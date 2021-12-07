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Техника
Маша Цепелева

70% рынка «умных» устройств в России занимает «Яндекс», 21% — «Сбер»: исследование Статьи редакции

По прогнозу, объём рынка в 2021 году составит 14 млрд рублей.

  • Разработчик голосовых ассистентов Just AI опубликовал итоги исследования рынка «умных» устройств в России. По оценкам компании, в 2021 году будет продано 2,9 млн «умных» колонок, экранов и ТВ-приставок с голосовыми ассистентами. Из них около 810 тысяч — устройства от «Сбера», 250 тысяч — колонки «Капсула» от VK, остальное — разработки «Яндекса».
  • С 2018 года продано около 4 млн устройств, оценила компания. 70% рынка занимает техника «Яндекса» с ассистентом «Алисой», 21% — устройства «Сбера» с ассистентами «Салют» и 9% — «Капсула» с ассистентом «Маруся» от VK.
  • Из-за активной конкуренции производители выбрали разную стратегию продвижения, считает Just AI. «Сбер» рассчитывает на развитие экосистемы, «Яндекс» — на возможности «Алисы» работать в браузере, навигаторе, колонках и других устройствах и сервисах. VK — на лояльность аудитории и интеграцию ассистента с «ВКонтакте».
  • В России 80% пользователей включают голосовых ассистентов в смартфонах, 16% — в «умных» колонках, приводит компания данные телефонного опроса тысячи респондентов.
  • 40,4% опрошенных используют ассистентов, как альтернативу поисковым системам, 18,7% — для включения музыки и кино, 10,9% — в навигаторе, 7,4% — для будильника и таймера, 6,9% — для звонков, 4,9% — для запросов связанных с детьми и управления «умным» домом.
Прогноз объёма продаж «умных» устройств Just AI
Даты выпуска устройств и рост цен на них с 2017 года Just AI

#новость #исследование #умныеустройства #голосовойпомощник

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12 комментариев
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Sergey Ontime

Даёшь рынок глупых устройств!

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Удивленный звук

Безумных

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Sergey Ontime

Точнооо!)

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Denis Kiselev

Умная колонка оказалась особенно удобна в гостиной - для управления телевизором и кондиционером, для музыки, для таймеров на кухне.

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Sergey Ontime

Как ещё один инструмент сбора тем ваших диалогов)

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Denis Kiselev

Я искренне обрадуюсь, что мелкие будут выносить мозг не только нам с женой, но и товарищу майору! Но пасаран!

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Sergei Timofeyev

кондиционер управляется одной кнопкой. Телевизор - ни одной! )))

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lakoros

В таймлайне нет устроив сторонних производителей, но поддерживающих ассистента. У Яндекса такие были (дексп, ирбис, jbl) У VK вроде новая колонка xiaomi. у сбера такие были?

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AngelOfFaith

Надежды у вк какие то пасмурные

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zoiusa tsaera

В таймлайне нет устроив сторонних производителей, но поддерживающих ассистента. У Яндекса такие были
https://mytributegift.org/hov/video-psg-fr.html
https://mytributegift.org/hov/video-man-liv-hd.html
https://mytributegift.org/hov/video-man-liv-de-hd1.html
(дексп, ирбис, jbl) У VK вроде новая колонка xiaomi. у сбера такие были?

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0
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Aleksandr P

Как же я хочу уехать из России и жить в Лондоне)

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–4
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StepanCapusta

Если бы хотел, давно бы уже уехал.
А если сидишь и ноешь, значит не очень то и хочешь

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