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Техника
Полина Лааксо

«Аквариус» запустила серийное производство российских офисных мониторов Статьи редакции

Системные платы паяют на заводе в Шуе, а собирают устройства в Твери, заявляет компания.

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  • Об этом представитель «Аквариуса» рассказал изданию CNews. Первые устройства уже отгрузили тем, кто сделал предзаказ. До конца 2023 года «Аквариус» рассчитывает также «обработать новые заказы». Объёмы и другие детали производства компания не раскрыла.
  • По словам CNews, речь идёт о двух офисных мониторах, внесённых в реестр Минпромторга: Aquarius B24F1 и Aquarius B27F1 с диагоналями 23,8 дюйма и 27 дюймов соответственно. Материал корпуса — пластик. Угол наклона — от -5° до примерно +15°, а обзора — 178º/178º. Тип матрицы — IPS, подсветки — Edge LED.
  • Разрешение мониторов составляет 1920 на 1080 пикселей, максимальная частота обновления дисплея — 75 Гц. Покрытие матовое, чтобы «обеспечить рассеивание света и предотвратить отражение», а дизайн, по словам производителя, «безрамочный» — позволяет разместить несколько мониторов рядом.
  • У модели B24F1 три видеовхода — HDMI 2.01, VGA1 и DVI-D. У B27F1 их два — HDMI 2.01 и VGA. Динамиков и встроенного микрофона нет, но есть разъём для наушников.
Aquarius B27F1 — здесь и далее. Источник: «Аквариус»

  • Помимо мониторов, «Аквариус» производит серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты — в том числе карманные с «функцией мобильной связи» на базе российской ОС «Аврора». У компании есть два завода — в Твери и в Шуе. Их общая мощность, по её собственным данным, составляет 2,5 млн устройств в год.

  • В январе 2023 года мониторы российского производства представила также компания «Бештау электроникс».
Техника
Полина Лааксо
Глава совета директоров «Аквариуса»: «Говорят, наш планшет не работает, но он работает, а ПО на нём — нет» Статьи редакции

Главное из интервью Алексея Калинина Forbes — одного из руководителей компании-разработчика и производителя вычислительной техники.

Алексей Калинин. Источник: DR

#новость #аквариус

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102 комментария
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 Вадим Д.

1 ноября — День шильдиков в России!

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fullstackoff

Скиньте ссылку на Али кто-нибудь

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Слегка Придурковатый

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5

Али Джи в парламенте
«Али Джи в парламенте» (англ. Ali G Indahouse) — британо-французско-американский комедийный фильм…
ru.m.wikipedia.org
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3 комментария
Дойная Корова
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Степан Фадеев

Интим не предлагать.

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Хэппи милф

три видеовыхода - скорей уж тогда входа. И это точно Аквариус , а не СуньВынь (Sunwind)?

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Полина Лааксо
Автор

это вечернее ку-ку. вышла через видеовыход и зашла нормально

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1 комментарий
Амбассадор Черноголовки

Display Port, алло

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Полина Лааксо
Автор

алло, кто говорит, плохо слышно

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6 комментариев
Иван Серик
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Вадим Д.

Плохо, что это одни шильдики.

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Dmitriy Zorin
Системные платы паяют на заводе в Шуе, а собирают устройства в Твери, заявляет компания.

Ну, даже если поверить, и все такое... то компания должна получить премию в номинации "Гении логистики".

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Дмитрий Зима

Так, еще мониторчик из реестра. А что там с процессором и с го прошивкой? А матрица? Ой, монитор закончился неожиданно

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Фоксик

Главное корпус свой. Стальной. Значит по весу на 95 процентов российское :)

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2 комментария
Джанчик
«Аквариус»

Он должен был называться аквариум, но кое-кто перепутал соседние клавиши. Он потом понял - звонит и признается, что ошибся. А ему говорят:

– нет, мы уже все переписали.

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Фоксик

Такой же круглый?

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Даниил Васильев

История Backrub

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Sith Bender

Почему не Акварус или не Русаква?

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Лицо в толпе

ДобраВодица

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1 комментарий
Хозяин

дюже похож на мой монитор Филипс

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Влад Vlad

Завод в Твери заработал в октябре 2022 г. Как писал CNews в марте 2022 г. «Аквариус» приобрел этот завод у американского производителя электроники Jabil. Общая площадь купленного производственного комплекса составила 27 тыс. кв. м.

Понятно откуда растут ноги у этой "российской" технологии

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SanyaBlack

Где написано "российская" технология?

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3 комментария
Слегка Придурковатый

В Шуе только водка нормальная. Ну, лет 20 назад была по крайней мере.

Какие мониторы, алё? Или это косплей "Интеграла"? Хехе.

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Griby Lenina
В Шуе только водка нормальная.

Так может говорить только человек, который никогда не был в шуйском музее мыла.

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7 комментариев
Премудрый пискарь

15рублёвые и заколдованные уже купили? Когда нам на любимом VC хвалебную статью-обзор ждать?

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Мурад Муртазалиев

Эти по классике на западную технику наяривают)

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Премудрый пискарь

О! Дизами обделались...ясно монитор не понравился...

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1 комментарий
Yoyo

1920x1080 на 27 дюймах - ну такое …

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Vlad

тоже хотел это написать

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Dmitriy Zorin

Для 50+ у которых зрение садится - очень ок. Еще не 50, но о 2k уже думаю в формате 32"

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Я сказал свое имя машине

Я как-то натыкался на цены этого Аквариуса.
Охуел и ототкнулся обратно

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Было сложно, но я Полине не скачал публикацию.
Потому что у Полины нельзя скачивать публикации

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Janie

"Системные платы паяют на заводе в Шуе"-это вообще где находится?

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Малолайкин

на Шую

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Премудрый пискарь

В сказке по телевизеру...

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Александр Торцев

Отличная новость! Так держать. Очень рад, что в России растет производство высокотехнологичной продукции, это свидетельствует, что Майские указы Президента воплощаются в жизнь, а российские предприятия получают нужную поддержку. Все знают, что Аквариус был когда-то сборщиком, но в последнее время ребята все чаще делают и свои референсы, и свой дизайн. Разумеется, компонентная база еще долго будет оставаться импортной в своей массе, однако локализация производства - это супер. Наши ребята получают рабочие места, все больше людей вовлекается не только в программирование, но и в производство железа.

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Тот Самый Сын Маминой Подруги

Во во и я говорю заябись! Идем по кытайским стопам

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Малолайкин

у меня аж встал

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Премудрый пискарь

"«Аквариус» запустила"
А разве они не банкроты?

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unknown

Ретину давай гони аквариум

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Уважительная причина

Думаю им следует сменить название, и поработать над характеристиками

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Юрий Б.

Диагональ корпуса — пластик, угол наклона — IPS, подсветка имееться — это все хорошо. А цена какая?

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99 комментариев
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