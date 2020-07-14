Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Компания протестирует их в одном из магазинов в 2020 году.
Amazon представила «умные» тележки для продуктов Dash Carts, пишет CNBC. Устройство отслеживает, какие товары покупатель положил в корзину или достал обратно, формирует чек и списывает деньги с карты при выходе из магазина.
В Dash Carts используется безналичная технология Just Walk Out, представленная в магазинах без касс и продавцов Amazon Go. На входе в магазин пользователь должен отсканировать QR-код в приложении Amazon.
Тележка оснащена камерами с технологией компьютерного зрения и встроенными весами. Для некоторых категорий товаров вроде овощей и фруктов покупатель должен ввести на дисплее код товара. Также тележка оснащена сканером, с помощью которого можно провести скидку.
После завершения покупок приложение спишет деньги с привязанной банковской карты и отправит копию чека по электронной почте. Проходить через кассу не нужно.
Компания протестирует тележки в магазине, который планирует открыть в Лос-Анджелесе в 2020 году. Тележка рассчитана на магазины с небольшим каталогом товаров.
Запомните этот коммент.
Это будет бомба, которая изменит всю офлайн торговлю.
Вангую, что такие тележки начнут клепать всякие хуавей, они начнут захватывать обычные магазины.
Вангую, что кроме Амазона (и то не факт) в ближайшие годы это никому будет не нужно.
Какая будет стоимость у тележки? Сколько их нужно на магазин? Какой клиентский опыт будут давать и как часто ломаться? Какая инфраструктура для этого нужна (нейросеть сама себя не обучит и хз как себя поведет на большой номенклатуре товаров).
Будет ли экономический эффект? Например компании вкладывались в переделку под магазин самообслуживания, потому что это давало в среднем +30% к среднему чеку. Здесь пока этим и близко не пахнет, скорее наоборот.
Компания протестирует их в одном из магазинов в 2020 году.
Amazon(да и не только) просто тестирует технологии на реальных покупателях. Это никого ни к чему не обязывает, а является хорошим инфоповодом и лайкособирателем в соцсетях и плюсиком к имиджу компании.
Я вот честно не понимаю, Нахера нужны эти телеги. Супермаркеты скоро все нахер закроются и перейдут в формат "склад с доставкой"
У склада с доставкой средний чек меньше. Не вымрут
На волне второй волны (хммм...) введут маски-перчатки-дистанцию-пропуски - и внезапно станет не интересно шопиться(((
Всё просто. Появляется несколько очень крупных сетей складов с доставкой. Им норм. Пусть средний чек ниже (хотя не факт). К ним подключается всё больше людей. У обычного ритейла средний чек выше, но вот беда - клиентов очень мало стало. Магазины постепенно закрываются, обычный ритейл так же переходит на такую систему. Хеппи энд.
Комментарий удален
Скоро вообще нужно будет в тележку карту воткнуть и отправить её в Ашан. Она со своим AI накупить продуктов, а мы будем в это время на входе отдыхать
- Тележка, зачем ты купила новый процессор, аккум и электрошокер?... Ай!
Прикольно, но интересно, сколько такая будет стоить.
Знакомые ребята, которые занимаются оффлайн ритейлом, говорят, что касса самообслуживания стоит как чугунный мост и все равно требует ассистента для тех, кто не умеет ей нормально пользоваться + для сброса ошибок.
Естественно тележка увеличит КПД, но пока не понятно как для обычного ритейла будет выглядеть реальная экономика таких тележек с покупкой самого "железа" и лицензированием софта + обслуживание.
Слышал цену в 400к, но вопрос о стоимости обслуживания и возможности работы с налом. Имхо, к цена адекватная, аппарат , потенциально может заменить 2 кассира работающих посменно.
Экономия -очевидна
не совсем. Нужен 1 оператор + не понятно сколько будет стоить софт. При европейских зарплатах это более актуально, чем при российских. Особенно в регионах.
1 оператор на ВСЕ кассы самообслуживания, которых может быть и 20 штук. Софт стоит вполне вменяемых денег, там довольно примитивно все.
Если вы в Москве, то можете попробовать подобные тележки в сети Вкус Вилл.
Я видел возле дома на Маршала Жукова 52 и возле работы на Большой спасской 8
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