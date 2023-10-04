Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro с датчиком температуры Статьи редакции
А также показала часы Pixel Watch 2 и добавила в наушники Pixel Buds Pro функцию обнаружения разговоров.
651 показ
1.5K открытий
- Google провела ежегодную презентацию, на которой рассказала о новых продуктах и сервисах.
Pixel 8 и Pixel 8 Pro
- Pixel 8 получил OLED-экран размером 6,1 дюйма с частотой обновления 120 Гц — чуть меньше, чем у предыдущей модели смартфона. Дизайн почти не изменился — но углы устройства «чуть более закруглены», отмечает The Verge. В остальном внешне разницы между смартфонами практически нет.
- Устройство оснащёно новым экраном Actua, его пиковая яркость — 2000 нит. По словам Google, экран на 42% ярче, чем у Pixel 7. Смартфон доступен в трёх цветах — розовый, ореховый и чёрный.
- У базовой модели будет 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
- Задняя камера: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 12-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,5-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу.
- У Pixel 8 Pro — 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, такой же, как у предшественника. Дисплей Super Actua обеспечивает пиковую яркость в 2400 нит. Google отмечает, что у смартфона «самый яркий экран».
- Камеры: основная 50-мегапиксельная, сверширокоугольная 48-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — тоже 10,8-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу.
- На задней панели Pixel 8 Pro установлен датчик температуры: Google предлагает использовать его, например, чтобы узнать, достаточно ли нагрелась сковородка и какая температура у молока в бутылочке для ребёнка. Также компания подала заявку, чтобы с помощью датчика измерять температуру пользователя и передавать её в приложение Fitbit. Это не мешает просто навести смартфон на себя и узнать температуру, отмечает Engadget.
- Доступны модели на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цвета — голубой, чёрный и «фарфоровый».
- Оба устройства оснащены собственным процессором компании Tensor третьего поколения.
- Устройства будут поставляться вместе с Android 14, которую компания представила на конференции I/O 2023. Смартфоны будут получать обновления для мобильной ОС в течение семи лет.
- Pixel 8 будет стоить от $699 (69,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 октября 2023 года), Pixel 8 Pro — от $999 (99,1 тысячи рублей). Предзаказы компания открывает с 4 октября, в продажу устройства поступят 12 октября.
ИИ-функции в смартфонах
- В Google Photos будет доступен редактор Magic Editor — с его помощью можно перемещать или удалять объекты на фото, редактировать цвета и формы. Появится функция Audio Magic Eraser — она позволяет вырезать звуки из видео.
- ИИ-функции получит Google Assistant. Новая версия помощника будет называться Assistant with Bard. Он сможет, например, на вопрос «расскажи мне о почте, которую я пропустил», найти электронные письма, которые стоит прочесть. Функции основаны на обновлении Bard, которое позволило нейросети интегрироваться с собственными сервисами и приложениями Google.
- Также он сможет сделать краткую выжимку текста, лучше распознаёт голосовой ввод и убирает ошибки при написании сообщений.
Pixel Watch 2
- Корпус изготовлен из 100% переработанного алюминия — часы на 10% легче, чем Pixel Watch (31 грамм против 36 грамм), отмечает Google. Размер OLED-дисплея — 41 мм.
- Устройство получило новый процессор и систему датчиков, среди них есть, например, новые датчики температуры тела и частоты сердечных сокращений.
- Появились функции безопасности: например, можно сесть в такси и поставить таймер о планируемом прибытии домой. По истечении этого времени часы уточнят, всё ли в порядке с пользователем, а если он не отреагирует — передадут экстренным службам информацию о его местоположении.
- Ёмкость аккумулятора — 306 мАч. Часы могут зарядиться на 50% за полчаса, целиком — за 75 минут. Компания заявляет, что часы могут работать до 24 часов без подзарядки в активном режиме.
- Стоимость — $349 (34,6 тысячи рублей).
Pixel Buds Pro
- Наушники выпустят в дополнительных цветах — голубом и «фарфоровом.
- Также появится функция обнаружения разговоров — наушники будут распознавать, говорит ли пользователь, и приостанавливать воспроизведение аудио. Как только устройство перестанет улавливать звук голоса, оно включит музыку обратно. Этот режим можно выключить.
- Стоимость — $199 (19,7 тысячи рублей).
Так 7 или 8, не пойму.
давайте сделаем вид, что вы ничего не видели
Как тебе такое, эпл?
"Google Pixel - это как твой лучший друг, который всегда знает, что ты искал в интернете, даже если ты сам не помнишь."
Ну что, делаем ставки, сколько человек будут класть на сковородку телефон?
измерения степени горения пуканов у эпплофилов)
Так им же плевать…
Короче, по функциям ничего такого нет. С вас 3 миллиона
noise cancellation вообще то новшество в видео
оно шум будет давить в любом аудиопотоке, который через них воспроизводится? Или внешние шумы (от окружающей среды) как-то компенсировать?
Ну судя по тому что показали будет делать как сейчас делает ai для звука вырезать частоты определенные
судя по https://support.google.com/googlepixelbuds/answer/12312672?hl=en он будет внешний шум гасить
это про то, как Нойза в Белине закэнселили?
Датчик температуры - отголосок ковида в 2021?
Нет, это ещё раньше началось. Давно уже пытаются медицинское оборудование в мобильную сферу продвинуть. Раньше, правда, это было на уровне программ (для смартфонов) и реальных аппаратиков для измерения всего и вся. Сейчас вот решили совместить, видимо...
Зачем каждый год городить тонны практически одинаковых моделей?
Чтобы деньги зарабатывать)
Для денег
Лучше бы с датчиком анализов сделали!
Пиксель 7 топ, думаю 8 будет точно не хуже
Главное чтобы проблем с автономностью не было как у предшественника, тогда возьму
Ага, основная проблема как по мне
До этого пользовался Pixel 5A 5G, тот по ощущениям батарею раза в полтора дольше держал
noise cancellation в видео киллер фича а остальное надо смотреть в обзорах, ну и из плюсов что 6 и 7 стали дешевле , пора покупать
👍👍👍
Могу определить температуру своей рукой, получается зря скилл прокачал?
Я и пульс не врубаюсь, как его меряют. А вы температура.
Я недавно узнала, что некоторые приложения (которые снимают показания по запросу, а не постоянно) используют камеру и вспышку. Палец прикладываешь, он вспышкой подсвечен так что пульсация крови заметна, приложуха считает.