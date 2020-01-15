Пользователь может оплатить товар в течение месяца или взять его в рассрочку.

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Сеть магазинов H&M предложила покупателям из США оплачивать покупки позже, сообщает Associated Press.

Такую возможность магазин предоставил участникам программы лояльности. Оплатить покупку позже можно будет в интернет-магазине или с помощью приложения H&M в течение 30 дней.

Чтобы стать участникам программы лояльности H&M, нужно создать аккаунт на сайте компании или зарегистрироваться в приложении. Участие в программе позволяет накапливать бонусы, получать электронные чеки и ранний доступ к распродажам, а также предлагает специальные предложения и скидки.