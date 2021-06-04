Распределить их так, чтобы все остались довольны — невозможно. Экономическое решение в виде аукциона, чтобы карты достались тем, кому это более нужно, по ряду причин невозможно.

В итоге карты достались тем, кому повезло и тем, кто грамотно использовал ботов. Но были и те, кто использовал ботов неумело, что привело к сбоям на сайте, вплоть до полной неработоспособности.