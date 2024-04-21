Wildberries прокомментировал АУРЭК возможность в одностороннем порядке сбывать товары продавцов в счёт долга Статьи редакции
Такое право компания прописала в обновлённой оферте.
- Новую версию документа для продавцов из России опубликовали в конце марта 2024 года. Маркетплейс указал, что сможет удерживать товары продавца, «если его обязательство по уплате вознаграждения, оплате услуг или любое иное денежное обязательство не было исполнено в срок» (пункт 6.10).
- В новом разделе оферты также сказано следующее: «Если продавец не исполнит все просроченные обязательства, существовавшие на момент направления уведомления, в течение десяти рабочих дней с момента его направления, удержанные товары подлежат реализации покупателям».
- Внимание на это обратили отраслевое издание «Оборот.ру» и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). В первом отметили: если товар будет плохо продаваться, маркетплейс сможет сам установить скидку, а затем обязать продавца возместить недополученную прибыль. Хотя у последнего при этом есть право изменить цену на первоначальную.
- В «Оборот.ру» видят логику в этом решении, так как взыскание долгов — долгий и иногда безрезультатный процесс. Но юрист Алексей Васильев в разговоре с изданием допустил, что изменения приведут к увеличению количества исков против компании.
- Позже в Wildberries сообщили АУРЭК, что меры «затрагивают менее 1% продавцов, у кого более пяти недель подряд сохраняется непогашенная задолженность за услуги маркетплейса, а товар хранится на складе Wildberries и его оборачиваемость в расчёте за год составляет более 120 дней».
- В пресс-службе подчеркнули, что продавец может «в любой момент» оформить возврат товара со склада. Мера также не касается тех, кто работает на площадке менее полугода, и тех, чьи товары пострадали в результате пожара на складе в Шушарах.
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Поправят ещё раз, тьфу.
И товары вместе с продавцами переходят в собственность вб!
маркетплейс строгого режима
Аурэк чебурек 🥟🤭
PS Всем доброе утричко! 🤗❤