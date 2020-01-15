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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Пользователь может оплатить товар в течение месяца или взять его в рассрочку.
Сеть магазинов H&M предложила покупателям из США оплачивать покупки позже, сообщает Associated Press.
Такую возможность магазин предоставил участникам программы лояльности. Оплатить покупку позже можно будет в интернет-магазине или с помощью приложения H&M в течение 30 дней.
Чтобы стать участникам программы лояльности H&M, нужно создать аккаунт на сайте компании или зарегистрироваться в приложении. Участие в программе позволяет накапливать бонусы, получать электронные чеки и ранний доступ к распродажам, а также предлагает специальные предложения и скидки.
Платёжное решение разработала финтех-компания Klarna, которая была основана в Швеции в 2005 году. Капитал компании составляет $5,5 млрд. Klarna специализируется на банковских услугах и предоставляет ритейлерам платёжные альтернативы.
А вот это правда круто
Это не круто, это говорит о падении продаж, ты набираешь на импульсе вещи за которые сейчас не надо платить, и берёшь много. А потом расплата
Для ретейла это гениально , даже лучше наших грабительских микро займов.
Экономика разумного потребления. Зачем брать в расчёт дураков, которые считать не умеют? А время в очередях и на кассах это ад
20 минут в день х 365 дней х население города в 500,000 = 7000 сэкономленных лет полезного времени за один год.
— Мы запускаем рассрочку!
— Ага! у вас падение продаж..
— Но у нас и так по году 30% всего оборота продукции идет в переработку, это реальность рынка.. мы ищем новые способы продаж, что бы уменьшить этот %
— не заливайте мне тут. Вы на грани банкротства!
я правильно понял вашу логику и последовавшие выводы про банкротство?
То есть взял, поносил если не понравилось обратно в магазинг отнес и не оплатил?
Этот процесс не сильно отличается от текущего: купил, поносил, не понравилось, вернул по чеку. Только меньше возьни с чеком.
О, наконец то я смогу позволить себе новую одежду!1111
кажется, они давно оставили за собой право продавать одежду в катышках до того как ее начали носить
Шопинг без касс. Пришёл в ТЦ набрал все что нужно. Оплатил в конце месяца.
да, заебись. Я о низком качестве их товара говорю
Я случайно ответил тебе вместо просто комментария
буду считать и минус таковым
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