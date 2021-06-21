Ирина Никулина, Boiron: «Я доверяла мнению гуру бизнеса больше, чем собственным инсайтам, и ряд проектов не воплотила»

Ирина Никулина построила успешную карьеру в фарминдустрии, пройдя путь от специалиста до руководителя крупнейшей корпорации. В рамках менторства программы женского предпринимательства Female foundry она рассказала о главных барьерах для мотивации в начале пути, а также ключевых направлениях, на которые важно делать ставку при развитии бизнеса –…