сведения будут недостоверными или разработчики откажутся делиться информацией, Google может заблокировать обновления приложения, пишет издание.

Изменения вступят в силу постепенно: начиная с четвёртого квартала 2021 года разработчики смогут начать указывать, какие данные они собирают. Пользователи начнут видеть «раздел безопасности» в начале 2022 года.

Этапы введения новой политики

Более подробную информацию о настройках конфиденциальности Google планирует рассказать во второй половине 2021 года.

  • С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков приложений сообщать, какие данные они собирают и запрашивать согласие на использование IDFA (идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики).

#новость #google

6 6 комментариев
4
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6 комментариев
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Константин Шукалов

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Цукер сегодня точно без валерьянки не уснет ))

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BearStrikesBack

1

А почему редакция vc еще не сделала новость про то, кто из российских компаний в 14.5 iOS пытается вас трекать? Тиньков вот точно пытается, Озон еще.

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ЯжПрограммист

0

Выгодное дело значит

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Комментарий удален

Илитный Иксперт

0

Орнул

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Denis Kulish

0

Посчитали и подумали, какой смысл делиться с Цукербергом доходом от рекламы )) Кстати Гугл, даже в большем плюсе будет в сравнении с Эпл.

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Саня Видосов

–1

Надеюсь, Сервисы Google Play и сам Play Market тоже будут сообщать обо всех данных, которые собирают втихушку.
А лучше не ставить галочки по умолчанию на ВКЛ в таких настройках, как "делиться местоположением" и "передавать информацию для статистики и диагностики"

Сервисы GP вообще хороший такой набор собирает, если посмотреть

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