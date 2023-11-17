Магазины производителя смартфонов на ОС «Аврора» заявили, что спрос превысил ожидания — продали 308 штук за 10 дней Статьи редакции
Планировали продать столько за два месяца.
- О том, что за первые 10 дней ритейлер «Всёсмарт» продал 367 устройств на базе российской операционной системы «Аврора», сообщили в издании D-Russia со ссылкой на ИТ-холдинг Fplus.
- Всего купили 308 смартфонов на сумму 4,9 млн рублей и 61 планшет на 1,2 млн рублей. 78% заказов сделали в интернет-магазине. Издание утверждает, что покупатели — частные лица, «сделавшие осознанный выбор с целью изучения новой ОС, для работы или просто использования устройства по назначению».
- Представитель «Всёсмарт» сообщил, что спрос на устройства на базе «Авроры» пока превосходит ожидания. По его словам, такое количество рассчитывали продать до конца 2023 года.
- Сеть «Всёсмарт» принадлежит холдингу Fplus, который производит смартфоны и планшеты на мобильной операционной системе «Аврора».
- Планшет Fplus Pro LifeTab Plus стоит 16 990 рублей, смартфон Fplus Pro R570E — 14 990 рублей.
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308 штук?! На 307 больше, чем закупили в Китае?!
Повод для гордости, конечно, сильный.
Мы фплюсе, закрываемся!
Ты еще вспомни ту рыжую прости господи которая пиарила этот недофон)
какие телефоны делают не в Китае?
На какие телефоны лепят шильдики и выдают за свои разработки и производство?
буквально все. Ну ок, свои процы есть у эппл разве что, а так большинство смартфонов просто собираются из существующих компонентов.
Здесь же не просто собрали смартфон, но и написали полностью свою ОС.
А знаете... звучит неплохо!
Корейские?
Это что, новость панорама какая-то?
это УСПЕХ! КОММЕРЧЕСКИЙ! они пришли к УСПЕХУ!
Ну логично. Пиарили много. Вот и купили блогеры для обзоров и интузиасты. 308 штук - это ниочем
Лица покупателей представили?
UPD: Мое лицо представили, когда я чекнул характеристики? Че по NFC с MirPay, как так то? Исконно Российский телефон же…
Камера - 13 МП (10000% без программной оптимизации), да, еще 8 фронталка (жуть..)
Быстро оформить с Яндекс Пэй!!!!
Нахрена nfc для ip68?
Что?
Потому что разъемы сертифицированы по ip68 и выдерживают ядерный удар, не то что nfc какое-то.
Ору, 308 штук 😂
308*14990 никак не выходит 4.9 млн. Это как?
Может лохам впарили настройку и чехол за косарь?
Интересно, какие у них ожидания были 🤔
22 процента пришли ножками в магазин и купили не Андроид, а Аврору!
- Здравствуйте, я могу Вам что-то подсказать?
- Мои вкусы очень специфичны..
Так это блогеры
Бабушкам ещё впарят ещё наверное штук 1000 за год, остальное - госзаказы
В РФ не будет наверное никогда своего телефона,мы даже машины сраные не можем нормальные для гражданского сектора сделать,хотя казалось бы…изобрети карету и греби деньги лопатой.
Даже создатели в шоке, что кто-то готов потреблять их кал
Редакция постит новости в развлекательных целях?
Редакция набрасывает 😂
Это что? Новость шутка?
Ты чо, пёс, до сих пор не на Авроре? Небось теребонькаешь там на буржуйских андроидах-айфонах, простигосподи? Отставить восхвалять западные ценности!
Сам-то с какого устройства сидишь?)
Электроника-1488 на BolgenOS. Ещё вопросы?
367 устройств и 308 смартфонов и 61 планшет. Странная математика. Авроровская
От создателей 146% видимо )))
Вот это да, вот это обороты
Конкретно этот F+ жутко задумчивый прям, так что затея использовать его для корп почты и еще одной симки провалилась.
Всё, акции Apple рухнули.
Ебать, у них даже собственные магазины есть.
это как автомобиль москвич - название другое а содержимое... ну вы поняли...
где иначе, кроме эппл? У всех начинки +- одинаковые, всякие снепдреганы и прочее. Оболочки обычно разные только. А тут совсем другая ОС.
Название говорит само за себя не русское слово
Хуйня какая господи. Они каждый год русские телефоны выпускают. А на каждом выпуске лярд распиливают ваших налогов. Ну и моих, чего уж тут 🥲 суки мрази горите в аду
Как раз взял такой на тест драйв. На четвёртой версии.
Ну и как?
Нет ответа. Видимо устройство уже сломалось.
Ну его же не заводе печатных плат в Татарстане делали. Какая-нибудь фабрика по соседству с той, где айфоны делают.
Очень своеобразное устройство. Я взял М12. Очень напоминает старые телефоны на Симбиане. Детально ещё напишу позднее.
Интересно, кто купил остальные 8 смартфонов после меня?
То есть за 20 дней продадут 734?
приложения, я полагаю, устанавливаются те что идут на андроид )))
Кто...Зачем...Почему...
развивать и тестировать ОС аврору на гражданском населении.