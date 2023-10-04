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Техника
Евгения Евсеева

Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro с датчиком температуры Статьи редакции

А также показала часы Pixel Watch 2 и добавила в наушники Pixel Buds Pro функцию обнаружения разговоров.

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  • Google провела ежегодную презентацию, на которой рассказала о новых продуктах и сервисах.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Pixel 8. Фото Google
  • Pixel 8 получил OLED-экран размером 6,1 дюйма с частотой обновления 120 Гц — чуть меньше, чем у предыдущей модели смартфона. Дизайн почти не изменился — но углы устройства «чуть более закруглены», отмечает The Verge. В остальном внешне разницы между смартфонами практически нет.
  • Устройство оснащёно новым экраном Actua, его пиковая яркость — 2000 нит. По словам Google, экран на 42% ярче, чем у Pixel 7. Смартфон доступен в трёх цветах — розовый, ореховый и чёрный.
  • У базовой модели будет 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
  • Задняя камера: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 12-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,5-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу.
Pixel 8 Pro. Фото Google
  • У Pixel 8 Pro — 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, такой же, как у предшественника. Дисплей Super Actua обеспечивает пиковую яркость в 2400 нит. Google отмечает, что у смартфона «самый яркий экран».
  • Камеры: основная 50-мегапиксельная, сверширокоугольная 48-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — тоже 10,8-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу.
  • На задней панели Pixel 8 Pro установлен датчик температуры: Google предлагает использовать его, например, чтобы узнать, достаточно ли нагрелась сковородка и какая температура у молока в бутылочке для ребёнка. Также компания подала заявку, чтобы с помощью датчика измерять температуру пользователя и передавать её в приложение Fitbit. Это не мешает просто навести смартфон на себя и узнать температуру, отмечает Engadget.
  • Доступны модели на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цвета — голубой, чёрный и «фарфоровый».
Фото The Verge
  • Оба устройства оснащены собственным процессором компании Tensor третьего поколения.
  • Устройства будут поставляться вместе с Android 14, которую компания представила на конференции I/O 2023. Смартфоны будут получать обновления для мобильной ОС в течение семи лет.
  • Pixel 8 будет стоить от $699 (69,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 октября 2023 года), Pixel 8 Pro — от $999 (99,1 тысячи рублей). Предзаказы компания открывает с 4 октября, в продажу устройства поступят 12 октября.

ИИ-функции в смартфонах

  • В Google Photos будет доступен редактор Magic Editor — с его помощью можно перемещать или удалять объекты на фото, редактировать цвета и формы. Появится функция Audio Magic Eraser — она позволяет вырезать звуки из видео.
  • ИИ-функции получит Google Assistant. Новая версия помощника будет называться Assistant with Bard. Он сможет, например, на вопрос «расскажи мне о почте, которую я пропустил», найти электронные письма, которые стоит прочесть. Функции основаны на обновлении Bard, которое позволило нейросети интегрироваться с собственными сервисами и приложениями Google.
  • Также он сможет сделать краткую выжимку текста, лучше распознаёт голосовой ввод и убирает ошибки при написании сообщений.

Pixel Watch 2

Фото The Verge
  • Корпус изготовлен из 100% переработанного алюминия — часы на 10% легче, чем Pixel Watch (31 грамм против 36 грамм), отмечает Google. Размер OLED-дисплея — 41 мм.
  • Устройство получило новый процессор и систему датчиков, среди них есть, например, новые датчики температуры тела и частоты сердечных сокращений.
  • Появились функции безопасности: например, можно сесть в такси и поставить таймер о планируемом прибытии домой. По истечении этого времени часы уточнят, всё ли в порядке с пользователем, а если он не отреагирует — передадут экстренным службам информацию о его местоположении.
Фото The Verge
  • Ёмкость аккумулятора — 306 мАч. Часы могут зарядиться на 50% за полчаса, целиком — за 75 минут. Компания заявляет, что часы могут работать до 24 часов без подзарядки в активном режиме.
  • Стоимость — $349 (34,6 тысячи рублей).

Pixel Buds Pro

Фото Google 
  • Наушники выпустят в дополнительных цветах — голубом и «фарфоровом.
  • Также появится функция обнаружения разговоров — наушники будут распознавать, говорит ли пользователь, и приостанавливать воспроизведение аудио. Как только устройство перестанет улавливать звук голоса, оно включит музыку обратно. Этот режим можно выключить.
  • Стоимость — $199 (19,7 тысячи рублей).

#новость #google #pixel #pixelbuds

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28 комментариев
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 selecadm

Так 7 или 8, не пойму.

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Евгения Евсеева
Автор

давайте сделаем вид, что вы ничего не видели

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37th parallel

Как тебе такое, эпл?

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Сергей Гик

"Google Pixel - это как твой лучший друг, который всегда знает, что ты искал в интернете, даже если ты сам не помнишь."

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Вася Пражкин
Google предлагает использовать его, например, чтобы узнать, достаточно ли нагрелась сковородка

Ну что, делаем ставки, сколько человек будут класть на сковородку телефон?

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Andrew
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Zloy Marketolog
установлен датчик температуры: Google предлагает использовать его для

измерения степени горения пуканов у эпплофилов)

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Alexey Buldakov

Так им же плевать…

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Олег Волк

Короче, по функциям ничего такого нет. С вас 3 миллиона

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Rownie

noise cancellation вообще то новшество в видео

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Vlad

оно шум будет давить в любом аудиопотоке, который через них воспроизводится? Или внешние шумы (от окружающей среды) как-то компенсировать?

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Rownie

Ну судя по тому что показали будет делать как сейчас делает ai для звука вырезать частоты определенные

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Vlad

судя по https://support.google.com/googlepixelbuds/answer/12312672?hl=en он будет внешний шум гасить

Use Active Noise Control on Google Pixel Buds…
In the Pixel Buds app, you will find three modes to control noise under Active Noise Control…
support.google.com
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Кирилл Макеев

это про то, как Нойза в Белине закэнселили?

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Иван

Датчик температуры - отголосок ковида в 2021?

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Melissa Mata

Нет, это ещё раньше началось. Давно уже пытаются медицинское оборудование в мобильную сферу продвинуть. Раньше, правда, это было на уровне программ (для смартфонов) и реальных аппаратиков для измерения всего и вся. Сейчас вот решили совместить, видимо...

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Жони Деп

Зачем каждый год городить тонны практически одинаковых моделей?

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QAWERTYUI

Чтобы деньги зарабатывать)

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Мурад Муртазалиев

Для денег

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Евгений Вольфрамов

Лучше бы с датчиком анализов сделали!

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Цифровые комплексы

Пиксель 7 топ, думаю 8 будет точно не хуже

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Karzec

Главное чтобы проблем с автономностью не было как у предшественника, тогда возьму

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Горделивый Сербский Патриот

Ага, основная проблема как по мне

До этого пользовался Pixel 5A 5G, тот по ощущениям батарею раза в полтора дольше держал

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Rownie

noise cancellation в видео киллер фича а остальное надо смотреть в обзорах, ну и из плюсов что 6 и 7 стали дешевле , пора покупать

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Анжелика

👍👍👍

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Fred Han

Могу определить температуру своей рукой, получается зря скилл прокачал?

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selecadm

Я и пульс не врубаюсь, как его меряют. А вы температура.

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Banyanya

Я недавно узнала, что некоторые приложения (которые снимают показания по запросу, а не постоянно) используют камеру и вспышку. Палец прикладываешь, он вспышкой подсвечен так что пульсация крови заметна, приложуха считает.

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