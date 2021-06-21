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Техника
TJ

Hyundai закрыла сделку по покупке 80% в Boston Dynamics при оценке в $1,1 млрд Статьи редакции

Компания планирует использовать роботов в производстве и строительстве.

Hyundai приобрела 80% долю в Boston Dynamics при оценке всей компании в $1,1 млрд, ещё 20% остались у прошлого владельца — холдинга Softbank. Корейская компания стала уже третьим владельцем Boston Dynamics после Google и Softbank.

В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию. Пока неясно, кому ещё компания планирует их продавать. В рекламном ролике Hyundai роботы помогают людям решать повседневные задачи: например, сопровождают пожилых и инвалидов.

Hyundai объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года — тогда компанию оценили в $1,1 млрд.

#новость #hyundai #bostondynamics

1070 просмотров
17 17 комментариев
8
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17 комментариев
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Alexey Ivanov

6

Прикольно, что Бостон Динамикс продают за копейки. Гугл продал Софтбанку, который продал Хэндэ.

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Вася Пражкин

Alexey
4

Похоже, что не нащупали рынок для таких роботов. Открывать двери и носить коробки - слишком дорогое удовольствие для таких роботов.

Ответить

Alexey Ivanov

Вася
0

Да и не видят перспектив, что интересно.

Ответить

Вася Пражкин

Alexey
1

Им надо было продавать таких роботов как конструкторы для дальнейшего улучшения и интеграции, открыть софт для них. Уверен, нашлась бы масса стартапов по внедрению их в жизнь. Например, можно отправить робособаку с обычной собакой погулять утром, а самому - поспать ).

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Igor Filippov

Alexey
0

Пока в США можно импортировать нищих мексиканцев - перспектив нет.

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Джон Картошкин

Alexey
0

Да, какая-то странная цена. Видать там долги и раздутый маркетинг.

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Небольшой жёлтый робот

5

Я тем временем закрыл сделочку по приобретению пары хамовников венское. Па акцеи!

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Николай Синицын

Небольшой
1

Я шкаф закрыл с грязной одеждой

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Вася Пражкин

Небольшой
1

Зато скоро Hyundai наштампует еще много небольших желтых роботов ).

Ответить

Михаил Анюков

Небольшой
1

Я тоже вчера в Пятёрочке был, закупился по акции на 300 рублей. 

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Ринат Хафизов

1

Rest in peace, Boston Dynamics. It was fun. While it lasted.

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Сергей Подгорный

1

BD появились слишком рано, когда не было такого хайпа по нейронкам и машин лёрнингу. То, что ребята делали 10 лет, сейчас можно сделать за год. Думаю, что хундай будет юзать их в первую очередь в промышленном производстве. Они очень крутые ребята, которые спасаю Россию, поставляя более менее сносные автомобили за адекватные цены. Собирать моторы роботами, автоматизировать склады - почему бы и не?

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LolKekNet

Сергей
0

Да и к тому же помогут с развитием собственного автопилота :)

Ответить

Михаил Анюков

1

Когда уже Бостоны будут вот такие агрегаты. 

Ответить

Джон Картошкин

0

Вот это поворот!

Ответить

Igor Filippov

0

Урок для тех кто говорит что скоро все будет автоматизированно. Это при том что у BD одни из самых крутых роботов. 

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Denis Kiselev

0

До тех пор, пока роботы от каждого производителя будут закрытыми экосистемами - ничего глобально не взлетит.

Компьютеры изменили мир только после относительной открытости и совместимости по софту. Каждый производитель стал делать свой «кубик» в системе. У роботов пока совсем не так.

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