Техника
Полина Лааксо

МВД предупредило о нехватке импортных принтеров для печати российских паспортов Статьи редакции

Произвести отечественное оборудование можно, но это «со всех сторон нерентабельная история», отмечают участники рынка.

  • Для печати внутренних паспортов МВД использовало матричные принтеры иностранных поставщиков, но новые не завозят, а старые не обслуживают из-за санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.
  • В России это оборудование не выпускают — «так исторически сложилось», отметил он. Ведомство готово заказывать отечественную технику, но сперва её должен кто-то разработать — причём в соответствии с особыми требованиями к качеству.

Мы как госорган не можем сказать: вот вам деньги авансом, и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объёмы.

Юрий Войнов, начальник департамента технологий, связи и защиты информации МВД
  • Чьи принтеры использует МВД, Войнов не рассказал. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка называют японские Epson и OKI, а также американскую Lexmark и итальянскую Olivetti. OKI и Olivetti заявлений не делали, но у них и не было официальных представительств в России. Epson и Lexmark ушли из страны.
  • Закупленного оборудования должно хватить на год, полагают в Softline и Telecom Daily. Но ведомство во многом зависит от наличия в стране запчастей и расходников, так что в будущем возможны задержки с печатью новых документов. А заполнять паспорта полностью от руки не получится — по действующему закону часть данных вносится исключительно «с использованием специального принтера».
  • Завезти технику можно через параллельный импорт, но делать это нужно под заказ, отмечает источник из дистрибутора электроники. По его словам, хранить продукцию на складе без дела «нерентабельно», поэтому нужно знать, сколько принтеров и кому потребуется и каких моделей. Проблема также в том, что на такую технику не будет распространятся гарантия, а «покупать техподдержку очень дорого».
  • Ожидать, что российские компании запустят производство матричных принтеров в ближайшие годы, тоже «не приходится», заявляет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: спрос на них не покроет затраты на запуск. По словам другого источника, придётся также решать вопросы с правом на интеллектуальную собственность и совместимостью ПО. «Это со всех сторон нерентабельная история», — заключает он.

#новость #мвд

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36 комментариев
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 Вадим Д.

Каждый сам за себя!
Надеюсь, шаблоны будут рассылать через госуслуги или используем легендарный?

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Виктор Люлька

Тогда можно мне хоть где-то быть МакТрахером ?

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Вадим Д.

О, у Вас паспорт россиянина нового образца?! Поздравляю!

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Александр

Думаю легендарный сейчас подойдет всем

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Вадим Д.

Не помешает, Вы правы (-:

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Сергей И

"Со всех сторон нерентабельная история" началась 8 лет назад и вступила в завершающую стадию 24 февраля.

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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.
нерентабельная история

это у нас всё, что связано хоть с какими-либо усилиями. "Купи-продай" не получается, "производи" - не привыкли.

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Я никто и звать меня никак

А вот прямо сейчас Сукабеева по телеку рассказывает, что украинки вынуждены мыть голову в туалетах супермаркетов

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Андрей Мельник

Выплюнь каку... В смысле - выключи уже такое дерьмо, от него же мозги плавятся

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Я никто и звать меня никак

У меня с утра лёгкое несварение, пришлось включить - обычно помогает

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Kodebsky

История смешно звучит от человека с погонялом Сливной бачок

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Андрей Паскарь

«так исторически сложилось»

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Андрей Киселев

будет как с В/У и картами банковскими, продлят срок действия)

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Malina Krasnaya

будут чистые страницы вырывать и складывать в новые паспорта

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Griby Lenina
мы готовы гарантированно сказать

Честное пацанское.

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flash

Будем как в "сверхъестественном" себе всё печатать /// так ещё и на несколько личностей)

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krub

Да хоспади, каждый сам себе печатает дома и заверяет у нотариуса. Иль чип електронный вживитть (из карт по вытаскивать)

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Alex Lee

Вы закупите и оплатите. А ну хорошо, уже занялся вопросом. Честно..

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Rnatery

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Александр Чадин

Может за год зафигачат электронные паспорта) Только в России техническое отставание может быть двигателем прогресса!

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Хамдураля Издык

только внешнее управление спасёт.

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Jarwis

Да рукописные пусть выдают)) 19 век так 19 век))

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kun fuzi

в оригинале речь идет о "рисках нехватки", а не о "нехватке"

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Фокс Йовович

В оригинале когда-то было нападение на Украину не планируется

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Мяу

Да сделайте уже на блокчейне, идеальная возможность кардинально что-то поменять. А печатаешь QR код с номером. Люди сканируют и могут понять это тот человек или нет, там же пожаловаться на подделку.

Технически реализуется на ура, только вот везде должен быть интернет.

Плюс сделать дублятор удостоверения похожего на права (с их производством как я понимаю сейчас проблем уже нет).

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user_90123129312

Проблема с чипами, проблема со связью и пожизненная проблема с умением хранить данные.

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Мяу

А что не нравится людям с внедрением блокчейна? Прям в минуту по дизлайку.

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Алексей

На минусы не смотри , они в наше время ничего не значат

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Konstantin Mednikov

Технически в блокчейне нельзя хранить картинки. Генерировать IPFS для паспортов как делают NFT - так себе вариант.
Плюс все ваши паспортные данные будут в руках всех мошенников в мире. Пока все ведомства не перейдут на подпись приватным ключём, а это займёт лет 15 в России, на вас уже 100500 кредитов повесят.

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Мяу

Кто в теме поймет что я имею ввиду под технологией блткчейн. Вы пытаетесь криптовалюту натянуть на это понятие, но блокчейн это не только криптовалюта.

Это больше про распределенное хранение в сотнях местах, которые сами себя контролируют и дублируют. И которые не могут развалиться если хоть один источник работает.

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Питерский микрофон

На 6G они тебе сделают

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Александр

Ну вот у депутатов есть шанс, могут сами пойти и своими руками сделать матричные принтеры для печати паспортов, примером показать, так сказать. там же изи.

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Andrei M

На бересте печатать будем и в туесок сворачивать. Берёзок у нас никто не отнимет!

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M-S-R

Усы лапы и хвост - вот мои документы

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Maxim Gruzdev

Раньше тушью паспорта заполняли, каллиграфическим почерком. Было тепло и лампово. Матричные принтеры - бездуховно.

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2X.

Так давайте их на отечественные заменим! А забыл что в рашн федерэйшн принтеры не делают.

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