Правительство утвердило «Яндекс» поисковиком по умолчанию на продаваемых устройствах с 2022 года Статьи редакции
А на ноутбуки и компьютеры будут предустанавливать «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.
Поисковая система «Яндекса» должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)», говорится в распоряжении правительства.
Кроме того, с 2022 года обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках станут «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.
В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов», пишет ТАСС.
- Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
- В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки в 2021 году, а в августе представило список на 2022 год.
- В июле правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО. На 2021 год выбрали «Яндекс», но говорили, что поисковая система может измениться.
"Правительство утвердило «2 года» условно по умолчанию."
"2 года условно" уже очень давно как по умолчанию по некоторым статьям))) Был на допросах по разным делам, в разных районах и у разных следователей. Все следователи на первом допросе как под копирку говорят - да сознайся ты и получишь всего "2 года условно")))
"с 2022 года обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках станут ... Kaspersky Internet Security."
Вопрос по Kaspersky Internet Security: он станет бесплатным или покупателю придется переплачивать за его предустановку? А если придется переплачивать, то не нарушает ли это права потребителя?
Сейчас из недр Яндекса выскочит Аркадий и расскажет как он против всего этого! Если кто-то забыл: https://www.forbes.ru/tehnologii/342785-fas-i-google-zaklyuchili-mirovuyu-v-spore-po-zhalobe-yandeksa ред.
Согласно некоторым счетчикам, Яндекс уже не 50% и уступает Гуглу. Яндекс лидер в отчетах Яндекса 🙃 Если не ошибаюсь, то согласно LiveInternet он уже лидером не является и я склонен этому верить тк доля мобилок в интернет трафике все больше и Гугл там дефолтный.
К тому же выдача Яндекса заспамлена рекламой и колдунщиками, а Гугл эту черту пока не перешёл и на мой взгляд, остался более юзабельным и выдаёт более релевантные ответы в поиске тк 70% выдачи не занимает реклама 🤷🏻♂ ред.
"позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов»" - так вроде Яндекс выигрывал даже дело - что в начале использования устройством человеку должен предлагаться выбор, а это ТОЧНО НЕ РАВНЯЕТСЯ предустановке браузера и антивируса.
Это помимо того, что у Яндекса и так доля поиска на мобилах вроде даже больше 50%.
А на ноутбуки и компьютеры будут предустанавливать «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.
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