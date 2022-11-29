МВД предупредило о нехватке импортных принтеров для печати российских паспортов Статьи редакции
Произвести отечественное оборудование можно, но это «со всех сторон нерентабельная история», отмечают участники рынка.
- Для печати внутренних паспортов МВД использовало матричные принтеры иностранных поставщиков, но новые не завозят, а старые не обслуживают из-за санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.
- В России это оборудование не выпускают — «так исторически сложилось», отметил он. Ведомство готово заказывать отечественную технику, но сперва её должен кто-то разработать — причём в соответствии с особыми требованиями к качеству.
- Чьи принтеры использует МВД, Войнов не рассказал. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка называют японские Epson и OKI, а также американскую Lexmark и итальянскую Olivetti. OKI и Olivetti заявлений не делали, но у них и не было официальных представительств в России. Epson и Lexmark ушли из страны.
- Закупленного оборудования должно хватить на год, полагают в Softline и Telecom Daily. Но ведомство во многом зависит от наличия в стране запчастей и расходников, так что в будущем возможны задержки с печатью новых документов. А заполнять паспорта полностью от руки не получится — по действующему закону часть данных вносится исключительно «с использованием специального принтера».
- Завезти технику можно через параллельный импорт, но делать это нужно под заказ, отмечает источник из дистрибутора электроники. По его словам, хранить продукцию на складе без дела «нерентабельно», поэтому нужно знать, сколько принтеров и кому потребуется и каких моделей. Проблема также в том, что на такую технику не будет распространятся гарантия, а «покупать техподдержку очень дорого».
- Ожидать, что российские компании запустят производство матричных принтеров в ближайшие годы, тоже «не приходится», заявляет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: спрос на них не покроет затраты на запуск. По словам другого источника, придётся также решать вопросы с правом на интеллектуальную собственность и совместимостью ПО. «Это со всех сторон нерентабельная история», — заключает он.
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Каждый сам за себя!
Надеюсь, шаблоны будут рассылать через госуслуги или используем легендарный?
Тогда можно мне хоть где-то быть МакТрахером ?
О, у Вас паспорт россиянина нового образца?! Поздравляю!
Думаю легендарный сейчас подойдет всем
Не помешает, Вы правы (-:
"Со всех сторон нерентабельная история" началась 8 лет назад и вступила в завершающую стадию 24 февраля.
Комментарий удален модератором
это у нас всё, что связано хоть с какими-либо усилиями. "Купи-продай" не получается, "производи" - не привыкли.
А вот прямо сейчас Сукабеева по телеку рассказывает, что украинки вынуждены мыть голову в туалетах супермаркетов
Выплюнь каку... В смысле - выключи уже такое дерьмо, от него же мозги плавятся
У меня с утра лёгкое несварение, пришлось включить - обычно помогает
История смешно звучит от человека с погонялом Сливной бачок
«так исторически сложилось»
будет как с В/У и картами банковскими, продлят срок действия)
будут чистые страницы вырывать и складывать в новые паспорта
Честное пацанское.
Будем как в "сверхъестественном" себе всё печатать /// так ещё и на несколько личностей)
Да хоспади, каждый сам себе печатает дома и заверяет у нотариуса. Иль чип електронный вживитть (из карт по вытаскивать)
Вы закупите и оплатите. А ну хорошо, уже занялся вопросом. Честно..
Del
Может за год зафигачат электронные паспорта) Только в России техническое отставание может быть двигателем прогресса!
только внешнее управление спасёт.
Да рукописные пусть выдают)) 19 век так 19 век))
в оригинале речь идет о "рисках нехватки", а не о "нехватке"
В оригинале когда-то было нападение на Украину не планируется
Да сделайте уже на блокчейне, идеальная возможность кардинально что-то поменять. А печатаешь QR код с номером. Люди сканируют и могут понять это тот человек или нет, там же пожаловаться на подделку.
Технически реализуется на ура, только вот везде должен быть интернет.
Плюс сделать дублятор удостоверения похожего на права (с их производством как я понимаю сейчас проблем уже нет).
Проблема с чипами, проблема со связью и пожизненная проблема с умением хранить данные.
А что не нравится людям с внедрением блокчейна? Прям в минуту по дизлайку.
На минусы не смотри , они в наше время ничего не значат
Технически в блокчейне нельзя хранить картинки. Генерировать IPFS для паспортов как делают NFT - так себе вариант.
Плюс все ваши паспортные данные будут в руках всех мошенников в мире. Пока все ведомства не перейдут на подпись приватным ключём, а это займёт лет 15 в России, на вас уже 100500 кредитов повесят.
Кто в теме поймет что я имею ввиду под технологией блткчейн. Вы пытаетесь криптовалюту натянуть на это понятие, но блокчейн это не только криптовалюта.
Это больше про распределенное хранение в сотнях местах, которые сами себя контролируют и дублируют. И которые не могут развалиться если хоть один источник работает.
На 6G они тебе сделают
Ну вот у депутатов есть шанс, могут сами пойти и своими руками сделать матричные принтеры для печати паспортов, примером показать, так сказать. там же изи.
На бересте печатать будем и в туесок сворачивать. Берёзок у нас никто не отнимет!
Усы лапы и хвост - вот мои документы
Раньше тушью паспорта заполняли, каллиграфическим почерком. Было тепло и лампово. Матричные принтеры - бездуховно.
Так давайте их на отечественные заменим! А забыл что в рашн федерэйшн принтеры не делают.