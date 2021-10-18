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Техника
Таня Боброва

Apple обновила дизайн MacBook Pro: вернули магнитную зарядку и HDMI-слот, добавили «чёлку» Статьи редакции

Два размера экрана — 14,2 дюйма и 16,2 дюйма.

75 75 комментариев
6418 просмотров
  • Компания показала новое поколение MacBook Pro на второй осенней презентации. Ноутбук получил безрамочный экран с вырезом для камеры в верхней части — вроде того, что есть у iPhone. Рамки по бокам экрана стали на 26% меньше, сверху — на 60%.

  • В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe и HDMI-разъём. Устройство будет поддерживать зарядку и через другие порты.

  • Компания заменила TouchBar на несколько физических клавиш.

  • Пользователи смогут выбрать модели с чипами M1 Pro и M1 Max — последних процессорах Apple.

#новость #apple

Статья дополняется
75 75 комментариев
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75 комментариев
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Sergey Vasiliev

Какую челку, совсем ку ку чтоли. Миллиард мест куда эту сраную камеру засунуть, нет надо посреди экрана прямо нагадить. Слов нет ред.

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24
ебоманый ты козел

А в чем проблема?) все равно эта часть экрана занята системной строкой, считай это один из элементов)

Ответить
5
Sergey Vasiliev

В хроме на весь экран теперь якорная вкладка есть

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1
Удивленный пёс_анон

Куда?

Ответить
3
Sergey Vasiliev

Не помню у кого, камера в одной из кнопок F. Нажимаешь и она под 45 открывается

Ответить
1
Artem Agasiev

У хуавея. Удобно второй подбородок демонстрировать на созвоне.

Ответить
8
Станислав Елисеев

Она снимает подбородок ( у Honor такая штука

Ответить
1
Sergey Vasiliev

А что ещё снимают на фронталку?)

Ответить
–1
Удивленный пёс_анон

Блокирует кнопку и снимает подбородок пользователя вместо лица. Плюс создаёт лишний сложный механический компонент- больше вероятность поломки. ред.

Ответить
1
Valeriy Dik

Туфта. Волосы в носу даже через аппловскую камеру никому не интересны.

Ответить
0
Max B

1. Вниз
2. Сверху, но выезжающую
3. На прищепку отдельным устройством
4. Просто убрать нафиг

Лично я за п.4 ))

Ответить
1
Удивленный пёс_анон

Come on. Это все ну так себе варианты для массового применения.

Ответить
3
Sergey Vasiliev

Можно ведь и без камеры сделать модель. Вот кому она реально нужна? В крайнем случае телефон можно подключить. Изоленту переводить только ред.

Ответить
0
Андрей Деревянко

Выезжающую откуда? Там толщина 3мм

Ответить
0
EK

Можно взглянуть на mi book 2021. Там рамки очень тонкие, при этом камера помещается...

Ответить
1
Удивленный пёс_анон

Там заметно толще рамки + надо сравнить ещё качество камеры. Ну и я не вижу вообще проблемы с челкой.

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Челка доберется и до apple watch 🥂 ред.

Ответить
26
BearStrikesBack

Хер с магсейфом, МОНОБРОВЬ! 😂😂😂

Ответить
12
Кирилл Вечкасов

Ну на телефоне не заметно, вообще перестал замечать её и как-то норм, тут думаю тоже самое будет

Ответить
5
Архитектурный спрей

М-да.
Чёлка - это пиздец.
Magsafe - хорошо.
Какой ещё нахуй HDMI?!
Какой ещё нахуй слот для карт?!

Ответить
7
Evgeniy Bubniv

Touch Bar еще жалко.

Ответить
8
Andrey Gordeev

Бесполезная херь, мертворожденная выдумка ополоумевшего дизайнера

Ответить
8
Evgeniy Bubniv

Офигительная хрень, которая олицетворяла инновации этого ноутбука. Это было очень красиво... Я мог настроить в ней все как мне нужно, а теперь только F F F F.

Ответить
2
Andrey Smalkov

Не юзабельная штука приносящая кучу проблем. Особенно когда всеми клавишами пользуешься не смотря на клавиатуру.

Ответить
1
Evgeniy Bubniv

Я пользуюсь всеми клавишами не смотря на клавиатуру, и у меня нет проблем c Touch Bar.

Ответить
0
BearStrikesBack

Мне это напоминает откат лет эдак на 10 назад, когда количеством бесполезных портов мерялись.

Ответить
7
Denis Gritsenko

А вот хз насчёт магсейфа. Идея универсального провода usb c классная. А теперь будет дополнительный провод за миллиард рублей

Ответить
5
Денис Удалов

Через usb-c тоже можно заряжать

Ответить
3
EK

Ага. Особенно когда задеваете провод и ноут летит со стола... Magsafe - это гениальное изобретение)

Ответить
2
Andrey Smalkov

И то и другое достаточно нужное, имхо )

Ответить
1
Denis Gritsenko

Кому нужен слот для карт, кроме фотографов?

Ответить
7
EK

В расбери пи записать образ новый)

Ответить
3
Andrey Smalkov

Нам и нужен, все верно )

Ответить
0
Привычный хот-дог

Ващет видео продакшен сейчас как никогда востребован

Ответить
0
Обязанный пёс_анон

А не фотографы будут сильно страдать из-за наличия такого порта?
Он всегда был для фотографов и видеографов. И они будут рады и с большей готовностью купят новую модель.

Ответить
0
Denis Kulish

Ну ладно вам, слот для карт — ахуенно же! Переходники реально надоели, с камеры переписать что-то просто мука какая-то. ред.

Ответить
2
ебоманый ты козел

Не стоит забывать, что Pro версия так называется из-за своего предназначения, а не только из-за маркетинговых приёмов)

Куча разных специалистов сидит на разном оборудовании, никто не хочет из-за мака обматываться проводами-переходниками или менять пол своей студии, будь она студией фотографа, музыканта или ещё кого) я думаю они не просто так это все вернули, а потому что заметили не такой охотный переход с прошлых поколений на нынешние.

Ответить
1
Владимир Толстиков

Чёлка на макбуке из-за якобы безрамочности? Совсем в Купертино кукухой поехали...

Ответить
9
Andrey Smalkov

Ура, это победа. Лучше, чем можно было представить ) реально крутой девайс видимо получился🔥 ред.

Ответить
6
John Doe

они обещают со следующей недели. И цены очень даже разумные.

Ответить
1
BearStrikesBack

200к за 14 дюймов = цены очень даже разумные?

Ответить
2
Андрей Иванов

Хуя себе размер коробки конечно

Ответить
8
Кирилл Вечкасов

Подождал 6 лет, пока потестят макбук про 2015 года и не зря ждал! Спасибо всем бета тестирам. Можно официально обновляться

Ответить
6
Marat Ahiar

Подожди еще, может через год опять чето обновится!

Ответить
1
Кирилл Вечкасов

Тоже так думаю...

Ответить
0
Denis Gritsenko

Держи в курсе

Ответить
0
KINCH

В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe, HDMI-разъём.

Ну, спасибо, ... . Зачем убирали?

Компания заменила TouchBar на несколько физических клавиш.

В смысле "заменила"? Может просто подрисовала иконки "F"клавишам?

Продуктовый маркетинг у Apple стал каким-то несуразным говном сводящимся — ставят-убирают-ставят-убирают.

Монобровь в ноуте так вообще "адская колесница" 😂 ред.

Ответить
5
MEGAtraXXXer666

Какой же кал…. Зачееем нужны любые порты, кроме usb-c и minijack — зарабатывать больше бабла…

Ответить
1
Уоррен Баффет

Зачем девица в демисезонных сапогах, если за окном +30?

Ответить
4
Valeriy Dik

Да, тепло. Но мокро. Весь народ слюнями истекает же. Ей по щиколотку уже натекло.

Ответить
0
Привычный хот-дог

Монобровь ред.

Ответить
3
Gleb K

Конфетку сделали. Как хорошо, что не брал Air на M1. Сейчас он превратился в тыкву.

Ответить
–2
Точный меч

Остался каким и был

Ответить
4
Андрей Иванов

Ну и скока стоит

Ответить
0
KINCH

Ну и скока

одно ваше коко за 14" и два кока за 16"

Ответить
4
Андрей Иванов

курс моего коко очень не стабилен - то падает, то растёт

Ответить
0
Дмитрий Давыдов

160К за самый дешевый на 14 дюймов, 300К за самый заряженный на 16 дюймов ред.

Ответить
1
Андрей Иванов

мля добавил бы 40к и мог взять уже вместо нового эира

Ответить
0
Дмитрий Давыдов

Чутка апдейт. Смотрел в евро, в деревянных оказалось минималка от 189 990 pyб

:/ ред.

Ответить
0
Андрей Иванов

а, ну тогда психологически полегче стало

Ответить
1
Edgar Sarkisov

Proc13 2020 года просто шикарная штучка. Как раз хотел прикупить 16 на м1. Появился смысл. Бомба

Ответить
1
useless uS
Ответить
1
Дмитрий Воробьёв

Apple 2015 - мы убрали Mag Safe и HDMI. Это анбеливабл! Везде должен быть один порт!
Apple 2021 - мы вернули Mag Safe и HDMI. Это анбеливабл! Везде должны быть разные порты!

Ответить
1
Ilya Sycheff

После этой презентации за челку на макбуке Кука должны с позором сразу же уволить! Это просто ппц! Джобс его не этому учил, и не говнять все и делать по шаблону одно и тоже. Джонни Айв наверное думает как вовремя он свалил из этой компашки.

Ответить
1
Старательный мангал

Зачем TouchBar убрали, ироды?

Ответить
–1
Rudolf Cunningham

Потому что он нужен примерно никому. ред.

Ответить
2
NNM ASSN

Новость не дополняется?

Ответить
0
Классный Кирилл

Странная новость. Заголовок и всё.

Ответить
0
Степан Позняк

Так презентация ещё идёт, пока инфа только такая

Ответить
0
Сергей Низовцев

В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe, HDMI-разъём, заменила TouchBar на несколько физических клавиш.

Исповедались. Аминь.

Ответить
0
Denis Kulish

Блин, но вот никто же не поспорит, что с челкой вышло неожиданно))!

Ответить
0
Привычный хот-дог

Эх, iMac 27-32" на новом проце так и не завезли ((
Придётся на старом пока сидеть

Ответить
0
John Doe

Мне интересно как они решили вопрос с зарядкой и требование Евросоюза насчет usb-c. Хотя... 100% есть зарядка и по любому из usb-c. Поэтому полностью проходит по будущим правилам евросоюза.

Ответить
0
Трудящийся утюг

Самая жирная комплектация на 16 дюймов $3500, в России даже не хочу знать сколько будет стоить, но желание перейти с 13 прошки на m1 зашкаливает. Эх надо думать, победит разум или желание купить и забыть о смене на ближайшие лет 7

Ответить
0
Азамат Салахов

Только все привыкли через тайпси работать, как hdmi воткнули (когда весь тренд, что уже мониторы идут с тайпси, если в мониках hdmi уберут - я проору).

Магсейф магнитный хорошо, но я на про 2019 уже отвык от него и норм. Плюс не факт, что все порты поддерживают быструю зарядку, про это ни слова не сказали.

Картридер... к 2022-му году? Эппл обычно всегда наперед убирала бесполезные штуки, например CD-Rom... я думал уже не вернут, ибо уже все успели переходниками обзавестись, кому нужно. Фотографы разве что спасибо скажут.

А вот по мощности - это топ, за 140-150 такую мегамашинку получить - действительно после Стива что то интересное прорывное показали и теперь у него пока нет конкурентов среди ноутбуков.

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0
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