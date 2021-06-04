Техника
Евгения Евсеева

«Снова не на коне»: глава DNS признал проблемы с продажами видеокарт и заявил, что они вряд ли наладятся в 2021 году Статьи редакции

Но компания постарается учесть свои ошибки к следующему старту продаж.

3 июня в продажу в России поступили видеокарты от Nvidia серии RTX 3080 Ti. Интернет-магазин DNS не выдержал наплыва покупателей — страница с видеокартами не прогружалась, а те, кто смог на неё зайти, жаловались, что кнопка «Купить» неактивна.

Глава DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook рассказал, что DNS «решает нерешаемую задачу». По его словам, у сети было всего 500 видеокарт, а желающих их приобрести — около 10 тысяч.

Распределить их так, чтобы все остались довольны — невозможно. Экономическое решение в виде аукциона, чтобы карты достались тем, кому это более нужно, по ряду причин невозможно.

В итоге карты достались тем, кому повезло и тем, кто грамотно использовал ботов. Но были и те, кто использовал ботов неумело, что привело к сбоям на сайте, вплоть до полной неработоспособности.

Дмитрий Алексеев
глава DNS

В комментариях к своей записи Алексеев заявил, что в сети не ждут, что ситуация с дефицитом видеокарт станет лучше до конца 2021 года. 10 июня в продажу поступит видеокарта RTX 3070 Ti — Алексеев пообещал, что в сети постараются учесть недочёты, которые нашли сами, и замечания покупателей.

  • В январе 2021 года продавцы электроники рассказали «Ведомостям» о резко выросшем спросе на видеокарты из-за роста стоимости криптовалют — они мгновенно раскупаются, стоимость в среднем выросла на $100, на некоторые модели — в 1,5-2 раза.
  • В феврале 2021 года Nvidia заявила, что ограничение на майнинг в GeForce RTX 3060 невозможно обойти — а затем выпустила драйвер, где его нет.
  • В марте 2021 года сооснователь DNS Дмитрий Алексеев извинился за проблемы с продажами видеокарт Nvidia.

#новость #видеокарты #nvidia #dns

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Отчаянный алмаз

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По его словам, у сети было всего 500 видеокарт, а желающих их приобрести — около 10 тысяч.

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Маркетологов к стенке

3

Ждем, когда биткоин запретят во всем мире, ну или хотя бы, в основных странах.

Ответить

Andrey Isaev

Маркетологов
1

Россия и другие страны вводят цифровую валюту, о каком запрете идёт речь?

Ответить

евгений аношин

Andrey
1

А причем тут цифровая валюта (Proof-of-stake с заранее сгенерированным выпуском центральным банком страны) и биткоин (Proof-of-work) ?))

Ответить

Маркетологов к стенке

Andrey
0

они вводят централизованную цифровую валюту, а это другое

Ответить

Alex Sedoff

Маркетологов
–3

жди дальше :-D это как ждать, что солнце завтра утром не встанет из-за горизонта

Ответить

Маркетологов к стенке

Alex
0

Этого недолго ждать осталось

Ответить

Для Сохранения

Маркетологов
0

У него только теневое применение. Но мне кажется не только рф занимается продажей наркотиков.
Битку дали ход после того как фбр начало арестовывать наркомагазины и видмо гос-ва хотят на их заработать.

В США конфисковали биткоины на $3,6 млн
За торговлю наркотиками
www.kommersant.ru
Ответить

Anton Pestsov

Маркетологов
0

Ну или хотя бы в основных странах...
Не хило так вы сократили нам режим ожидания, может быть, всё-таки, подождём весь мир?
А там, гляди, и своими глазами успеем запечатлеть, как Солнце потухнет!

Ответить

Маркетологов к стенке

Anton
0

Китай уже почти запретил, на очереди США, дальше мы, Европа и остальные

Ответить

Anton Pestsov

Маркето…
0

Ухх я прям в восторге!
Какая получится длинная и спокойная жизнь

Ответить

Вячеслав Ра

3

понятненько

Ответить

Вася Пражкин

Вячеслав
1

Помню-помню, "не больше 2-х в одни руки" и эти нубские вопросы от бабушек - "Что лучше майнить сегодня?"

Ответить

Anton Pestsov

2

Тут придумывать нечего:
Выдавать в одни руки офлайн по идентификатору с предварительной записью и забить на хейт перекупов и майнеров, кукарекающих про рыночек.
Электронную очередь, онлайн шоу и чем вы не эпл?
На следующий день, если будут остатки, по доставке можно отправлять.
Но куда нам до такого. Самое смешное, что перегруз мог по естественным причинам и без ботов произойти, так как куча народу в одну секунду зашли и без перерыва по 100 раз в минуту жали F5.

Ответить

Канищев Максим

Anton
0

Нужно через госуслуги сделать вход.

Ответить

Anton Pestsov

Канищев
0

Ну, иногда попасть к неврологу сложнее, чем урвать 3080. Поэтому, разумно.

Ответить

Сергей Стариков

1

А почему аукцион нельзя?

Ответить

Митя Мурасов

–1

продажа по паспорту по одной штуке в руки с ведением базы покупателей видеокарт.
кто хочет - находит возможность , кто не хочет - находит причину

Ответить

Последовательный Филипп

Митя
2

Это нарушает закон о ЗППП, тк предложение будет неравным для все участников рынка

Ответить

Митя Мурасов

Последовательный
0

началось

Ответить

Сидор

Митя
2

В каком законе написано, что без паспорта мне не продадут видеокарту?
Если такого закона нет, а продавец ну очень хочет, - хейт в сети, огласка суд,  и так далее. Может, и проверочка какая зайдет
Никому это не нужно

Ответить

Митя Мурасов

Сидор
0

хейт в сети, огласка суд

когда это в рф работало ?

Ответить

Сидор

Митя
0

Вы на vc - это, наряду с банки.ру – лучшие площадки для огласки и решения проблем клиентов с банками и даже - прости Господи - с авито (иногда). 
В Приемной уже архив по решенным после огласки проблемам клиентов превышает аналогичный в судах ))

Ответить

Митя Мурасов

Сидор
0

мне всегда казалось что здесь просто smm оперативно в рамках поддержания имиджа дополнительно заводяот заявки на техподдержке , не более

Ответить

One Geek

–2

Я 5а днях заходил на компьютер юниверс и как бы все в наличии. Дефицит не наблюдаю. Воистину, Россия - страна майнеров.

Ответить

lakoros

One
1

В физический магазин? потому что на сайте ни черта нет как и по всему миру.

Ответить

Гигант мысли

One
0

Можно ли ссылку хотя бы на один товар с доставкой в Россию?

Ответить

One Geek

Гигант
0

Так я и пишу, что в России нет карт, потому что страна майнеров. А в Европе были доступны на прошлой неделе. По доставке не скажу, давно не покупал железо.

Ответить

Magomet Apaev

0

Интересно, а почему они цену не поднимут на X, дабы уравнять спрос?

Ответить

lakoros

0

ДНС всегда устраивает такой хайп с низкими ценами для привлечения внимания)

Ответить

Канищев Максим

0

Ещё годик и карт будет завались после дампа крипты в следующем году. 

Ответить

Михаил Штанько

0

Хм))) а почему все чмырят DNS,ах да в Ситилинк цены выше чем даже у барыг Авито) ну да ДНС 100% жадные пытаются продать карты хоть за какие то адекватные деньги

Ответить

Esli Yuzbekova

0

ставь лайк если ты бот который положил сайт

Ответить

Кека Пека

0

почему нельзя было устроить офлайн продажи по талонам (как бы это идотски не звучало), как айфоны?

спрос - огромный, хотят майнеры страдать, пусть страдают, физически, занимают очереди, по одной карте в руки

захотят еще больше страдать, пускай приезжают всем аулом что бы получить по талончику

Ответить

Igor Filippov

0

Но ведь при капитализме и свободном рынке не может быть дефицита! 

Ответить

Кека Пека

Igor
0

не сравнивай дефицит продуктов и технически сложного продукта стоимостью более тысячи долларов, чел

Ответить

Igor Filippov

Кека
0

Колбаса - не менее сложный продукт если смотреть чисто технически)

Ответить

Кека Пека

Igor
0

ты либо дурчок либо не смешно шутишь, либо в совокупности

Ответить

Igor Filippov

Кека
0

 ты либо дурчок либо не смешно шутишь

Ну смотри, чтобы колбасу делать надо тоже учиться лет 5 в университете и знать химию с физикой. 

Ответить

Кека Пека

Igor
0

ну типа

Ответить

Кека Пека

Igor
0

пиздец конечно, вот тебе и капитализм, ага

обыватель считает что видеокарты пасутся на лугах а потом устраивают их забой, в миксер хуякс и всё готово

ты хоть сам немного подумай что необходимо сделать для производства одной видеокарты..

Ответить

Igor Filippov

Кека
0

Ну а что мешало за последние 5 лет нарастить производство? Есть какие-то непреодолимые законы физики которые мешают этому? Ну вот, например, нет же дефицита айфонов и макбуков. В них используются фундаментально те же ресурсы что и в видео карте. 

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Очередной bullshit.
DNS «решает нерешаемую задачу».
Простите - а какая задача нерешаемая?
Убрать из закупок перекупов из числа своих сотрудников?
Не продавать больше 1 карты в 1 руки? 
Еще можно поверить, что слотов не дали, ДНС же маленькая сеть, поэтому только 500 карт выдали.
Но уж распределить их среди 10.000 желающих можно было в форме той же лотерии, учитывая правило "не более 1 карты в одни руки". 
Но проще же написать 1 пост в сети, чем что-то там пилить и тратить на это ресурсы, т.к. "все-равно купят". 

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