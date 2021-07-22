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Техника
DTF

В США одобрили право на ремонт электроники сторонними компаниями Статьи редакции

Федеральная торговая комиссия проголосовала за снятие всех ограничений.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) единогласно проголосовала за снятие ограничений, которые не позволяют потребителям, рабочим, малому бизнесу и даже государственным учреждениям ремонтировать свои устройства в сторонних сервисных центрах.

Агентство выделит дополнительные ресурсы на соблюдение существующих законов, таких как «Право на ремонт» (Right-to-Repair) и «Гарантийный акт Магнусона-Мосса» (Magnuson-Moss Warranty Act).

При этом FTC планирует использовать комплексный подход — собирать комментарии и жалобы от общественности и тесно сотрудничать с правоохранительными органами и политиками штатов.

Слишком долго производители запугивали потребителей и изгоняли сервисные центры из бизнеса. Эта знаковая политика меняет ситуацию. В городе новый шериф!

Кайл Винс
гендиректор компании iFixit

Заявление комиссии прозвучало после указа президента Байдена от 9 июля, в котором он поручил отменить «введённые влиятельными производителями нечестные антиконкурентные ограничения на сторонний и самостоятельный ремонт».

#новость

1072 просмотров
18 18 комментариев
14
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18 комментариев
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Жаркий динозавр

11

Более того пусть производители выпускают инструкции по ремонту, а то эти ремонтники разломают всю технику.

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Вася Пражкин

3

Ждем новый айфон осенью со съемной батареей?

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Andrey Novikov

Вася
1

Судя по линейке IPhone - модульный конструктор. Как в старые корпуса вставить новую начину а-ля SE

Ответить

Jay Green

Andrey
0

недавно попалось видео где начинку 8го без проблем впихнули в квадратный корпус аля 12. Прочих франкинштейнов на ютабе полно.

Ответить

Gidevan

Вася
0

Не понимаю зачем это может понадобиться. Лично я убиваю свои айфоны раньше чем у них батарейка изнашивается. Пользуюсь айфонами по 3-4 года, батарейка как новая. 

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Маркетологов к стенке

Gidevan
0

Вы взяли баснословный кредит и решили купить айфон, купили, уронили его в маршрутке, разбился экран и ничего не работает. Чтобы починить, вам нужно брать новый кредит на ремонт, а так, можно в мастерской сделать раза в три дешевле.

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Антон Пятков

Маркето…
0

Так пример же про батарейку, а не про ремонт в целом

Ответить

Маркетологов к

Антон
0

Батарейка тоже может сломаться

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Поджог Сараев

Вася
0

Если на кону ощутимые для Apple деньги, то наоборот усложнят компоновку, чтобы васяны с алиэкспрессовскими паяльниками не смогли подступиться.

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ur spam

Вася
–1

При чем здесь это?

Ответить

Sht_Anton

0

Это касается только бытовых вещей или машин тоже?

Ответить

Sht_Anton

Sht_Anton
1

норм, машин это тоже касается

Ответить

Маркетологов к стенке

–2

Великолепно, осталось распространить на весь мир.
Теперь дело за малым, запретить на законодательном уровне возможность скачивать приложения только с оф.магазинов. Необходимо разрешить скачивать и устанавливать программы с оф.сайтов, в обход комиссий.

Ответить

Игорь Мыслинский

Маркетологов
1

Тим Суини, перелогиньтесь

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Get Money

Маркетологов
0

Ну и заодно запретить платные лутбоксы и т.д. Или пусть получают лицензию казино 😂

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Ринат Хафизов

Маркетологов
0

Еблодрочеры такие еблоцентристы. В статье ни слова про apple. На моём недешевом андроидфоне (и всех предыдущих) всегда можно было ставить приложения откуда угодно. Правда пригодится это может редко. LinkedIn, iherb и т.п. Ещё с 4pda что-то ставил и сносил. Но вы пишите так, как будто ничего в мире, кроме apple не существует.

Ответить

Психический колос

0

А я еще 11 июля написал про единый минимальный налог, антитрастовые и антимонопольные меры, что это очень серьезное событие. и про то что это значит для корпораций, в первую очередь Apple и FAANG.

https://vc.ru/finance/268523-naivysshaya-opasnost-padeniya-fondovyh-rynkov-v-blizhayshuyu-nedelyu

Больше всего пункт с техникой коснется самую ёбну..ю компанию в вопросах ремонта на сегодняшний день. По любому чиху замена всей платы, которая стоит как новый ноутбук и гарантия в 1 год для дорогой техники, при том что другие компании с ноутами куда дешевле предоставляют тот же 1 год. А то и 2, 3. 

Расширенная гарантия у Эппл по адовым ценам. Для макубуков 20.000 рублей в РФ. 

Акции Apple с тех пор выписывают кренделя по - 5 % +5%  за неделю. Вместе с другими Faang. Дикость...
Однозначно надо перетряхивать портфель акций, а лучше закрывать позиции. И шорты и лонги пока бурления не успокоится. 

Наивысшая опасность падения фондовых рынков в…
Upd. Apple сейчас шортят. Видно по чартам. Уже второй раз за несколько дней большие объемы.
vc.ru
Наивысшая опасность падения фондовых рынков в…
Upd. Apple сейчас шортят. Видно по чартам. Уже второй раз за несколько дней большие объемы.
vc.ru
Ответить

Ринат Хафизов

0

В США полно фирм, занимающихся applience repair. Они разве все работают только от фирм производителей?

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