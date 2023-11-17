Техника
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Магазины производителя смартфонов на ОС «Аврора» заявили, что спрос превысил ожидания — продали 308 штук за 10 дней Статьи редакции

Планировали продать столько за два месяца.

  • О том, что за первые 10 дней ритейлер «Всёсмарт» продал 367 устройств на базе российской операционной системы «Аврора», сообщили в издании D-Russia со ссылкой на ИТ-холдинг Fplus.
  • Всего купили 308 смартфонов на сумму 4,9 млн рублей и 61 планшет на 1,2 млн рублей. 78% заказов сделали в интернет-магазине. Издание утверждает, что покупатели — частные лица, «сделавшие осознанный выбор с целью изучения новой ОС, для работы или просто использования устройства по назначению».
  • Представитель «Всёсмарт» сообщил, что спрос на устройства на базе «Авроры» пока превосходит ожидания. По его словам, такое количество рассчитывали продать до конца 2023 года.
  • Сеть «Всёсмарт» принадлежит холдингу Fplus, который производит смартфоны и планшеты на мобильной операционной системе «Аврора».
  • Планшет Fplus Pro LifeTab Plus стоит 16 990 рублей, смартфон Fplus Pro R570E — 14 990 рублей.
Смартфон Fplus Pro R570E, фото «Всёсмарт»

#новости #аврора #fplus

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 Вадим Д.

308 штук?! На 307 больше, чем закупили в Китае?!
Повод для гордости, конечно, сильный.

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Griby Lenina

Мы фплюсе, закрываемся!

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Mr Black

Ты еще вспомни ту рыжую прости господи которая пиарила этот недофон)

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Roman

какие телефоны делают не в Китае?

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Вадим Д.

На какие телефоны лепят шильдики и выдают за свои разработки и производство?

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SanyaBlack

буквально все. Ну ок, свои процы есть у эппл разве что, а так большинство смартфонов просто собираются из существующих компонентов.

Здесь же не просто собрали смартфон, но и написали полностью свою ОС.

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Юрий Б.
полностью свою ОС

А знаете... звучит неплохо!

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Родитель 2

Корейские?

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Мася Дристенко

Это что, новость панорама какая-то?

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Сергей Леопольдович

это УСПЕХ! КОММЕРЧЕСКИЙ! они пришли к УСПЕХУ!

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Дмитрий Зима

Ну логично. Пиарили много. Вот и купили блогеры для обзоров и интузиасты. 308 штук - это ниочем

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WasdAgency

Лица покупателей представили?

UPD: Мое лицо представили, когда я чекнул характеристики? Че по NFC с MirPay, как так то? Исконно Российский телефон же…

Камера - 13 МП (10000% без программной оптимизации), да, еще 8 фронталка (жуть..)

Быстро оформить с Яндекс Пэй!!!!

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James Bomond

Нахрена nfc для ip68?

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igogo

Что?

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Вильгельм Богачев

Потому что разъемы сертифицированы по ip68 и выдерживают ядерный удар, не то что nfc какое-то.

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Сладкий Бубалех

Ору, 308 штук 😂

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mr protusi

308*14990 никак не выходит 4.9 млн. Это как?

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Pavel Chernev

Может лохам впарили настройку и чехол за косарь?

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Станислав

Интересно, какие у них ожидания были 🤔

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Вася Пражкин
78% заказов сделали в интернет-магазине.

22 процента пришли ножками в магазин и купили не Андроид, а Аврору!
- Здравствуйте, я могу Вам что-то подсказать?
- Мои вкусы очень специфичны..

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Забыл Эмейлов

Так это блогеры

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Kirill Sushilnikov

Бабушкам ещё впарят ещё наверное штук 1000 за год, остальное - госзаказы

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Mr Black

В РФ не будет наверное никогда своего телефона,мы даже машины сраные не можем нормальные для гражданского сектора сделать,хотя казалось бы…изобрети карету и греби деньги лопатой.

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Защекан Системы

Даже создатели в шоке, что кто-то готов потреблять их кал

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Mikhail Valentsev

Редакция постит новости в развлекательных целях?

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Sergio Molotkoni

Редакция набрасывает 😂

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Юрий Б.

Это что? Новость шутка?

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Слегка Придурковатый

Ты чо, пёс, до сих пор не на Авроре? Небось теребонькаешь там на буржуйских андроидах-айфонах, простигосподи? Отставить восхвалять западные ценности!

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Родитель 2

Сам-то с какого устройства сидишь?)

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Слегка Придурковатый

Электроника-1488 на BolgenOS. Ещё вопросы?

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Александра Безродная

367 устройств и 308 смартфонов и 61 планшет. Странная математика. Авроровская

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Сергей Леопольдович

От создателей 146% видимо )))

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Я сказал свое имя машине

Вот это да, вот это обороты

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Maxim Filin

Конкретно этот F+ жутко задумчивый прям, так что затея использовать его для корп почты и еще одной симки провалилась.

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Alexey V

Всё, акции Apple рухнули.

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Слегка Придурковатый

Ебать, у них даже собственные магазины есть.

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Алексей Жидков

это как автомобиль москвич - название другое а содержимое... ну вы поняли...

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SanyaBlack

где иначе, кроме эппл? У всех начинки +- одинаковые, всякие снепдреганы и прочее. Оболочки обычно разные только. А тут совсем другая ОС.

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Денис Демидов

Название говорит само за себя не русское слово

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Михаил Цветков

Хуйня какая господи. Они каждый год русские телефоны выпускают. А на каждом выпуске лярд распиливают ваших налогов. Ну и моих, чего уж тут 🥲 суки мрази горите в аду

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Igor Kowalski

Как раз взял такой на тест драйв. На четвёртой версии.

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Копчик

Ну и как?

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Alexey V

Нет ответа. Видимо устройство уже сломалось.

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Копчик

Ну его же не заводе печатных плат в Татарстане делали. Какая-нибудь фабрика по соседству с той, где айфоны делают.

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Igor Kowalski

Очень своеобразное устройство. Я взял М12. Очень напоминает старые телефоны на Симбиане. Детально ещё напишу позднее.

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James Bomond

Интересно, кто купил остальные 8 смартфонов после меня?

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Евгений В.

То есть за 20 дней продадут 734?

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Алексей Жидков

приложения, я полагаю, устанавливаются те что идут на андроид )))

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Премудрый пискарь

Кто...Зачем...Почему...

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SanyaBlack

развивать и тестировать ОС аврору на гражданском населении.

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