Компания протестирует их в одном из магазинов в 2020 году.

В закладки

Amazon представила «умные» тележки для продуктов Dash Carts, пишет CNBC. Устройство отслеживает, какие товары покупатель положил в корзину или достал обратно, формирует чек и списывает деньги с карты при выходе из магазина.

В Dash Carts используется безналичная технология Just Walk Out, представленная в магазинах без касс и продавцов Amazon Go. На входе в магазин пользователь должен отсканировать QR-код в приложении Amazon.

Amazon

Тележка оснащена камерами с технологией компьютерного зрения и встроенными весами. Для некоторых категорий товаров вроде овощей и фруктов покупатель должен ввести на дисплее код товара. Также тележка оснащена сканером, с помощью которого можно провести скидку.

После завершения покупок приложение спишет деньги с привязанной банковской карты и отправит копию чека по электронной почте. Проходить через кассу не нужно.

Компания протестирует тележки в магазине, который планирует открыть в Лос-Анджелесе в 2020 году. Тележка рассчитана на магазины с небольшим каталогом товаров.