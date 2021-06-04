«Снова не на коне»: глава DNS признал проблемы с продажами видеокарт и заявил, что они вряд ли наладятся в 2021 году Статьи редакции
Но компания постарается учесть свои ошибки к следующему старту продаж.
3 июня в продажу в России поступили видеокарты от Nvidia серии RTX 3080 Ti. Интернет-магазин DNS не выдержал наплыва покупателей — страница с видеокартами не прогружалась, а те, кто смог на неё зайти, жаловались, что кнопка «Купить» неактивна.
Глава DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook рассказал, что DNS «решает нерешаемую задачу». По его словам, у сети было всего 500 видеокарт, а желающих их приобрести — около 10 тысяч.
В комментариях к своей записи Алексеев заявил, что в сети не ждут, что ситуация с дефицитом видеокарт станет лучше до конца 2021 года. 10 июня в продажу поступит видеокарта RTX 3070 Ti — Алексеев пообещал, что в сети постараются учесть недочёты, которые нашли сами, и замечания покупателей.
- В январе 2021 года продавцы электроники рассказали «Ведомостям» о резко выросшем спросе на видеокарты из-за роста стоимости криптовалют — они мгновенно раскупаются, стоимость в среднем выросла на $100, на некоторые модели — в 1,5-2 раза.
- В феврале 2021 года Nvidia заявила, что ограничение на майнинг в GeForce RTX 3060 невозможно обойти — а затем выпустила драйвер, где его нет.
- В марте 2021 года сооснователь DNS Дмитрий Алексеев извинился за проблемы с продажами видеокарт Nvidia.
Ждем, когда биткоин запретят во всем мире, ну или хотя бы, в основных странах.
Россия и другие страны вводят цифровую валюту, о каком запрете идёт речь?
А причем тут цифровая валюта (Proof-of-stake с заранее сгенерированным выпуском центральным банком страны) и биткоин (Proof-of-work) ?))
жди дальше :-D это как ждать, что солнце завтра утром не встанет из-за горизонта
У него только теневое применение. Но мне кажется не только рф занимается продажей наркотиков.
Битку дали ход после того как фбр начало арестовывать наркомагазины и видмо гос-ва хотят на их заработать.
Ну или хотя бы в основных странах...
Не хило так вы сократили нам режим ожидания, может быть, всё-таки, подождём весь мир?
А там, гляди, и своими глазами успеем запечатлеть, как Солнце потухнет!
Китай уже почти запретил, на очереди США, дальше мы, Европа и остальные
понятненько
Помню-помню, "не больше 2-х в одни руки" и эти нубские вопросы от бабушек - "Что лучше майнить сегодня?"
Тут придумывать нечего:
Выдавать в одни руки офлайн по идентификатору с предварительной записью и забить на хейт перекупов и майнеров, кукарекающих про рыночек.
Электронную очередь, онлайн шоу и чем вы не эпл?
На следующий день, если будут остатки, по доставке можно отправлять.
Но куда нам до такого. Самое смешное, что перегруз мог по естественным причинам и без ботов произойти, так как куча народу в одну секунду зашли и без перерыва по 100 раз в минуту жали F5.
Нужно через госуслуги сделать вход.
Ну, иногда попасть к неврологу сложнее, чем урвать 3080. Поэтому, разумно.
продажа по паспорту по одной штуке в руки с ведением базы покупателей видеокарт.
кто хочет - находит возможность , кто не хочет - находит причину
Последовательный Филипп
Это нарушает закон о ЗППП, тк предложение будет неравным для все участников рынка
хейт в сети, огласка суд
когда это в рф работало ?
мне всегда казалось что здесь просто smm оперативно в рамках поддержания имиджа дополнительно заводяот заявки на техподдержке , не более
Я 5а днях заходил на компьютер юниверс и как бы все в наличии. Дефицит не наблюдаю. Воистину, Россия - страна майнеров.
Можно ли ссылку хотя бы на один товар с доставкой в Россию?
Хм))) а почему все чмырят DNS,ах да в Ситилинк цены выше чем даже у барыг Авито) ну да ДНС 100% жадные пытаются продать карты хоть за какие то адекватные деньги
почему нельзя было устроить офлайн продажи по талонам (как бы это идотски не звучало), как айфоны?
спрос - огромный, хотят майнеры страдать, пусть страдают, физически, занимают очереди, по одной карте в руки
захотят еще больше страдать, пускай приезжают всем аулом что бы получить по талончику
Но ведь при капитализме и свободном рынке не может быть дефицита!
Колбаса - не менее сложный продукт если смотреть чисто технически)
ты либо дурчок либо не смешно шутишь
Ну смотри, чтобы колбасу делать надо тоже учиться лет 5 в университете и знать химию с физикой.
Ну а что мешало за последние 5 лет нарастить производство? Есть какие-то непреодолимые законы физики которые мешают этому? Ну вот, например, нет же дефицита айфонов и макбуков. В них используются фундаментально те же ресурсы что и в видео карте.
Очередной bullshit.
DNS «решает нерешаемую задачу».
Простите - а какая задача нерешаемая?
Убрать из закупок перекупов из числа своих сотрудников?
Не продавать больше 1 карты в 1 руки?
Еще можно поверить, что слотов не дали, ДНС же маленькая сеть, поэтому только 500 карт выдали.
Но уж распределить их среди 10.000 желающих можно было в форме той же лотерии, учитывая правило "не более 1 карты в одни руки".
Но проще же написать 1 пост в сети, чем что-то там пилить и тратить на это ресурсы, т.к. "все-равно купят".
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