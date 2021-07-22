В США одобрили право на ремонт электроники сторонними компаниями Статьи редакции
Федеральная торговая комиссия проголосовала за снятие всех ограничений.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) единогласно проголосовала за снятие ограничений, которые не позволяют потребителям, рабочим, малому бизнесу и даже государственным учреждениям ремонтировать свои устройства в сторонних сервисных центрах.
Агентство выделит дополнительные ресурсы на соблюдение существующих законов, таких как «Право на ремонт» (Right-to-Repair) и «Гарантийный акт Магнусона-Мосса» (Magnuson-Moss Warranty Act).
При этом FTC планирует использовать комплексный подход — собирать комментарии и жалобы от общественности и тесно сотрудничать с правоохранительными органами и политиками штатов.
Заявление комиссии прозвучало после указа президента Байдена от 9 июля, в котором он поручил отменить «введённые влиятельными производителями нечестные антиконкурентные ограничения на сторонний и самостоятельный ремонт».
Ждем новый айфон осенью со съемной батареей?
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Вы взяли баснословный кредит и решили купить айфон, купили, уронили его в маршрутке, разбился экран и ничего не работает. Чтобы починить, вам нужно брать новый кредит на ремонт, а так, можно в мастерской сделать раза в три дешевле.
Так пример же про батарейку, а не про ремонт в целом
Если на кону ощутимые для Apple деньги, то наоборот усложнят компоновку, чтобы васяны с алиэкспрессовскими паяльниками не смогли подступиться.
Это касается только бытовых вещей или машин тоже?
Великолепно, осталось распространить на весь мир.
Теперь дело за малым, запретить на законодательном уровне возможность скачивать приложения только с оф.магазинов. Необходимо разрешить скачивать и устанавливать программы с оф.сайтов, в обход комиссий.
Ну и заодно запретить платные лутбоксы и т.д. Или пусть получают лицензию казино 😂
Еблодрочеры такие еблоцентристы. В статье ни слова про apple. На моём недешевом андроидфоне (и всех предыдущих) всегда можно было ставить приложения откуда угодно. Правда пригодится это может редко. LinkedIn, iherb и т.п. Ещё с 4pda что-то ставил и сносил. Но вы пишите так, как будто ничего в мире, кроме apple не существует.
А я еще 11 июля написал про единый минимальный налог, антитрастовые и антимонопольные меры, что это очень серьезное событие. и про то что это значит для корпораций, в первую очередь Apple и FAANG.
https://vc.ru/finance/268523-naivysshaya-opasnost-padeniya-fondovyh-rynkov-v-blizhayshuyu-nedelyu
Больше всего пункт с техникой коснется самую ёбну..ю компанию в вопросах ремонта на сегодняшний день. По любому чиху замена всей платы, которая стоит как новый ноутбук и гарантия в 1 год для дорогой техники, при том что другие компании с ноутами куда дешевле предоставляют тот же 1 год. А то и 2, 3.
Расширенная гарантия у Эппл по адовым ценам. Для макубуков 20.000 рублей в РФ.
Акции Apple с тех пор выписывают кренделя по - 5 % +5% за неделю. Вместе с другими Faang. Дикость...
Однозначно надо перетряхивать портфель акций, а лучше закрывать позиции. И шорты и лонги пока бурления не успокоится.
В США полно фирм, занимающихся applience repair. Они разве все работают только от фирм производителей?
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