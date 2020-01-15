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Торговля
Лиана Липанова
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H&M разрешила покупателям в США оплачивать вещи после выхода из магазина Материал редакции

Пользователь может оплатить товар в течение месяца или взять его в рассрочку.

19 комментариев
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Сеть магазинов H&M предложила покупателям из США оплачивать покупки позже, сообщает Associated Press.

Такую возможность магазин предоставил участникам программы лояльности. Оплатить покупку позже можно будет в интернет-магазине или с помощью приложения H&M в течение 30 дней.

Чтобы стать участникам программы лояльности H&M, нужно создать аккаунт на сайте компании или зарегистрироваться в приложении. Участие в программе позволяет накапливать бонусы, получать электронные чеки и ранний доступ к распродажам, а также предлагает специальные предложения и скидки.

Платёжное решение разработала финтех-компания Klarna, которая была основана в Швеции в 2005 году. Капитал компании составляет $5,5 млрд. Klarna специализируется на банковских услугах и предоставляет ритейлерам платёжные альтернативы.

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19 комментариев
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Алексей Бурнатный

1

А вот это правда круто

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Александр Якунин

Алексей
3

Это не круто, это говорит о падении продаж, ты набираешь на импульсе вещи за которые сейчас не надо платить, и берёшь много. А потом расплата

Для ретейла это гениально , даже лучше наших грабительских микро займов.

Ответить

Сергей Токарев

Александр
0

может и не говорит, может просто менеджер рискнул

Ответить

Алексей Бурнатный

Александр
0

Экономика разумного потребления. Зачем брать в расчёт дураков, которые считать не умеют? А время в очередях и на кассах это ад

Ответить

Алексей Бурнатный

Алексей
0

20 минут в день х 365 дней х население города в 500,000 = 7000 сэкономленных лет полезного времени за один год. 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Александр
0

— Мы запускаем рассрочку!
— Ага! у вас падение продаж..
— Но у нас и так по году 30% всего оборота продукции идет в переработку, это реальность рынка.. мы ищем новые способы продаж, что бы уменьшить этот %
— не заливайте мне тут. Вы на грани банкротства! 

я правильно понял вашу логику и последовавшие выводы про банкротство? 

Ответить

Sofron Vagankov

1

То есть взял, поносил если не понравилось обратно в магазинг отнес и не оплатил?

Ответить

Vladimir Stoyanov

Sofron
0

Этот процесс не сильно отличается от текущего: купил, поносил, не понравилось, вернул по чеку. Только меньше возьни с чеком.

Ответить

aeli mill

Sofron
0

что мешает это сделать почти так же сейчас? Заплатить, поносить, сдать назад со словами "не подошло по форме" и получить возврат денег?

Ответить

Тарас Погребняк

1

Через 10 лет не будет ни одного серьезного магазина с кассой. Скриньте. 

Ответить

Артём А.

0

О, наконец то я смогу позволить себе новую одежду!1111

Ответить

NotFop

Артём
1

Каждые 29 дней :)

Ответить

Dear Moscow,

0

— Ну мы же с вами джентльмены! ©

Ответить

Андрей Рядькин

–2

кажется, они давно оставили за собой право продавать одежду в катышках до того как ее начали носить 

Ответить

Алексей Бурнатный

Андрей
–1

Шопинг без касс. Пришёл в ТЦ набрал все что нужно. Оплатил в конце месяца. 

Ответить

Андрей Рядькин

Алексей
–1

да, заебись. Я о низком качестве их товара говорю

Ответить

Алексей Бурнатный

Андрей
0

Я случайно ответил тебе вместо просто комментария 

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Андрей Рядькин

Алексей
0

буду считать и минус таковым 

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Алексей

Андрей
0

А ты необычный 

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