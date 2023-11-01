«Аквариус» запустила серийное производство российских офисных мониторов Статьи редакции
Системные платы паяют на заводе в Шуе, а собирают устройства в Твери, заявляет компания.
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- Об этом представитель «Аквариуса» рассказал изданию CNews. Первые устройства уже отгрузили тем, кто сделал предзаказ. До конца 2023 года «Аквариус» рассчитывает также «обработать новые заказы». Объёмы и другие детали производства компания не раскрыла.
- По словам CNews, речь идёт о двух офисных мониторах, внесённых в реестр Минпромторга: Aquarius B24F1 и Aquarius B27F1 с диагоналями 23,8 дюйма и 27 дюймов соответственно. Материал корпуса — пластик. Угол наклона — от -5° до примерно +15°, а обзора — 178º/178º. Тип матрицы — IPS, подсветки — Edge LED.
- Разрешение мониторов составляет 1920 на 1080 пикселей, максимальная частота обновления дисплея — 75 Гц. Покрытие матовое, чтобы «обеспечить рассеивание света и предотвратить отражение», а дизайн, по словам производителя, «безрамочный» — позволяет разместить несколько мониторов рядом.
- У модели B24F1 три видеовхода — HDMI 2.01, VGA1 и DVI-D. У B27F1 их два — HDMI 2.01 и VGA. Динамиков и встроенного микрофона нет, но есть разъём для наушников.
Помимо мониторов, «Аквариус» производит серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты — в том числе карманные с «функцией мобильной связи» на базе российской ОС «Аврора». У компании есть два завода — в Твери и в Шуе. Их общая мощность, по её собственным данным, составляет 2,5 млн устройств в год.
- В январе 2023 года мониторы российского производства представила также компания «Бештау электроникс».
1 ноября — День шильдиков в России!
Скиньте ссылку на Али кто-нибудь
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
Интим не предлагать.
три видеовыхода - скорей уж тогда входа. И это точно Аквариус , а не СуньВынь (Sunwind)?
это вечернее ку-ку. вышла через видеовыход и зашла нормально
Display Port, алло
алло, кто говорит, плохо слышно
Плохо, что это одни шильдики.
Ну, даже если поверить, и все такое... то компания должна получить премию в номинации "Гении логистики".
Так, еще мониторчик из реестра. А что там с процессором и с го прошивкой? А матрица? Ой, монитор закончился неожиданно
Главное корпус свой. Стальной. Значит по весу на 95 процентов российское :)
Он должен был называться аквариум, но кое-кто перепутал соседние клавиши. Он потом понял - звонит и признается, что ошибся. А ему говорят:
– нет, мы уже все переписали.
Такой же круглый?
История Backrub
Почему не Акварус или не Русаква?
ДобраВодица
дюже похож на мой монитор Филипс
Завод в Твери заработал в октябре 2022 г. Как писал CNews в марте 2022 г. «Аквариус» приобрел этот завод у американского производителя электроники Jabil. Общая площадь купленного производственного комплекса составила 27 тыс. кв. м.
Понятно откуда растут ноги у этой "российской" технологии
Где написано "российская" технология?
В Шуе только водка нормальная. Ну, лет 20 назад была по крайней мере.
Какие мониторы, алё? Или это косплей "Интеграла"? Хехе.
Так может говорить только человек, который никогда не был в шуйском музее мыла.
15рублёвые и заколдованные уже купили? Когда нам на любимом VC хвалебную статью-обзор ждать?
Эти по классике на западную технику наяривают)
О! Дизами обделались...ясно монитор не понравился...
1920x1080 на 27 дюймах - ну такое …
тоже хотел это написать
Для 50+ у которых зрение садится - очень ок. Еще не 50, но о 2k уже думаю в формате 32"
Я как-то натыкался на цены этого Аквариуса.
Охуел и ототкнулся обратно
Было сложно, но я Полине не скачал публикацию.
Потому что у Полины нельзя скачивать публикации
"Системные платы паяют на заводе в Шуе"-это вообще где находится?
на Шую
В сказке по телевизеру...
Отличная новость! Так держать. Очень рад, что в России растет производство высокотехнологичной продукции, это свидетельствует, что Майские указы Президента воплощаются в жизнь, а российские предприятия получают нужную поддержку. Все знают, что Аквариус был когда-то сборщиком, но в последнее время ребята все чаще делают и свои референсы, и свой дизайн. Разумеется, компонентная база еще долго будет оставаться импортной в своей массе, однако локализация производства - это супер. Наши ребята получают рабочие места, все больше людей вовлекается не только в программирование, но и в производство железа.
Во во и я говорю заябись! Идем по кытайским стопам
у меня аж встал
"«Аквариус» запустила"
А разве они не банкроты?
Ретину давай гони аквариум
Думаю им следует сменить название, и поработать над характеристиками
Диагональ корпуса — пластик, угол наклона — IPS, подсветка имееться — это все хорошо. А цена какая?