Изменения вступят в силу в 2022 году.

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Google объявила, что в Google Play появится «раздел безопасности», который должны заполнить все разработчики приложений для Android — чтобы «помочь людям понять, какие данные собирают приложения», пишет The Verge.

В разделе будут перечислены данные, к которым есть доступ у приложения — например, местоположение, контакты или личная информация. Google также позволит разработчикам объяснить, как используются данные и зачем они нужны для работы приложений.

Например, разработчики смогут рассказать, шифруются ли данные, соответствуют ли приложения семейной политике Google и другое. Также в разделе будет указано, есть ли у пользователя возможность отказаться от сбора информации.

Новая политика будет распространяться на все приложения, а проверять достоверность данных будет независимая сторона. Если сведения будут недостоверными или разработчики откажутся делиться информацией, Google может заблокировать обновления приложения, пишет издание.

Изменения вступят в силу постепенно: начиная с четвёртого квартала 2021 года разработчики смогут начать указывать, какие данные они собирают. Пользователи начнут видеть «раздел безопасности» в начале 2022 года.

Этапы введения новой политики

Более подробную информацию о настройках конфиденциальности Google планирует рассказать во второй половине 2021 года.