Техника
DTF

VR-шлемы Quest 2 подорожали на $100 спустя два года после выпуска Статьи редакции

В качестве компенсации за это компания будет дарить всем покупателям гарнитуры игру Beat Saber стоимостью $30, но только до конца 2022 года.

  • О том, что стоимость VR-шлема Quest 2 с 1 августа 2022 года увеличится на $100, в Meta* сообщили на сайте Oculus. Цена гарнитуры со 128 ГБ начнёт составлять $400, а с 256 ГБ — $500. Впервые компания представила шлем за $299 в 2020 году.
  • Компания также повысит стоимость аксессуаров для Quest 2 и восстановленных гарнитур, но как сильно, пока неясно.
  • В качестве компенсации за повышение цен, Meta* предложит бесплатную копию музыкальной игры Beat Saber всем, кто купит Quest 2 до конца 2022 года.
  • Повышение стоимости VR-гарнитур и аксессуаров поможет компании продолжать инвестировать в развитие шлемов виртуальной реальности в долгосрочной перспективе, сообщили в Meta*. В частности, это позволит компенсировать затраты на производство и доставку продукции.
  • Также представители Meta* подтвердили, что до конца 2022 года компания планирует выпустить более дорогой шлем Project Cambria, предназначенный в первую очередь для работы.
Марк Цукерберг показал гарнитуру смешанной…
Он продемонстрировал небольшую игру, в которой погладил виртуального питомца.
dtf.ru

*Meta признана экстремистской в России.

#новость #meta #vr #oculusquest2

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13 комментариев
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Случайный пёс_анон

Не то, чтобы и так они были особенно популярны.
Я думал FB будет чуть не бесплатно раздавать шлемы, чтобы заманить в свою Metaverse людей, и уж никак не превышать цены на них.

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Семен Смирнов

Продажи на уровне игровых консолей, которые раскупают за считанные минуты, миллионы

Это никак не назвать не особо популярные. Надеюсь это не аналитика уровня «мне не надо - никому не надо»

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Кирилл Кобозев

Если верить гуголу, по состоянию на июнь - 15 миллионов quest 2 продано со дня анонcа в 4м квартале, 2020, в мире. Да, это примерно сопоставимо продажами последних поколений консолей за год, но так ли это много? С точки зрения развития глобальной metaverse - это вообще провал (еще надо учитывать факт, что многие покупают этот VR шлем не для metaverse, а обычных VR игр). Годовые продажи смартфонов (для сравнения) - 1.4 миллиарда, вот тут есть явно есть массовость и популярность.

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Stan

Вы бы еще с туалетной бумагой сравнили. Уверен, что ее покупают больше, чем смартфоны. Вот где настоящая массовость и популярность. 🙂

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Кирилл Кобозев

А что не так в моем сравнении? Смартфон - средство для просмотра контента. VR-шлем - средство для просмотра контента. Из одной категории девайсы же. :)

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Транспортный Мурод

Вообще нет.

Смартфон — жизненно важный девайс, который не только про контент, но и — что важнее — про коммуникацию и получение услуг, включая физические.

VR сейчас — только про контент.

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Stan

Ну тогда можно сравнить количество купленных телевизоров со смартфонами? Нет. Телек покупается один на семью и далеко не всеми, хотя товар массовый и популярный. То же самое с консолями. Бабушка его не купит, но купит смартфон, а телек и старый пойдёт. 🙂

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Кирилл Кобозев

С телевизором\консолями не сравниваю, как вы заметили, оно обычно покупается "один девайс" на группу людей. А смартфон и vr-шляпу считаю сравнивать таки можно - так как шлемы в видении меты - это таки персональные девайсы. Конечно сравнении "смартфон vs VR-шляпа как смотрелка контента" можно сделать поправку на жизненную важность смартфона в современном мире, но много ли в мире пользователей смартфонов, которые совсем ничего не смотрят и ни во что не играют на смартфоне? :)

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Ян Полянский

Их и раздавали дешевле их цены все последние годы, а сейчас шлем приходит к своей реальной цене. квест2 - настоящий ценолом

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High Stakes

Это как iPad в свое время - пока не пощупаешь, не понимаешь, что оно занимает отдельную нишу. Там про масштаб, смотреть обзоры VR в 2D на маленьком экране - все равно, что танцевать про архитектуру.

Если Apple через год сумеет решить эргономику и сделать свой хэдсет достаточно легким - будет совсем круто. Quest клевый, но не дает о себе забыть из-за веса.

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Вадим Д.

Пф, на половину комиссии за входящий свифт-перевод.
Разумеется, ирония.

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Holy Carrot

Нет, это же то самое путинское повышение цен.

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Vladimir Noskov

Как тут на вэцэ принято: "Новости и тексты на фоне 153 дня «спецоперации»"

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