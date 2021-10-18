Оставил вещь в «Яндекс.Такси» — её отказались вернуть

07.10.2021 случайно оставил зарядный кейс для наушников в такси, заказанное в приложении «Яндекс.Такси». После обнаружения пропажи, позвонил водителю, на что он ответил, что находится на заказе и не может разговаривать.