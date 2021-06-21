Hyundai закрыла сделку по покупке 80% в Boston Dynamics при оценке в $1,1 млрд Статьи редакции
Компания планирует использовать роботов в производстве и строительстве.
Hyundai приобрела 80% долю в Boston Dynamics при оценке всей компании в $1,1 млрд, ещё 20% остались у прошлого владельца — холдинга Softbank. Корейская компания стала уже третьим владельцем Boston Dynamics после Google и Softbank.
В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию. Пока неясно, кому ещё компания планирует их продавать. В рекламном ролике Hyundai роботы помогают людям решать повседневные задачи: например, сопровождают пожилых и инвалидов.
Hyundai объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года — тогда компанию оценили в $1,1 млрд.
Прикольно, что Бостон Динамикс продают за копейки. Гугл продал Софтбанку, который продал Хэндэ.
Похоже, что не нащупали рынок для таких роботов. Открывать двери и носить коробки - слишком дорогое удовольствие для таких роботов.
Да и не видят перспектив, что интересно.
Им надо было продавать таких роботов как конструкторы для дальнейшего улучшения и интеграции, открыть софт для них. Уверен, нашлась бы масса стартапов по внедрению их в жизнь. Например, можно отправить робособаку с обычной собакой погулять утром, а самому - поспать ).
Я тем временем закрыл сделочку по приобретению пары хамовников венское. Па акцеи!
Зато скоро Hyundai наштампует еще много небольших желтых роботов ).
BD появились слишком рано, когда не было такого хайпа по нейронкам и машин лёрнингу. То, что ребята делали 10 лет, сейчас можно сделать за год. Думаю, что хундай будет юзать их в первую очередь в промышленном производстве. Они очень крутые ребята, которые спасаю Россию, поставляя более менее сносные автомобили за адекватные цены. Собирать моторы роботами, автоматизировать склады - почему бы и не?
Урок для тех кто говорит что скоро все будет автоматизированно. Это при том что у BD одни из самых крутых роботов.
До тех пор, пока роботы от каждого производителя будут закрытыми экосистемами - ничего глобально не взлетит.
Компьютеры изменили мир только после относительной открытости и совместимости по софту. Каждый производитель стал делать свой «кубик» в системе. У роботов пока совсем не так.
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