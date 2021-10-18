Apple обновила дизайн MacBook Pro: вернули магнитную зарядку и HDMI-слот, добавили «чёлку» Статьи редакции
Два размера экрана — 14,2 дюйма и 16,2 дюйма.
- Компания показала новое поколение MacBook Pro на второй осенней презентации. Ноутбук получил безрамочный экран с вырезом для камеры в верхней части — вроде того, что есть у iPhone. Рамки по бокам экрана стали на 26% меньше, сверху — на 60%.
В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe и HDMI-разъём. Устройство будет поддерживать зарядку и через другие порты.
- Компания заменила TouchBar на несколько физических клавиш.
Пользователи смогут выбрать модели с чипами M1 Pro и M1 Max — последних процессорах Apple.
Не стоит забывать, что Pro версия так называется из-за своего предназначения, а не только из-за маркетинговых приёмов)
Куча разных специалистов сидит на разном оборудовании, никто не хочет из-за мака обматываться проводами-переходниками или менять пол своей студии, будь она студией фотографа, музыканта или ещё кого) я думаю они не просто так это все вернули, а потому что заметили не такой охотный переход с прошлых поколений на нынешние.
В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe, HDMI-разъём.
Ну, спасибо, ... . Зачем убирали?
Компания заменила TouchBar на несколько физических клавиш.
В смысле "заменила"? Может просто подрисовала иконки "F"клавишам?
Продуктовый маркетинг у Apple стал каким-то несуразным говном сводящимся — ставят-убирают-ставят-убирают.
Монобровь в ноуте так вообще "адская колесница" 😂 ред.
Только все привыкли через тайпси работать, как hdmi воткнули (когда весь тренд, что уже мониторы идут с тайпси, если в мониках hdmi уберут - я проору).
Магсейф магнитный хорошо, но я на про 2019 уже отвык от него и норм. Плюс не факт, что все порты поддерживают быструю зарядку, про это ни слова не сказали.
Картридер... к 2022-му году? Эппл обычно всегда наперед убирала бесполезные штуки, например CD-Rom... я думал уже не вернут, ибо уже все успели переходниками обзавестись, кому нужно. Фотографы разве что спасибо скажут.
А вот по мощности - это топ, за 140-150 такую мегамашинку получить - действительно после Стива что то интересное прорывное показали и теперь у него пока нет конкурентов среди ноутбуков.
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