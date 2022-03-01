Apple приостановила продажу техники через онлайн-магазин в России Статьи редакции
При выборе товаров доставка не доступна.
На сайте Apple нельзя купить никакую технику. При выборе товара в графе «Доставка» указано «В настоящее время недоступно». Компания официально не объявляла о прекращении продаж в России.
25 февраля сети начали поднимать цены на технику, например, «Ситилинк», «Связной», «Технопарк» и DNS. К 28 февраля цены на Apple в re:Store выросли на 40%. Например, iPad Air на 64 Гб стоит 77 990 рублей вместо 55 900 рублей, iPhone 13 Pro на 1 Тб стоит 221 990 рублей вместо 149 990 рублей. По старым ценам часть техники Apple доступна на сайте «М.Видео».
- Nike также ограничила продажи товаров в России через сайт, компания предупредила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку».
Есть догадка что в компании Эпл заботятся о нас больше,чем сами знаете кто.Так,запретив покупки их продукции,они намекают-оставьте эти деньги,они вам ещё на хлеб понадобятся.Если конечно на этот хлеб их будет хватать)
Айфон уберут эпстор. Зачем вам телефон с ios. Единственное че имеет смысл щас покупать, это Андройд. Хуявей под санкциями как бы показал
Оно нам и нах не нужОн Apple ваш.
С таким то курсом хотя бы еды купить
Ну главное, чтобы Google Play не заблочили, тогда в принципе да
Хотя остается Huawei store, но это не то уже.
Пусть. Опыт Китая показывает, что даже лучше для индустрии(В этой сфере!)
Проще уже найти мел Тамерлана, найти то место где всё началось в 90-х и наебашить слово "НЕТ"...
А ты хорооош, олдскулы свело
Пойду смотреть...
эх, не дошел шаман...
закрыли чувака по беспределу в дурке.
Всемирная империя, банк Империал? Угадал отсылку?
А не дозоры?
Похоже шутку про последний айфон распространяли сами ребята из Apple.
Это из-за DHL, возили ими
Боюсь, что первопричина не в DHL кроется)
Вот это поворот
а что с dhl
Или забухает жестко
Но офис же откроют в Москве? Портал Эппл стор то надо контролировать.
Да. И на открытие приедет сам Стив Джобс
Главное чтобы не мы к нему.
Это только на пользу, все геи наконец-то покинут страну и настанет радиоактивный рай.
Теперь все будем с йоба фоном 😎
Придётся кому-то без новых айфонов посидеть, не жили хорошо - не стоит и начинать...
Остановитесь пожалуйста :(
останофитесь
Потому что все постепенно тормозят продажи. Не заметил? Кому нужны рубли, которые не поменять на доллары и не ввезти? Никому.
Переживем
Ага, ну да, в блокаде же Ленинграда, так-то, тоже не все умерли.
Сейчас (совершенно случайно, конечно же) опсосы и прочие цены туземун отправят
Сегодня позвонили из мегафона впарить тариф - я зачем-то ответил и отказался. Но тариф всё равно сменили… Узнал я об этом вторым звонком от них буквально через минуту - извинились, что сменили тариф и предупредили, что вернут старый. Вроде, мелочь и хрен знает, что там на самом деле произошло, но я так понимаю, что пару сотен рубликов срубили (т.к. старый же тариф наверное до другого дня действовал, а этот возврат на старый тариф запустил его заново с сегодняшнего дня).
Здравствуйте! Пожалуйста, напишите о случившемся нам в личные сообщения и пришлите ваш номер - поможем вам разобраться в вашей ситуации.
Даёшь Ладу на березовой коре (доставайте чертежи ё-Мобиля) и Йота-Фона.
Капец, ребята! Угораю! Вам айфоны по 100к заворачивают и вы начинаете жаловаться, что денег на хлеб не хватит ..
еще неделю назад они были от 30к. 12 на 128 самый ходовой можно было взять за 54к. 11 на 64 стоил от 39к.
Новые самсунги также много где уже подорожали, но спрос намного меньше чем на айфоны. Был в мвидео сегодня, сметают почти всю яблочную продукцию, которая не успела подорожать.
Ну значит деньги есть и люди их тратят, потому как видят выгоду. Не последние кровные отдают, чтобы на хлеб не оставалось...
Пока понимание не пришло, тратят, да. Думают, что это как в предыдущий раз. Но так путин ещё свое население не подставлял.
А у меня ощущение, что это консьюмеризм или даже ономания.
Если вы про потребительство, что в этом плохого? Это отлично, это разгон экономики, ВВП (это я не плешивого, естественно), повышение доходов и уровня жизни населения.
Но это если ты живёшь в нормальном мире, а не в России ВВП (это я про плешивого, естественно).
Думаю, что это на время паники и курса доллара.
Момент с оплатой зарубеж тоже пока не прояснился.
В КНДР, Кубе или Иране наверно тоже так думали.
Иран спокойно в Дубае тарится не переживайте
Вот тут прям, пожалуй, порадуюсь.
Столько лет андроидфонов производители их выдавливали да побеждали, а тут вот те на!
А если серьёзно - вообще уже бредом отдаёт, не отрасли промышленности или экономики, не страны, уже просто производители санкции вводят - в соседней новости найк прекратил продажи пользователям из России, бред какой-то.
Либо демократия, либо совок.
Так непонятно же ещё ничего, может просто ждут устаканенный курс
А вы поймите продавца. Ему нужен этот гемморой?
Даже, черт с ним с курсом, можно настроить привязку с бирже.
Трахаться с доставкой. Поскольку, как отправлял раньше уже не работает.
Нет гарантий, что новая транспортная доедет, а не развернется по пути.
Нет гарантии, что потом к тебе не придут с вопросами, а что это ты запрет на продажу нарушаешь?
И, наверняка, еще куча различных причин.
Проще отказать в продаже
Надо же, с чего бы это?
А зачем им рубли, которые не поменять на баксы и не вывести?
What’s wrong with you guys?
На зло дедуле отмораживаете свои уши?
Достаём кнопочные нокии и радуемся жизни.
Щас много продавцов закрылись тупо на переоценку из-за курса. Так что рано напрягаться, раз не объявляли об остановке продаж
Пора ставить домой стационарный проводной и нормально.
Интересно, текущие заказы стопарнут или нет.
Самому интересно, тоже заказал сегодня днём, доставка 19 апреля - 8 мая что ли...
У меня мак должен приехать 18 марта. Пока уведомлений от яблока не было
Уже оплатили, или налом при получении? Я вот в такой ситуации решил нал выбрать, поэтому думаю, что буду послан нахер
Оплатил
Думаю, Вам доставят (прямо на мой др) 👍
Заказал кнопочный на всякий, классный, бронебойный, с фонариком за 2000 р.
Главное фонарик, кнопки для красоты.
Потому что нафига им продавать товар, если деньги не вывести в свою страну.
Вполне логично. Другие зарубежные бренды подтянутся. И будем звонить по стаканчикам с леской.
Юрлицам же не запрещали
Точечный удар по хипстерам. Моральный дух подорван. Спецоперация прошла успешно. Следующий шаг - запрет подворачивать джинсы.
Сейчас все парни должны благодарить Путина. Перед 8 марта даже отмазываться не надо 😀
Среднестатистический рассенянен через год после санкций
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Ограничение вступит в силу со 2 марта 2022 года.
Компания сообщила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку в Россию».