Техника
Маша Цепелева

Apple приостановила продажу техники через онлайн-магазин в России Статьи редакции

При выборе товаров доставка не доступна.

На сайте Apple нельзя купить никакую технику. При выборе товара в графе «Доставка» указано «В настоящее время недоступно». Компания официально не объявляла о прекращении продаж в России.

25 февраля сети начали поднимать цены на технику, например, «Ситилинк», «Связной», «Технопарк» и DNS. К 28 февраля цены на Apple в re:Store выросли на 40%. Например, iPad Air на 64 Гб стоит 77 990 рублей вместо 55 900 рублей, iPhone 13 Pro на 1 Тб стоит 221 990 рублей вместо 149 990 рублей. По старым ценам часть техники Apple доступна на сайте «М.Видео».

  • Nike также ограничила продажи товаров в России через сайт, компания предупредила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку».

#новость #apple

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Денис Смирнов

Есть догадка что в компании Эпл заботятся о нас больше,чем сами знаете кто.Так,запретив покупки их продукции,они намекают-оставьте эти деньги,они вам ещё на хлеб понадобятся.Если конечно на этот хлеб их будет хватать)

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38
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Maxim Grin

Айфон уберут эпстор. Зачем вам телефон с ios. Единственное че имеет смысл щас покупать, это Андройд. Хуявей под санкциями как бы показал

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0
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Aki Yama

Оно нам и нах не нужОн Apple ваш.
С таким то курсом хотя бы еды купить

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28
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Ware Wow

Ну главное, чтобы Google Play не заблочили, тогда в принципе да
Хотя остается Huawei store, но это не то уже.

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0
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Bublikov Anton

Пусть. Опыт Китая показывает, что даже лучше для индустрии(В этой сфере!)

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–10
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Джон Картошкин

Проще уже найти мел Тамерлана, найти то место где всё началось в 90-х и наебашить слово "НЕТ"...

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23
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Mike Rudine

А ты хорооош, олдскулы свело

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19
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Я никто и звать меня никак

Пойду смотреть...

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0
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Ware Wow

эх, не дошел шаман...
закрыли чувака по беспределу в дурке.

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13
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Роман Тютюнов

Всемирная империя, банк Империал? Угадал отсылку?

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0
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Игорь Протасов

А не дозоры?

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0
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Игорь Васильев

Похоже шутку про последний айфон распространяли сами ребята из Apple.

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22
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Nikolay Kapustin

Это из-за DHL, возили ими

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5
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Кирилл Карпенко

Боюсь, что первопричина не в DHL кроется)

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12
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Роман Тютюнов

Вот это поворот

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0
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Roman Moskovskiy

а что с dhl

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1
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Воронцов Андрей

https://express.dhl.ru/about/news/priostanovka-obsluzhivaniya-iz-za-situatsii-v-ukraine/

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0
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Острый мангал

Возможно, хоть после таких новостей заместитель председателя совета безопасности РФ зайдет к президенту и скажет ему что-нибудь строгое

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6
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Игорь Протасов

Или забухает жестко

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0
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Острый мангал

Судя по выражению лица, уже тогда что-то знал и мысленно прощался

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0
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Igor Shkarin

Но офис же откроют в Москве? Портал Эппл стор то надо контролировать.

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0
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Василий Степанофф

Да. И на открытие приедет сам Стив Джобс

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16
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Дмитрий Рыбин

Главное чтобы не мы к нему.

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0
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Андрей

Это только на пользу, все геи наконец-то покинут страну и настанет радиоактивный рай.

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1
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Dmitry No Name

Теперь все будем с йоба фоном 😎

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4
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Paul Denisevich

Придётся кому-то без новых айфонов посидеть, не жили хорошо - не стоит и начинать...

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2
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Виктор Парубец

Остановитесь пожалуйста :(

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3
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добрая букашка

останофитесь

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–2
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Nikita Zhukau

Потому что все постепенно тормозят продажи. Не заметил? Кому нужны рубли, которые не поменять на доллары и не ввезти? Никому.

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0
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Mik Petrov

Переживем

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–3
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Денис Дизкейн

Ага, ну да, в блокаде же Ленинграда, так-то, тоже не все умерли.

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0
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Mishka

Сейчас (совершенно случайно, конечно же) опсосы и прочие цены туземун отправят

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2
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Пограничный Данила

Сегодня позвонили из мегафона впарить тариф - я зачем-то ответил и отказался. Но тариф всё равно сменили… Узнал я об этом вторым звонком от них буквально через минуту - извинились, что сменили тариф и предупредили, что вернут старый. Вроде, мелочь и хрен знает, что там на самом деле произошло, но я так понимаю, что пару сотен рубликов срубили (т.к. старый же тариф наверное до другого дня действовал, а этот возврат на старый тариф запустил его заново с сегодняшнего дня).

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0
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МегаФон

Здравствуйте! Пожалуйста, напишите о случившемся нам в личные сообщения и пришлите ваш номер - поможем вам разобраться в вашей ситуации.

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0
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Daniel P

Даёшь Ладу на березовой коре (доставайте чертежи ё-Мобиля) и Йота-Фона.

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2
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artёm rudomёtov

Капец, ребята! Угораю! Вам айфоны по 100к заворачивают и вы начинаете жаловаться, что денег на хлеб не хватит ..

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0
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DmitriyB

еще неделю назад они были от 30к. 12 на 128 самый ходовой можно было взять за 54к. 11 на 64 стоил от 39к.

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1
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DmitriyB

Новые самсунги также много где уже подорожали, но спрос намного меньше чем на айфоны. Был в мвидео сегодня, сметают почти всю яблочную продукцию, которая не успела подорожать.

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artёm rudomёtov

Ну значит деньги есть и люди их тратят, потому как видят выгоду. Не последние кровные отдают, чтобы на хлеб не оставалось...

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–2
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artemiyspb .

Пока понимание не пришло, тратят, да. Думают, что это как в предыдущий раз. Но так путин ещё свое население не подставлял.

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0
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artёm rudomёtov

А у меня ощущение, что это консьюмеризм или даже ономания.

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artemiyspb .

Если вы про потребительство, что в этом плохого? Это отлично, это разгон экономики, ВВП (это я не плешивого, естественно), повышение доходов и уровня жизни населения.

Но это если ты живёшь в нормальном мире, а не в России ВВП (это я про плешивого, естественно).

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Василий Степанофф

Думаю, что это на время паники и курса доллара.
Момент с оплатой зарубеж тоже пока не прояснился.

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1
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Dimitri

В КНДР, Кубе или Иране наверно тоже так думали.

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0
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Blackrock

Иран спокойно в Дубае тарится не переживайте

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Вадим Демидов

Вот тут прям, пожалуй, порадуюсь.
Столько лет андроидфонов производители их выдавливали да побеждали, а тут вот те на!
А если серьёзно - вообще уже бредом отдаёт, не отрасли промышленности или экономики, не страны, уже просто производители санкции вводят - в соседней новости найк прекратил продажи пользователям из России, бред какой-то.

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1
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Герыч Бер

Либо демократия, либо совок.

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1
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Bublikov Anton

Так непонятно же ещё ничего, может просто ждут устаканенный курс

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Игорь Протасов

А вы поймите продавца. Ему нужен этот гемморой?
Даже, черт с ним с курсом, можно настроить привязку с бирже.
Трахаться с доставкой. Поскольку, как отправлял раньше уже не работает.
Нет гарантий, что новая транспортная доедет, а не развернется по пути.
Нет гарантии, что потом к тебе не придут с вопросами, а что это ты запрет на продажу нарушаешь?
И, наверняка, еще куча различных причин.
Проще отказать в продаже

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0
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AngelOfFaith

Надо же, с чего бы это?

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–1
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Вася Пражкин

А зачем им рубли, которые не поменять на баксы и не вывести?

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3
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Sergey Ontime

What’s wrong with you guys?
На зло дедуле отмораживаете свои уши?

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1
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Кирилл Карпенко

Достаём кнопочные нокии и радуемся жизни.

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1
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Silverjohn

Щас много продавцов закрылись тупо на переоценку из-за курса. Так что рано напрягаться, раз не объявляли об остановке продаж

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1
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Konstantin Potapov

Пора ставить домой стационарный проводной и нормально.

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1
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Алексей Соколов
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1
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Павел

Интересно, текущие заказы стопарнут или нет.

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0
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Andrey Vinokurov

Самому интересно, тоже заказал сегодня днём, доставка 19 апреля - 8 мая что ли...

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0
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Виктор Парубец

У меня мак должен приехать 18 марта. Пока уведомлений от яблока не было

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0
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Andrey Vinokurov

Уже оплатили, или налом при получении? Я вот в такой ситуации решил нал выбрать, поэтому думаю, что буду послан нахер

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1
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Виктор Парубец

Оплатил

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0
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Andrey Vinokurov

Думаю, Вам доставят (прямо на мой др) 👍

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Христианский нос

Димон им не простит!

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Дмитрий Разломов

Заказал кнопочный на всякий, классный, бронебойный, с фонариком за 2000 р.

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Pavel Voronkov

Главное фонарик, кнопки для красоты.

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Valeryi

Потому что нафига им продавать товар, если деньги не вывести в свою страну.
Вполне логично. Другие зарубежные бренды подтянутся. И будем звонить по стаканчикам с леской.

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Blackrock

Юрлицам же не запрещали

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Konstantin_Andreevich

Точечный удар по хипстерам. Моральный дух подорван. Спецоперация прошла успешно. Следующий шаг - запрет подворачивать джинсы.

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Blackrock

Сейчас все парни должны благодарить Путина. Перед 8 марта даже отмазываться не надо 😀

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Lil Trump

Среднестатистический рассенянен через год после санкций

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