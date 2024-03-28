Ассоциация участников рынка электронной коммерции попросила ФАС проверить Ozon из-за сервисного сбора для владельцев ПВЗ Статьи редакции
На встрече 27 марта 2024 года представители маркетплейса пообещали изменить механику расчёта сервисного сбора и снизить его.
- Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в ФАС с заявлением о злоупотреблении доминирующим положением со стороны Ozon, говорится в Telegram-канале организации.
- АУРЭК ссылается на ст. 450 ГК, а также статьи 10 и 10.1 закона «О защите конкуренции», по которым «сильным сторонам договора, цифровым платформам, прямо запрещено навязывание невыгодных условий контрагентам».
- В ассоциации подчеркивают, что готовы предоставить данные, подтверждающие нарушения антимонопольного законодательства со стороны Ozon.
- По словам сопредседателя АУРЭК Александра Ефимова, участники организации «всегда были готовы» обсуждать спорные моменты с маркетплейсом, «приносили цифры», но «диалога не сложилось».
- 14 марта 2024 года Ozon сообщил, что с апреля введёт сервисный сбор для партнёров-владельцев ПВЗ. По данным Forbes, он затронет пункты с оборотом больше 2,2 млн рублей в месяц, а его ставка будет зависеть от плотности населения в городе, где расположен пункт, средних расходов на аренду и других факторов
- После этого АУРЭК провела опрос среди владельцев ПВЗ: 52% опрошенных указали, что по предварительным расчётам будут уплачивать сбор в размере от 20 тысяч до 70 тысяч рублей с одного пункта — 30-40% выручки. Отмены сбора требовали около 1300 владельцев точек.
- 27 марта представители Ozon провели встречу с владельцами ПВЗ, на которой пообещали изменить механику расчёта сервисного сбора и снизить его.
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Хоть мне озон и нравится, но вот так вводить такой большой сбор это слишком
Там дела надо возбуждать. Лиха беда начало
Так можно и встречный подать.
На том крупный бизнес и стоит.
Зачем подать? Узнать, кто бузит и перекрыть кислород.
Или так.
Снизить до 29-39% выручки? Вообще, на каком основании так меняется оферта? Для новых пусть вводят что хотят, старые договора так пересматривать кто разрешает? На это надо проверять.
Там в договоре так и написано, что партнёры никто и прав у них нет. Вернее одно-расторгнуть договор
Там в договоре только плюшки, про сервисные сборы ничего нет.
Уверен, что дальше громких слов дело не зайдет ) Максимум пригрозят и ОЗОН что-то там уступит )
ФАС
Я конечно, не топлю за Озон, но мне кажется, что конкурентов просто жаба задавила!