Китайский стартап спроектировал «портативный фитнес-зал» — один тренажёр для сотни упражнений на все части тела Статьи редакции
В самой недорогой комплектации он стоит $199.
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- В декабре 2022 года стартап из Гонконга Halytus показал портативный тренажёр HooKee — по словам самой компании, это первый в мире «"умный" переносной тренажёрный зал» для самостоятельных занятий. Подойдёт для тех, кто не может или не хочет заниматься в фитнес-клубах.
- Устройство весит 2,5 кг и разгибается до угла в 135°. Ёмкость батареи — 3000 мАч. Она полностью заряжается за четыре часа, а одного заряда хватит, чтобы выполнить свыше 10 тысяч повторений с максимальной нагрузкой.
- У устройства нет привычных для силовых тренажёров грузовых блоков. Вместо этого стартап разработал и запатентовал технологию HydroFlex, так что оно работает за счёт гидравлического сопротивления. Подробнее о проектировании — в видеопрезентации стартапа.
- Весовую нагрузку можно регулировать на специальной кнопочной панели, максимальный вес — 45 кг. Устройство поддерживает как внутреннее, так и внешнее сопротивление.
- Вдобавок к тренажёру Halytus разработала приложение со списком из сотни и более бесплатных упражнений, где также можно отслеживать прогресс по собственным тренировкам и делиться результатами с другими пользователями.
- На ручку устройства можно также установить пульт управления, чтобы переключать обучающие видео на смартфоне или телевизоре удалённо — прямо во время занятий.
- Купить тренажёр в рознице пока нельзя: стартап собирает деньги через Kickstarter до 1 февраля 2023 года (на момент публикации он получил $274,7 тысячи из требовавшихся $5107). Прислать первые экземпляры обещают в апреле.
- Стоимость разнится в зависимости от комплектации. Самый недорогой комплект со сменными рукоятками и кабелем USB-C стоит $199. Самый дорогой — $469: туда также входит специальная напольная подставка, на которой можно закрепить HooKee.
- Гарантия на устройство — один год, его отправку на ремонт Halytus покроет за свой счёт. По словам компании, оно не должно выйти из строя как минимум в течение трёх лет постоянного использования.
Резиновая петля стоит 1000 - 1500 р и позволяет делать почти все те же упражнения
dead lift с весом 45кг, это либо для совсем "айтишников" или это кардиотренажер такой.
О, вспоминается магазин на диване, там тоже были чудо-девайсы (-:
На дельты упражнение классно реализовано! Но на замену трэпа не годится.