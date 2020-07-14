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Торговля
Татьяна Боброва
1017

Amazon представила «умные» продуктовые тележки — они сканируют товары в корзине и автоматически списывают деньги с карты Материал редакции

Компания протестирует их в одном из магазинов в 2020 году.

20 комментариев
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Amazon представила «умные» тележки для продуктов Dash Carts, пишет CNBC. Устройство отслеживает, какие товары покупатель положил в корзину или достал обратно, формирует чек и списывает деньги с карты при выходе из магазина.

В Dash Carts используется безналичная технология Just Walk Out, представленная в магазинах без касс и продавцов Amazon Go. На входе в магазин пользователь должен отсканировать QR-код в приложении Amazon.

Amazon

Тележка оснащена камерами с технологией компьютерного зрения и встроенными весами. Для некоторых категорий товаров вроде овощей и фруктов покупатель должен ввести на дисплее код товара. Также тележка оснащена сканером, с помощью которого можно провести скидку.

После завершения покупок приложение спишет деньги с привязанной банковской карты и отправит копию чека по электронной почте. Проходить через кассу не нужно.

Компания протестирует тележки в магазине, который планирует открыть в Лос-Анджелесе в 2020 году. Тележка рассчитана на магазины с небольшим каталогом товаров.

Amazon

#новость #amazon

Татьяна Боброва
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20 комментариев
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Денис Демидов

5

Запомните этот коммент.
Это будет бомба, которая изменит всю офлайн торговлю.
Вангую, что такие тележки начнут клепать всякие хуавей, они начнут захватывать обычные магазины.

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Alexey Sharapov

Денис
6

Вангую, что кроме Амазона (и то не факт) в ближайшие годы это никому будет не нужно.
Какая будет стоимость у тележки? Сколько их нужно на магазин? Какой клиентский опыт будут давать и как часто ломаться? Какая инфраструктура для этого нужна (нейросеть сама себя не обучит и хз как себя поведет на большой номенклатуре товаров). 
Будет ли экономический эффект? Например компании вкладывались в переделку под магазин самообслуживания, потому что это давало в среднем +30% к среднему чеку. Здесь пока этим и близко не пахнет, скорее наоборот.

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Вася Пражкин

Alexey
0

Компания протестирует их в одном из магазинов в 2020 году.

Amazon(да и не только) просто тестирует технологии на реальных покупателях. Это никого ни к чему не обязывает, а является хорошим инфоповодом и лайкособирателем в соцсетях и плюсиком к имиджу компании.

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Алекс Таций

Денис
1

Я вот честно не понимаю, Нахера нужны эти телеги. Супермаркеты скоро все нахер закроются и перейдут в формат "склад с доставкой"

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Alexander Bevice

Алекс
1

У склада с доставкой средний чек меньше. Не вымрут

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Help lawyer

Alexander
0

На волне второй волны (хммм...) введут маски-перчатки-дистанцию-пропуски - и внезапно станет не интересно шопиться(((

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Spiker Spunreal

Alexander
0

Всё просто. Появляется несколько очень крупных сетей складов с доставкой. Им норм. Пусть средний чек ниже (хотя не факт). К ним подключается всё больше людей. У обычного ритейла средний чек выше, но вот беда - клиентов очень мало стало. Магазины постепенно закрываются, обычный ритейл так же переходит на такую систему. Хеппи энд.

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Комментарий удален

Bulat Ziganshin

Денис
0

Восстание телег!

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Андрей Смехов

5

Скоро у всех бездомных LA

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Я не скажу свое имя машине

4

Скоро вообще нужно будет в тележку карту воткнуть  и отправить её в Ашан. Она со своим AI накупить продуктов, а мы будем в это время на входе отдыхать

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Bulat Ziganshin

Я
0

- Тележка, зачем ты купила новый процессор, аккум и электрошокер?... Ай!

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Константин Шукалов

0

Прикольно, но интересно, сколько такая будет стоить.

Знакомые ребята, которые занимаются оффлайн ритейлом, говорят, что касса самообслуживания стоит как чугунный мост и все равно требует ассистента для тех, кто не умеет ей нормально пользоваться + для сброса ошибок.

Естественно тележка увеличит КПД, но пока не понятно как для обычного ритейла будет выглядеть реальная экономика таких тележек с покупкой самого "железа" и лицензированием софта + обслуживание.

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Ярослав Шенцов

Константин
0

Слышал цену в 400к, но вопрос о стоимости обслуживания и возможности работы с налом. Имхо, к цена адекватная, аппарат , потенциально может заменить 2 кассира работающих посменно. 
Экономия -очевидна 

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Константин Шукалов

Ярослав
0

не совсем. Нужен 1 оператор + не понятно сколько будет стоить софт. При европейских зарплатах это более актуально, чем при российских. Особенно в регионах.

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Вася Пражкин

Константин
0

1 оператор на ВСЕ кассы самообслуживания, которых может быть и 20 штук. Софт стоит вполне вменяемых денег, там довольно примитивно все.

Ответить

Artemy

0

Я уже не первый год в Глобусе подобными пользуюсь. Сканировать, правда, руками.

Ответить

Jerricho

0

Ух скорее бы в Россиюшку такие телеги

Ответить

Astronaut

0

Эх, вот бы я заняться их разработкой....

Ответить

Help lawyer

0

Скоро на ютубе:

ПРАНК В АШАНЕ: незаметно подбрасываем в тележки Хэннесси

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Илья К

0

Если вы в Москве, то можете попробовать подобные тележки в сети Вкус Вилл. 
Я видел возле дома на Маршала Жукова 52 и возле работы на Большой спасской 8

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