Мы как госорган не можем сказать: вот вам деньги авансом, и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объёмы.