VR-шлемы Quest 2 подорожали на $100 спустя два года после выпуска Статьи редакции
В качестве компенсации за это компания будет дарить всем покупателям гарнитуры игру Beat Saber стоимостью $30, но только до конца 2022 года.
- О том, что стоимость VR-шлема Quest 2 с 1 августа 2022 года увеличится на $100, в Meta* сообщили на сайте Oculus. Цена гарнитуры со 128 ГБ начнёт составлять $400, а с 256 ГБ — $500. Впервые компания представила шлем за $299 в 2020 году.
- Компания также повысит стоимость аксессуаров для Quest 2 и восстановленных гарнитур, но как сильно, пока неясно.
- В качестве компенсации за повышение цен, Meta* предложит бесплатную копию музыкальной игры Beat Saber всем, кто купит Quest 2 до конца 2022 года.
- Повышение стоимости VR-гарнитур и аксессуаров поможет компании продолжать инвестировать в развитие шлемов виртуальной реальности в долгосрочной перспективе, сообщили в Meta*. В частности, это позволит компенсировать затраты на производство и доставку продукции.
- Также представители Meta* подтвердили, что до конца 2022 года компания планирует выпустить более дорогой шлем Project Cambria, предназначенный в первую очередь для работы.
*Meta признана экстремистской в России.
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Не то, чтобы и так они были особенно популярны.
Я думал FB будет чуть не бесплатно раздавать шлемы, чтобы заманить в свою Metaverse людей, и уж никак не превышать цены на них.
Продажи на уровне игровых консолей, которые раскупают за считанные минуты, миллионы
Это никак не назвать не особо популярные. Надеюсь это не аналитика уровня «мне не надо - никому не надо»
Если верить гуголу, по состоянию на июнь - 15 миллионов quest 2 продано со дня анонcа в 4м квартале, 2020, в мире. Да, это примерно сопоставимо продажами последних поколений консолей за год, но так ли это много? С точки зрения развития глобальной metaverse - это вообще провал (еще надо учитывать факт, что многие покупают этот VR шлем не для metaverse, а обычных VR игр). Годовые продажи смартфонов (для сравнения) - 1.4 миллиарда, вот тут есть явно есть массовость и популярность.
Вы бы еще с туалетной бумагой сравнили. Уверен, что ее покупают больше, чем смартфоны. Вот где настоящая массовость и популярность. 🙂
А что не так в моем сравнении? Смартфон - средство для просмотра контента. VR-шлем - средство для просмотра контента. Из одной категории девайсы же. :)
Вообще нет.
Смартфон — жизненно важный девайс, который не только про контент, но и — что важнее — про коммуникацию и получение услуг, включая физические.
VR сейчас — только про контент.
Ну тогда можно сравнить количество купленных телевизоров со смартфонами? Нет. Телек покупается один на семью и далеко не всеми, хотя товар массовый и популярный. То же самое с консолями. Бабушка его не купит, но купит смартфон, а телек и старый пойдёт. 🙂
С телевизором\консолями не сравниваю, как вы заметили, оно обычно покупается "один девайс" на группу людей. А смартфон и vr-шляпу считаю сравнивать таки можно - так как шлемы в видении меты - это таки персональные девайсы. Конечно сравнении "смартфон vs VR-шляпа как смотрелка контента" можно сделать поправку на жизненную важность смартфона в современном мире, но много ли в мире пользователей смартфонов, которые совсем ничего не смотрят и ни во что не играют на смартфоне? :)
Их и раздавали дешевле их цены все последние годы, а сейчас шлем приходит к своей реальной цене. квест2 - настоящий ценолом
Это как iPad в свое время - пока не пощупаешь, не понимаешь, что оно занимает отдельную нишу. Там про масштаб, смотреть обзоры VR в 2D на маленьком экране - все равно, что танцевать про архитектуру.
Если Apple через год сумеет решить эргономику и сделать свой хэдсет достаточно легким - будет совсем круто. Quest клевый, но не дает о себе забыть из-за веса.
Пф, на половину комиссии за входящий свифт-перевод.
Разумеется, ирония.
Нет, это же то самое путинское повышение цен.
Как тут на вэцэ принято: "Новости и тексты на фоне 153 дня «спецоперации»"