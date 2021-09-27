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Техника
Евгения Евсеева

Правительство утвердило «Яндекс» поисковиком по умолчанию на продаваемых устройствах с 2022 года Статьи редакции

А на ноутбуки и компьютеры будут предустанавливать «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.

Поисковая система «Яндекса» должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)», говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, с 2022 года обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках станут «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.

В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов», пишет ТАСС.

В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис

Минцифры
  • Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
  • В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки в 2021 году, а в августе представило список на 2022 год.
  • В июле правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО. На 2021 год выбрали «Яндекс», но говорили, что поисковая система может измениться.

#новость #яндекс #законороссийскомпо

2725 просмотров
81 81 комментарий
8
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81 комментарий
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proflance

- Правительство утвердило «Автоваз» машинами по умолчанию;
- Правительство утвердило «Картошку» едой по умолчанию;
- Правительство утвердило «2 года» условно по умолчанию. ред.

Ответить
61
Против Спама

"Правительство утвердило «2 года» условно по умолчанию."

"2 года условно" уже очень давно как по умолчанию по некоторым статьям))) Был на допросах по разным делам, в разных районах и у разных следователей. Все следователи на первом допросе как под копирку говорят - да сознайся ты и получишь всего "2 года условно")))

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8
Александр Ст

Правительство утвердило правительство правительством по умолчанию.

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0
proflance

История о том, как Яндекс в политику не лез! ред.

Ответить
33
Рациональный Никита

Так ещё ладно бы поиск был норм, но он же уебищный! Они на него давно забили,  там доры, автопереводы, паршеная копипаста ну и Дзен с Кью иногда полвыдачи занимают.

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3
BearStrikesBack

Частная компания, капитализм, учиться нужно было лучше, сами всего добились, вы просто завидуете. че там еще в таких случаях пишут?

Ответить
2
H Jenkins

ФАС там ничего не смущает?) 

Ответить
25
ЯжПрограммист

ФАС не девочка таких мелочей смущаться. 

Ответить
9
Artem Nedorezov

А вы Google предлагаете поставить?

Ответить
0
Против Спама

"с 2022 года обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках станут ... Kaspersky Internet Security."

Вопрос по Kaspersky Internet Security: он станет бесплатным или покупателю придется переплачивать за его предустановку? А если придется переплачивать, то  не нарушает ли это права потребителя?

Ответить
9
Павел

Скорее всего будут запускать триал на пару недель, потом назойливо спамить "Ваш компьютер без защиты, купи". Большинство купит, соотвественно комунадояхта тоже купиться, как и комунадодача и прочие блага. 

Ответить
4
Против Спама

Дам совет - ищите ключи у китайцев ;) Они у них очень дешевые, но рабочие

Ответить
2
ivan krapivin

А поиск mail.ru не будет против?

Ответить
7
Антон Кузьмин

Ябзасудил, на месте мейлру))

Ответить
6
ivan krapivin

коллега, давайте собирать петицию на чендж.орг

Ответить
2
Антон Кузьмин

Шо то гавно, шо это)

Ответить
3
Против Спама

Если не ошибаюсь, раньше в поисковике mail.ru было написано "применяются технологии поиска Яндекс"

Ответить
0
Игорь Протасов

Так они свою аську пропихнули

Ответить
0
ЯжПрограммист

Сейчас из недр Яндекса выскочит Аркадий и расскажет как он против всего этого! Если кто-то забыл: https://www.forbes.ru/tehnologii/342785-fas-i-google-zaklyuchili-mirovuyu-v-spore-po-zhalobe-yandeksa ред.

ФАС и Google заключили мировую в споре по жалобе…
Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и…
www.forbes.ru
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8
konflic

Жалобу в ФАС уже пишет за равные условия.

Ответить
1
Антон Кузьмин

Да хрен с ним с поиском по умолчанию - по крайней мере эту настройку легко поменять. Но покупать макбуки с предустановленным bloatware - это уже совсем стрёмно)

Тем более, что все эти штуки не выпиливаются простым перемещением в корзину

Ответить
7
Марк Климов

Ну да, надо же поддержать Яндекс, который лезет во все коммерческие и информационные ниши со своим поисковиком на перевес монополизируя рынки. Видимо доля в 50+% слишком маленькая для честной конкуренции с гуглом.

Ответить
5
Константин Шукалов

Согласно некоторым счетчикам, Яндекс уже не 50% и уступает Гуглу. Яндекс лидер в отчетах Яндекса 🙃 Если не ошибаюсь, то согласно LiveInternet он уже лидером не является и я склонен этому верить тк доля мобилок в интернет трафике все больше и Гугл там дефолтный.

К тому же выдача Яндекса заспамлена рекламой и колдунщиками, а Гугл эту черту пока не перешёл и на мой взгляд, остался более юзабельным и выдаёт более релевантные ответы в поиске тк 70% выдачи не занимает реклама 🤷🏻‍♂ ред.

Ответить
3
Рациональный Никита

Один фиг у него много, потому они вообще не парятся. Вот упало бы до 5%, вот это было бы норм. Но это мечты)

Ответить
1
Константин Шукалов

С такими законами не упадёт 😅

Ответить
0
Рациональный Никита

Так да. Ниже писал коммент: если что, Кисель расскажет, что Гугл это враги и его запретят ) И будет ебаный Яндекс везде.

Ответить
0
Константин Шукалов

Интересно, как это повлияет на цену рекламы в Яндексе и инфляцию 🙈 Ведь все, что сдерживает Яндекс от повышения цен на рекламу - это отсутствие монопольного положения и конкуренция с Гуглом 🤷🏻‍♂

Ответить
0
Рациональный Никита

Да ну, Яндекс особо вообще ничто не сдерживает) Уж тем более ФАС xD

Ответить
0
Василий Белогородов

Я и без него видел немало недовольства гуглом. У него вон при поиске всегда пишется внизу страниц "то-то заблокировано по запросу, это-то заблокировано". Многие это видят и для них это цензура. А что не видно, то и не раздражает.

Ответить
0
Ренат Зайдуллин

Liveinternet  🤦‍♂

Ответить
1
Константин Шукалов

И дальше что? 🤷🏻‍♂ Что вы хотели нам всем этим показать? 👀 ред.

Ответить
0
Местный Орзэмэс

Это политический вопрос управления вниманием масс и подачи нужного соуса к новостям и информационному фону. Было бы странно, если бы сильные во власти этим не злоупотребляли. Дальше больше.

Ответить
3
Руслан Ніколаєнко

ну дык, а вы видели госдолг в США? то-то же

Ответить
1
Sergey Khohlachev

А что госдолг США? Приватизируют Эппл, Майкрософт и Гуглю впридачу — долг пропадёт.

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко
Ответить
0
Илья М

перечисленные компании государству принадлежат уже? :)
Хотя как там берут под козырек - не удивительно.

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

такие новости в пятницу нужно постить)

Ответить
5
Илья М

чтобы накатить и устроить срач? це дило, да.

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

угу, я тут настроился на работу по проекту, но такую новость пропустить не могу - приготовил поп-корн и жду

Ответить
5
Василий Белогородов

Если без шуток, то все основные поисковики уже стали бякой, когда надо найти что-то, выходящее за рамки "большой брат разрешил".

Ответить
1
Юрий

Поиск по умолчанию хотя бы не сильно мешает компьютеру, а вот принудительная установка всем Kaspersky Internet Security это уже вредительство, я считаю

Ответить
4
Артур Кожевников

Бэкдоры сами себя не внедрят.

Ответить
2
Карим Мусаев

Сдох бы этот херандекс поскорее

Ответить
3
Ivan Boldyrev

То есть, ноутбуки будут сразу поставляться с правительственными троянами?

Ответить
3
Илья М

вы хотите сказать что в Microsoft Windows и MacOS по умолчанию российские трояны в браузерах? :) Менять-то будут поисковик, не сам браузер. ред.

Ответить
–1
Павел

Касперский же ещё

Ответить
1
Ivan Boldyrev

Я хочу сказать, что Яндекс.Браузер и Касперский будут обязательными к предустановке.

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

У меня шикарная идея — всем в правительстве выдать Яндекс Телефоны. Вот у меня есть, пусть и они поддержат отечественную компанию.

Ответить
3
Onetwo Threefour

Не выдать, а обязать использовать. Как и все остальные импортозамещения. Может, тогда что-то сдвинется в принимаемых законах

Ответить
0
irmr

Наконец-то Яндекс браузер под freedos портируют

Ответить
3
Илья Фролов

Предвижу новый тип объявлений на авито:
- Продам смартфон, новый. Куплен за границей, поисковик - Гугл)))

Ответить
2
Против Спама

Поисковик можно менять вручную. И проблема в том, что не все умеют менять поисковик на смартфоне, а потому пользуются поисковиком по умолчанию - Гуглом, что очень не нравится тем, кто рекламируется в Яндекс Директе.

Ответить
2
Игорь Плахин

Яндекс не нравится тем, что его потом фиг удалишь (лезет во все настройки)
Думаю это отталкивает пользователей куда сильнее чем приказной тон правительства

Ответить
0
Илья Фролов

Менять можно, но от яндекса уже не избавишься

Ответить
0
Павел

Скорее продавцы будут за 100р. менять "поисковик по умолчанию". 

Ответить
1
Alex Miller

Яндекс Нидерландская компания, чем она лучше гугл, у которого так же есть представительство в РФ. ФАС куда смотрит, почему одна компания вдруг становится в приоритетном положении. Не пользуюсь яндексом с 2006 года и отказался от всех продуктов кроме карт. ред.

Ответить
2
Murat Oshroev
Ответить
2
Илья М

вопросы наивные. Представители властей российских не входят в наблюдательный совет гугл (или как он там в Я называется) ну и вообще :)

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

Вы не правы. Или Ведомости врут.

Ответить
1
Yarro S

А сначала говорили, что будет просто список предлагаемых к установке оТеЧеСтВеНнЫх программ

Ответить
0
Василий Белогородов

НаСлАжДаЙтЕсЬ списком в одну штуку)

Ответить
4
Ar AbduRashid

П
О

В
Е
Р
Т
И
К
А
Л
И
😑

Ответить
0
Александр Ковалев

Были бы ещё отечественные

Ответить
0
Виктор Булов

Буду сносить по умолчанию с устройства

Ответить
1
Против Спама

Так как Яндекс Директ - это самый прибыльный источник дохода у многих, то тем, кто в нем рекламируется, конечно же выгоднее, чтобы на смартфонах сделали поиск от Яндекса по умолчанию.

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

Прибыльный до определенного значения стоимости клика. Когда у тебя 100% рынка будет, кто будет регулировать цену?

Ответить
0
ilia

"позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов»" - так вроде Яндекс выигрывал даже дело - что в начале использования устройством человеку должен предлагаться выбор, а это ТОЧНО НЕ РАВНЯЕТСЯ предустановке браузера и антивируса.

Это помимо того, что у Яндекса и так доля поиска на мобилах вроде даже больше 50%.

Ответить
1
Murat Oshroev

Яндекс не умеет конкурировать, поэтому подключил админку. Ладно, это я могу ещё понять.

Но вот Касперский куда лезет со своим фуфлом? 

Ответить
1
Василий Белогородов

Крупные корпорации все такие. Так что ничего удивительного в этом нет. Это старо как мир.

Ответить
0
Артур Кожевников

Поисковая система «Яндекса» должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)»

Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством

/ 0

Ответить
1
Леонид Цветков

Я хз чё все начали переживать, я как понимаю, с того момента как ввели этот закон, никаких изменений не будет, просто при первичном включении выбираешь и всё 

Ответить
0
Leo Uvarov

памяти на устройстве будет меньше за счет неудаляемого гомна

Ответить
1
Василий Белогородов

Переживать увлекательнее, чем что-то конструктивно обсуждать

Ответить
0
Валерий Галактионов

:))

Ответить
0
proflance

Страна возможностей по умолчанию!

Ответить
0
Рациональный Никита

Надо ещё вражеский Гугл запретить, тогда уж заживем! Особенно Яндекс, который станет Рунетом.

Ответить
0
Илья М

озаботился вопросом "а какой поисковик сейчас у меня" - оказалось уже Яндекс, в браузере Хром. Изящно я щетаю, чтобы Брин локти кусал :)
 При этом вроде бы ничего сам не ставил.

Ответить
0
xxx xxx

Правительство заботится о молодёжи - любой новый дивайс так засран, что юзать его не возможно и надо искать студента чтоб он нормальную винду накатил )

Ответить
0
Константин Панфилов

То есть в 2022 году я куплю макбук, и на нём уже будет стоять «Яндекс.Браузер»?

Ответить
0
Максим Усов

Пишут про возможность выбора поисковой системы, сами же пропихивают её по умолчанию… Яндекс прям раздражает со своими продажами.

Ответить
0
Michael Shultz

Почему все коменты про поисковик (который можно поменять за минуту), а не про готовый троян в виде Kaspersky Internet Security который залезет в КАЖДЫЙ файл, причем даже без подключения к интернету, а снести его для рядового пользователя будет проблемой. ред.

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0
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Техника
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Правительство утвердило «Яндекс» поисковиком по умолчанию на продаваемых устройствах с 2022 года Статьи редакции

А на ноутбуки и компьютеры будут предустанавливать «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security.

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