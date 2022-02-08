Техника
Евгения Евсеева

Apple представила сервис для использования iPhone как платёжного терминала Статьи редакции

Сначала он будет доступен только продавцам из США.

  • Сервис Tap to Pay позволит превратить iPhone в платёжный терминал. Оплатить заказ можно с помощью бесконтактной карты, Apple Pay или другого платёжного сервиса. Tap to Pay использует ту же технологию NFC, что и Apple Pay.
  • Разработчики смогут принимать платежи через специальное приложение, которое компания выпустит позже. Оно будет работать на iPhone XS и более поздних моделях. Все транзакции, как и с Apple Pay, будут шифроваться, поэтому Apple не будет знать, кто и как совершает покупки.
  • Также в предстоящей бета-версии iOS станет доступен SDK сервиса для интеграции функции в мобильные приложения.
  • Первым решение от Apple внедрит Stripe. Другие сервисы подключатся позже в 2022 году, обещает компания. Среди платёжных систем, которые будут поддерживать технологию, Apple называет American Express, Discover, Mastercard и Visa.
  • В августе 2020 года Apple купила разработчика платёжного приложения Mobeewave с инвестициями от «Сбера» примерно за $100 млн. Компания разрабатывает функцию, превращающую любой смартфон в самостоятельный платёжный терминал.

#новость #apple

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S. v.S

Похоронили все платёжные терминалы

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17
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Абстрактный меч

С чего вдруг? Это для малого бизнеса штукенция, вряд ли в условном Волмарте будут по телефону оплату принимать.

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7
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Raimond Vladimirov

И square или как там его block

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0
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Абстрактный меч

Для малого бизнеса прям вещь. Интересно, что в итоге победит — вот это штука или оплата по qr.

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6
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Сменить никнейм можно

Ебалом

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6
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Павел

Не надо

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5
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Roman Trifonov
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1
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Абстрактный меч

С вас 300₽ за этот коммент. Ждите кэшбэка е-баллами. Спасибо за четкую фотографию.

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0
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true iBegginer

Щас антимонопольщики ещё больше будут стегать Apple.

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2
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Павел

Так SDK будет, Apple на себе эту фичу не замыкает. Что тут-то им не понравиться должно?

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1
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Артём Чупраков

Такой способ в России уже есть, сервис tap2go от компании 2can. Работает только на Android, но очень удобно. Платежи проходят через МТС Банк. Подключиться можно даже самозанятым. Правда чеки ручками вбивать нужно на каждую выручку, которая поступает на следующий день. https://www.2can.ru/products/softpos

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2
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Максим Ростокин

Ждем, когда самозанятые смогут заиметь свой полноценный расчетный счет и эквайринг

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1
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Аналитик

Теперь воровство в сфере обслуживания выйдет на новый уровен, ведь достаточно официанту или бармену зарегить ИП, подключить айфон и все будут расплачиваться через него))

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Денис Демидов

Интерестное изобретение жалко что у нас не работает в россии, сбер мог бы такое давно запустить и теньков

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Аркадий Алексеевич

Бэ мэ изобретение бэмэ жалко у нас не работает. У нас уже года 2 работает на андроидах) Реально года 2 назад оплачивал пиццу прикладывая карту к телефону

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2
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Павел

Интересно, как это решение работает с ОФД.

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2
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Денис Демидов

А что это за приложение в андройде?

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Anton S

да лет 5 такое работает, на андроидах только, очевидно, у нас страна - пионеры в этой области

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Ленин-гриб

Крутое решение

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Василий Королев

Не знаю как с телефоном, но уже лет 5 встречаю переодически вообще мини-терминалы, размером с саму кредитку. Телефон в данном случае работает как голова, в нем спец. приложение. Очень удобно для курьеров и микро-бизнесов. Но у нас конечно победили переводы по номеру телефона)

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Alex Petrov

Видел такую фигню еще в 2013 году, в виде отдельного устройства которое подключалось к смартфону.

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Ценный Петя

Чакры открылись буквально... Уже вижу, как продавец картофеля из Брянска на рынке достает мобилу за 100 косарей и просит картой оплатить...

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